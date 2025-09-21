Topul celor mai bune plante pe care să le ai în dormitor. Te vor ajuta să te odihnești mai bine

22:10

Chiar dacă s-au separat în urmă cu un an, iar din primăvară este oficial divorțată de fostul partener, Alina Petre nu a avut deloc liniște în tot acest timp. Deși a rupt orice legătură cu Bogdan Vasiliu, bărbatul nu a încetat să o hărțuiască. Acum însă, situația pare să se fi calmat, după ce Poliția a intervenit. Declarațiile exclusive ale psihoterapeutei.