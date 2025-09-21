Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Apostol Toma” din Melbourne, Australia, la ceas de sărbătoare
Ziarul Lumina, 21 septembrie 2025 13:30
Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Episcop Mihail,Preacucernice Părinte Marian Dincă,Onorați membri ai Consiliului Parohial și ai Adunării Parohiale,Iubiți credincioși și
Fraților, știind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credința în Hristos Iisus, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele Legii,
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit astăzi, 20 septembrie, în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” - Ghencea, Protopopiatul I Capitală. Ierarhul a s
Sfântul Codrat a fost ucenic al Apostolilor Domnului. După Tradiția Bisericii, el a propovăduit Evanghelia în mai multe locuri, dar în special în Atena, unde a fost și episcop. În apărarea creștinilor
Singurul lăcaș de rugăciune din București care păstrează în patrimoniul său sacru fragmente din cinstitele moaște ale Sfinților Mari Mucenici Eustație și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor, Agapie și
În perioada 12-16 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat într-o amplă misiune pastoral-misionară în sud-vestul Regatului Suediei, aducând
Fraților, pentru aceasta am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte căile mele cele în Hristos Iisus, cum învăț eu pretutindeni în toată Biserica. Și
„În vremea aceea s-au apropiat de Iisus ucenicii Lui ca să-I arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: Vedeți toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XX, VI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 270-271„Cea mai mare parte din semnele sfârșitului lumii s-au împlinit: Evanghelia s-a
Sfinţii Mari Mucenici Eustație şi soţia sa, Teopista cu cei doi fii ai lor: Agapie şi Teopist # Ziarul Lumina
Sfântul Eustație a fost un vestit căpitan de oşti, pe vremea împăratului Traian (98-117). Înainte de a se boteza, numele său era Plachida, iar soţia lui se numea Tatiana. Mergând într-o zi la vânătoare, a v
De curând, părintele Mihai Hau și‑a încheiat activitatea de consilier patriarhal și director al Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Cu acest prilej, astăzi, 19 septembrie, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, i‑a oferit acestuia, din partea Părintelui Patriarh Daniel, Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, în semn de recunoștință pentru activitatea rodnică și bogată desfășurată vreme îndelungată în această funcție.
În această toamnă, Corul de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian, sărbătorește frumoasa vârstă de 35 de ani de activitate,
Comunitatea Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari își sărbătorește sâmbătă, 20 septembrie 2025, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Mucenici Eustație, soția sa, Teopista, și cei doi fii, Agapie și Teopist.
Părintele arhidiacon Mihail Bucă și Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale vor susține un concert caritabil sâmbătă, 27 septembrie, începând cu ora 19:00.Evenimentul este organizat cu prilejul
Miercuri, 17 septembrie, a avut loc lansarea volumului de studii teologice „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!” al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.„Strălucește
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la manifestările dedicate comemorării eroilor căzuți în bătălia de la Păuliș, acum 81 de ani.În cadrul ceremoniei, ierarhul a
Consiliul de administraţie al Grădiniţei Happy Kids Otopeni, cu sediul în localitatea Otopeni, str. I.L. Caragiale nr. 17, judeţul Ilfov, tel. 0723.179.292, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea
Timp de două zile, la Iași s‑a desfășurat cea de‑a patra ediție a Simpozionului „Tradiția patristică în actualitate”, dedicat cercetării operelor Sfinților Părinți. Evenimentul este organizat de
Joi, 18 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat slujba de sfințire a lucrărilor de amenajare, pictare și înfrumusețare a paraclisului din cadrul
Tabăra Națională „Tradiție și noutate” - Ediția 2025, în Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului # Ziarul Lumina
Anul acesta, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat și găzduit Tabăra Națională „Tradiție și noutate”, la nivelul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, aceasta făcând
Începutul anului școlar a fost întâmpinat cu o nouă activitate social‑filantropică, în cuprinsul Protopopiatului Tinca. Activitatea s‑a desfășurat în cadrul programului „Ajută un copil să meargă la
În fiecare vineri, în Biserica Ortodoxă cinstim Sfânta Cruce, iar la începutul anului bisericesc, în data de 14 septembrie, sărbătorim Înălţarea Sfintei Cruci, care este precedată şi urmată de două
Sfinţii Trofim şi Savatie erau doi creştini care împlineau cu multă sârguinţă poruncile Domnului. Ei au venit în Antiohia în timpul sărbătorii zeului Apolo, pe când la Roma era împărat Prob (276-282).
„În vremea aceea Iisus a silit pe ucenicii Lui să intre în corabie și să meargă înaintea Lui, de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce El va da drumul mulțimii. Iar după ce i-a dat drumul, S-a dus în
Fraților, necunoscând pe Dumnezeu, slujeați celor ce din fire nu sunt dumnezei. Acum însă, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu sau, mai degrabă, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă întoarceți
În fiecare vineri, în Biserica Ortodoxă cinstim Sfânta Cruce, iar la începutul anului bisericesc, în data de 14 septembrie, sărbătorim Înălţarea Sfintei Cruci, care este precedată şi urmată de două
Rugăciunea de chemare a numelui Domnului, numită Rugăciunea lui Iisus, Rugăciunea minţii sau Rugăciunea inimii, este o rugăciune plină de putere şi este cuprinsă în aceste cuvinte: „Doamne, Iisuse
O barză, a țipat nebunul satului. Uite-o colo pe câmp!Barză în toiul iernii? Fugi d-aci. O fi fost vreun aeroplan și tu...După vreo săptămână, unul dintre ei a găsit o grămăjoară de ouă în
Lucrarea „Hristos pe cruce”, realizată în 1613 de celebrul pictor Peter Paul Rubens (1577-1640), despre care nu se mai știa nimic de foarte mult timp, a fost găsită la Paris, într-o reşedinţă particulară,
Zeci de programe culturale pentru toate vârstele vor anima străzile, instituţiile şi cartierele Capitalei, în 20 şi 21 septembrie 2025, în cadrul evenimentului „Zilele Bucureştiului”, anunţă Primăria
Sistemul de gestionare a riscurilor agricole din România este depăşit şi necesită o restructurare urgentă, întrucât următoarea secetă sau şoc economic ar putea avea efecte devastatoare, avertizează o
Risipa alimentară din țara noastră se ridică la circa 2,5 milioane de tone de alimente aruncate anual, scrie Agerpres. România şi-a asumat reducerea risipei cu 50% până în 2030, pe tot lanţul, de la ferme la co
Apicultura traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, confruntându-se simultan cu efectele schimbărilor climatice, absenţa sprijinului financiar şi lipsa unei campanii de promovare a
În acest weekend, la Baia Mare, în zona centrală a oraşului, va avea loc primul târg de toamnă al fermierilor din zona Maramureș. În Odorheiu Secuiesc, cei care doresc să-şi pregătească cămara pentru iarnă
Printr-un proiect cofinanţat de UE, au fost amenajate 20 ha de pajişti submarine de iarbă de mare şi recife artificiale, cu beneficii precum captarea carbonului, stabilizarea fundului marin, adăpost pentru peşti,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în consultare proiectul de ordin privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii universitare organizate cu finanţare de la
Fundația World Vision România a lansat primul apel pentru granturi mici, prin care ONG-urile pot accesa fonduri europene pentru inițiative care protejează copiii împotriva violenței în ecosistemul școlar. Cele 10 granturi, fiecare în valoare de 10.000 de euro, sunt destinate organizațiilor mici, înființate legal în România înainte de 17 septembrie 2024, care au avut în ultimii trei ani fiscali venituri medii de cel mult 250.000 de euro și activează în domeniul protecției copilului sau al educației.
Evaluările naţionale în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi schimbate printr-un ordin care va fi emis cât mai curând, a anunţat ministrul educaţiei, Daniel David, citat de Agerpres. Evaluările vor
Elevii de gimnaziu prezintă multiple vulnerabilităţi emoţionale şi manifestă simptome asociate cu oboseala cronică, anxietatea, nefericirea, singurătatea, precum şi comportamente cu risc crescut, precum
La Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, de la poalele Munților Măcin, județul Tulcea, a avut loc miercuri, 17 septembrie, Sinaxa stareților și a starețelor din Episcopia Tulcii. Întâlnirea, dedicată Centenarului Patriarhiei Române, a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și a reunit stareți, starețe, egumeni, egumene și duhovnici de la mănăstirile și schiturile eparhiei.
Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul Personal - Resurse Umane. Cerinţe de ocupare a postului:- studii
Biblioteca Sfântului Sinod a găzduit, la scurtă vreme după proclamarea locală a canonizării sale, Simpozionul omagial „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, omul lui Dumnezeu în mijlocul
Militarii lugojeni au desfășurat, la începutul noului an școlar 2025‑2026, o acțiune menită să aducă zâmbetul pe buze copiilor dintr‑un centru de zi din „Orașul castanilor”.În acest sens, a fost vi
Eveniment dedicat Sfântului Antim Ivireanul la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” # Ziarul Lumina
Miercuri, 17 septembrie, la Salonul Carol din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București, a avut loc dezbaterea „Antim Ivireanul”, un eveniment cultural și spiritual dedicat
Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia”, al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual miercuri, 17 septembrie. Sfânta Muceniță Sofia, împreună cu fiicele ei Pistis,
Poetul creștin Ioan Alexandru a fost pomenit marți, 16 septembrie, la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, la împlinirea a 25 de ani de la trecerea sa la Domnul.Slujba Parastasului a fost oficiată în prezența
La 85 de ani de la masacrele de la Treznea și Ip, Episcopia Sălajului și Consiliul Județean Sălaj, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „I. S. Bădescu”, au organizat luni, 15 septembrie, la Casa de
