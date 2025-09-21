Guvernul a fost dat în judecată pentru că amână alegerile din Capitală. Începe războiul Coaliției pentru candidați
PSNews.ro, 21 septembrie 2025 13:30
Scandalul alegerilor pentru Primăria Capitalei ia amploare. Guvernul a fost dat în judecată pentru că alegerile nu au fost organizate în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului. Legal, alegerile pentru Capitală ar mai putea fi organizate în decembrie în acest an, însă partidele nu își doresc acest lucru pentru că este lună de sărbători. […] Articolul Guvernul a fost dat în judecată pentru că amână alegerile din Capitală. Începe războiul Coaliției pentru candidați apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
13:30
Antreprenorul Andrei Nistor este nominalizarea USR pentru funcţia de prefect al Capitalei. ”Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii şi un sprijin real pentru cetăţeni, dar şi un lider care să înţeleagă specificul regiunii Bucureşti-Ilfov”, a declarat Nistor. ”Uniunea Salvaţi România (USR) filiala Bucureşti anunţă nominalizarea domnului Andrei […] Articolul Nominalizarea USR Bucureşti pentru funcţia de prefect al Capitalei apare prima dată în PS News.
13:30
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Donald Trump şi JD Vance, printre participanţi # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat pe 10 septembrie, fiind împuşcat în gât în timp ce modera o dezbatere pe […] Articolul Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Donald Trump şi JD Vance, printre participanţi apare prima dată în PS News.
13:30
Guvernul a fost dat în judecată pentru că amână alegerile din Capitală. Începe războiul Coaliției pentru candidați # PSNews.ro
Scandalul alegerilor pentru Primăria Capitalei ia amploare. Guvernul a fost dat în judecată pentru că alegerile nu au fost organizate în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului. Legal, alegerile pentru Capitală ar mai putea fi organizate în decembrie în acest an, însă partidele nu își doresc acest lucru pentru că este lună de sărbători. […] Articolul Guvernul a fost dat în judecată pentru că amână alegerile din Capitală. Începe războiul Coaliției pentru candidați apare prima dată în PS News.
13:20
METEO Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare # PSNews.ro
Duminică, atmosfera va fi însorită în toată țara și temperaturile continuă să crească ușor în majoritatea zonelor. Cel mai cald o să fie în Banat și în sud-vestul Olteniei – 32 de grade, iar cel mai răcoros pe litoral – 23 de grade. Dimineața va fi ceață în unele zone, dar mai târziu se înseninează […] Articolul METEO Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare apare prima dată în PS News.
13:20
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. General: „Coaliția a greșit mult” # PSNews.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu critică politicienii pentru că, după aproape patru ani de la invazia Ucrainei, nu există o lege de pregătire a populației în scenariul unui război. Tot el a explicat, în emisiunea „În fața ta”, că vina este a Coaliției, care se teme că electoratul va interpreta o astfel de măsură ca […] Articolul De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. General: „Coaliția a greșit mult” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
13:00
Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală # PSNews.ro
Ceea ce se voia a fi un summit de anvergură dedicat comunității românești din străinătate s-a transformat într-o scenă absurdă în care politicenii români au vorbit în fața unei săli goale în Chicago. Imaginile îi arată pe Oana Țoiu sau Daniel David, acesta din urmă prin teleconferință, vorbind pe scena unui amfiteatru gol. „Bine ați […] Articolul Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală apare prima dată în PS News.
13:00
Kelemen Hunor: Funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine. Funcţionează, trebuie să funcţioneze # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre actuala coaliţie de guvernare că ea funcţionează şi că, din punctul său de vedere, există alternativă la guvernare. ”Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat”, a adăugat el. ”Funcţionează. Noi avem acest obicei prost de foarte mulţi ani, din experienţa mea, începând cu […] Articolul Kelemen Hunor: Funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine. Funcţionează, trebuie să funcţioneze apare prima dată în PS News.
12:50
Atac sângeros la un club din SUA, unde avea loc o nuntă. Ce a strigat atacatorul înainte să deschidă focul # PSNews.ro
Un bărbat a deschis focul sâmbătă seara în Sky Meadow Country Club din Nashua, New Hampshire, ucigând o persoană și rănind mai mulți oameni. Martorii spun că atacatorul a strigat „Free Palestine” în timpul atacului. Suspectul, un bărbat adult, se află în custodia poliției. Atacul armat a avut loc sâmbătă seară la clubul country Sky […] Articolul Atac sângeros la un club din SUA, unde avea loc o nuntă. Ce a strigat atacatorul înainte să deschidă focul apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:40
Criza din aeroporturi se adâncește: Zeci de zboruri anulate și duminică. Rusia, bănuită că ar fi în spatele atacului # PSNews.ro
Criza provocată de atacul cibernetic care a paralizat trei mari aeroporturi europene va continua, cel mai probabil, până mâine. Este anunţul conducerii aeroportului din Bruxelles, care a dispus anularea a jumătate din zborurile programate pentru astăzi. Între timp, în Marea Britanie, mai multe voci de pe scena politică cer ca guvernul să lămurească public dacă are […] Articolul Criza din aeroporturi se adâncește: Zeci de zboruri anulate și duminică. Rusia, bănuită că ar fi în spatele atacului apare prima dată în PS News.
12:30
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan și susține că ANAF nu ar trebui desființat, ci doar reformat. Alexandru Nazare a declarat la Digi24 că instituția a reușit să își schimbe abordarea în ultimele două luni, odată cu noul Guvern, și a început să adune mai mulți bani la bugetul de […] Articolul Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus apare prima dată în PS News.
12:20
Test de foc pentru Guvernul Bolojan. Scandalurile care zguduie Coaliția și care pot duce la demisia premierului # PSNews.ro
Urmează o săptămână decisivă pentru Guvernul Bolojan. În mai puțin de două zile, Curtea Constituțională va pronunţa decizia privind pensiile magistraților. De acest verdict depinde şi soarta Guvernului, aşa cum a declarat premierul Ilie Bolojan. Între timp, coaliția se clatină sub greutatea scandalurilor pe bani, funcții și reforme: concedieri în administrație, plafonarea adaosului comercial și alegerile pentru Capitală. […] Articolul Test de foc pentru Guvernul Bolojan. Scandalurile care zguduie Coaliția și care pot duce la demisia premierului apare prima dată în PS News.
12:10
Europa dorește să construiască un zid de drone pentru a-și proteja flancul estic de Rusia. Este fezabil proiectul? # PSNews.ro
Două companii implicate în construirea unui zid de drone în țările baltice afirmă că tehnologia lor este gata să fie implementată. Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, a declarat în discursul său din 10 septembrie privind starea Uniunii că Europa „trebuie să răspundă apelului” statelor baltice de a „construi un zid de drone”. „Nu […] Articolul Europa dorește să construiască un zid de drone pentru a-și proteja flancul estic de Rusia. Este fezabil proiectul? apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
18:10
Economistul Ionuț Dumitru: „Pachetul 1 de măsuri e suficient pentru a aduce deficitul la 6% anul viitor” # PSNews.ro
Consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuț Dumitru, a declarat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că pachetul 1 de măsuri fiscale are cel mai mare impact bugetar și este suficient pentru a aduce deficitul la aproximativ 6% din PIB anul viitor. În ce privește următoarele pachete, el susține că doar unele dintre măsurile […] Articolul Economistul Ionuț Dumitru: „Pachetul 1 de măsuri e suficient pentru a aduce deficitul la 6% anul viitor” apare prima dată în PS News.
18:00
În 2026, turiștii de o zi vor fi obligați să plătească taxa de acces de vineri până duminică, în lunile aprilie, mai, iunie și iulie. Consiliul local al Veneției a confirmat că taxa, introdusă în vara lui 2024, va fi aplicată din nou în 2026, potrivit Euronews. Anul viitor, numărul de zile în care taxa […] Articolul Veneția reintroduce taxa pentru turiști. Când vor trebui vizitatorii să plătească apare prima dată în PS News.
17:50
Germania, de la ”motorul Europei” la creştere modestă: economiştii avertizează că impulsul ar putea fi limitat # PSNews.ro
Ani de zile Germania a fost privită drept motorul economic al Europei, însă tot mai mulţi analişti pun sub semnul întrebării dacă această perspectivă se va confirma în următorii ani, relatează CNBC. Holger Schmieding, economist-şef la Berenberg, a explicat pentru CNBC că în Germania a început ”o creştere majoră a comenzilor de apărare şi a […] Articolul Germania, de la ”motorul Europei” la creştere modestă: economiştii avertizează că impulsul ar putea fi limitat apare prima dată în PS News.
17:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă, astăzi, producţii record de cereale şi rapiţă, cu peste 5 milioane de tone mai mult decât canditatea obţinută anul trecut, potrivit news.ro, de la care menţionăm următoarele. ”Producţii record la culturile de toamnă obţinute de fermierii noştri! Acesta este rezultatul sprijinului corect acordat fermierilor”, a scris, astăzi, pe Facebook, Florin […] Articolul Ministrul Agriculturii anunţă producţii record de cereale şi rapiţă apare prima dată în PS News.
17:30
Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele mai mari salarii în administrația publică locală # PSNews.ro
Edilul interimar al Capitalei susține că angajații Primăriei au cele mai mari salarii din administrația publicală locală. Potrivit acestuia, un director încasează lunar suma de 13.000 de lei net, viceprimarul suma de 18.000 lei, în timp ce salariul primarului interimar se ridică la suma de 19.000 lei pe lună. „Salariile variază. Avem cele mai mari […] Articolul Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele mai mari salarii în administrația publică locală apare prima dată în PS News.
17:20
6 judecători CCR au pensii de până la 60.000 lei. Doar trei nu au. Judecă tăierea pensiilor speciale # PSNews.ro
Mai sunt câteva zile până când CCR este chemată să ia o decizie crucială. 6 judecători CCR au pensii de până la 60.000 lei. Doar trei nu au. Cei 9 judecători vor judeca săptămâna viitoare tăierea pensiilor speciale propusă de guvernul Bolojan. Sătptămâna viitoare CCR judecă dacă proiectul prin care guvernul taie pensiile speciale și […] Articolul 6 judecători CCR au pensii de până la 60.000 lei. Doar trei nu au. Judecă tăierea pensiilor speciale apare prima dată în PS News.
17:20
La trei luni de la instalarea cabinetului condus de Ilie Bolojan, dezbaterea publică se concentrează tot mai mult pe modul în care guvernul gestionează reformele asumate. Spre deosebire de alte momente politice din trecut, când schimbările de guvern erau însoțite de tăcere pentru interese de grup, actuala coaliție de guvernare, formată din mai multe formațiuni […] Articolul Cine dă semne de reformă în Cabinetul Bolojan. Tensiunile vin din teritoriu apare prima dată în PS News.
17:00
Fost gigant industrial român, pe cale să învie. Ce progrese a făcut UMB în doar o lună la Oțelu Roșu # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat din nou imagini cu lucrările pentru redeschiderea combinatului Oțelu Roșu, cumpărat de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu. În imagini se observă cum prind contur tot mai multe clădiri în incinta fostului colos industrial, cu istorie de peste două secole. „În acest video puteți vedea cea mai recentă incursiune a […] Articolul Fost gigant industrial român, pe cale să învie. Ce progrese a făcut UMB în doar o lună la Oțelu Roșu apare prima dată în PS News.
17:00
Alte zece ţări, pe lângă Franţa, vor recunoaşte statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU # PSNews.ro
Aproximativ 140 de şefi de stat şi de guvern sunt aşteptaţi săptămâna viitoare la New York pentru marea reuniune anuală a ONU, unde viitorul palestinienilor şi al Gazei va fi în centrul atenţiei, chiar şi în absenţa lui Mahmoud Abbas, relatează AFP. La aproape doi ani de la începutul ofensivei israeliene în Fâşia Gaza, declanşată […] Articolul Alte zece ţări, pe lângă Franţa, vor recunoaşte statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU apare prima dată în PS News.
17:00
În urmă cu o lună și jumătate, la Aeroportul din Cluj-Napoca, un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că […] Articolul La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură apare prima dată în PS News.
16:50
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la ” BBB” la „BBB plus”, cu perspectivă pozitivă, „pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a ţării”, transmite AFP, relatează Agerpres. În ultimii doi ani Guvernul premierului Giorgia Meloni a adoptat măsuri de austeritate, care au dus la […] Articolul Fitch crește ratingul Italiei, ca urmare a îmbunătățirii situației deficitului bugetar apare prima dată în PS News.
16:40
Serviciul britanic de informaţii externe, MI6, a anunţat lansarea unui portal pe dark web pentru recrutarea de noi spioni din întreaga lume, în special din Rusia. „Portalul nostru virtual vă stă la dispoziţie”, a declarat şeful MI6, Richard Moore, la lansarea acestei platforme securizate, numită „Silent Courrier”. El i-a invitat pe „cei care deţin informaţii […] Articolul MI6, serviciul britanic de informaţii, recrutează spioni pe dark web apare prima dată în PS News.
16:30
Polonezii își vor putea construi adăposturi antieriene fără permisiune. Proiect adoptat de Guvernul de la Varșovia # PSNews.ro
Guvernul polonez a adoptat un proiect de lege care le permite oamenilor să construiască adăposturi antiaeriene fără a fi nevoie de solicitarea unei autorizații speciale. Consiliul de Miniștri a adoptat un proiect de modificare a Codului Construcțiilor, care permite ridicarea adăposturilor casnice fără a mai fi nevoie de o autorizație specială. Totuși, construcția lor nu […] Articolul Polonezii își vor putea construi adăposturi antieriene fără permisiune. Proiect adoptat de Guvernul de la Varșovia apare prima dată în PS News.
16:20
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, anunţă, vieneri seară, extinderea programului ”Dăruim speranţă pentru sport”, urmând ca mai mulţi copii să primească ajutorul de 250 de lei pe lună pentru a putea face în continuare sport de performanţă. ”Am extins programul de vouchere pentru sport. Un număr mai mare de copii vor face sport (cu 40% […] Articolul Rareş Hopincă: Am extins programul de vouchere pentru sport apare prima dată în PS News.
16:20
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turiști, la nouă luni după restul bisericii restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite dpa. Turlele înalte de 69 de metri au fost renovate integral și au acum scări spirale duble de 20 de tone, din stejar masiv, […] Articolul Turlele catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise pentru turiști apare prima dată în PS News.
16:20
CNAIR celebrează, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, considerat „pisc al ingineriei româneşti”. Realizarea drumului a fost extrem de dificilă, iar 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei. Altitudinea maximă la care este şoseaua depăşeşte 2.000 de metri, ceea ce face ca o perioadă lungă din an […] Articolul 51 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului. CNAIR: Va fi modernizat apare prima dată în PS News.
16:00
Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureştiului: Oraş plin de istorie şi poveşti care se întind pe parcursul multor secole # PSNews.ro
Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureştiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole”. ”La mulţi ani, Bucureşti! Capitala României nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care […] Articolul Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureştiului: Oraş plin de istorie şi poveşti care se întind pe parcursul multor secole apare prima dată în PS News.
16:00
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, relatează AFP. „Avioane poloneze şi aliate operează în spaţiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră şi de […] Articolul Avioane poloneze şi aliate mobilizate, după atacuri ruseşti asupra Ucrainei apare prima dată în PS News.
15:50
Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari # PSNews.ro
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite. „Va fi un succes imens”, a prezis preşedintele american despre acest nou sistem, care […] Articolul Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari apare prima dată în PS News.
15:50
STUDIU Peste 25% dintre români au redus semnificativ cheltuielile online, odată cu creșterea prețurilor # PSNews.ro
Peste un sfert dintre români au decis să își reducă semnificativ cheltuielile online, în timp ce aproape 40% au redus, la un nivel moderat, consumul în urma creșterii prețurilor, conform unui studiu. Radiografia eCommerce 2025, studiu realizat de easySales, mai arată că doar un sfert dintre români spun că nu și-au modificat obiceiurile de consum online. […] Articolul STUDIU Peste 25% dintre români au redus semnificativ cheltuielile online, odată cu creșterea prețurilor apare prima dată în PS News.
15:50
Rogobete anunță o premieră pentru pacienți: „Își vor vedea online istoricul medical”. Când va fi gata platforma CNAS # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că spre finalul anului va fi pusă în funcțiune noua platformă digitală pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pacienții vor avea acces, pe calculator sau telefon, direct la istoricul lor medical – „analize, trimiteri, scrisori medicale, rețete și așa mai departe”, a subliniat ministrul. […] Articolul Rogobete anunță o premieră pentru pacienți: „Își vor vedea online istoricul medical”. Când va fi gata platforma CNAS apare prima dată în PS News.
15:40
Flavius Nedelcea, demis de la Ministerul Economiei după scandalul de corupție. Doi noi secretari de stat numiți # PSNews.ro
Doi noi secretari de stat au fost numiţi la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, potrivit unor decizii publicate vineri în Monitorul Oficial. Este vorba despre Viorel Băltăreţu (USR) şi Iulian Cosmin Mărgeloiu. Totodată, au fost eliberaţi din funcţie secretarii de stat de la Economie Flavius Constantin Nedelcea şi Cristina Breşug. Flavius Constantin Nedelcea a […] Articolul Flavius Nedelcea, demis de la Ministerul Economiei după scandalul de corupție. Doi noi secretari de stat numiți apare prima dată în PS News.
15:20
Bogdan Ivan: Dacă am închide centralele pe cărbune în 2025, am fi expuși la blackout, iar prețul energiei ar crește # PSNews.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat vineri seara, la Antena 3 CNN, că, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, au fost reluate discuțiile pe jalonul privind decarbonizarea, după ce țara și-a asumat prin PNRR închiderea centralelor pe cărbune, însă fără a construi la timp centralele pe gaz. El a mai adăugat că închiderea acestor unități […] Articolul Bogdan Ivan: Dacă am închide centralele pe cărbune în 2025, am fi expuși la blackout, iar prețul energiei ar crește apare prima dată în PS News.
15:10
Cine preia conducerea Hidroelectrica după ce actualii directori au fost îndepărtați. Situație inedită # PSNews.ro
Cine preia conducerea Hidroelectrica după ce actualii directori au fost îndepărtați din cauza presiunilor de la Comisia Europeană. Situație inedită Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a anunţat încetarea mandatelor directorului general Karoly Borbely şi ale directorului financiar Marian Fetiţa, “de comun acord între părţi”, pe fondul presiunilor exercitate de Comisia Europeană. Până la finalizarea unui […] Articolul Cine preia conducerea Hidroelectrica după ce actualii directori au fost îndepărtați. Situație inedită apare prima dată în PS News.
15:00
Călin Georgescu nu va mai preda un an la Universitatea din Pitești. Cât a fost ultimul salariu încasat # PSNews.ro
Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, și-a suspendat, la cerere, activitatea de lector la Universitatea din Pitești, parte a Universității Politehnica. Cererea vizează întreg anul universitar 2025-2026. Suspendarea vine după ce Georgescu și-a întrerupt activitatea și în februarie 2025, fiind deja de opt luni fără venituri. În mass-media au apărut informații potrivit cărora ar […] Articolul Călin Georgescu nu va mai preda un an la Universitatea din Pitești. Cât a fost ultimul salariu încasat apare prima dată în PS News.
14:50
Elevii români au obținut două medalii de argint și premii speciale la World Robot Olympiad – European Championship # PSNews.ro
Elevii români au obținut două medalii de argint și premii speciale la World Robot Olympiad – European Championship, care s-a desfășurat în perioada 2 – 5 septembrie, la Ljubljana, Slovenia. Evenimentul a reunit zeci de echipe din întreaga lume, care au concurat cu proiecte inovatoare și roboți autonomi în categoriile Robomission și Future Innovators. Potrivit […] Articolul Elevii români au obținut două medalii de argint și premii speciale la World Robot Olympiad – European Championship apare prima dată în PS News.
14:30
România are nevoie de relații mai strânse ca oricând cu SUA, într-o perioadă în care chiar Bruxelles-ul nu face un secret că UE nu își poate asigura securitatea fără sprijin american, însă e evident că nu există politicieni români care să aibă ușile deschise la Washington. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică, pentru „Adevărul”, de ce […] Articolul Cine poate deschide României ușa la Washington, când UE tremură de frica rușilor apare prima dată în PS News.
14:30
FOTO 566 de ani de București. Primele imagini de la iMapp Bucharest, cel mai mare eveniment de video mapping din lume # PSNews.ro
Se împlinesc 566 de ani de la prima atestare a Bucureștiului, iar capitala României sărbătorește cu o serie de evenimente în acest weekend: paradă, bătaie cu flori, spectacole, iMapp și Raliul Gumball. Peste câteva ore se aprind luminile pe cea mai mare scenă de de video mapping din lume: iMapp Bucharest 2025, eveniment care împlineşte […] Articolul FOTO 566 de ani de București. Primele imagini de la iMapp Bucharest, cel mai mare eveniment de video mapping din lume apare prima dată în PS News.
14:20
Avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în zona de securitate a unei platforme de foraj din Marea Baltică # PSNews.ro
Două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri poliţiştii de frontieră polonezi, adăugând că forţele armate poloneze şi alte servicii au fost informate, relatează AFP. „Două avioane de vânătoare ruseşti au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic, în Marea Baltică. Zona de […] Articolul Avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în zona de securitate a unei platforme de foraj din Marea Baltică apare prima dată în PS News.
14:10
Oprea: Trebuie să încurajăm investiţiile. Să venim cu măsuri cum sunt cele din Programul PSD de relansare economică # PSNews.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, care a participat în judeţul Prahova la lansarea unei noi linii de producţie a Procter & Gamble, afirmă că trebuie încurajate investiţiile în economia românească. ”Trebuie să vorbim pozitiv despre potenţialul nostru, să venim cu măsuri proactive cum sunt cele din Programul PSD de relansarea economică”, a transmis […] Articolul Oprea: Trebuie să încurajăm investiţiile. Să venim cu măsuri cum sunt cele din Programul PSD de relansare economică apare prima dată în PS News.
14:10
Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală” # PSNews.ro
Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a afirmat în emisiunea „În fața ta” că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu este funcțională în prezent și e nevoie de o abordare mai radicală. El a dat exemplul Greciei în acest sens. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la 14:00, la Digi24. Economistul susține că […] Articolul Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală” apare prima dată în PS News.
14:00
Ministrul Apărării: România este o ţară sigură. Uniunea Europeană va finanţa achiziţia de armament # PSNews.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, sâmbătă, că România este o ţară sigură, ”un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti” şi a adăugat că Uniunea Europeană va finanţa, printr-un program de împrumuturi, achiziţia de armament. ”România este o ţară sigură, o ţară căreia i s-a întâmplat cel mai bun lucru […] Articolul Ministrul Apărării: România este o ţară sigură. Uniunea Europeană va finanţa achiziţia de armament apare prima dată în PS News.
14:00
Armata suedeză a publicat vineri imagini care, potrivit acesteia, arată avioanele de luptă ruseşti care au încălcat spaţiul aerian estonian. Fotografiile au fost făcute deasupra Mării Baltice după ce avioanele părăsiseră spaţiul aerian estonian. „În urma unei încălcări a spaţiului aerian estonian, avioanele de luptă suedeze JAS 39 au interceptat şi monitorizat astăzi (vineri – […] Articolul Suedia a publicat imagini cu avioanele ruseşti după incursiunea din Estonia apare prima dată în PS News.
13:50
SONDAJ Avangarde. AUR, detaşat pe primul loc în intențiile de vot. Românii cred că ţara merge într-o direcție greșită # PSNews.ro
Un sondaj realizat de Avangarde ne arată faptul că românii sunt profund nemulțumiți de politica de austeritate a Guvernului Bolojan, iar asta ajută AUR să capitalizeze mai mult decât orice alt partid. Sondajul Avangarde, despre care spune că a fost autofinanțat, a fost făcut în perioada 9-18 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.300 de persoane, prin metoda […] Articolul SONDAJ Avangarde. AUR, detaşat pe primul loc în intențiile de vot. Românii cred că ţara merge într-o direcție greșită apare prima dată în PS News.
Ieri
13:30
O nouă performanţă pentru sportul românesc: Alex Bologa, campion european la Judo IBSA 2025 # PSNews.ro
Alex Bologa a câştigat medalia de aur la Campionatul European de Judo pentru Nevăzători IBSA 2025, desfăşurat în perioada 19–21 septembrie la Tbilisi, Georgia. Florin Alexandru Bologa, campionul mondial şi paralimpic în exerciţiu, s-a confruntat la categoria J1 masculin -70 kg cu Dong Dong Camanni (ITA), medaliat cu argint la Mondialele 2025. De la start, […] Articolul O nouă performanţă pentru sportul românesc: Alex Bologa, campion european la Judo IBSA 2025 apare prima dată în PS News.
13:30
Bombă în dosarul lui Călin Georgescu: Adevăratul motiv de la care a pornit ancheta procurorilor Parchetului General # PSNews.ro
Lovitură de proporţii pentru tabăra suveranistă în dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de Horaţiu Potra şi alţi foşti mercenari care au luptat în Congo pentru tentativă de subminare a ordinii constituţionale. Imediat după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat trimiterea dosarului în […] Articolul Bombă în dosarul lui Călin Georgescu: Adevăratul motiv de la care a pornit ancheta procurorilor Parchetului General apare prima dată în PS News.
13:20
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de luare de mită. La percheziţii, anchetatorii au găsit la domiciliul suspectului sume de bani care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: 28.890 euro, 96.200 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci şi 5.000 forinţi. Procurorii Direcţiei Naţionale […] Articolul Managerul Spitalului Caransebeș, arestat preventiv pentru luare de mită apare prima dată în PS News.
13:20
Flavius Nedelcea, secretarul de stat acuzat de abuz în serviciu, a fost pus sub control judiciar # PSNews.ro
Flavius Nedelcea, secretarul de stat acuzat de abuz în serviciu, după ce ar fi intervenit pe lângă șeful ANPC pentru a schimba un șef local de la Protecția Consumatorilor a fost pus sub control judiciar. Nedelcea a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de ani. Flavius Nedelcea, spun anchetatorii, ar fi intervenit la […] Articolul Flavius Nedelcea, secretarul de stat acuzat de abuz în serviciu, a fost pus sub control judiciar apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.