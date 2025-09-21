Patru zodii BINECUVÂNTATE până pe 28 septembrie 2025. Perioadă plină de belșug și împliniri

17:20

Grecia riscă să piardă subvențiile agricole acordate de UE dacă nu prezintă până pe data de 2 octombrie un plan de acțiune îmbunătățit privind măsurile pe care le va lua pentru a împiedica deturnarea fondurilor europene, așa cum s-a întâmplat în scandalul de fraudă masivă care a zguduit Atena în acest an, preia stiripesurse.ro. La fel ca […]