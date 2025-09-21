Sorin Cârțu a evitat subiectul “Ștefan Baiaram”, după ce Rădoi l-a lăsat din nou pe bancă: “Poate simte asta”
Antena Sport, 21 septembrie 2025 11:50
Sorin Cârțu a fost rugat să comenteze situația lui Ștefan Baiaram, care a fost trecut pe bancă la eșecul cu Oțelul, după ce același lucru se întâmplase și etapa trecută. Președintele de onoare de la Universitatea Craiova nu a dat foarte multe detalii și a preferat să redirecționeze subiectul către omul care ia deciziile în
• • •
Acum 5 minute
12:10
„Nu e antrenor, să-și vadă de treaba lui”. Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali. Sfat pentru patronul FCSB-ului # Antena Sport
Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali, după declarațiile dure ale latifundiarului din Pipera. Patronul de la Botoșani i-a dat un sfat rivalului de la FCSB, acela de a schimba antrenorul. Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FCSB, meci la finalul căruia Valeriu Iftime a spus că Elias Charalambous ar trebui demis. Gigi Becali
Acum 30 minute
11:50
Sorin Cârțu a evitat subiectul “Ștefan Baiaram”, după ce Rădoi l-a lăsat din nou pe bancă: “Poate simte asta” # Antena Sport
11:50
Charles Leclerc, la pământ înaintea cursei din Azerbaidjan: „Va fi foarte dificil. Greșeala mea ne-a costat” # Antena Sport
Charles Leclerc a oferit prima reacție, după calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul de la Ferrari a făcut accidentat în Q3 și va lua startul de pe locul 10, după ce în ultimele patru curse de la Baku, a plecat din pole-position. Cursa Marelui Premiu al Azerbaidjanului va fi azi, de la ora 13:45,
Acum o oră
11:30
Edi Iordănescu, stupefiat după ultimul rezultat al Legiei Varșovia: “Am analizat de 20 de ori” # Antena Sport
Edi Iordănescu este de părere că Legia Varșovia merita să câștige partida contra celor de la Rakow din campionat, încheiată cu scorul de 1-1. Fostul selecționer a analizat ce s-a întâmplat în cadrul meciului și a acuzat modul în care arbitrul a gestionat faza premergătoare golului înscris de echipa la care a evoluat și Bogdan
Acum 2 ore
11:00
Sorin Cârțu a răbufnit după prima înfrângere suferită de Universitatea Craiova: „Trebuia să ne dea penalty!” # Antena Sport
Sorin Cârțu a răbufnit, după prima înfrângere suferită de Universitatea Craiova în acest sezon de Liga 1. Oltenii au fost învinși de Oțelul, scor 1-0. Președintele formației din Bănie s-a plâns de arbitrajul meciului de la Galați. El a transmis că echipa sa ar fi trebuit să primească penalty la faza petrecută în careul celor
10:50
Ruben Amorim nu se “îmbată cu apă rece” după victoria din derby-ul cu Chelsea. Avertisment pentru jucătorii săi # Antena Sport
Ruben Amorim rămâne cu picioarele pe pământ, după ce Manchester United a învins-o cu 2-1 pe Chelsea în etapa a 5-a din Premier League. În ciuda victoriei, antrenorul portughez a ținut să aducă aminte de cum echipa sa a fost învinsă de Grimbsy Town în Cupa Ligii. Amorim a mai vorbit și de cum ar
10:40
Continuă problemele pentru Louis Munteanu la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a dezvăluit ce se întâmplă cu atacantul # Antena Sport
Louis Munteanu se confruntă în continuare cu probleme la CFR Cluj. Atacantul este accidentat și va rata și duelul cu UTA, din etapa a zecea a Ligii 1. Meciul se va juca azi, de la ora 18:15. Louis Munteanu a ratat și ultimele două meciuri ale celor de la CFR Cluj. Atacantul s-a accidentat
10:30
Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, înfrângeri dureroase la Laver Cup. Echipa Europei și-a pierdut avansul # Antena Sport
Echipa Europei a fost depăşită, sâmbătă, la San Francisco, de echipa Lumii, în cea de-a doua zi a Laver Cup, fiind condusă acum cu 9-3. Europa, condusă de Yannick Noah, care a preluat avantajul (3-1) în prima zi, nu a câştigat niciun meci sâmbătă. La simplu, australianul Alex de Minaur a avut nevoie de doar
Acum 4 ore
10:10
Titularul lui Bayern Munchen vrea la Real Madrid. „Galacticii” pot face o mutare de top # Antena Sport
Titularul lui Bayern Munchen și-a exprimat dorința de a juca la Real Madrid. Dayot Upamecano, fundașul central francez de 26 de ani, vrea să-și îndeplinească visul suprem de a îmbrăca tricoul „galacticilor". Stopperul bavarezilor a intrat în ultimul an de contract cu Bayern și nu se grăbește să-și prelungească înțelegerea, ținând cont de dorința de
10:10
Declarația serii în Portugalia, după debutul lui Mourinho la Benfica: “Putem face ceva special, ca Jose” # Antena Sport
Jose Mourinho a debutat cu o victorie clară pe banca Benficăi în fața celor de la AFS, iar entuziasmul elevilor săi s-a văzut și după meci. Georgiy Sudakov, fotbalistul care a deschis scorul în meciul de aseară, a făcut un joc de cuvinte genial atunci când a vorbit despre revenirea celui poreclit "The Special One".
09:50
Mircea Lucescu, atacat de un fost jucător pe care l-a antrenat: “Lui nu-i păsa de asta” # Antena Sport
Selecționerul naționalei a fost un nume adus într-o discuție de Artem Kravets, fostul jucător trecut printre altele și pe la Dinamo Kiev. Cei doi au colaborat în 2020 timp de o singură lună, după care fotbalistul a plecat la Konyaspor. După despărțirea de formația din capitala Ucrainei, în presă au apărut la acea vreme zvonuri
09:30
Echipa care insistă pentru transferul lui George Pușcaș este Legia Varșovia. Edi Iordănescu, antrenorul polonezilor, încă și-l dorește pe atacantul român sub comanda sa. George Pușcaș a rămas liber de contract în vară, după plecarea de la Bodrumspor. Atacantul de 29 de ani a fost aproape de o mutare în Liga Portugal, la Guimaraes,
09:20
Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram? Basarab Panduru a vorbit despre jucătorul lăsat pe bancă din nou de Rădoi # Antena Sport
Basarab Panduru, fostul fotbalist trecut pe la Steaua sau Benfica, a comentat situația în care se alfă Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova. După un start de sezon în care a fost cel mai bun om al oltenilor, jucătorul de bandă a avut statut de rezervă în ultimele două meciuri din campionat, intrând în ambele pe
09:00
Ion Geolgău a recunoscut că a trimis mesaje de hărțuire mamei unui junior: “Regret sincer acest lucru” # Antena Sport
Ion Geolgău, una dintre legendele Universității Craiova, a recunoscut că schimbul de mesaje expus de un site local din Cluj dintre el și mama unui junior este adevărat. Fostul fotbalist, în prezent oficial al FRF, a spus că regretă cele întâmplate și a ținut să menționeze că nu s-a întâmplat nimic între el și femeia
09:00
Jose Mourinho, reacție fermă după victoria din primul meci la Benfica: „Nu am venit aici să supăr pe cineva” # Antena Sport
Jose Mourinho a oferit o reacție fermă după victoria din primul meci disputat pe banca celor de la Benfica, după revenire. „The Special One" a amintit de faptul că a scris istorie alături de o altă formație din Liga Portugal, Porto, subliniind că nu i-a preluat pe „vulturi" pentru a crea un război. Benfica a
08:40
Răzvan Lucescu, un nou rezultat neconvingător pe banca lui PAOK. Edi Iordănescu, egal cu adversara Craiovei din UECL # Antena Sport
PAOK Salonic, trupa antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Panetolikos, într-un meci din etapa a patra a campionatului Greciei. Legia Varșovia, formația lui Edi Iordănescu, nu a reușit nici ea să câștige în meciul cu Rakov, viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League. Pe lângă aparițiile
08:40
Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB: „Ce se întâmplă acum nu e întâmplător” # Antena Sport
Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB, după eșecul cu Botoșani, scor 1-3, din etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei a invocat divinitatea și a transmis că echipa sa va deveni campioană, deși distanța față de liderul Universitatea Craiova e de 16 puncte. Totodată, Gigi Becali a transmis că FCSB va
08:30
„Dacă asculți ce spune patronul…”. Gigi Becali, tras la răspundere pentru criza uriașă de la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a fost taxat pentru criza uriașă de la FCSB. Constantin Budescu a analizat situația campioanei și a transmis că echipa nu va depăși perioada dificilă dacă se va pune în continuare presiune pe jucători. Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor i-a sfătuit pe jucători să joace de plăcere și să nu mai asculte alte
08:20
Cristiano Ronaldo şi Leo Messi au făcut show pentru Al-Nassr și Inter Miami. Goluri, pase decisive și victorii # Antena Sport
Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au ieșit din nou în evidență la echipele lor de club. Lusitanul a înscris o "dublă" în confruntarea dintre Al-Nassr și Al-Riyadh, în timp ce fotbalistul din America de Sud a marcat și el două goluri, la care a adăugat și o pasă decisivă în Inter Miami – DC United.
Acum 12 ore
23:40
Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” # Antena Sport
Mirel Rădoi a avut un discurs echilibrat după ce Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere din acest sezon de Liga 1. Oltenii au fost învinși de Oțelul Galați cu 1-0 prin golul înscris de Joao Lamiera. Antrenorul alb-albaștrilor este de părere că jucătorii săi au avut atitudine în duelul din Moldova, iar neinspirația și ghinionul
23:30
Nicușor Bancu, mesaj direct după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: “Nu ne-a ieșit nimic” # Antena Sport
Nicușor Bancu a oferit prima reacție după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0. Fundașul lui Mirel Rădoi a declarat că echipei sale nu i-a „ieșit nimic", în cadrul partidei de la Galați. La interviul de la finalul partidei din etapa a 10-a, Nicușor Bancu a menționat și că, în opinia sa, egalul ar fi fost rezultatul
23:20
Cursa Marelui Premiu al Azerbaidjanului LIVE VIDEO (13:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Max Verstappen pleacă din pole # Antena Sport
Cea de-a 17-a etapă din Formula 1 urmează să își dispute cel mai important moment în ziua de duminică, pe circuitul din Baku. Cursa din cadrul Marelui Premiu al Azerbaidjanului are loc de la ora 13:45 și va fi transmis pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappen va avea ocazia să obțină a doua
23:20
Tudor Băluță nu s-a abținut după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: “Au tras de timp din prima repriză!” # Antena Sport
Tudor Băluță a oferit prima reacție după Oțelul – Univeristatea Craiova 1-0. Mijlocașul nu s-a ferit și a declarat că adversarii „au tras de timp din prima repriză". Totuși, Băluță a dat asigurări că oltenii își vor reveni, după înfrângerea de la Galați. Jucătorul lui Mirel Rădoi a explicat și că echipa se gândește acum
23:20
Dani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc” # Antena Sport
FC Argeș a obținut un nou rezultat impresionant de la revenirea în prima ligă, reușind să se impună la limită în fața Universității Cluj. Cele două formații au încheiat disputa în inferioritate numerică, însă piteștenii au marcat golul care le-a adus cele trei puncte. În dimineața zilei de sâmbătă, tatăl președintelui Dani Coman a decedat,
Acum 24 ore
22:40
U-BT Cluj-Napoca a cucerit pentru a cincea oară Supercupa României la baschet masculin, după ce a învins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 80-75 (20-19, 29-20, 14-18, 17-18), sâmbătă seara, în Sala "Dumitru Popescu-Colibaşi" din Braşov. "U" a mai câştigat trofeul în 2016, 2018, 2021 şi 2022, ultimele trei ediţii disputându-le contra aceleiaşi echipe. U-BT
22:20
Bogdan Andone, în lacrimi la flash-interviu după Argeș – U Cluj 1-0: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-a dat putere” # Antena Sport
FC Argeș a reușit încă un rezultat fabulos la revenirea în prima ligă. Piteștenii au învins la limită Universitatea Cluj, în cadrul etapei a zecea, la capătul unui meci în care ambele echipe au avut câte un jucător eliminat. La începutul partidei de la Mioveni s-a ținut un moment de reculegere, atât în memoria lui
22:10
Cristi Chivu se va putea baza din nou pe Lautaro Martinez, care a acuzat probleme fizice după duelul cu Juventus de săptămâna trecută din campionat. Argentinianul nu a fost pe teren la debutul românului în UCL, în care "nerazzurrii" s-au impus cu 2-0 în fața lui Ajax, el fiind rezervă neutilizată. Jucătorul de 28 de
21:50
Jose Mourinho s-a descătușat. Modul în care a sărbătorit un gol la debutul pe banca Benficăi # Antena Sport
21:50
Universitatea Cluj a suferit al treilea eșec din acest sezon, formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău fiind învinsă de revelația FC Argeș. Piteștenii au ajuns la cota 19 în acest sezon și sunt la egalitate de puncte cu Botoșani și Rapid, echipele care completează podiumul. Alexandru Chipciu a analizat după fluierul final jocul echipei sale
21:40
Dan Nistor a oferit prima reacție după FC Argeș – U Cluj 1-0. Mijlocașul lui Ioan Ovidiu Sabău a criticat arbitrajul din cadrul partidei de la Mioveni. Dan Nistor a făcut preferire la o fază petrecută la finalul primei reprize. Atunci, Sadriu a respins mingea, cu mâna, în corner, însă centralul Ovidiu Robu nu a
21:10
FC Argeș – U Cluj 1-0. Echipa lui Bogdan Andone își continuă seria excelentă în Liga 1 # Antena Sport
Forrmaţia FC Argeş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1. Singurul gol al meciului a fost marcat de Bettaieb, în minutul 66. FC Argeș a învins
20:50
Românii, specialiști la demiteri în Europa. Liga 1, în Top 10 al unui clasament inedit # Antena Sport
Prima ligă din România se află în primele 10 campionate din Europa în ceea ce privește demiterile din stagiunea 2024/25. Competiția din țara noastră se află în top alături de altele din Serbia, Cipru sau Croația. Țările balcanice domină topul realizat de specialiști. Liga 1, poziție înaltă în clasamentul demiterilor Statisticienii de la Football Meets […] The post Românii, specialiști la demiteri în Europa. Liga 1, în Top 10 al unui clasament inedit appeared first on Antena Sport.
20:20
20:20
20:20
20:10
Nebunie în Manchester United – Chelsea! Cartonaș roșu, goluri și trei schimbări în timp record # Antena Sport
Manchester United – Cheslea este capul de afiș al etapei cu numărul 5 din Premier League. Duelul de pe Old Trafford a început tare, iar echilibrul numeric s-a destabilizat după doar cinci minute. În minutul 7 al disputei, antrenorul Enzo Maresca efectuase deja două modificări, ca mai apoi echipa londoneză să încaseze și un gol. […] The post Nebunie în Manchester United – Chelsea! Cartonaș roșu, goluri și trei schimbări în timp record appeared first on Antena Sport.
20:10
Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Motivul deciziei # Antena Sport
Esteban Ocon a primit o veste proastă și a fost descalificat din calificările pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului. Francezul nu era cu siguranță mulțumit de rezultatul său din cele trei stinturi, în condițiile în care a terminat pe 18, însă decizia stewarzilor de la FIA pune “sare pe rană”. Motivul deciziei luate de oficiali se […] The post Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Motivul deciziei appeared first on Antena Sport.
19:40
Suspendat pentru dopaj, fotbalistul de 70 de milioane de euro vrea să schimbe sportul # Antena Sport
Suspendat provizoriu pentru dopaj din decembrie 2024, Mykhaylo Mudryk nu are informații despre când va putea reveni pe terenul de fotbal. Jucătorul a fost cumpărat de Chelsea pentru 70 de milioane de euro, iar acum are de gând să schimbe, cel puțin temporar, sportul. Acesta ar fi luat decizia de a se pregăti pentru a-și […] The post Suspendat pentru dopaj, fotbalistul de 70 de milioane de euro vrea să schimbe sportul appeared first on Antena Sport.
19:40
Olimpiu Moruțan s-a accidentat din nou! Românul, schimbat în minutul 40 al meciului Kifisia – Aris # Antena Sport
Coșmarul continuă pentru Olimpiu Moruțan! Mijlocașul român s-a accidentat din nou, în meciul Kifisia – Aris, din prima ligă a Greciei. Moruțan a fost titluarizat de antrenorul lui Aris, pentru duelul din etapa a 4-a a sezonului din Grecia. Totuși, românul nu a încheiat partida pe gazon. Olimpiu Moruțan s-a accidentat în ultimul meci jucat […] The post Olimpiu Moruțan s-a accidentat din nou! Românul, schimbat în minutul 40 al meciului Kifisia – Aris appeared first on Antena Sport.
19:30
A început goana pentru bilete la World Cup 2026! Peste 4,5 de milioane de oameni, pe listele de așteptare # Antena Sport
Peste 4,5 milioane de persoane din întreaga lume s-au înscris în cursa pentru achiziţionarea biletelor de intrare la meciurile de la World Cup, ediţia 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena. În mai puţin de zece luni, Statele Unite, Canada şi Mexic vor găzdui turneul final al Cupei Mondiale. Pentru […] The post A început goana pentru bilete la World Cup 2026! Peste 4,5 de milioane de oameni, pe listele de așteptare appeared first on Antena Sport.
19:20
Real Madrid a obținut a cincea victorie din tot atâtea etape în acest sezon de La Liga, după ce s-a impus pe Santiago Bernabeu contra celor de la Espanyol, scor 2-0. Golurile marcate de Eder Militao și Kylian Mbappe au asigurat victoria trupei lui Xabi Alonso, care rămâne pe poziția de lider în Spania cu […] The post Real Madrid, victorii pe linie în La Liga. “Galacticii” au învins-o și pe Espanyol appeared first on Antena Sport.
18:50
Bulgarii au aflat de negocierile dintre Dan Petrescu și CSKA Sofia și au dat verdictul # Antena Sport
Bulgarii au reacționat, după ce au aflat de negocierile dintre Dan Petrecu și CSKA Sofia. Aceștia sunt de părere că tehnicianul este „unul dintre simbolurile fotbalului românesc”. Dan Petrescu este, în prezent, liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj. Acesta a plecat de la echipa ardeleană după umilința cu Hacken, scor 2-7, din preliminariile […] The post Bulgarii au aflat de negocierile dintre Dan Petrescu și CSKA Sofia și au dat verdictul appeared first on Antena Sport.
18:50
Bayern Munchen, liderul la zi din Bundesliga! Harry Kane a făcut spectacol cu Hoffenheim # Antena Sport
Bayern Munchen merge „ceas” în acest sezon de Bundesliga, iar sâmbătă campioana a ajuns la patru victorii consecutive în campionat. Echipa antrenată de Vincent Kompany a câștigat cu 4-1 în deplasare, pe terenul celor de la Hoffenheim. Harry Kane a avut iarăși o evoluție magistrală pentru gruparea bavareză, reușind să înscrie de trei ori în […] The post Bayern Munchen, liderul la zi din Bundesliga! Harry Kane a făcut spectacol cu Hoffenheim appeared first on Antena Sport.
18:50
O legendă a Universității Craiova, acuzată că a hărțuit mama unui junior. FRF a demarat deja o anchetă # Antena Sport
Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău. Fostul jucător al Universității Craiova este acuzat că a hărțuit mama unui junior care urma să participe la o selecție. Federația Română de Fotbal a venit rapid cu un comunicat după […] The post O legendă a Universității Craiova, acuzată că a hărțuit mama unui junior. FRF a demarat deja o anchetă appeared first on Antena Sport.
18:30
“Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă # Antena Sport
Costel Gâlcă nu crede că Elias Charalambous este de învinovățit pentru ce se întâmplă la FCSB în momentul de față. Antrenorul Rapidului a vorbit despre problemele pe care le are cipriotul în vestiar șiși-a adus aminte și de ce a pățit el când era pe banca roș-albaștilor. Gâlcă a acordat declarațiile respective în cadrul conferinței […] The post “Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
18:00
A picat un record inedit după calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Statistica doborâtă # Antena Sport
Calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului au ieșit în evidență prin cât de fragmentate au fost cele trei stinturi, din cauza multitudinii de steaguri roșii care au fost arătate. Ce s-a întâmplat sâmbătă pe circuitul din Baku a marcat chiar doborârea unui record care mai fusese atins în alte două Grand Prix-uri. Concret, Azerbaidjan a […] The post A picat un record inedit după calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Statistica doborâtă appeared first on Antena Sport.
18:00
Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a vorbit despre jucătorii transferați, în această vară, de Gigi Becali. Fostul internațional a venit cu un verdict dur pentru cei de la FCSB. În perioada de mercato, Gigi Becali a întărit atacul echipei cu transferurile lui Dennis Politic, Mamadou Thiam și Denis Alibec. Totuși, niciunul nu s-a remarcat, până în momentul de […] The post Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important” appeared first on Antena Sport.
18:00
Două cluburi uriașe, pe urmele lui Vinicius Jr! Brazilianul, în conflict cu Florentino Perez # Antena Sport
Relația dintre Florentino Perez și Vinicius Junior nu este una extraordinară, mai ales după ce fotbalistul brazilian a refuzat în repetate rânduri să își prelungească contractul cu cei de la Real Madrid. Fotbalistul evaluat la 170 de milioane de euro este pe lista mai multor cluburi din Arabia Saudită, însă acum două nume mari din […] The post Două cluburi uriașe, pe urmele lui Vinicius Jr! Brazilianul, în conflict cu Florentino Perez appeared first on Antena Sport.
17:50
Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: “Mi s-a întâmplat și mie la Craiova” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a vorbit despre Mirel Rădoi. Tehnicianul, care pregătește în prezent o echipă din Sudan, a sărit în apărarea antrenorului de la Universitatea Craiova. Laurențiu Reghecampf a vorbit despre ieșirile lui Mirel Rădoi din timpul partidelor. Acesta este de părere că tehnicianul oltenilor procedează foarte bine, având în vedere că își ține jucătorii „în […] The post Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: “Mi s-a întâmplat și mie la Craiova” appeared first on Antena Sport.
17:20
“Vei face o cursă ca pe Monza?”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după pole-ul din Azerbaidjan # Antena Sport
Max Verstappen a acordat câteva declarații după ce a obținut pole-position-ul în calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Olandezul a vorbit despre cele trei stinturi care au părut interminabile, cu cinci steaguri roșii, după care a spus la ce se așteaptă la cursa de mâine. Câștigătorul Grand Prix-ului din Baku se va decide duminică, începând cu […] The post “Vei face o cursă ca pe Monza?”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după pole-ul din Azerbaidjan appeared first on Antena Sport.
