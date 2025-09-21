A avut Craiova penalty? Explicațiile unui observator de arbitri pentru faza în care oltenii au cerut 11 metri în minutul 92 cu Oțelul
O centrare a lui Mihnea Rădescu s-a oprit în mâna lui Dan Neicu, însă arbitrii n-au dictat penalty.
Rapid - Hermannstadt LIVE, de la 21:00, în etapa #10 a Ligii 1 » Cu o victorie, alb-vișiniii ar veni la un singur punct de liderul Craiova # Golazo.ro
Rapid și Hermannstadt se întâlnesc în această seară, de la 21:00, în etapa #10 a Ligii 1.
Geolgău recunoaște Prima reacție după scandalul de hărțuire: „Conversația e reală” + Ce spune despre ancheta FRF # Golazo.ro
Ion Geolgău (64 de ani) a oferit o primă reacție, după ce a fost acuzat de hărțuire de mama unui copil care urma să participe la o selecție pentru loturile naționale de juniori.
Batalionul secret al lui Putin Huliganii care s-au bătut la Euro 2016 și un fotbalist internațional rus luptă în războiul din Ucraina: „Sălbatici!” # Golazo.ro
Rusia a recrutat într-un batalion special trimis pe frontul din Ucraina mulți fani radicali ai cluburilor moscovite și ai naționalei, implicați în incidentele violente de la Campionatul European din 2016
Sabău, enervat de propriul jucător Antrenorul de la U Cluj nu înțelege greșeala din meciul cu FC Argeș: „Nu știu cum privești tu fotbalul” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, l-a criticat pe Ovidiu Bic (31 de ani), mijlocașul formației ardelene.
Tensiuni la Real Madrid FOTO. Vinicius, reacție nervoasă după decizia lui Xabi Alonso + Dialog aprins pe gazon între ce doi # Golazo.ro
Vinicius Jr. (25 de ani) a fost deranjat că a fost schimbat în partida dintre Real Madrid și Espanyol, scor 2-0 pentru „galactici”.
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3 # Golazo.ro
Răzvan Sava (23 de ani) a avut o evoluție modestă în înfrângerea cu AC Milan, scor 0-3.
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!” # Golazo.ro
Will Macintyre, 18 ani, una dintre marile speranțe ale motorsportului englez a făcut o dezvăluire cutremurătoare: a fost diagnosticat cu cancer.
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat: „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo” # Golazo.ro
Artem Kravets (36 de ani), fost jucător al lui Dinamo Kiev, a lansat un atac la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani).
Dani Coman, cu lacrimi în ochi VIDEO. Președintele lui FC Argeș, discurs emoționant după victoria obținută în ziua în care și-a pierdut tatăl # Golazo.ro
FC ARGEȘ - U CLUJ 1-0. Dani Coman (46 de ani) președintele alb-violeților, a ținut un discurs emoționant la finalul partidei.
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare” # Golazo.ro
Oțelul - U Craiova 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, a vorbit despre prima înfrângere suferită în Superliga în sezonul 2025-2026. Rădoi consideră că este mai bine că acest rezultat negativ a venit acum și nu într-un moment mai important.
„Au tras de timp din prima repriză!” Jucătorii de la U Craiova, după primul eșec al sezonului: „Meritam cel puțin un egal!” # Golazo.ro
OȚELUL - U CRAIOVA 1-0. Tudor Băluță (26 de ani) și Nicușor Bancu (33 de ani) au vorbit despre primul eșec stagional din acest sezon.
CFR Cluj are echipament FOTO. Ardelenii și-au prezentat noile tricouri după 2 luni și jumătate de la startul sezonului » Modelul, folosit în trecut de o rivală # Golazo.ro
CFR Cluj și-a prezentat echipamentul principal de joc pentru sezonul 2025-2026. Deși a fost prezentat după două luni și jumătate de la startul sezonului, noul echipament seamănă cu cel folosit de Farul în stagiunea anterioară.
Gură de oxigen pentru Amorim Manchester United, victorie mare în derby-ul cu Chelsea » Meci nebun pe Old Trafford # Golazo.ro
Manchester United - Chelsea 2-1. „Diavolii” au luat o gură mare de oxigen, după ce s-au impus în derby-ul etapei #5 din Premier League.
Replică pentru Șumudică Mandorlini nu se teme de demitere » Cum răspunde criticilor: „Nu mă cobor la nivelul lor” # Golazo.ro
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a respins speculațiile unei eventuale demiteri. Tehnicianul le-a transmis un mesaj criticilor săi din ultima perioadă.
Cine e căpitanul FCSB? Patronul campioanei explică de ce Tănase nu i-a cedat banderola lui Olaru: „Atât poate acum!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a lămurit situația banderolei de căpitan, după ce au apărut zvonuri că ar exista o situație tensionată între între Florin Tănase (30 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).
Bogdan Andone, în lacrimi FOTO. Antrenorul lui FC Argeș a îngenuncheat după victoria cu U Cluj # Golazo.ro
FC Argeș - U Cluj 1-0. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, a îngenunchiat la finalul meciului cu elevii lui Ovidiu Sabău (57 de ani). După o partidă plină de evenimente, elevii lui Andone au reușit o victorie importantă, chiar în ziua în care tatăl președintelui Dani Coman (46 de ani) s-a stins. Cu o zi în urmă, a decedat și Florin Marin, fost jucător al argeșenilor.
„M-au întrebat de Louis Munteanu” O fostă câștigătoare de Champions League a vrut să-l transfere pe atacantul de la CFR Cluj # Golazo.ro
George Ogăraru (45 de ani), directorul Academiei de fotbal Steaua, a dezvăluit că a anuntat ca oficialii de la Ajax i-au cerut informații despre Louis Munteanu (23 de ani).
Real Madrid, gest superb Și-a pierdut familia în urma unui cutremur , iar acum a fost în centrul atenției pe „Santiago Bernabeu” # Golazo.ro
Abderrahim Ouhida (16 ani) a fost omagiat de Real Madrid înaintea partidei cu Espanyol, din etapa #5 din La Liga.
Titular în premieră la U Craiova Mirel Rădoi, noutăți la meciul cu Oțelul: Al-Hamlawi nu e în lot + ce jucător revine # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a făcut câteva schimbări semnificative în lot pentru meciul cu Oțelul Galați, din runda #10 a Superligii. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 21:00.
Haos în calificările de la Baku Record de steaguri roșii » Verstappen va pleca din pole position + dezastru pentru Hamilton # Golazo.ro
Max Verstappen (Red Bull) va pleca din pole position în Marele Premiu al Azerbaijanului. Olandezul și-a câștigat poziția după o sesiune de calificări plină de incidente, ploaie și nu mai puțin de șase steaguri roși. Verstappen a profitat de accidentul liderului Oscar Piastri (McLaren), care a frânat prea târziu într-un viraj și a lovit un zid.
„Fără niciun fel de ezitare” Mihai Stoica a dezvăluit pentru ce club din străinătate ar vrea să lucreze: „E ceva deosebit!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit că, dintre cluburile din străinătate, ar alege să lucreze la Manchester United.
Hotărârea lui Dan Petrescu Dorit de CSKA Sofia, antrenorul a luat o decizie importantă în privința viitorului său # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, este dorit în Bulgaria, la CSKA Sofia.
GOLAZO.ro explică unde se încadrează fapta federalului Ion Geolgău, acuzat de hăruire sexuală, și ce sancțiuni riscă acesta în urma anchetei interne a FRF.
Zi decisivă pentru Israel UEFA, aproape să ia o decizie radicală: „Veste apocaliptică! 17-18 din 20 votează pentru excludere” # Golazo.ro
Sunt momente tensionate pentru fotbalul din Israel. Comitetului Executiv UEFA ar urma să voteze marți excluderea echipelor de club și a naționalei din toate competițiile organizate de forul european.
Nu renunță la Pârvu Președintele FC Voluntari a explicat de ce antrenorul nu merge la Petrolul : „Va antrena în Superliga în sezonul viitor” # Golazo.ro
Bogdan Bălănescu, președintele clubului Voluntari, a clarificat motivul pentru care Florin Pârvu (50 de ani) nu a preluat Petrolulul. Tehnicianul, aflat pe banca ilfovenilor, a fost dorit de ploieșteni după îndepărtarea lui Liviu Ciobotariu (54 de ani).
Balaj a vrut să plece de la CFR Cluj Cum a fost convins să rămână președinte în Gruia : „Mi-a spus că nu e corect” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a dezvălui că a luat în calcul să renunțe la postul său.
„Vreau să joc din nou cu Simona” Cea mai bună jucătoare de padel din România, dezvăluiri despre Halep: „Asta făcea la meciuri” # Golazo.ro
Aliss Radu, 32 de ani, a fost prietenă cu Simona Halep, 33 de ani, atunci când amândouă erau la vârsta junioratului.
„Charalambous nu pleacă!” Patronul FCSB, replică pentru Iftime: „Dacă îi dai șampanie, vorbește aiurea. Parcă îl văd la retrogradare” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB-ului, i-a răspuns lui Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la Botoșani. Iftime i-a sugerat lui Becali să îl dea afară pe tehnicianul Elias Charalambous (44 de ani) pentru a redresa forma slabă a FCSB-ului.
Alexandru Mitriță (30 de ani) a reușit un nou gol în prima ligă a Chinei, în remiza celor de la Zhejiang cu Changchun Yatai, scor 3-3.
FRF, anchetă internă Federația vrea să afle adevărul despre scandalul în care este implicat Ion Geolgău » Fostul fotbalist, acuzat de hărțuire de mama unui junior # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că va deschide o anchetă internă, după ce Ion Geolgău (64 de ani) ar fi hărțuit mama unui copil care urma să participe la o selecție pentru loturile naționale de juniori.
Mudryk, schimbare de plan Ucraineanul suspendat pentru dopaj vrea să participe la proba de atletism a JO din 2028 # Golazo.ro
Mykhailo Mudryk (24 de ani) ar lua în calcul să renunțe la fotbal în favoarea unei cariere în atletism.
Într-o țară ca o floare în care pariurile sunt sport național, jucătorii au dezvoltat anticorpi specifici. Iar când poți paria și dacă Bîrligea are două picioare, începi să construiești teorii ale conspirației
Trump, propunere inedită Jucătoarea de golf Charley Hull a dat detalii de la întâlnirea oficială din UK: „Ar fi chiar tare” # Golazo.ro
Donald Trump ( 79 de ani), președintele Statelor Unite, i-a propus sportivei britanice Charley Hull (29 de ani) să joace o partidă de golf împreună.
Halep, mesaj pentru Cîrstea Ce i-a transmis Simona înainte de ultimele turnee din carieră: „Așa e viața după tenis” # Golazo.ro
Simona Halep (33 de ani), fost #1 mondial, i-a transmis un mesaj Soranei Cîrstea (35 de ani, #56 WTA) înainte de ultimele turnee din cariera acesteia.
China, acuzată de furt Ar fi colectat date cerebrale de la Sinner, Leclerc sau jucători de la Manchester City pentru uz militar # Golazo.ro
O investigație realizată de Hunterbrook Media și jurnalistul Pablo Torre a stârnit îngrijorare în lumea sportului. Aceștia acuză China că ar fi colectat date cerebrale de la sportivi precum Jannik Sinner, Mikaela Shiffrin, Charles Leclerc sau fotbaliști de la Manchester City. China ar fi furat datele cerebrale prin banda electronică FocusCalm, pentru a le folosi în scop militar.
„Am discutat cu Lucescu” Zeljko Kopic, despre posibila convocare a unui fundaș dinamovist la națională: „Pentru mine nu e o surpriză” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, a vorbit despre posibila convocare a lui Raul Opruț (27 de ani) la echipa națională.
Malcom Edjouma (28 de ani) nu a părut afectat de înfrângerea celor de la FCSB la Botoșani, scor 1-3.
Decizie în plină criză ULTIMA ORĂ: Ce se va întâmpla cu cuplul Pintilii - Charalambous după eșecul de la Botoșani # Golazo.ro
FCSB a mai pierdut un meci, 1-3 cu Botoșani, și s-au înmulțit vocile care cer demisia antrenorilor
Tragedie pentru Dani Coman Președintele lui FC Argeș și-a pierdut tatăl în mod neașteptat: „L-am vizitat acum 3 zile, avea o vitalitate incredibilă” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, trece prin momente cumplite. Acesta și-a pierdut tatăl în mod total neașteptat.
„Un adversar șubred” Ce scrie presa din Olanda înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: „Echipă aflată în dificultate” # Golazo.ro
Presa din Olanda a vorbit despre FCSB, înaintea meciului dintre campioana României și Go Ahead Eagles, din Europa League.
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea” # Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan al Stelei, a vorbit despre situația grea de la FCSB.
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80 # Golazo.ro
Liverpool a câștigat cinci meciuri din cinci marcând decisiv spre sfârșit în Premier League și Liga Campionilor. De trei ori, în prelungiri. Ultima dată, miercuri, la 3-2 cu Atletico
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România # Golazo.ro
O inițiativă internațională denumită #GameOverIsrael solicită federațiilor naționale de fotbal să boicoteze Israelul. Israel este acuată că a ucis sute de sportivi palestinieni în Gaza. Campania este susținută de personalități precum Gary Lineker sau Eric Cantona, dar și de un fost antrenor din Liga 1.
Ungaria - România 3-2 Naționala de futsal, înfrântă în turul barajului de calificare la Euro 2026 : „Oare cum s-au simțit românii de origine maghiară?” # Golazo.ro
Naționala masculină de futsal a Ungariei a învins România cu 3–2, joi, la Debrecen, în prima manșă a barajului de calificare la Campionatul European din 2026. Returul barajului va avea loc miercuri, 24 septembrie, la Sala Polivalentă din Craiova, de la ora 19:30.
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!” # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - FCSB 3-1. Peluza Nord a campioanei a emis un comunicat dur la adresa jucătorilor pe rețelele de socializare.
„Charalambous, călcat în picioare” Leo Grozavu, dat exemplu: „Dacă-i dai vreun sfat, pleacă a doua zi” # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - FCSB 3-1. Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul formației moldovene, l-a criticat pe Elias Charalambous (44 de ani), după ce echipa sa a învins campioana.
„Titlul e departe!” Jucătorii FCSB nu mai sunt siguri nici de accederea în play-off : „Prima oară trebuie să câștigăm meciurile de retrogradare” # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - FCSB 3-1. Daniel Bîrligea (25 de ani) și Ștefan Târnovanu (25 de ani) au vorbit despre o nouă înfrângere a campioanei.
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre criza de la FCSB.
