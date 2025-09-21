Zelenski propune o cooperare regională pentru doborârea dronelor: „România ar putea fi parte din soluție”

12:20

Poliţiştii de frontieră au descoperit două autoturisme de lux, evaluate la aproximativ un milion de lei, care fuseseră sustrase din Spania, în Portul Constanţa. Maşinile urmau să fie transportate în Turcia pe o navă. Potrivit reprezentanţilor Gărzii de Coastă, vineri a fost efectuat un control la un operator portuar asupra unei autoutilitare care transporta mai