Reuters: Guvernatorul băncii centrale din Mauritius este de acord să demisioneze
Bursa, 21 septembrie 2025 11:50
Guvernatorul Băncii Centrale a Mauritius, Rama Sithanen, a fost de acord să demisioneze săptămâna viitoare, după ce prim-ministrul Navin Ramgoolam i-a cerut să facă acest pas, pe fondul unor semne de luptă pentru putere în cadrul instituţiei
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
12:10
Reuters: Aeroporturile europene paralizate de un atac cibernetic; perturbările vor continua şi astăzi # Bursa
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de sisteme de check-in şi îmbarcare a perturbat sâmbătă operaţiunile pe mai multe aeroporturi importante din Europa, inclusiv Heathrow din Londra - cel mai aglomerat de pe continent - provocând întârzieri şi anulări de zboruri
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Primul ETF pe Bitcoin din Polonia este acum tranzacţionat la Bursa de Valori din Varşovia (WSE), cea mai mare platformă de acest tip din estul Europei
Acum 2 ore
11:10
Brazilia va deveni prima ţară care anunţă o investiţie în Tropical Forests Forever Facility (TFFF), un mecanism multilateral de finanţare propus pentru a sprijini conservarea pădurilor ameninţate din întreaga lume
11:00
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, se va întâlni marţi cu omologul său american, Donald Trump, în cadrul vizitei sale la New York
11:00
François-Philippe Champagne: and #8222;Canada va analiza cu atenţie acordul Teck-Anglo and #8221; # Bursa
Fuziunea propusă, în valoare de 53 de miliarde de dolari, dintre Teck Resources (TECKb.TO) şi Anglo American (AAL.L) se află în prezent sub revizuirea guvernului federal al Canadei, care trebuie să se asigure că tranzacţia aduce un beneficiu net pentru ţară
10:50
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a oferit să poarte discuţii directe cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, la câteva zile după primul atac american asupra unei ambarcaţiuni din ţara sud-americană, despre care Trump a spus că transporta traficanţi de droguri,
Acum 4 ore
10:10
Afganistan: Trump ameninţă talibanii cu sancţiuni dacă nu and #8222;restituie and #8221; fosta bază americană de la Bagram # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat, sâmbătă, Afganistanul cu sancţiuni, fără a preciza care anume, dacă talibanii nu vor preda Statelor Unite baza aeriană de la Bagram, pe care au părăsit-o în momentul retragerii din ţară în 2021
09:40
Stellantis a prezentat o baterie pentru vehicule electrice mai uşoară şi cu încărcare mai rapidă # Bursa
Constructorul auto Stellantis a dezvăluit vineri un prototip de vehicul electric echipat cu o nouă baterie care promite încărcare mai rapidă, greutate redusă şi costuri mai mici, eliminând necesitatea unui invertor şi a unui încărcător separat
09:40
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry # Bursa
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, ca parte a unei operaţiuni de a întări flancul estic al NATO după ce drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în cursul acestei luni
09:40
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, astăzi, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona
09:30
Teheran va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) în cazul restabilirii efective a sancţiunilor ONU, a avertizat sâmbătă cea mai înaltă autoritate din Iran în materie de securitate naţională, la o zi după ce ONU a dat undă verde pentru reintroducerea sancţiunilor
09:30
Nasscom avertizează: Noua taxă pentru vizele H-1B din SUA ar putea perturba operaţiunile IT indiene # Bursa
Impunerea unei taxe anuale de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ar putea afecta grav operaţiunile globale ale companiilor indiene de servicii IT,
Acum 24 ore
21:50
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliţie încă mai sunt discuţii despre reducerea de posturi din administraţia publică locală şi cea centrală
21:10
Trump avertizează Venezuela să-şi primească înapoi prizonierii sau să se confrunte cu consecinţe and #8222;incalculabile and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat astăzi guvernul venezuelean că trebuie să accepte returnarea tuturor prizonierilor pe care, potrivit lui, Venezuela i-a forţat să plece în SUA. Altfel, and #8222;preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil and #8221;
20:40
Banca centrală a Argentinei a realizat vineri cea mai mare vânzare zilnică de dolari din aproape şase ani, continuând să utilizeze rezervele valutare pentru a sprijini moneda locală, în contextul unei cereri ridicate de valută din partea investitorilor instituţionali îngrijoraţi de instabilitatea politică
19:50
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară and #8221;spre noi şi spre Polonia and #8221;. and #8221;Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România and #8221;
19:10
Companiile aeriene, în and #8222;stare de alertă and #8221; după atacul cibernetic care a perturbat traficul aerian european # Bursa
Companiile aeriene sunt în prezent în and #8222;stare de alertă and #8221;, a declarat Graeme Stewart, şeful sectorului public la compania de securitate cibernetică Check Point
19:10
Terminalul 2 al Aeroportului din Dublin a fost evacuat astăzi, după ce un bagaj suspect a atras atenţia autorităţilor
19:00
Un angajat al grupului austriac de petrol şi gaze OMV, cu sediul la Viena, a fost deconspirat ca posibil spion rus
18:50
Atacul cibernetic asupra Collins Aerospace perturbă operaţiuni pe mai multe aeroporturi europene # Bursa
Mai multe aeroporturi europene au raportat sâmbătă perturbări cauzate de o defecţiune la sistemele informatice furnizate de Collins Aerospace, companie care oferă servicii pentru and #8222;numeroase companii aeriene din întreaga lume and #8221;
17:50
Reuters: Acţiunile din sectorul imobiliar din SUA cresc odată cu reluarea reducerilor de dobânzi de către Fed # Bursa
Odată cu reluarea reducerilor de dobânzi de către Rezerva Federală a SUA, acţiunile din sectorul imobiliar sunt printre cele care ar putea beneficia, iar acestea au început deja să urce în ultimele săptămâni, pe măsură ce pieţele au anticipat o relaxare monetară mai amplă
17:40
Elon Musk a declarat vineri că firma sa de inteligenţă artificială, xAI, nu strânge capital în acest moment, contrazicând un raport CNBC care susţinea că startup-ul caută o finanţare de 10 miliarde de dolari la o evaluare post-investiţie de 200 de miliarde de dolari
17:30
Reuters: Koizumi, candidat la funcţia de premier al Japoniei, promite creşteri salariale pentru a contracara inflaţia # Bursa
Shinjiro Koizumi, care şi-a lansat astăzi candidatura pentru a deveni următorul prim-ministru al Japoniei, a promis că va pune accent pe revitalizarea economiei prin majorarea salariilor şi a productivităţii, pentru a contracara creşterea preţurilor
17:20
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat astăzi că mesajul adresat comunităţii internaţionale este clar: insula este hotărâtă să se apere, iar populaţia nu trebuie să creadă eventuale afirmaţii privind o capitulare în cazul unei invazii chineze
17:20
Forţele israeliene au intensificat astăzi atacurile asupra oraşului Gaza şi a întregii Fâşii, vizând distrugerea tunelurilor subterane şi a clădirilor capcană, au transmis autorităţile sanitare din Gaza, care au raportat 34 de morţi
15:50
WSJ: Trump invocă and #8222;acţiunea de aur and #8221; pentru a bloca planurile U.S. Steel privind fabrica din Illinois # Bursa
Administraţia Trump a blocat planul U.S. Steel de a opri producţia la una dintre fabricile sale din Illinois, folosindu-şi aşa-numita autoritate de and #8222;acţiune de aur and #8221;
15:40
CEO Novartis: Compania are stocuri suficiente pentru a face faţă potenţialelor tarife impuse de Trump # Bursa
Novartis (NOVN.S) şi-a mărit stocurile de produse farmaceutice în Statele Unite şi este bine pregătită în cazul în care medicamentele sale vor fi afectate de tarifele impuse de preşedintele Donald Trump
15:40
Oracle (ORCL.N) poartă discuţii cu Meta (META.O) pentru un contract multianual de cloud computing în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, subliniind eforturile gigantului social media de a-şi asigura un acces mai rapid la puterea de calcul
15:30
China a reafirmat astăzi că îşi păstrează poziţia privind viitorul aplicaţiei TikTok în Statele Unite, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că negocierile pentru trecerea platformei sub control american and #8221;progresează and #8221;
15:30
Trei cetăţeni iranieni depistaţi la Aeroportul Henri Coandă în timp ce încercau să intre în spaţiul Schengen cu documente false # Bursa
Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti anunţă că au depistat trei cetăţeni iranieni care au încercat să intre ilegal în spaţiul Schengen, folosindu-se de cărţi de identitate false
14:50
Tesla (TSLA.O) a primit aprobarea de a începe testarea vehiculelor robotaxi autonome cu un monitor de siguranţă în Arizona
14:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă, astăzi, producţii record de cereale şi rapiţă, cu peste 5 milioane de tone mai mult decât canditatea obţinută anul trecut
14:40
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la ' BBB' la 'BBB plus', cu perspectivă pozitivă, 'pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a ţării'
14:30
Ministerul Culturii a anunţat, astăzi, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda,
14:30
Trump revine la ONU, pe fondul conflictelor din Gaza şi Ucraina şi al tensiunilor nucleare cu Iran # Bursa
Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, dominată de revenirea preşedintelui american Donald Trump la tribună, războaiele din Gaza şi Ucraina, recunoaşterea tot mai largă a statului palestinian şi tensiunile nucleare cu Iranul
12:40
Producătorul de automobile electrice Polestar (A4N1y.F) recheamă 27.816 maşini în Statele Unite din cauza unei probleme la camera video pentru mersul înapoi
12:30
Reuters: Trump şi Xi fac progrese în acordul privind TikTok şi plănuiesc o întâlnire în Coreea de Sud # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că el şi preşedintele Chinei, Xi Jinping, au făcut progrese într-un acord privind TikTok şi că se vor întâlni faţă în faţă peste şase săptămâni, în Coreea de Sud, pentru a discuta comerţul, drogurile ilegale şi războiul Rusiei în Ucraina
Ieri
11:50
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la aproximativ 2,32 milioane, comparativ cu 2,25 milioane de poliţe PAD active la 31 august 2024
11:50
Reuters: Un atac cibernetic provoacă perturbări pe mai multe aeroporturi europene, inclusiv Heathrow şi Bruxelles # Bursa
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in şi îmbarcare a afectat sâmbătă funcţionarea mai multor aeroporturi majore din Europa, între care Heathrow (Londra), Bruxelles şi Berlin
11:50
Preşedintele USR, Dominc Fritz, a afirmat, astăzi, că, dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională, and #8221;este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii and #8221;
11:10
Război în Ucraina: Un mort şi zeci de răniţi la Dnipropetrovsk, după un atac rusesc cu rachete şi drone # Bursa
Atacurile ruseşti au provocat cel puţin un mort şi 13 răniţi în regiunea Dnipropetrovsk, care a suferit un atac puternic cu rachete şi drone, au indicat, sâmbătă, autorităţile regionale
11:10
Forţele ucrainene au continuat vineri ofensiva pe frontul din est, în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropillia, unde, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, armata rusă a suferit pierderi semnificative
11:10
SUA vor percepe de la firme o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele angjaţilor înalt calificaţi # Bursa
Guvernul Statelor Unite a anunţat vineri că va impune firmelor o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ale angajaţilor înalt calificaţi, folosite în special în domeniul tehnologiei informaţiei
11:00
Alte zece ţări, pe lângă Franţa, vor recunoaşte statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU # Bursa
Aproximativ 140 de şefi de stat şi de guvern sunt aşteptaţi săptămâna viitoare la New York pentru marea reuniune anuală a ONU, unde viitorul palestinienilor şi al Gazei va fi în centrul atenţiei, chiar şi în absenţa lui Mahmoud Abbas
11:00
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, care a participat în judeţul Prahova la lansarea unei noi linii de producţie a Procter and Gamble, afirmă că trebuie încurajate investiţiile în economia românească
10:30
Un pachet masiv de investiţii americane în Regatul Unit a fost prezentat în timpul vizitei de stat a preşedintelui Donald Trump la Londra, însă angajamentul surprinzător al Blackstone, pentru o investiţie de 135 de miliarde de dolari, ridică semne de întrebare în rândul pieţelor
10:20
Acţiunile europene au închis în teritoriu negativ vineri, într-o zi în care comerţul şi perspectivele economice au rămas în centrul atenţiei investitorilor
10:20
Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere and #8222;auriu and #8221; în valoare de un milion de dolari # Bursa
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere and #8222;auriu and #8221; în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra and #8222;carte verde and #8221; (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite
10:10
Preşedintele Donald Trump, care a vorbit vineri la telefon cu omologul său chinez, a declarat jurnaliştilor că el crede pe Xi Jinping doreşte să colaboreze cu SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina
