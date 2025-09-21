21 septembrie – Ziua Internațională de Luptă împotriva maladiei Alzheimer
TeleM Iași , 21 septembrie 2025 10:20
Factori de risc, simptome și măsuri pentru a întârzia această boală ce afectează un număr...
Acum 15 minute
10:30
Un bărbat de 67 de ani a fost găsit mort pe marginea drumului, în afara...
Acum 30 minute
10:20
Mărturia românului arestat pe nedrept 30 de zile, în timp ce se afla în vacanță în Italia # TeleM Iași
Un bărbat din Iași a trăit un coșmar în vacanța cu familia, după ce a...
10:20
Acum o oră
10:10
Doi tineri din Tecuci, proaspăt logodiți, au aruncat la gunoi punga cu banii primiţi în...
10:10
România va produce drone cu finanțare în cadrul noului program european SAFE, prin care Uniunea...
09:50
Noi investiții la Spitalul Clinic Județean Suceava: reabilitări la Reumatologie, Chirurgie Vasculară, Dermatologie, Psihiatrie și Medicină Nucleară # TeleM Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou" Suceava a demarat lucrări de reabilitare...
Acum 2 ore
09:40
In această noapte am fost solicitați să intervenim la un accident rutier cu un autocar...
09:30
Aproape trei sferturi dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită. 21%...
09:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat importanța eforturilor comune de apărare pentru a proteja atât...
09:20
Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de guvern care prevede...
Acum 24 ore
18:40
La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 14.45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier...
13:20
IRO Iași organizează sesiuni de informare despre voluntariatul în donarea de celule stem # TeleM Iași
Institutul Regional de Oncologie din Iași desfășoară în acest weekend o serie de sesiuni de...
13:20
Primăria Municipiului Botoșani a început construirea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice. Aproximativ 50...
13:20
Încep să intre în țară primele coloane de tehnică militară pentru exercițiul Dacian Fall # TeleM Iași
Exercițiul marchează și etapa finală de ridicare la nivel de brigadă a grupurilor de luptă...
13:20
Flăcările au înghiţit trei cartiere din Antalya: peste 150 de case, evacuate de urgenţă # TeleM Iași
Dezastru în Turcia. Un incendiu de vegetaţie a izbucnit în apropiere de Antalya, iar peste...
Ieri
09:40
Trei bărbaţi care au intrat să cureţe un rezervor au fost intoxicaţi cu vapori de...
09:40
Președintele american anunță întâlnirea din 25 septembrie, care ar putea pune capăt disputei dintre SUA...
09:30
„În spatele uniformei de pompier se ascunde adesea o poveste neașteptată", transmit cei de la...
09:30
Ministrul Sănătății: Rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu vor mai putea avea business-uri medicale # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va modifica Legea 95 privind incompatibilitățile pentru a...
09:30
Statul român a încasat 5,7 milioane de euro despăgubiri pentru cele patru obiecte de patrimoniu...
09:20
La data de 20 septembrie 2025, la ora 02:21, Poliția Municipiului Tecuci a fost sesizată,...
09:20
În urma demisiei lui Gregor Teodorescu din Consiliul Local al municipiului Galaţi, formaţiunea politică a...
09:20
Cabinetele medicale din Ambulatoriul Integrat de Specialitate (Policlinica veche) au fost dotate cu noi echipamente...
09:10
Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul României începând cu 1 august 2025 lasă urme adânci...
09:10
În timp ce rata anuală a inflației a fost stabilă în august, față de luna...
09:00
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al Estoniei # TeleM Iași
Cele trei avioane ruseşti MiG-31 pe care autorităţile de la Tallinn şi NATO le acuză...
09:00
Un comitet consultativ important pentru vaccinare din SUA a votat pentru a nu mai recomanda...
08:50
Astăzi, pompierii militari ai Detașamentului 2 Iași au intervenit noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu...
08:50
În dosar este urmărit penal şi cel care a dat mită, respectiv administratorul firmei care...
08:40
Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit la un accident rutier produs pe DN 2F în...
19 septembrie 2025
14:30
Ministerul Sănătății investește 100 de milioane de euro, din fonduri PNRR, în modernizarea Platformei Informatice...
14:30
Zeci de persoane implicate la Iași în accidente cu trotinete electrice în primele 8 luni ale anului # TeleM Iași
În primele opt luni ale anului 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a raportat 82...
14:30
Comuna Rediu continua investitiile in infrastructura de baza. Noi contracte de lucrari au fost semnate,...
14:30
Intervenție de urgență, aseară, în municipiul Galați. Un bărbat în vârstă de 55 de ani,...
14:30
Aeroportul Internațional Iași marchează o nouă etapă importantă în dezvoltarea sa, odată cu lansarea primului...
14:30
Coaliția de guvernare urmează să decidă săptămâna viitoare dacă plafonarea adaosului comercial la alimentele de...
14:20
O elevă de doar 13 ani a fost transportată de urgență la spital, după ce...
14:20
Lucrari in plina desfasurare in comuna Miroslava la bretelele de legatura catre viitorul campus Agritech....
14:10
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele...
13:40
UAIC organizează cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Bun venit la UAIC”, dedicat integrării studenților din anul I # TeleM Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) organizează, în perioada 27–29 septembrie 2025, cea de-a...
13:40
Vrei să ai bani de investiții? Alege leasing operațional mașini rulate pentru firma ta: vezi de ce! # TeleM Iași
Deții o firmă de logistică, una de servicii de consultanță, un IMM sau altceva? AutoDelRulate...
12:20
In Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru...
12:00
Un bărbat din Satu Mare a fost împușcat accidental într-o mașină cu o armă de vânătoare # TeleM Iași
Aseara, la ora 23.13, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost...
11:50
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a finalizat verificarea cererilor...
11:30
Tânărul care a rupt în două un bărbat pe o trecere de pietoni din Iași a fost dat în urmărire după ce a primit 5 ani de închisoare cu executare # TeleM Iași
Tanarul de 23 ani, Rares Andrei Berihoi apare pe pagina Politiei Romane la categoria persoane...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Amendă de 30.000 de lei aplicată de jandarmii din Bacău unei femei care a incendiat deșeuri în spațiu public # TeleM Iași
Ieri seară, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare"...
10:00
Pensionar brutalizat de Poliția Locală din Pașcani: FACIAS acuză primăria că apără abuzul și învinovățește victima # TeleM Iași
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) acuză administrația locală din Pașcani (UAT Mun....
09:50
Primăria Municipiului Iași oferă 500 lei (net) și o diplomă de onoare familiilor care sărbătoresc...
09:50
„Bun venit la UAIC” – Trei zile de orientare și sprijin pentru bobocii anului I, la cea de-a XIV-a ediție a evenimentului dedicat noilor studenți # TeleM Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași organizează, în perioada 27–29 septembrie 2025, cea de-a XIV-a...
09:50
Autoritatea Vamală Română are o nouă conducere, după ce premierul Ilie Bolojan i-a demis pe...
