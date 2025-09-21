Sophia Loren a împlinit 91 de ani. Povestea succesului marii dive a filmului

11:10

După un sezon estival dintre cele mai slabe, hotelierii de la malul mării s-au gândit că pot face şi un altfel de turism. Aşa că vin cu tot felul de idei care să atragă turiştii, unii ne invită la o ciorbă gratis, alţii la un pahar de must şi un grătar direct pe plajă. Şi vremea se menţine de vacanţă, sunt 25 de grade duminică.