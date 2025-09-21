Paul Anton, meci excelent în Ungaria! Fostul dinamovist a marcat în victoria lui Gyor
Sport.ro, 21 septembrie 2025 11:50
Paul Anton a înscris pentru Gyor în duelul din campionat cu Akademia Puskas.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
11:50
Paul Anton a înscris pentru Gyor în duelul din campionat cu Akademia Puskas.
Acum o oră
11:40
Fotbalistul nu a mai jucat de la meciul cu FCSB din etapa #8 a Superligii, încheiat 2-2.
Acum 2 ore
11:10
Campionatul Mondial de Canotaj a început, duminică, la Shanghai, iar prima victorie a tricolorilor a venit de la Simona Radiş şi Magda Rusu, care au dominat clar proba de dublu rame.
11:10
Arsenal - Man. City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Cel mai pariat scor + analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Arsenal - Manchester City este în direct pe VOYO, de la 18:30.
10:50
Bournemouth - Newcastle și Sunderland - Aston Villa, în direct pe VOYO, de la 16:00! Dueluri spectaculoase în Premier League # Sport.ro
Bournemouth - Newcastle și Sunderland - Aston Villa sunt în direct pe VOYO, de la 16:00
10:40
Răzvan Lucescu a cedat nervos după ultimul meci la PAOK: ”Ipocrit! Astfel de lucruri generează doar violență” # Sport.ro
PAOK a primit vizita în runda #4 echipei Panetolikos.
10:40
Arsenal - Manchester City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Meci tare între Arteta și Guardiola în Premier League # Sport.ro
Arsenal - Manchester City este în direct pe VOYO, de la 18:30!
10:30
Fanii i-au strigat numele lui Messi, iar CR7 a venit cu replica! Ce a făcut starul portughez # Sport.ro
Cristiano Ronaldo a ieșit din nou în evidență în Arabia Saudită.
Acum 4 ore
10:10
Rapid - FC Hermannstadt, LIVE TEXT de la 21:00 | Giuleștenii, start perfect de campionat! # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Rapid și FC Hermannstadt.
10:00
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 16:00 | Ialomițenii își pot consolida locul șase în clasament # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
10:00
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre CFR Cluj și UTA.
10:00
CFR Cluj și-a anunțat noul echipament! Kurt Zouma, Louis Munteanu și Andrei Cordea nu au lipsit din prezentare # Sport.ro
CFR Cluj și-a anunțat noul echipament pentru sezonul 2025/26.
09:40
Fostul patron de la Poli Timișoara continuă tirada la adresa celor de la FCSB.
09:20
Ștefan Baiaram a fost din nou rezervă la Universitatea Craiova.
09:00
Udinese a primit sâmbătă seară vizita lui AC Milan în Serie A.
08:50
Leo Messi a reușit o nouă partidă senzațională în tricoul lui Inter Miami.
08:40
Inter Milano se află pe locul 12 în clasamentul din Serie A cu trei puncte obținute după trei etape.
08:30
FC Argeș s-a impus cu 1-0 în fața lui ”U” Cluj.
08:30
Echipa pregătită de Andrea Mandorlini pare de nerecunoscut în startul actualei stagiuni.
08:20
Campioana U BT Cluj a câştigat sâmbătă, la Braşov, al cincilea trofeu SuperCupa României din palmares, după meciul cu deţinătoarea Cupei, CSO Voluntari, scor 80-75 (49-39).
Acum 12 ore
00:00
Trupa antrenată de tehnicianul român s-a poticnit pe ”Toumba” cu Panetolikos.
20 septembrie 2025
23:50
Reproșul lui Mirel Rădoi după primul eșec al Universității Craiova din acest sezon: ”Lipsă de responsabilitate!” # Sport.ro
Universitatea Craiova a suferit primul eșec din acest sezon pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 0-1.
23:20
Universitatea Craiova a pierdut la Oțelul Galați, dar rămâne lider.
23:20
George Pușcaș este în continuare fără echipă, după ce contractul său cu Bodrum a expirat.
Acum 24 ore
23:00
Tehnicianul portughez a început o nouă aventură în țara natală.
23:00
Spre deosebire de sezonul trecut, când a dominat campionatul regulat, Universitatea Cluj a avut evoluții mediocre în acest sezon și ocupă locul opt în clasament, cu 13 puncte.
22:50
Bogdan Andone, discurs cu cărțile pe față după victoria ehipei sale, FC Argeș, scor 1-0, cu U Cluj, sâmbătă, în runda a 10-a din Superliga.
22:30
Continuă coșmarul pentru Moruțan! Echipa sa a câștigat, dar fotbalistul s-a rupt după 40 de minute # Sport.ro
Aris Salonic s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui Kifisia în runda a patra din campionatul Greciei.
22:10
Parcurs dezamăgitor pentru vicecampioana României.
21:50
Tricolorul face ravagii la Zhejiang Professional în Chinese Super League.
21:40
Noah Lyles, campion mondial la 200 m. Recordul mondial al lui Bolt stă în picioare / Cât e 'vârful' României deținut de Florin Suciu # Sport.ro
200 m, una dintre cele mai spectaculoase probe din atletismul mondial.
21:20
Becali anunță cine este adevăratul căpitan de la FCSB: ”E prea bun ca să mai predea banderola!” # Sport.ro
FCSB a pierdut pe terenul lui Botoșani, scor 1-3, în runda a zecea din Superliga României, un meci în care au fost anumite alegeri bizare în primul 11 al campioanei României.
21:10
Fostul fotbalist brazilian a devenit acum campion mondial la atletism! ”Mereu eram titular, și tot mereu eram primul schimbat” # Sport.ro
Caio Bonfim a scris istorie în proba de 20 km marș la Mondialele de la Tokyo.
20:40
FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui FC Botoșani.
20:40
Eder Militao l-a eclipsat pe Kylian Mbappe în meciul de azi al lui Real Madrid! Gol cu o ”bombă” de la 30 de metri # Sport.ro
Madrilenii s-au impus și în fața lui Espanyol Barcelona.
20:40
Seară de coșmar pentru Chelsea pe ”Teatrul Viselor”! A rămas fără portar în doar cinci minute # Sport.ro
Chelsea a avut o primă repriză de coșmar în derby-ul cu Manchester United.
20:30
Campioana României a câștigat lejer meciul cu CSM Constanța din Liga Zimbrilor.
20:20
Harry Kane, festival de goluri pentru Bayern Munchen. Cât s-a terminat meciul cu Hoffenheim # Sport.ro
Bundesliga, cu un star din Premier League în mare formă.
20:00
Noul câștigător al Balonului de Aur va fi aflat luni, 22 septembrie, într-o gală care va avea loc în Theatre du Chatelet din Paris.
19:40
El e Claudiu Niculescu din Premier League! Gol magistral la vinclu din lovitură liberă în Wolverhampton - Leeds United, LIVE pe VOYO # Sport.ro
Oaspeții au făcut legea pe ”Molineux” încă din prima repriză.
19:20
Calificată în faza principală Europa League, pare că FCSB nu se mai regăsește în campionat, cu o singură victorie în 10 etape și patru înfrângeri.
19:20
Ce autogol și-a dat Jan Paul van Hecke în Brighton - Tottenham! Meciul a fost LIVE pe VOYO # Sport.ro
Conduși cu 2-0, cei de la Spurs au revenit spectaculos.
19:10
Proba românului Marian Oprea, dominată de un portughez la Mondialul de atletism din Japonia # Sport.ro
CM de atletism de la Tokyo, ultima zi de concurs.
18:50
”Buldogii” s-au impus în Cupă pe terenul vicecampioanei SCM USV Timișoara.
18:30
Cum l-au numit bulgarii pe Dan Petrescu după ce au aflat de negocierile cu CSKA Sofia! Eroarea comisă # Sport.ro
Dan Petrescu ar putea reveni în antrenorat, după dezamăgirea suferită la CFR Cluj.
18:30
Sportivul de la Dinamo se anunță un nume de viitor pentru tenisul românesc.
18:20
E unul dintre cei mai valoroși atacanți ai lumii.
18:00
Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. Cursa are loc duminică, de la ora 14.00.
17:50
”Vezi vreo ieșire din situația în care se află FCSB?” Răspunsul tranșant al lui Gardoș: ”Iar se fac, mă experimente?” # Sport.ro
FCSB a pierdut și meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, iar roș-albaștrii sunt cu moralul la pământ înainte de partida cu Go Ahead Eagles din faza principala Europa League.
17:40
Alex Mitriță, gol fabulos și ispravă după ispravă în China, ultimul meci a fost unul nebun! # Sport.ro
Internaționalul român face legea în Asia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.