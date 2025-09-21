Cătălin Preda, locul al 2-lea în etapa de la Boston din Red Bull Cliff Diving » Constantin Popovici, pe podium la finalul sezonului

10:00

CFR Cluj- UTA, unul dintre meciurile cele mai interesante ale etapei a 10-a din Superligă, va avea loc astăzi, de la ora 18:15. Partida va fi transmisă liveTEXT&FOTO de GSP.ro, iar la televizor va putea fi urmărită pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.CFR Cluj, aflată doar pe locul 11, caută să iasă din criză și să obținpă a doua victorie în sezon, în timp ce UTA, aflată mai sus cu 4 locuri și 7 puncte mai mult, vrea țină aproape de zona de play-off. ...