REVIEW Google Pixel 10 Pro: „Magneticul” nou standard pentru universul Android / Unde plusează și unde mai are de îmbunătățit telefonul Google
HotNews.ro, 21 septembrie 2025 13:30
Google Pixel 10 Pro, lansat și în România, e noul telefon care teoretic ar trebui să reprezinte un etalon pentru telefoanele cu Android, așa cum își dorește Google să-l prezinte. Așteptările sunt mari: un telefon…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
13:30
REVIEW Google Pixel 10 Pro: „Magneticul” nou standard pentru universul Android / Unde plusează și unde mai are de îmbunătățit telefonul Google # HotNews.ro
Google Pixel 10 Pro, lansat și în România, e noul telefon care teoretic ar trebui să reprezinte un etalon pentru telefoanele cu Android, așa cum își dorește Google să-l prezinte. Așteptările sunt mari: un telefon…
Acum o oră
13:00
Un funcționar român, filmat cu prostituate într-o cameră de hotel din Chișinău. Episodul din serialul moldovenesc „Plaha” care alimentează speculațiile despre un important oligarh # HotNews.ro
Cu câteva zile în urmă, în Republica Moldova s-a lansat serialul polițist „Plaha”, inspirat din viața lui Vladimir Plahotniuc, dar cu multe scene și personaje ficționale, după cum recunosc autorii. Lansarea filmului, înainte de alegerile…
12:50
Donald Trump solicită urmărirea penală a doi rivali democrați, acuzați de fraudă, pentru a proteja „reputația” administrației # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a cerut sâmbătă Departamentul de Justiție să ia măsuri împotriva a doi dintre adversarii săi politici, acuzați de fraudă, pentru a proteja „reputația și credibilitatea” administrației sale, relatează AFP, preluată de…
Acum 2 ore
12:30
Incidentele au avut loc în weekend, în Moscova și în sudul Federației Ruse, potrivit presei ruse independente. În orașul Tatarsk din regiunea Novosibirsk s-a prăbușit clădirea școlii nr. 5, informează serviciul rus al RFE/RL. Incidentul…
12:10
Ministrul Energiei îndeamnă românii să se porteze la cei trei furnizori care au prețuri mai mici decât plafonul / Una dintre companii, amendată de ANRE pentru contracte încheiate fără acordul clienților # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a recomandat românilor să se porteze la furnizorii care au prețuri sub plafonul de 1,3 lei/kWh pentru a-și scădea facturile, arătând că există trei oferte sub acest plafon. El nu a…
12:00
O companie aeriană românească reia ruta către un oraș din SUA după o pauză de 24 de ani # HotNews.ro
Compania aeriană low-cost HiSky a anunțat miercuri că va lansa un serviciu non-stop către un important oraș din SUA, potrivit site-ul care oferă informații despre industria aviației comerciale, Airlinegeeks.com. Începând cu 4 iunie 2026, compania…
Acum 4 ore
11:20
Înmormântarea lui Charlie Kirk. Mii de oameni sunt așteptați să participe la o ceremonie ținută pe un stadion din Arizona / Trump și mai mulți oficiali vor ține discursuri # HotNews.ro
Funeraliile lui Charlie Kirk, activistul american de dreapta și aliatul președintelui SUA care a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timpul unui eveniment din Utah, vor avea loc duminică, pe State Farm Stadium din…
11:00
Chiar înaintea atacului cibernetic care a adus haos pe aeroporturi, compania vizată a semnat cu NATO un contract pentru un soft militar strategic # HotNews.ro
Sute de zboruri întârziate sau anulate pe cele mai aglomerate aeroporturi europene și zeci de mii de pasageri afectați este bilanțul făcut după ce un atac cibernetic a vizat un program informatic făcut de o…
10:30
China a condamnat la încă 4 ani de închisoare pe Zhang Zhan, cea care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 la Wuhan # HotNews.ro
O jurnalistă chineză, condamnată anterior la patru ani de închisoare pentru că a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 la Wuhan, a primit vineri încă patru ani de detenție, potrivit organizației Reporteri Fără Frontiere…
10:00
Urmările atacului cibernetic care a lovit aeroporturile europene: 50% din zboruri, anulate azi pe aeroportul din Bruxelles. Care e situația pe Heathrow sau în Berlin # HotNews.ro
Sute de zboruri au fost întârziate sau anulate sâmbătă pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare. Experții din domeniul cyber lucrează în continuare…
Acum 6 ore
09:40
Noua strategie a lui Putin în Ucraina, după ce summitul din Alaska l-a convins de un detaliu fundamental în privința lui Trump # HotNews.ro
Intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei este cea mai bună modalitatea ca Moscova să forțeze Kievul să accepte negocierile în condițiile pe care le vrea președintele rus Vladimir Putin, în timp ce omologul său american Donald…
09:10
Duminica, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 23.900 de…
09:10
Fotbalist japonez: „Dacă locuiești în Japonia, uită de tatuaje”. Accesul celor tatuați la facilitățile publice, inclusiv piscine și băi termale, este restricționat # HotNews.ro
Deși în străinătate este ceva obișnuit să vezi jucători de fotbal actuali și foști care își etalează tatuajele complicate pe tot corpul, în Japonia este o cu totul altă poveste. Într-o țară în care tatuajul…
08:50
FOTO Hotel emblemă al României – repus la vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat CONFIRMARE # HotNews.ro
Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), va fi rescos la vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a picat, în urma decesului proprietarului,…
08:40
Liderul unei țări din Europa spune că NATO trebuie să răspundă „inclusiv prin mijloace militare” la încălcările comise de Rusia # HotNews.ro
Incursiunea Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și al Estoniei și războiul din Ucraina din ultimii patru ani „ne privește pe toți, pentru că, dacă nu menținem unitatea, mai devreme sau mai târziu ni se…
08:30
„Covoare Zburătoare – Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia”, curatoriată de Erwin Kessler, este deschisă la Muzeul Național de Artă al României, parte a noului sezon expozițional, până la 28 februarie 2026. Expoziția aduce în…
08:20
Trump promite un anunț „foarte important” legat de autism. Posibila legătură cu un popular medicament # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că administrația sa va face luni un anunț cu privire la concluziile sale privind autismul, refuzând să dea mai multe detalii, informează Reuters. „Luni vom face un anunț…
08:00
Portugalia s-a alăturat Australiei, Canadei, Franței și Regatului Unit, anunțând planul de recunoaștere a unui stat palestinian, scrie Al Jazeera. Într-un comunicat emis vineri, Ministerul Afacerilor Externe portughez a precizat că recunoașterea va afi oficializată…
07:50
Atac armat la un club country din New Hampshire. O persoană a murit, mai multe sunt rănite / Suspectul a fost reținut # HotNews.ro
O persoană a murit și mai multe persoane au fost rănite în timpul unui atac armat care a avut loc sâmbătă seara la clubul country Sky Meadow din Nashua, New Hampshire, au transmis autoritățile americane,…
07:50
Formaţia Oţelul Galaţi a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, scrie News.ro. Golul a fost marcat de Lameira, în minutul…
Acum 8 ore
07:40
VIDEO Reprezentanta SUA s-a retras pe ultima sută de metri de la Eurovisionul rusesc. Cine a câștigat Intervision # HotNews.ro
Vietnamul a fost declarat câștigător al concursului muzical Intervision, găzduit de Rusia, în primele ore ale dimineții de duminică, după ce participantul american născut în Australia s-a retras în ultimul moment, scrie Reuters. Organizatorii de…
07:40
După o perioadă de stagnare, Indicele Global al Inovării (GII) al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) dă semne de redresare; numărul brevetelor și al publicațiilor științifice este din nou în creștere, în timp ce…
07:20
FOTO Premieră mondială: au început testele cu prima mașină electrică fără încărcător și invertor # HotNews.ro
Stellantis a dat startul testelor în viața reală a prototipului unui vehicul echipat cu un sistem de inteligent integrat al bateriei care elimină mai multe componente ale sistemului de încărcare utilizate în prezent pe mașinile…
07:10
INTERVIU. „Dacă îl scoatem din rigiditate și îl scuturăm de stigmă, folclorul poate fi reînviat și prezentat întregii lumi”. O fostă concurentă la Vocea României lansează „Drăgaica”, un album-manifest # HotNews.ro
Aura Șova (27 de ani) a câștigat Vocea României, ediția din 2024. Artista, care este de profesie arhitect, lansează acum albumul „Drăgaica”, inspirat din muzica folclorică românească. Într-un interviu pentru publicul HotNews, Aura Șova explică…
07:00
Capitolul la care elevii români domină clasamentul european. Mai buni decât tinerii spanioli și italieni # HotNews.ro
Nu doar deschiderea societății, numărul mare de rude care locuiesc afară, dar și elemente de curiculă școlară au reușit să-i plaseze pe tinerii din România pe podiumul unei abilități importante în lumea de astăzi, arată…
Acum 24 ore
23:30
Frații Tate susțin că un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în casa lor din Voluntari în timp ce făcea un live. Ce spun polițiștii # HotNews.ro
Familia Tate a transmis un comunicat în care susține că sâmbătă seară echipa sa de securitate l-a imobilizat pe un bărbat care venise cu o armă de foc și a încercat să pătrundă în casa…
23:20
Ucraina anunță sancțiuni împotriva mai multor politicieni din Republica Moldova, cu o săptămână înainte de alegeri / Victoria Furtună şi Evghenia Guţul, pe listă # HotNews.ro
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancțiuni împotriva politicienilor pro-ruși din țara vecină, potrivit Newsmaker.md. „Ucraina ajută Moldova și suntem interesați de stabilitatea vecinului nostru…
23:00
Donald Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabile” / Scrisoarea pe care i-a trimis-o Maduro, la câteva zile după primul atac american # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă Venezuela cu consecințe „incalculabile” dacă refuză să îi primească înapoi pe migranții despre care Washingtonul susține că au fost introduși de regimul de la Caracas în Statele Unite,…
22:40
„Declin seismic” pentru situația drepturilor omului în Rusia. Raportul realizat o expertă a ONU # HotNews.ro
Situația drepturilor omului în Rusia s-a înrăutățit dramatic de când a început războiul din Ucraina, potrivit unui nou raport realizat de o expertă din Organizația Națiunilor Unite (ONU), în care sunt denunțate tortura „endemică” și…
22:00
Statele Unite suspendă vânzarea unor sisteme de armament către aliații europeni. Sistemul de apărare antiaeriană Patriot, printre echipamentele vizate # HotNews.ro
Statele Unite au început să suspende vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, către aliații europeni, invocând stocurile limitate și necesitatea de a prioritiza cerințele propriei armate, relatează TVPWorld. Potrivit…
21:40
SuperLiga: FC Argeș câștigă meciul cu Universitatea Cluj și urcă pe locul 4 în clasament # HotNews.ro
FC Argeș a învins echipa Universitatea Cluj, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, la Mioveni, în etapa a zecea din SuperLiga. FC Argeș – Universitatea Cluj 1-0 Unicul gol al partidei a fost înscris de…
21:40
Opoziția din Estonia cere închiderea frontierei cu Rusia, după incidentul cu avioanele de vânătoare. Răspunsul guvernului # HotNews.ro
Urmas Reinsalu, președintele partidului Isamaa, a declarat că incidentul de vineri, când avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, arată de ce este necesar să fie închisă frontiera estică a țării, transmite…
21:20
Pentagonul schimbă regulile pentru presă. Jurnaliștii vor publica doar informații aprobate de un oficial înainte de difuzare # HotNews.ro
Pentagonul a introdus noi reguli pentru instituțiile media care acoperă activitatea armatei americane, cerându-le să nu publice informații care nu au fost aprobate oficial și limitându-le libertatea de mișcare în interiorul Departamentului Apărării, conform AFP.…
21:00
Legendara Whitney Houston, readusă în turneu la 13 ani de la moartea sa, cu ajutorul AI # HotNews.ro
Administratorii patrimoniului celebrei cântărețe Whitney Houston îi vor readuce la viață vocea legendară cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru un viitor turneu orchestral organizat la 13 ani de la moartea tragică a artistei, relatează futurism.com. Organizatorii…
20:30
Grupul austriac de petrol și gaze OMV a concediat un angajat din cauza acuzațiilor de spionaj pentru Rusia, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de externe de la Viena ca urmare a…
20:10
„Doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia. Poate și spre România”: Zelenski vrea ca Bucureștiul și Varșovia să doboare dronele rusești împreună cu Ucraina / „Nu ne bazăm pe alții” # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare…
20:00
Ungaria cere UE să urmeze exemplul lui Trump în privința Antifa. „Această rețea violentă de extremă stânga a comis atacuri brutale în toată Europa” # HotNews.ro
Ministrul ungar al afacerilor externe a cerut sâmbătă Uniunii Europene să copieze decizia președintelui american Donald Trump de a clasifica mișcarea antifascistă Antifa drept grupare „teroristă”, relatează AFP. Miercuri, liderul SUA a anunțat că va…
19:30
Americanii vor ocupa 6 din 7 locuri în consiliul de administrație al TikTok și vor controla algoritmul aplicației, anunță Casa Albă # HotNews.ro
Un acord între Washington și Beijing privind viitorul TikTok prevede ca americanii să dețină șase din cele șapte locuri în consiliul care va superviza activitatea aplicației, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe,…
19:30
FOTO Premieră mondială: au început testele cu prima mașină electrică fără încărcător și invertor # HotNews.ro
Stellantis a dat startul testelor în viața reală a prototipului unui vehicul echipat cu un sistem de inteligent integrat al bateriei care elimină mai multe componente ale sistemului de încărcare utilizate în prezent pe mașinile…
19:20
Un lider european spune că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să implice disponibilitate de a lupta împotriva Rusiei # HotNews.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe care Coaliția de Voință încă le discută, ar obliga țările europene semnatare să lupte împotriva Rusiei în cazul în care Moscova ar…
18:40
„Noi tentative de fraudă” pe rețelele sociale. Mesajele semnalate și recomandările făcute de DNSC # HotNews.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, sâmbătă, că pe platformele de social media au apărut „noi tentative de fraudă”. „A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin rețelele de social media,…
18:30
Un grup de senatori americani avertizează asupra ingerințelor Rusiei în alegerile din Republica Moldova: „Există dovezi clare și copleșitoare” # HotNews.ro
Un grup de senatori americani din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA avertizează, într-o declarație emisă înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că Rusia desfășoară o campanie susținută de stat pentru a influența scrutinul…
18:10
Hamas a publicat fotografii „de adio” cu ostaticii israelieni și îl avertizează pe Netanyahu să oprească ofensiva din Gaza # HotNews.ro
Aripa armată a Hamas a publicat sâmbătă pe Telegram fotografii „de adio” cu cei mai mulți dintre ostaticii aflați încă în enclava palestiniană, avertizând că atacul Israelului asupra orașului Gaza i-ar putea pune în pericol,…
18:00
INTERVIU VIDEO „Ce deranjează e ruperea contractului pe care magistraţii îl au cu statul” # HotNews.ro
Percepția publică privind problemele din justiţie este puternic influențată de dosarele politicienilor, iar asta face ca societatea să ignore celelalte probleme ale sistemului, pe care le consideră la fel de acute, spune procuroarea Alexandra Lăncrănjan,…
17:50
România și vecinii săi se confruntă cu o criză a locuințelor: sunt vechi, ineficiente energetic și vulnerabile la cutremure # HotNews.ro
Europa se confruntă cu o provocare majoră: majoritatea fondului său locativ a fost construit în deceniile de după război, înainte ca standardele de eficiență energetică și siguranță seismică să devină obligatorii. România ilustrează perfect această…
17:30
SuperLiga: Laurențiu Reghecampf, despre ieșirile nervoase ale lui Mirel Rădoi: „Relaxarea și automulțumirea sunt pe primul loc în Oltenia” # HotNews.ro
Laurențiu Reghecampf, antrenor al echipei sudaneze Al-Hilal Omdurman, a comentat situația lui Mirel Rădoi, tehnicianul echipei Universitatea Craiova, care a avut mai multe ieșiri nervoase în acest sezon. Echipa de pe „Ion Oblemenco” se află…
17:30
Agenţia Europeană a Medicamentului recomandă autorizarea a 14 noi medicamente în UE, inclusiv tratamente pentru boli rare și diabet de tip 2 # HotNews.ro
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat, în ședința de luna aceasta, autorizarea a 14 noi medicamente pentru punere pe piața Uniunii Europene, între care se numără nouă biosimilare și un generic, potrivit datelor publicate…
17:10
Ministrul Finanțelor nu este de acord cu propunerea făcută de consilierul premierului. „ANAF în ultimele două luni a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus” # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă la Digi24 că el și consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan au opinii diferite în ceea ce privește „dozajul și metoda pe care vrem să o impunem în…
17:00
INTERVIU „Publicul are așteptări de la filme să fie cât mai autentice”. De ce se vorbește vulgar în comedia românească ce ironizează manosfera # HotNews.ro
„Situationship: Combinații, nu relații” este noua comedie românească ce intră direct în teritoriul sensibil al relațiilor actuale – acele legături fluide, neclare, care nu sunt nici relații clasice, dar nici simple aventuri. Termenul, devenit viral…
16:40
VIDEO Violențe la un protest anti-imigrație la Haga. Mașină de poliție incendiată și ofițeri atacați cu pietre și sticle # HotNews.ro
Poliția olandeză a folosit un tun cu apă pentru a-i dispersa pe protestatarii anti-imigranție care au ieșit în stradă la Haga, unde au început să arunce cu pietre și sticle în ofițerii de poliție, a…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.