Bursa de la Bucureşti a câştigat aproape un miliard de lei la capitalizare, în această săptămână

Secretarul de stat american Marco Rubio va îndemna ONU la Adunarea Generală a organizaţiei, ce are loc săptămâna viitoare, să revină "la rădăcinile sale" de odinioară, când era o organizaţie axată pe promovarea păcii, în loc să promoveze "ideologii distructive" precum politicile de diversitate, echitate şi incluziune (DEI) sau diminuarea suveranităţii statelor naţionale, a transmis vineri un purtător de cuvânt al diplomaţiei americane, citat de agenţia EFE.