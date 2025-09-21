Bursa de la Bucureşti a câştigat aproape un miliard de lei la capitalizare, în această săptămână
Jurnalul.ro, 21 septembrie 2025 11:50
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 975,43 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,22%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 104,39%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
Acum 5 minute
12:10
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a fost ignorată la Chicago, în SUA. Ea a ținut un discurs în fața unei săli aproape goale. Printre altele, Țoiu s-a referit la asasinarea lui Charlie Kirk despre care în România nu a vorbit deloc, anunță Gândul.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Polițiștii de frontieră din România au înregistrat în ultimele 24 de ore aproximativ 102.700 de treceri la frontiera externă, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire, potrivit datelor oficiale. În perioada menționată, la frontieră au fost înregistrate și peste 20.900 de mașini.
Acum 2 ore
11:10
Horoscop zilnic, 22 septembrie 2025: Energie proaspătă pentru Balanțe și vindecare pentru Scorpioni # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 22 septembrie 2025: Soarele intră în Balanță și deschide un nou ciclu de energie pentru toate zodiile.
10:50
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit lângă o șosea din Neamț. Polițiștii au stabilit că bărbatul a fost lovit de o mașină. Ulterior, a fost identificat șoferul suspectat că a provocat accidentul, iar mașina acestuia a fost găsită în parcarea unui centru comercial din Piatra Neamț.
10:30
Povestea de dragoste dintre regizorul american Tim Burton și actrița italiană Monica Bellucci a ajuns la final. Cei doi au confirmat despărțirea printr-un comunicat remis presei internaționale.
Acum 4 ore
10:10
Federația Română de Fotbal a deschis o anchetă internă privind activitatea lui Ion Geolgău. Numele fostului mare fotbalist, acum angajat FRF, a apărut într-un scandal cu tentă sexuală.
10:10
Somnul, scut pentru creier: de ce tratarea insomniei poate proteja memoria pe termen lung # Jurnalul.ro
Un nou studiu publicat în revista Neurology arată că insomnia nu este doar o sursă de oboseală zilnică, ci și un posibil factor de risc pentru îmbătrânirea prematură a creierului. Cercetătorii susțin că tratarea tulburărilor de somn ar putea reduce riscul de declin cognitiv și chiar de Alzheimer.
09:50
Popularitatea raselor brahicefalice – câinii cu bot scurt precum bulldogul francez – continuă să crească, în ciuda problemelor de sănătate pe care le implică.
09:30
Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.
09:10
Săptămâna 22 – 28 septembrie aduce un adevărat „reset” energetic pentru toate zodiile. Ieșim oficial din sezonul eclipselor și intrăm în zodia Balanței, care ne inspiră să căutăm echilibrul, armonia și colaborarea.
09:10
Un șofer beat a facut praf refugiul de tramvai, un stâlp și gardul unei case, în București # Jurnalul.ro
O mașină condusă de un șofer beat a lovit un refugiu de tramvai și apoi a fost proiectată într-un stâlp și un gard. Șoferul a ajuns la spital.
09:00
Surpriză de miezul nopții la Cernavodă: bărbat prins dormind în mașină cu droguri și țigară aprinsă
08:50
Trecutul face parte din cine suntem, dar nu ar trebui să ne țină captivi. De multe ori, rănile vechi, regretele sau întrebările de tipul „ce-ar fi fost dacă?” rulează pe repeat în mintea noastră și ne blochează.
08:30
Circulația rutieră este oprită temporar duminică dimineață pe DN 22 Brăila – Râmnicu Sărat, în zona localității Șuțești, ca urmare a unui accident rutier. Patru persoane au nevoie de îngrijiri medicale.
08:30
Pastrama de oaie este unul dintre cele mai apreciate preparate românești de toamnă, nelipsit de pe mesele de sărbătoare sau de la grătarele în aer liber.
Acum 6 ore
08:10
Unii oameni par să nu îmbătrânească niciodată. Își păstrează spiritul jucăuș, farmecul strălucitor și energia tinerească, indiferent câți ani trec peste ei. Astrologia sugerează că anumite zodii sunt înzestrate în mod natural cu o calitate atemporală, care le face să pară și să se simtă tinere mereu.
07:50
Pielea întoarsă (suede) este una dintre cele mai elegante și delicate opțiuni pentru încălțăminte.
07:10
Certurile sunt o parte naturală a relațiilor, dar unele zodii se chinuie mai mult decât altele când vine vorba de controlul furiei. În loc să gestioneze conflictele cu calm, reacționează rapid, lăsând emoțiile să le domine.
06:50
Semnificația spirituală a gândacilor de bucătărie: Un semnal pentru schimbări importante în viața ta # Jurnalul.ro
Prezența gândacilor de bucătărie în locuință poate avea, pe lângă implicațiile practice legate de igienă, și semnificații spirituale.
06:30
Toamna este anotimpul în care strugurii ajung la maturitate, iar mustul devine băutura preferată a multora.
Acum 8 ore
06:10
Între 22 și 28 septembrie 2025, trei zodii primesc un val de noroc și oportunități neașteptate.
Acum 12 ore
01:30
Pentagonul impune presei restricții dure. Jurnaliștii au voie să publice doar informații autorizate # Jurnalul.ro
Pentagonul a introdus noi restricții pentru presă privind acoperirea activităților armatei americane, obligând jurnaliștii să promită că nu vor dezvălui nimic care nu este autorizat oficial pentru publicare.
01:10
Administrația Trump solicită aprobarea Congresului pentru a vinde Israelului echipamente militare și arme în valoare de 6,4 miliarde de dolari, afirmă surse citate de Reuters.
00:50
Producătorul german de automobile de lux Porsche a anunțat vineri că a decis să păstreze mai mult timp în portofoliu modelele cu motoare cu combustie internă, față de cum se estimase anterior.
00:30
Casa Albă a confirmat sâmbătă faptul că americanii vor deține majoritatea în consiliul de administrație al TikTok din SUA.
00:20
Eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025, aflată în semnul Fecioarei, marchează un nou început puternic și aduce un val de energie pozitivă pentru patru zodii.
00:20
Luni, 22 septembrie 2025, la ora 20:19, are loc echinocțiul de toamnă, evenimentul care marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică.
20 septembrie 2025
23:50
Trump a semnat un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă "de aur" de un milion de dolari # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă "de aur" de un milion de dolari, o referinţă la celebra "carte verde" ce le permite oamenilor să locuiască şi să muncească în Statele Unite, relatează AFP.
23:30
Alcaraz revine în competiție după succesul de la US Open, fiind liderul echipei Europei la Laver Cup # Jurnalul.ro
Carlos Alcaraz, numărul unu mondial ATP și recent câștigător al US Open, revine pe teren vineri pentru a conduce echipa Europei în încercarea de a-și apăra trofeul Laver Cup împotriva echipei Lumii, în această ediție găzduită de Chase Center, San Francisco, arena echipei NBA Golden State Warriors.
Acum 24 ore
23:10
Având loc în ziua dinaintea echinocțiului de toamnă (adică începutul oficial al toamnei), această eclipsă va aduce o energie puternică.
22:50
U-BT Cluj-Napoca a cucerit pentru a cincea oară Supercupa României la baschet masculin, după ce a învins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 80-75 (20-19, 29-20, 14-18, 17-18), sâmbătă seara, în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'' din Braşov.
22:30
Ceaiul matcha, o variantă concentrată de ceai verde, este recunoscut pentru antioxidanții săi și pentru efectele pozitive asupra sănătății inimii, greutății și funcției cerebrale. Descoperă cum se obține, ce beneficii are și cum îl poți include în dieta ta.
22:10
Cartofii umpluți sunt o alegere perfectă atunci când vrei să gătești ceva simplu, sățios și spectaculos ca prezentare.
21:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că își dorește o decizie comună cu Polonia și România pentru doborârea dronelor rusești care pătrund pe teritoriul celor trei state.
21:50
Donald Trump şi Xi Jinping se vor întâlni luna viitoare, după o convorbire în care au abordat şi chestiunea TikTok # Jurnalul.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a cerut vineri într-o convorbire telefonică omologului său american Donald Trump să evite restricţiile comerciale "unilaterale" şi să menţină un mediu "nediscriminatoriu" pentru companiile chineze, inclusiv pentru TikTok, în timpul ce liderul de la Casa Albă a apreciat că s-au înregistrat progrese în urma acestei convorbiri, progrese ce privesc şi problema vânzării operaţiunilor americane ale TikTok, şi a anunţat că va avea o întâlnire faţă în faţă cu omologul său chinez luna viitoare la summitul APEC, relatează agenţiile AFP şi Reuters.
21:30
Grupul austriac de petrol, gaze şi substanţe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena în urma acestui caz, a relatat revista Profil, citată de Reuters.
21:30
Poloneza Iga Swiatek şi rusoaica Ekaterina Alexandrova, primele două favorite ale turneului de tenis de la Seul, s-au calificat sâmbătă în finala acestei competiţii de categoria WTA 500, dotată cu premii totale de 1.064.510 dolari.
21:10
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați, a declarat liderul UDMR.
21:10
FC Argeș a obținut o nouă victorie în campionat și s-a apropiat de podiumul Superligii de fotbal. Sâmbătă seara, FC Argeș a învins pe teren propriu echipa U Cluj.
20:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni cu liderul SUA, Donald Trump, în timpul summit-ului anual al ONU. Cei doi lideri vor discuta despre garanțiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia.
20:30
Dacia a lansat o nouă variantă utilitară pentru Duster. Se numește Cargo și este o utilitară destinată exclusiv pieței din Marea Britanie.
20:10
Un motociclist a murit în urma unui accident produs sâmbătă pe o stradă din orașul Timișoara.
19:50
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.
19:30
Marco Rubio va pleda la Adunarea Generală a ONU ca organizaţia să revină la "rădăcinile sale" şi să renunţe la "ideologiile distructive" # Jurnalul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio va îndemna ONU la Adunarea Generală a organizaţiei, ce are loc săptămâna viitoare, să revină "la rădăcinile sale" de odinioară, când era o organizaţie axată pe promovarea păcii, în loc să promoveze "ideologii distructive" precum politicile de diversitate, echitate şi incluziune (DEI) sau diminuarea suveranităţii statelor naţionale, a transmis vineri un purtător de cuvânt al diplomaţiei americane, citat de agenţia EFE.
19:10
Numărul tău de telefon poate părea doar o colecție aleatorie de cifre pe care le-ai memorat, dar are o semnificație energetică mai profundă.
18:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un anunț în timpul Congresului Național de Cardiologie, sâmbătă, și anume că România va dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă.
18:30
Scandal în orașul Constanța. Polițiștii au dus la secție un bărbat agresiv, înarmat cu un topor # Jurnalul.ro
Un scandal a izbucnit lângă un bloc din orașul Constanța. Polițiștii au dus la secție un bărbat agresiv, înarmat cu un topor. Acesta se certa cu o altă persoană și a folosit toporul pentru intimidare.
18:10
Pleacă Guvernul dacă pică la CCR legea privind pensiile magistraților. Răspunsul lui Fritz # Jurnalul.ro
Dominic Fritz, primar al Timișoarei și lider al USR, a fost întrebat sâmbătă, dacă ar trebui ca Guvernul să plece în cazul în care Curtea Constituțională a României (CCR) va decide că legea privind pensiile magistraților este neconstituțională. Răspunsul său este surprinzător.
17:50
Ce se întâmplă cu ANAF? Nazare: ”Instituția are multe probleme și trebuie schimbată din temelii” # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că reforma ANAF este pe un trend bun. Totuși, el avertizează că schimbarea nu are cum să se producă peste noapte și că problemele legate de evaziune sunt foarte mari și cronice.
