Ce salarii au primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, și viceprimarul Bucureștiului, Vigheciu Adrian-Nicolae
Cancan.ro, 21 septembrie 2025 13:30
Potrivit primarului general interimar Stelian Bujduveanu, angajații din Primăria Capitalei au cele mai mari salarii din administrația publică locală. Veniturile lunare ale bugetarilor ating sume de ordinul fantasticului. Ce salariu încasează viceprimarul Bucureștiului, de fapt? […]
Acum 15 minute
13:30
Acum o oră
13:10
Ana María Orozco, actrița care a devenit celebră în România datorită rolului iconic din serialul „Betty cea urâtă”, a revenit recent în atenția publicului, la 52 de ani. Vedeta duce o viață discretă în Argentina, […]
13:00
Weekend de groază în „blocul vedetelor”! Mascaţii au descins în forţă peste proxeneţi şi traficanţi! Locatarii sunt TERORIZAŢI: “Nu mai putem dormi noaptea de frică” # Cancan.ro
Scandalurile din ,,blocul vedetelor” se țin lanț! Proprietarii de apartamente au trimis iar nenumărate sesizări procuraturii iar urmările s-au văzut imediat. A fost o nouă descindere în forță în acest weekend, pentru a-i prinde pe […]
12:50
Carnea care nu are colesterol deloc, potrivit prof. Horațiu Moldovan. Ce spune despre suplimente alimentare și vin? # Cancan.ro
Profesorul doctor Horațiu Moldovan a fost invitatul în cel mai nou episod în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”. Specialistul în sănătate a dezvăluit care este carnea care nu conține colesterol deloc, dar și cât de […]
Acum 2 ore
12:20
Categoria de români care pot primi vouchere de până la 39.900 de lei de persoană. Ministrul Muncii a făcut anunțul # Cancan.ro
Ministrul Muncii a anunțat lansarea programului TECH-ASSIST, prin care persoanele cu dizabilități vor putea primi sprijin financiar pentru achiziționarea tehnologiilor asistive și de acces. Programul, gestionat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, […]
Acum 4 ore
11:40
S-a aflat motivul real pentru care unele persoane se îngrașă și altele nu, deși mănâncă la fel # Cancan.ro
S-a aflat motivul real pentru care unele persoane se îngrașă și altele nu, deși consumă aceleași alimente. Un studiu recent a arătat că organismul răspunde la mâncare în mod individual și este influențat de microbiomul […]
11:40
Elena Damalan, fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 11, este în doliu. Pe o rețea de socializare, tânăra de 24 de ani a transmis un mesaj emoționant după ce a pierdut o persoană dragă sufletului […]
11:00
Andrew Tate, primele declarații după tentativa de atac armat la reședința sa: „Un idiot a venit aici” # Cancan.ro
O situație tensionată a avut loc aseară, în jurul orei 20:50, când un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în reședința familiei Tate. Suspectul, care transmitea totul în direct pe PumpFun, o platformă populară de […]
11:00
Cele 3 zodii care răstoarnă carul cu noroc în octombrie 2025. Li se îndeplinesc toate dorințele # Cancan.ro
Potrivit astrologilor, în luna octombrie există trei zodii bincuvântate cu noroc. Contextul astrologic al acestei luni este extrem de favorabil, iar unii nativi se vor bucura de câștiguri substanțiale și mai multe șanse să își […]
10:30
Azi va fi înmormântat Charlie Kirk. Cum își ia Donald Trump adio de la omul care l-a ajutat în campania electorală # Cancan.ro
Charlie Kirk, cunoscut activist conservator și apropiat al fostului președinte Donald Trump, va fi înmormântat astăzi în Glendale, Arizona. Evenimentul, care se va desfășura în condiții de securitate sporită, este așteptat să adune zeci de […]
10:30
Naba Salem și iubitul ei, afaceristul Laurenți Erett, au decis ziua când vor ajunge în fața altarului. Fosta ispită de la Insula iubirii a primit inelul de logodnă, iar recent a stabilit ziua nunții și […]
09:50
Apariție specială la nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan! „O să cânt la nunta lor și vin în România pentru asta” # Cancan.ro
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se pregătesc de unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor. De la nunta programată la începutul lunii octombrie nu va lipsi ”mama lor spirituală”. Invitatul vine special din […]
Acum 6 ore
09:40
Dan Alexa trece printr-o perioadă de mari schimbări atât pe plan personal, cât și profesional. La scurt timp după ce s-a întors din competiția „Asia Express”, unde a petrecut două luni pline de provocări în […]
09:10
Ororile prin care o britanică susține că a trecut în Dubai! A fost răpită dintr-un taxi și umilită de 3 bărbați # Cancan.ro
Drama unei femei din Marea Britanie a făcut înconjurul internetului. Selina a trăit clipe de groază într-o vacanță în Dubai, acolo unde a fost răpită și agresată intim de către trei bărbați. Aceasta trage un […]
08:50
De câți ani nu a mai ieșit Mihai Bendeac cu o femeie. Care este motivul real: „E un viciu” # Cancan.ro
Mihai Bendeac, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România, a surprins publicul cu o dezvăluire sinceră: nu a mai ieșit la o întâlnire romantică decâțiva ani. Deși este mereu în centrul atenției […]
08:30
Iluzie optică virală | Numai geniile văd ce animal se ascunde în această imagine, în 5 secunde # Cancan.ro
Dragă cititiorule, CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică tare interesantă. Ai la dispoziție 5 secunde să descoperi ce animal se ascunde în imaginea de mai sus. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor […]
Acum 24 ore
23:50
Filmul de pe Netlix care a urcat vertiginos în topuri la doar câteva zile după lansare! Povestea te cucerește imediat # Cancan.ro
Netflix a dat, din nou, lovitura. Platforma de streaming reușește să surprindă constant abonații cu producții care devin rapid virale, iar acum o nouă apariție a cucerit publicul din România și nu numai. Lansat recent, […]
23:50
EX-ul Ellei şi ispita Teo, întâlnire de gradul zero, în România: l-a făcut ”din mare, mic” sau l-a iertat după ce i-a sedus logodnica-n baie? ”Totul se plătește” # Cancan.ro
Invitat la CANCAN pe Insulă, Andrei de la Insula Iubirii vorbește pentru prima dată despre actuala relație dintre el și Teo, ispita cu care logodnica lui s-a iubit de trei ori, în toaletă. Deși în […]
23:50
Adrian Norocel s-a amorezat până peste cap şi s-a dezis de familie! Ameninţări, confruntări şi jigniri ca la uşa cortului între nevastă şi amantă! # Cancan.ro
Adrian Norocel se bucură de un succes răsunător în plan profesional, dar nu s-ar putea spune același lucru și despre viața personală. Cunoscutul manelist a ajuns în centrul unui scandal amoros, după ce mama copilului […]
23:50
Şi-a transformat amanta în copia fidelă a soţiei decedate! Familia Anei Maria Vasiliu, tânăra ucisă în Olanda, lansează acuzaţii ŞOCANTE! „Mama e distrusă…” # Cancan.ro
La un an de la decesul Anei Maria Vasiliu, tânăra care a fost ucisă cu sânge rece în Olanda, noi detalii ies la iveală despre Gabriel Vasiliu, cel care i-a fost soț. Fratele Anei Maria, […]
23:50
Domnul Marian de la Insula Iubirii și Bianca, „clienţi falşi” în club, cu aere de VIP. Bodyguardul le-a dat fatala: Ai bani, stau, n-ai bani…CIAO! # Cancan.ro
Continuăm povestea concurenților de la Insula Iubirii, care sunt plătiți să meargă prin cluburile din țară, drept “clienți falși” și să “facă frumos” pe câteva mii de euro. CANCAN.RO vă promitea că va dezvălui peripețiile […]
23:50
Vila fraților Tate din Ilfov, ținta unui individ înarmat! Imagini surprinse de camerele video # Cancan.ro
Clipe de groază pentru frații Tate, după ce un bărbat înarmat a pătruns în reședința lor. Incidentul s-a produs în această seară, cu puțin timp înainte de ora 21:00. Camerele de supraveghere au surprins întreg […]
23:20
Moment emoționant! Un nepalez ajunge acasă, după 4 ani de muncă în România. Cum a reacționat familia acestuia # Cancan.ro
În ultimii ani, tot mai mulți nepalezi și-au găsit drum către România. Au venit aici pentru muncă și pentru un trai mai bun, însă pentru mulți asta a însemnat și sacrificii uriașe. Printre ele, distanța […]
23:20
Declarația halucinantă a unui român prins în incendiul din Antalya! Nu i-a venit să creadă ce vede: „Toți cu…” # Cancan.ro
Turiștii români care se aflau în vacanță în Turcia au devenit martori la scene dramatice. Incendii uriașe devastează regiunea Antalya, unde flăcările mistuie tot ce întâlnesc în cale de aproape trei zile. Focul a ajuns […]
22:30
Zgârieturile de pisică nu sunt întotdeauna inofensive, iar uneori chiar o singură dungă roșie te poate îmbolnăvi grav. Boala ghearelor de pisică este o afecțiune destul de gravă care îți poate afecta sănătatea. De multe […]
22:30
Cât costă să petreci Crăciunul în hotelul Simonei Halep. Preț colosal pentru o noapte de cazare # Cancan.ro
Puțin sunt cei care știu că Simona Halep activează și în domeniul imobiliarelor. Fosta campioană a investit masiv în imobiliare, deținând mai multe pensiuni și hoteluri, iar unul dintre ele îi poartă chiar numele. Situat […]
21:50
Ramona Gabor și Monica Gabor, revedere emoționantă după o lungă perioadă de timp. Cele două surori s-au întâlnit în Dubai, Monica Gabor fiind stabilită în America de mai mulți ani, iar Ramona în Dubai. Momentele […]
21:50
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: „Sunt pur și simplu eronate” # Cancan.ro
Este scandal în lumea medicală! Recent, medicul nutriționist Mihaela Bilic a făcut unele declarații ce au creat vâlvă. Aceasta a vorbit despre terapia cu statine și rolul colesterolului în organism, însă spusele ei au stârnit […]
21:00
Tily Niculae, un suflet cu adevărat pur! Ce gest senzațional a făcut pentru femeia de serviciu din blocul în care locuiește # Cancan.ro
Tily Niculae și-a impresionat recent fanii din mediul online. Aceasta a făcut un gest la care nimeni nu se aștepta. Vedeta a ținut să îi aducă o mare bucurie femeii de serviciu din blocul în […]
20:40
Lanțul olandez de magazine de discount Action și-a confirmat oficial intrarea în țara noastră, urmând să își deschidă luna aceasta primul magazin din România. Olandezii își doresc să se extindă în mai multe orașe din […]
20:10
Horoscop 21 septembrie 2025. Astrele vin cu preziceri pe casa banilor. Duminică, o zodie își va face mari planuri financiare. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă poziția planetelor! Berbec Poți primi oportunități […]
20:10
Fenomenele meteo neașteptate pe care vortexul polar de deasupra Arcticii le aduce în România. Avertisment ANM! # Cancan.ro
Un nou vortex polar, care începe să se contureze deasupra Arcticii, ar putea schimba radical scenariul meteo pentru următoarele luni. Meteorologii avertizează că iarna ar putea veni mai devreme decât de obicei, iar efectele asupra […]
19:50
Elena Udrea a mai bifat o reușită de mamă: „După trei ani de suferință în care am fost departe de tine…” # Cancan.ro
Sărbătoare mare în familia Elenei Udrea! Fiica fostului politician a împlinit frumoasa vârstă de 7 ani. Fosta blondă de la Cotroceni este în culmea fericirii și a postat în mediul online un mesaj emoționant pentru […]
19:30
Ce spune toppingul de pizza pe care îl alegi despre tine. Da, cercetătorii au analizat și asta # Cancan.ro
De la măsline, la șuncă, porumb sau chorizo, opțiunile de toppinguri pentru pizza par să fie nelimitate. Ceea ce alegem atunci când vrem să comandăm o pizza poate părea o decizie luată pe moment sau […]
19:30
Prețul unui borcan de murături a devenit astronomic! Cât te costă să pui singur, cu legume de la piață # Cancan.ro
A venit toamna, iar gospodinele au început febra pregătirilor pentru iarnă. Dacă în alți ani murăturile și zacusca erau nelipsite din cămară, în 2025 realitatea e mai tristă. Prețurile au explodat, iar un borcan cumpărat […]
19:10
A scăpat de hărțuire! Fostul soț nu o mai caută pe vedetă: „L-a sunat cineva de la Poliție” # Cancan.ro
Chiar dacă au luat-o pe căi separate în urmă cu un an de zile, iar din primăvara acestui an a divorțat oficial de fostul soț, Alina Petre nu și-a găsit deloc liniștea în tot acest […]
18:40
Vedeta PRO TV care și-a arătat abia acum soțul și copiii! Cât de mari sunt cei doi fii ai săi # Cancan.ro
Andreea Marinescu este de multă vreme în lumina refectoarelor. Prezența ei la pupitrul știrilor Pro TV este bine cunoscută de public, însă puțini sunt cei care îi știu pe soțul și cei doi fii ai […]
18:20
Nu este banc! Câte sute de lei a dat o româncă pentru 10 sarmale puse într-o caserolă tip platou # Cancan.ro
O româncă a plătit un preț impresionant pentru o porție de sarmale. Femeia a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a fost nevoită să achite o sumă uriașă pentru acest preparat tradițional. Cât […]
18:20
Kamara trece, din nou, printr-o încercare uriașă! A rămas fără concerte, televiziunile îl ignoră: “Trebuie să strâng 125.000 €” # Cancan.ro
Momente grele pentru Kamara, dat fiind și faptul că pentru toți artiștii numărul concertelor s-a redus semnificativ. În plus, și Pro TV îl ocolește de la ultima sa participare la Survivor. Fără emisiune, fără oferte […]
17:40
A cerut-o de soție! Fostul concurent de la Insula Iubirii se însoară: „Am ales un moment special” # Cancan.ro
Dany Boy, fostul concurent Insula Iubirii sezonul 8, iubește din nou, după ce s-a confruntat cu mai multe dezamăgiri în dragoste. Mai mult, se pare că noua relație este cât se poate de serioasă, iar […]
17:30
Sărbătoare mare în familia lui Ionuț Luțu. Fostul fotbalist, mâna dreaptă a lui Gigi Becali, a fost socru mic. Fiica sa, Patricia, s-a căsătorit și a atras toate privirile cu o rochie de mireasă impresionantă. […]
17:00
Cum arată Ștefania Ștefan acum, războinica de la Survivor România. Se iubește cu un sportiv celebru # Cancan.ro
Ștefania Ștefan a devenit cunoscută publicului larg în urma participării ei în jocurile de aventură. Ultima dată publicul a văzut-o la Survivor All Stars, iar de atunci tânăra s-a schimbat destul de mult. Cum arată […]
16:50
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat # Cancan.ro
Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, a solicitat suspendarea activității sale de lector la Universitatea din Pitești, parte a Universității Politehnica. Cererea se aplică pe întreaga durată a anului universitar 2025-2026. Suspendarea s-a aplicat […]
16:00
Iluzie optică virală | Ai un IQ peste 140 dacă poți găsi păianjenul ascuns în această poză # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit o iluzie optică virală, în acest final de săptămână, menită să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Mai exact, trebuie să identificați unde se ascunde păianjenul în […]
16:00
Șerban Huidu nu iartă nimic! După ce a pulverizat ispitele de la Insula Iubirii, lovește din nou! “Înainte să își îndrepte nasul şi să își ridice pomeții…” # Cancan.ro
Șerban Huidu a revenit în atenția presei cu ocazia lansării noii grile de toamnă a Prima TV. Prezentatorul tv a vorbit cu nostalgie despre cele mai importante momente de la Cronica Cârcotașilor în cei 25 […]
15:50
România a fost despăgubită pentru furtul aurului dacic. Câte milioane de euro am primit de la Olanda # Cancan.ro
România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro după furtul spectaculos al Coifului de la Coțofenești și al trei brățări dacice, sustrase în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Olanda. Incidentul, care a […]
15:40
Secretul căsniciei de 30 de ani a lui Serghei Mizil. Ce nu face soția lui, spre deosebire de multe alte femei # Cancan.ro
Bărbat la casa lui, căsătorit și cu doi copii actualmente, Serghei Mizil nu a fost niciodată un bărbat temperat. Recunoscut pentru aventurile sale, marele băiat de oraș a mai avut un mariaj înainte de cel […]
15:10
Studenții cu cărți de identitate electronice au probleme. Cum le-a complicat viața acest act nou # Cancan.ro
Studenții din România se confruntă cu dificultăți neașteptate după introducerea noilor cărți de identitate electronice, care, în loc să simplifice procedurile, au creat noi bariere birocratice. Noile cărți de identitate electronice ar fi trebuit să […]
15:00
O eclipsă parțială de Soare va avea loc pe 21 septembrie 2025, însă în unele zone va putea fi văzută a doua zi din cauza diferențelor de fus orar. Acest fenomen este unul special. Mai […]
14:20
Anunț important pentru clienții Telekom, după vânzarea companiei. Cine va emite facturile # Cancan.ro
Vodafone România și Digi România au semnat documentele pentru preluarea Telekom România Mobile Communications, într-o tranzacție estimată la 70 de milioane de euro. În urma acestei înțelegeri, clienții business și cei cu abonamente vor trece […]
