Cronica dimineții – 21.09.2025

10:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Odată cu începutul de an școlar și cu primele zile răcoroase de toamnă, rafturile Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea s-au umplut de noutăți editoriale. Găsești aici romane care te prind din prima pagină, literatură contemporană, cărți de dezvoltare personală, povești pentru cei mici și adolescenți, dar și volume pentru pasionații de istorie și știință. Dacă […] Articolul Biblioteca „Duiliu Zamfirescu” – mai mult decât o sală de lectură: noutăți editoriale și recomandări personalizate, direct pe gustul cititorilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.