Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului: „40 de vieți omenești au fost pierdute în timpul construcției, un tribut adus unei lucrări care astăzi impresionează întreaga lume”

Primăria Codlea vrea să demareze un amplu proiect de modernizare a străzilor din două cartiere. Pentru început, ar urma să fie realizată partea de proiectare tehnică și de obținere a avizelor necesare, în acest sens fiind semnate două contracte, respectiv unul pentru zona Scriitorilor, celălalt pentru zona Soarelui, fiecare în valoare de 82.600 de lei [...]