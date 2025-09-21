Cătălin Preda, locul al 2-lea în etapa de la Boston din Red Bull Cliff Diving » Constantin Popovici, pe podium la finalul sezonului
Gazeta Sporturilor, 21 septembrie 2025
Cătălin Preda a avut o evoluție impresionantă în Boston, la ultima etapă din circul mondial Red Bull Cliff Diving. El s-a clasat pe poziția secundă, fiind depășit de americanul James Lichtenstein la o diferență de mai puțin de un punct.Ediția din acest an a Red Bull Cliff Diving s-a încheiat cu o etapă care s-a desfășurat în Boston, pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii. ...
Cătălin Preda, locul al 2-lea în etapa de la Boston din Red Bull Cliff Diving » Constantin Popovici, pe podium la finalul sezonului
CFR Cluj în haine noi pentru meciul cu UTA Arad » Campanie specială în oraș: „Să porți culorile nu a fost niciodată o obligație” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj va juca împotriva celor de la UTA Arad în noul tricou oficial de joc. Acesta a fost purtat și de zece clujeni, reprezentanți ai unor meserii diferite. Persoanele alese nu au fost modele, ci suporteri ai vicecampioanei.După o întârziere de două luni, jucătorii CFR-ului vor îmbrăca pentru prima dată noul echipament la meciul de astăzi cu UTA Arad. „Echipamentul este nou-nouț și pregătit pentru duelul cu UTA Arad!”, au transmis oficialii clubului. ...
Episodul 163 din „Derby della Capitale” din campionatul Italiei, între Lazio și AS Roma, va fi „invadat” de mai multe grupări de ultrași din Europa.Cea mai „fierbinte” rivalitate din Serie A deschide ziua de duminică în Serie A. ...
Valeriu Iftime nu se lasă și continuă șicanele cu Gigi Becali » Mesajul tăios pe care l-a transmis # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, continuă duelul declarațiilor cu omologul lui de la FCSB, Gigi Becali, după meciul câștigat de moldoveni vineri seara, în etapa a 10-a din Superliga, scor 3-1. Inițial, patronul botoșănenilor a intervenit în direct la emisiunea GSP Live Special, unde a vorbit despre faptul că FCSB nu are un antrenor care să sune adunarea la nivelul unui lot aflat în impas. ...
Fostul atacant al FCSB a renăscut în Croația: goluri după pauza forțată și un mesaj ferm despre echipa națională # Gazeta Sporturilor
Ivan Mamut (28 de ani) și-a regăsit forma după perioada dificilă trăită în Malaezia. Fostul jucător al celor de la FCSB a semnat în această vară cu NK Varazdin, echipă clasată pe locul 4 în ultimul sezon din Croația.În decembrie 2023, Mamut s-a accidentat serios în Malaezia, la Terengganu, suferind o ruptură a tendonului lui Ahile. ...
Au început Mondialele de canotaj de la Shanghai » Patru bărci tricolore merg mai departe în semifinale și finală # Gazeta Sporturilor
Bărcile României de dublu rame, feminin și masculin, respectiv 4 vâsle, feminin și masculin, au avansat în semifinale, iar cea de 4 vâsle feminin în finală după seriile disputate în prima zi a Campionatelor Mondiale de la Shanghai (21 – 28 septembrie).Canotorii români, aflați de aproape o săptămână la Shanghai, au avut în sfârșit unda verde, alături de adversarii lor, de a ieși pe apă pentru primele întreceri oficiale din cadrul Campionatelor Mondiale. ...
Diagnostic crunt pentru una din vedetele în devenire ale motorsportului: „Nu știu când mă voi întoarce. Nu am idee” # Gazeta Sporturilor
William Macintyre (18 ani), un pilot britanic cu un potențial uriaș în lumea motorsportului, a dezvăluit recent că trece printr-o perioadă foarte complicată, fiind diagnosticat atât cu cancer cerebral, cât și cu cancer pulmonar.În ultimul an, William Macintyre a concurat în GB3 Championship, cel mai important campionat din lumea motorsportului britanic. În vârstă de 18 ani, el a impresionat și era văzut drept un star în devenire al acestui domeniu. ...
CSM Știința Baia Mare și CS Dinamo București, triumfătoare în etapa secundă a Cupei României la Rugby » Meciul Stelei București a fost reprogramat # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 20 septembrie, s-au desfășurat două meciuri din etapa secundă a Cupei României la rugby, CSM Știința Baia Mare și CS Dinamo București obținând rezultate pozitive. În schimb, confruntarea dintre CSA Steaua București și CSU Elbi Cluj-Napoca a fost reprogramată.La scurt timp după încheierea Ligii de Rugby, formațiile din acest sport au început o nouă competiție, Cupa României, care se va termina la finalul anului 2025. ...
Marius Șumudică a identificat marea problemă la FCSB în acest sezon: „I-am spus-o și lui Gigi Becali” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, a vorbit despre problemele cu care se confruntă FCSB în acest sezon. Tehnicianul român consideră că „regula under” o afectează pe campioana en-titre, lucru pe care susține că i l-a transmis și finanțatorului clubului, Gigi Becali (67 de ani).FCSB are un început dezastruos de campanie în campionat. ...
Când are loc tragerea la sorți a grupelor din Cupa României » Urnele, regulamentul și programul # Gazeta Sporturilor
Vineri, 26 septembrie, începând cu ora 16:00, la sediul Federației Române de Fotbal va avea loc tragerea la sorți a meciurilor din grupele Cupei României Betano, ediția 2025-2026, fază în care intră în competiție și echipele care au terminat pe primele 8 locuri precedenta ediție a Superligii. ...
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet # Gazeta Sporturilor
Stellantis a prezentat vineri un prototip de vehicul electric dotat cu o baterie mai ușoară, mai accesibilă și cu încărcare mai rapidă, care elimină necesitatea unui invertor și a unui încărcător separat.Sistemul IBIS (n.r- Sistem inteligent integrat pentru baterii) a fost dezvoltat în parteneriat cu TotalEnergies. ...
Sorin Cârțu a dezvăluit oferta pentru Ștefan Baiaram, la o zi după ce a fost rezervă cu Oțelul: „6-7 milioane de euro!” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a dezvăluit că Ștefan Baiaram (22 de ani), vedeta oltenilor, a fost aproape de un transfer în mercato din această vară, existând pe numele lui o ofertă de la Istanbul Basaksehir, adversara din preliminariile Conference League, învinsă de Craiova cu 5-2 la general.Craiova s-a impus în manșa tur cu turcii, scor 2-1, iar apoi a câștigat și returul din Bănie, cu 3-1. ...
Nicolae Stanciu a fost declasat la Genoa! » Antrenorul Patrick Vieira a decis în privința căpitanului naționalei # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu a bifat sâmbătă după-amiază al doilea meci la rând în care nu a fost folosit de Genoa, învinsă dramatic în prelungiri la Bologna (1-2). Și de data asta antrenorul Patrick Vieira i l-a preferat căpitanului naționalei României pe Ruslan Malinovskyi. ...
Craiova acuză arbitrajul, după primul eșec al sezonului: „Datoria lui Popa era să informeze centralul” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a analizat primul eșec stagional al oltenilor din acest sezon, scor 0-1, în deplasarea de la Oțelul Galați, și a vorbit despre un penalty pe care oltenii nu l-au primit în prelungirile partidei. ...
Max Verstappen, în căutarea celei de-a 4-a victorii a anului, la Marele Premiu al Azerbaidjanului » Cum arată grila de start # Gazeta Sporturilor
Duminică, 21 septembrie, cu începere de la ora 14:00, se va desfășura Marele Premiu al Azerbaidjanului, iar Max Verstappen (Red Bull Racing) va porni din pole position. Cursa din Baku va putea fi urmărită, în direct, pe Antena 1 și liveTEXT pe GSP.ro.Sezonul actual de Formula 1 a intrat în ultima treime, iar cei 20 de piloți se pregătesc pentru a 17-a cursă a anului: Marele Premiu al Azerbaidjanului. ...
Mircea Lucescu, atacat în Ucraina: „Nu era interesat deloc de ce se întâmpla acolo” # Gazeta Sporturilor
Artem Kravets (35 de ani), fost atacant al echipei Dinamo Kiev și ulterior consilier al președintelui clubului, a făcut declarații surprinzătoare despre modul în care Mircea Lucescu s-a raportat la academia clubului ucrainean. Comparându-l cu Oleksandr Sovkovskii, actualul antrenor, Kravets a subliniat diferențe majore de atitudine și implicare. ...
Primă uluitoare promisă înaintea meciului din Liga Campionilor: „Dacă echipa câștigă, toți vor primi câte o mașină!” # Gazeta Sporturilor
Kairat Almaty se pregătește de cea mai importantă partidă din istoria clubului, duelul cu Real Madrid, programat pe 30 septembrie, în grupele Ligii Campionilor. Pentru a motiva suplimentar echipa, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Kazahstan, Tursengali Alaguzov, a anunțat că va oferi câte o mașină fiecărui jucător dacă vor învinge campioana Europei. ...
Haos la Verona: a confundat numerele la analiza VAR! » „O rușine de penalty dat de cineva care n-a jucat fotbal” # Gazeta Sporturilor
Juventus a pierdut primele puncte în acest sezon din Serie A, remizând la Verona (1-1 cu Hellas). Bianconerii au făcut scandal după meci, acuzându-l pe Antonio Rapuano pentru două decizii luate în favoarea gazdelor. Mai mult, arbitrul a confundat numărul de pe tricou al jucătorului sancționat pentru henț în careu când a explicat la microfon rezultatul analizei cu VAR. ...
Roger Federer, la 3 ani după retragerea din tenis: „Nu voiam să fiu singur pe teren” » Legendarul sportiv a vorbit despre începuturile Laver Cup # Gazeta Sporturilor
La 3 ani după retragerea din tenis, Roger Federer a fost prezent în San Francisco pentru o nouă ediție a Laver Cup și, într-un interviu cu Andy Roddick, a vorbit despre decizia de a renunța la tenis și despre cum i-a venit ideea organizării Laver Cup.În ziua a doua de la Laver Cup, Echipa Lumii a dominat Echipa Europei, și-a adjudecat toate cele 4 meciuri și a revenit de la 1-3 la 9-3, devenind favorită la câștigarea competiției. ...
Lazio și AS Roma se întâlnesc în „Derby della Capitale”, în etapa 4 din Serie A » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Lazio găzduiește „Derby della Capitale”, cu AS Roma, pe „Stadio Olimpico”, în etapa 4 din Serie A. Meciul începe la ora 13:30 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro.Televizare: Prima Sport 1, Digi Sport 1LIVE de la ora 13:30 » Lazio - AS RomaClick AICI pentru statistici!Lazio - AS Roma, echipele probabileLazio (4-3-3): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru - Pedro, Castellanos, ZaccagniAntrenor: Maurizio SarriAS Roma (3-4-2-1): ...
Inter - Sassuolo, momentul restartului pentru Cristi Chivu în Serie A » Cine transmite la TV + Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter, are șansa în această seară de a se redresa în Serie A, în etapa a 4-a, pe teren propriu, contra celor de la Sassuolo. Meciul este programat de la ora 21:45, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3. ...
Polemici aprinse după un penalty acordat lui Bayern » „Nu se mai poate! Regula asta trebuie să fie schimbată” # Gazeta Sporturilor
Bayern a reușit sâmbătă a patra victorie în tot atâtea etape ale acestui sezon și are punctaj maxim în Bundesliga, însă meciul de la Hoffenheim s-a lăsat cu mare scandal. Primul penalty acordat bavarezilor, pentru un henț în careu, a fost contestat vehement de antrenorul gazdelor, dar mai ales de presa germană. ...
Rapid și Hermannstadt se întâlnesc diseară, de la 21:00, în etapa #10 din Superliga. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și în direct la PrimaSport 1 și DigiSport 1.Programul complet al etapei #10 din SuperligaRapid are de-a face cu un adversar, Hermannstadt, în criză în debutul acestui sezon. Rapid - Hermannstadt, live de la 21:00Pentru live și statistici, click AICIRapid - Hermannstadt, formații probabileRAPID (4-2-3-1): Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, R. Bădescu - K. ...
La pământ în campionat, FCSB nu găsește momentan o variantă solidă cu care să respecte regula U21.Începând cu stagiunea curentă, echipele Superligii sunt obligate să folosească pe toată durata partidei măcar un fotbalist născut după 1 ianuarie 2004. Variantele FCSB sunt Cercel, Toma, Stoian.Cum patronul echipei a anunțat că nu va mai folosi jucători U21 în atac, ci doar în apărare, principala soluție e Ionuț Cercel, folosit ca fundaș dreapta. ...
Echipa Lumii, revenire impresionantă în ziua a 2-a a Laver Cup » Carlos Alcaraz, învins clar sub privirile lui Roger Federer și Steph Curry # Gazeta Sporturilor
Sub privirile legendarului Roger Federer și a superstarului NBA Stephen Curry, Echipa Lumii a avut o zi excelentă la Laver Cup, și-a adjudecat toate cele 4 meciuri cu Echipa Europei și a revenit de la 1-3 la 9-3, devenind favorită la câștigarea competiției.În prima zi de la Laver Cup, Echipa Europei s-a impus în 3 din cele 4 partide, singurul punct al Echipei Lumii fiind obținut de tânărul Joao Fonseca. ...
CFR Cluj - UTA, un duel de tradiție al fotbalului românesc, se joacă în etapa #10 din Superliga » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj- UTA, unul dintre meciurile cele mai interesante ale etapei a 10-a din Superligă, va avea loc astăzi, de la ora 18:15. Partida va fi transmisă liveTEXT&FOTO de GSP.ro, iar la televizor va putea fi urmărită pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.CFR Cluj, aflată doar pe locul 11, caută să iasă din criză și să obținpă a doua victorie în sezon, în timp ce UTA, aflată mai sus cu 4 locuri și 7 puncte mai mult, vrea țină aproape de zona de play-off. ...
Arsenal - Manchester City, capul de afiș al etapei #5 din Premier League » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Arsenal și Manchester City, formațiile pregătite de Mikel Arteta și Pep Guardiola, respectiv două dintre favoritele la câștigarea titlului în Anglia, se vor întâlni în această seară, de la ora 18:30 pe Emirates Stadium din Londra, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #5 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct prin intermediul platformei VOYO. ...
Giovanni Becali s-a „înțepat” de două ori cu FCSB în acest sezon: „Să nu îmi mai zici niciodată de ei” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Giovanni Becali (73 de ani), vărul finanțatorului de la FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a dezvăluit că a pierdut două bilete la pariuri, după ce a mizat pe campioana en-titre din Superliga.FCSB are un început dezastruos de sezon în campionatul intern, în care a adunat doar 7 puncte în primele 10 etape, bilanțul fiind de o victorie, 4 remize și 5 înfrângeri. ...
PSG îi face toate poftele lui Luis Enrique » Antrenorul campioanei Europei se va instala la masa presei! # Gazeta Sporturilor
Luis Enrique ia foarte în serios mutarea făcută în acest debut de sezon. După ce a urmărit din tribună, câte o repriză la ultimele două meciuri de pe teren propriu, evoluțiile lui PSG, antrenorul spaniol va beneficia pe Parc des Princes de o boxă specia amenajată de club în sectorul rezervat presei!Luis Enrique revoluționează fotbalul, preluând modelul din rugby și din fotbalul american. ...
Aiuritor! Ce a putut să exclame Gigi Becali, într-un moment de cotitură pentru FCSB » Obiectivul este SF # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a șocat cu declarația făcută la doar o zi după ce echipa lui a pierdut clar în deplasarea de la FC Botoșani, scor 1-3, în etapa a 10-a din Superliga. ...
Unirea Slobozia - Petrolul » „Lupii galbeni” caută ieșirea din criză: Echipele probabile + cele mai interesante cote # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, primul meci al zilei, din etapa #10 a Superligii, este programat la 16:00. Partida va fi livetext pe GSP.ro și în direct la TV la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Ialomițenii au pierdut ultimul meci jucat pe teren propriu, 0-1 cu U Cluj, insucces care a oprit o serie de șapte partide fără înfrângere acasă (patru victorii, trei remize). ...
Alt scandal cu Vinicius Jr. Brazilianul s-a înfuriat pe Xabi Alonso! » Reacția antrenorului de la Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Real Madrid își continuă parcursul fără greșeală din acest sezon, cu a șasea victorie (2-0 cu Espanyol), și conduce topul în la Liga. Los blancos au avut încă un meci în care Vinicius Jr. nu a fost integralist, iar schimbarea l-a scos din sărite pe brazilian!Eder Militao a deschis scorul printr-un șut de la distanță, apoi Kylian Mbappe, nelipsit de pe lista marcatorilor și în acest debut de stagiune, a închis tabela, după assistului servit de Vinicius Jr. ...
Remarcă dură după Oțelul - Craiova: „Ca în anii '60. Fotbalul românesc nu se duce înainte!” # Gazeta Sporturilor
Aurel Țicleanu (66 de ani), legenda Craiovei Maxima, a comentat sâmbătă seara după ce Universitatea Craiova a cedat în deplasarea de la Oțelul Galați, scor 0-1, în etapa a 10-a din Superliga. Acesta consideră că și terenul a fost un impediment pentru olteni în jocul de pe malul Dunării. ...
Ce notă a primit Răzvan Sava, după ce a fost zdrobit de AC Milan pe teren propriu # Gazeta Sporturilor
Răzvan Sava (23 de ani), portarul celor de la Udinese, a avut o seară de coșmar sâmbătă, în etapa a 4-a din Serie A, pe teren propriu, contra celor de la AC Milan, într-un meci pierdut categoric, scor 0-3. Sava a început titular partida și a încasat trei goluri în doar 15 minute, la o etapă distanță de când greșise și în duelul cu Pisa, din runda cu numărul 3. ...
Inepuizabilul Leo Messi! Argentinianul a marcat din nou și a fost decisiv pentru Inter Miami # Gazeta Sporturilor
Echipa lui Leo Messi (38 de ani), Inter Miami, a câștigat cu scorul de 3-2 pe teren propriu împotriva formației DC United, în sezonul regulat al Major League Soccer din SUA, într-un meci în care starul argentinian a marcat de două ori. Acesta a preluat astfel conducerea în clasamentul golgheterilor din MLS, ajungând la 22 de goluri, în timp ce Sam Surridge, de la Nashville, are 21. ...
Basarab Panduru a adus în discuție un aspect-cheie despre vedeta Craiovei: „Cred că nu s-a antrenat cum trebuie” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional român Basarab Panduru (55 de ani) a comentat sâmbătă seara pe seama lipsei titularizării lui Ștefan Baiaram (22 de ani), unul dintre cei mai importanți oameni din lotul Craiovei, la meciul din deplasarea cu Oțelul Galați, pierdut cu scorul de 0-1 în etapa a 10-a din Superliga.„Decarul” oltenilor a lipsit din echipa de start gândită de Mirel Rădoi la meciul cu Oțelul, în atac fiind preferați Steven Nsimba și Monday Etim. ...
Dani Coman, mesaj în lacrimi pentru jucătorii de la FC Argeș, în ziua în care și-a pierdut tatăl # Gazeta Sporturilor
Tatăl lui Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a decedat chiar în ziua meciului cu Universitatea Cluj, câștigat de gruparea din Trivale sâmbătă seara, scor 1-0, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a. După meci, Coman a fost alături de echipă pe teren. ...
Cristiano Ronaldo a reușit o nouă „dublă” în triumful lui Al Nassr » Câte goluri îi mai lipsesc portughezului până la borna 1000 # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani) se apropie din ce în ce mai mult de borna istorică de 1000 de goluri. Superstarul lusitan a punctat de două ori în victoria zdrobitoare a echipei sale, 5-1 pe teren propriu în fața rivalei locale Al Riyadh, iar Al Nassr și-a consolidat poziția de lider în clasamentul din Arabia Saudită. ...
Marea dorință a lui Laszlo Balint, după ce echipa lui a răpus liderul Universitatea Craiova # Gazeta Sporturilor
Oțelul - Universitatea Craiova 1-0. Laszlo Balint (46 de ani) a rămas cumpătat după ce echipa lui a reușit să învingă liderul campionatului, pe teren propriu, sâmbătă seara, în etapa a 10-a din Superliga. Acesta și-a felicitat jucătorii pentru cele trei puncte, dar este conștient că mai este mult de muncă până când echipa va arăta mai bine, punctând că își dorește foarte mult ca elevii lui să elimine evoluțiile oscilante. ...
Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0. Cosmin Dur-Bozoancă e cel mai în formă portar din Superliga. Acesta a oferit prima reacție după succesul de sâmbătă seară. Intervențiile lui au făcut ca Universitatea Craiova să nu înscrie pentru prima dată într-un meci din acest sezon.De altfel, acesta a fost desemnat jucătorul meciului în 5 dintre cele 7 partide în care a evoluat. Le-ar fi bifat pe toate 10, însă o accidentare l-a scos pentru puțin timp din circuit. ...
Șoc în WNBA! Campioana en-titre New York Liberty, cu Sabrina Ionescu în componență, a fost eliminată în sferturile de finală # Gazeta Sporturilor
Campioana en-titre New York Liberty, cu Sabrina Ionescu în componență, a fost eliminată în sferturile de finală ale WNBA, fiind învinsă cu 2-1 de Phoenix Mercury. În meciul decisiv, gruparea din Arizona s-a impus cu 79-73 în fața echipei din New York. ...
Usain Bolt și-a ales urmașul: „Are un viitor măreț. Dacă va continua pe această cale, va fi bine” # Gazeta Sporturilor
Gout Gout, în vârstă de 17 ani, a terminat pe locul patru în semifinala masculină de 200 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo, ratând la mustață calificarea în prima sa finală majoră.Senzația australiană a sprintului adolescentin crede că abia acum își începe călătoria spre vârf, în ciuda faptului că a ratat la limită finala la debutul său la Campionatele Mondiale de Atletism. ...
Mirel Rădoi e nervos după victorii și calm după înfrângeri » Ce a avut de zis după primul eșec al sezonului: „Repet!” # Gazeta Sporturilor
Oțelul - Universitatea Craiova 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a tras primele concluzii la finalul partidei de pe malul Dunării, la capătul căreia echipa lui a cedat primul meci din această stagiune. Rădoi a venit extrem de calm, comparativ cu alte meciuri în care a trăit mult mai intens totul, nu și-a certat jucătorii și chiar a explicat de ce este bine că eșecul a venit în acest moment. ...
Scuzele oltenilor la Galați: „Fotbal direct, mingi lungi, au tras de timp din prima repriză” » Căpitanul are altă direcție: „Vine Dinamo!” # Gazeta Sporturilor
Nicușor Bancu, fundașul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după ce echipa sa a suferit prima înfrângere în acest sezon de Superliga, 0-1 cu Oțelul Galați, în etapa #10.Căpitanul Universității Craiova a analizat punctele slabe ale echipei în partida de la Galați și a vorbit despre ce urmează pentru olteni, care nu pot pierde primul loc la finalul acestei etape. ...
Billel Omrani (32 de ani) a reușit să înscrie primul său gol pentru Anagennisi Karditsa, în liga secundă a Greciei. Totodată, reușita reprezintă prima realizare a algerianului după aproape trei ani de secetă.Fostul jucător din SuperLiga evoluează în prezent în liga secundă a Greciei, la Anagennisi Karditsa. Echipa a promovat sezonul acesta în liga a doua elenă, iar Omrani a semnat cu aceasta la finalul lunii iulie. ...
CSA Steaua București a ratat calificarea în Liga Campionilor la polo, după o înfrângere usturătoare la Belgrad # Gazeta Sporturilor
CSA Steaua București a ratat calificarea în grupele principale ale Ligii Campionilor la polo, după ce a suferit două înfrângeri la turneul preliminar din Belgrad. Trupa militară va continua parcursul european în LEN Euro Cup.În acest weekend, echipa de polo masculin a Stelei București s-a aflat în Belgrad, capitala Serbiei, acolo unde s-a desfășurat turneul A din preliminariile Ligii Campionilor. ...
Încă un rezultat rușinos obținut de PAOK-ul lui Răzvan Lucescu: „Nu știu ce răspuns ați fi așteptat...” # Gazeta Sporturilor
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), nu a reușit să o bată pe teren propriu pe modesta Panetolikos, locul 10 în sezonul trecut. Cele două formații au terminat la egalitate, scor 0-0, în etapa 4 din campionatul Greciei.PAOK venea după rușinea de miercuri, atunci când a pierdut pe terenul celor de la Levadiakos, scor 1-4. Deși a forțat pe tot parcursul meciului și a avut marile ocazii, echipa lui Răzvan Lucescu n-a găsit calea spre gol. ...
Oscar De La Hoya l-a ridiculizat pe Canelo Alvarez după înfrângerea cu Terence Crawford # Gazeta Sporturilor
Oscar De La Hoya l-a luat la rost pe Canelo Alvarez (35 de ani), după înfrângerea cu Terence Crawford (37 de ani). Fostul pugilist a afirmat că imaginea mexicanului a avut de suferit, în urma victoriei americanului.Fostul promotor al lui Alvarez a evidențiat limitele evidente ale sportivului născut la Guadalajara atunci când întâlnește adversari de top, potrivit mundodeportivo.com. ...
Cel mai ușor gol din carieră! Cum a fost răpus liderul Universitatea Craiova la Galați # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați a deschis scorul sâmbătă seara, pe teren propriu, contra celor de la Universitatea Craiova, în meciul contând pentru runda cu numărul 10, chiar cu câteva secunde înainte de intrarea la vestiare. Joao Lameira (26 de ani) a trimis mingea în poarta lui Isenko, după ce defensiva oltenilor a fost complet descoperită. ...
Ce a spus Mario Tudose despre transferul ratat la FCSB: „Pe mine mă motivează aceste lucruri” # Gazeta Sporturilor
Mario Tudose (20 de ani), fundașul celor de la FC Argeș, a reacționat imediat după ce echipa sa a învins Universitatea Cluj și și-a consolidat poziția în play-off.Mario Tudose a abordat, de asemenea, subiectul transferului care nu s-a concretizat la FCSB. Fundașul „vulturilor violeți” a transmis că nu este dezamăgit că „telenovela” legată de el în ultimele zile de mercato nu s-a realizat. ...
