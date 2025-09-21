Cine a câștigat Intervision, rivalul rusesc al competiției muzicale Eurovision

17:00

Cadavrul unui important om de afaceri rus a fost găsit la periferia Moscovei, adăugându-se unei serii tot mai mari de decese misterioase în rândul directorilor executivi din diverse companii. Aleksandr Tiunin, în vârstă de 50 de ani, șeful unei importante fabrici de compuși chimici care are contracte cu armata rusă și gigantul nuclear de stat Rosatom, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa în regiunea Moscova. Cadavrul a fost descoperit lângă mașină, pe un drum în apropierea pădurii, lângă el se aflau o pușcă de vânătoare și un bilet în care se plângea de depresie, potrivit serviciilor de urgență, citate de agenția rusă de stat TASS, scrie TVPWorld.