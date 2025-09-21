Unde poți recicla în București și Ilfov telefoanele vechi și alte electronice

10:10

Lucrările pe Autostrada Moldovei, în special pe tronsonul dintre Ploiești și Buzău, se confruntă cu întârzieri majore și probleme tehnice, deși lucrarea este gata 99% potrivit datelor de la Compania de Drumuri. Situația nu pare o surpriză având în vedere istoricul controversat al constructorului bulgar Trace Group Hold, descoperit de jurnaliștii Buletin de București într-un […] The post Autostrada Moldovei | Firma care ține un lot din A7 la stadiul de „muzeu”, acuzată în Bulgaria că a produs un accident cu 20 de morți din cauza calității slabe a asfaltului. În România este cercetată pentru furt de balast appeared first on Buletin de București.