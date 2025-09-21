Ofensiva Israelului în Gaza continuă. Luni are loc Adunarea Generală ONU privind recunoaşterea Palestinei
ObservatorNews, 21 septembrie 2025 14:50
Cel puțin 34 de persoane, între care și copii, au murit în orașul Gaza în urma atacurilor israeliene de sâmbătă noaptea, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății.
Un grup hotelier din Polonia recompensează cuplurile care concep copii în unităţile sale de cazare # ObservatorNews
Un grup hotelier şi imobiliar polonez doreşte să contribuie la redresarea demografică a ţării, a cărei natalitate este în scădere constantă de doisprezece ani, recompensându-i pe clienţii care vor concepe copii în unităţile sale de cazare, potrivit Agerpres.
Echinocțiul de toamnă, 22 septembrie 2025. Ce se întâmplă în această zi, obiceiuri şi tradiţii # ObservatorNews
Echinocțiul de toamnă 2025, care are loc pe 22 septembrie, este nu doar un fenomen astronomic spectaculos, ci și un prilej de a reflecta asupra echilibrului din viața noastră. De la tradiții străvechi și până la interpretări moderne, acest moment marchează o tranziție importantă între lumină și întuneric, între muncă și odihnă, între vară și iarnă.
Guvernul afgan condus de talibani a respins solicitarea lui Donald Trump de a ceda baza aeriană Bagram. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că independența și integritatea teritorială a Afganistanului sunt de cea mai mare importanță.
Marea divă a filmului italian, Sophia Loren, a împlinit ieri 91 de ani. Chiar dacă nu o mai vedem atât des pe marile ecrane, ea continuă să ne surprindă mereu, cu fiecare apariţie.
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni la cererea Estoniei, după incursiunea celor 3 avioane rusești # ObservatorNews
Estonia a solicitat convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, care va avea loc luni, ca reacție la pătrunderea a trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 în spațiul său aerian, deasupra Golfului Finlandei.
Bărbat de 67 de ani, ucis într-un accident rutier în Neamț. Șoferul a fugit de la locul faptei # ObservatorNews
Un tânăr din Neamt a lovit cu maşina un bărbat, apoi l-a abandonat pe marginea drumului. Cadavrul a fost descoperit mai târziu, de trecători. Șoferul a ajuns în cele din urmă pe mâna poliției, iar maşina a fost găsită în parcarea unui magazin.
Coşmarul de după vacanţă: A primit o factură de 37.000 de euro după un sejur de 7 zile. Cum s-a întâmplat # ObservatorNews
Un francez în vârstă de 63 de ani, plecat în vacanță în Maroc timp de o săptămână, s-a trezit cu o factură uriașă din partea operatorului de telefonie mobilă, de peste 37.000 de euro. Bărbatul susține că este o eroare dar operatorul are o altă versiune şi cele două părţi se vor întâlni în instanţă, scriu Le Parisien France Info.
Vicepremierul UK, despre Palestina: recunoașterea nu înseamnă apariţia unui stat "peste noapte" # ObservatorNews
Vicepremierul britanic David Lammy a declarat că recunoașterea oficială a Palestinei de către Marea Britanie nu ar însemna apariția imediată a unui stat palestinian, ci ar trebui privită ca parte a unui proces mai amplu de pace. Declarația vine în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu și al promisiunilor făcute anterior de premierul Keir Starmer.
Razie la Ţăndărei, după scandalul criminal pornit de doi fraţi pentru un teren. 159 de amenzi de 78.000 de lei # ObservatorNews
Poliţiştii au dat 159 de amenzi, în valoare de peste 78.000 de lei, după o razie făcută la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, unde săptămâna trecută a izbucnit un scandal în urma căruia un bărbat a murit.
Cât costă un litru de must în pieţele din Bucureşti. Cei care aleg livrarea la domiciliu plătesc şi dublu # ObservatorNews
Cei mai mulţi caută mustul în pieţe. Iar cei mai comozi apelează la livratori. Iată cât plătim pentru un litru de must proaspăt în această perioadă.
Momentul în care un șofer congolez dărâmă refugiul de tramvai și se oprește într-o casă de pariuri, în Chitila # ObservatorNews
Imagini incredibile au filmat camerele de supraveghere pe o şosea din Bucureşti. Un şofer a făcut prăpăd în cale după ce s-a urcat băut la volan. A lovit un refugiu de tramvai, a ricoşat într-un stâlp şi s-a oprit abia în zidul unei case de pariuri.
Uniunea Salvați România l-a nominalizat pe Andrei Nistor, antreprenor și lider politic local cu experiență în administrația din Ilfov, pentru funcția de prefect al Bucureștiului, relatează Mediafax.
Şoferii începători ar putea rămâne fără dreptul de a conduce maşini puternice. Sancţiuni prevăzute în proiect # ObservatorNews
Şoferii începători ar putea rămâne fără maşini puternice, în urma accidentelor numeroase din ultimii ani. Asta doar dacă o lege trece de Parlament. Momentan, este la stadiul de proiect.
Venezuela antrenează civili pentru un posibil atac al SUA. Maduro cere dialog direct cu Washingtonul # ObservatorNews
Guvernul Venezuelei a anunţat că civilii sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a oferit să iniţieze discuţii directe cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, la câteva zile după primul atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni venezuelene pe care Casa Albă a acuzat-o că transporta traficanţi de droguri.
Atac armat în timpul unei nunți la un club din SUA: o persoană ucisă, altele rănite. Suspectul a fost reţinut # ObservatorNews
Tragedie în New Hampshire, după ce un bărbat a deschis focul în timpul unui eveniment privat. O persoană a murit, mai multe au fost rănite, iar suspectul a fost reținut de autorități.
Un raport ONU semnalează degradarea gravă a drepturilor omului în Rusia după invazia Ucrainei. Sunt documentate torturi, intimidări și implicarea personalului medical în abuzuri.
Şofer din Neamţ, reținut de Poliţie după ce a accidentat mortal un bătrân și a fugit de la locul tragediei # ObservatorNews
Un tânăr de 20 de ani din județul Neamț a fost reținut după ce a accidentat mortal un bărbat de 67 de ani și a fugit de la locul tragediei. Victima a fost găsită fără viață pe marginea drumului, iar în urma cercetărilor polițiștii l-au identificat pe șofer în județul Iași. Mașina implicată în accident, avariată, a fost descoperită în parcarea unui centru comercial din Piatra Neamț.
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC # ObservatorNews
O investigație BBC a scos la iveală o rețea secretă finanțată de Rusia care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Participanții erau plătiți să răspândească propagandă și știri false menite să submineze partidul pro-UE aflat la guvernare. Rețeaua este coordonată prin aplicația Telegram și are legături cu oligarhul fugar Ilan Șor și ONG-ul Evrazia.
Festivalul Plăcintelor aduce gusturile copilăriei în Capitală. O alivancă de 20 de metri, vedeta zilei # ObservatorNews
Gusturile copilăriei au invadat Capitala! Plăcinte cu brânză, mere şi dovleac sau poale-n brâu, toate au umplut Parcul Izvor de mirosuri ademenitoare. Trecătorii nu au putut rezista şi s-au înfruptat din bunătăţi. Festivalul a bătut şi un record culinar. Bucătarii au pregătit o alivancă uriaşă, de 20 de metri.
"Nu te vom uita niciodată, Denis". Băiatul de 13 ani din Sibiu, care a căzut cu trotineta electrică, a murit # ObservatorNews
Tragedie la Sibiu. Denis, un băiat de 13 ani care a căzut de pe o trotinetă electrică în urmă cu trei săptămâni și a fost internat în comă la spital, a murit. Medicii au făcut eforturi să-i salveze viața, dar prognosticul a fost rezervat încă de la început. Vestea sfâșietoare a fost anunțată în această dimineață de familie și de Școala de Dansuri "Ioan Macrea", unde copilul era elev.
Casa Albă susține că a fost finalizat un acord privind viitorul TikTok în Statele Unite, prin care americanii ar urma să controleze algoritmul aplicației, să dețină majoritatea în consiliul de administrație și să gestioneze securitatea datelor.
Festin cu gust la Praid: 30.000 de sarmale pregătite pentru vizitatori din țară și din străinătate # ObservatorNews
"La sarmale, înainte!" Cu acest îndemn s-a deschis weekendul la Praid, unde Festivalul Internațional al Sarmalelor a umplut stațiunea din judeţul Harghita de arome, culoare și voie bună. Ceaunele au clocotit fără oprire, iar vizitatorii au avut ocazia să guste, pe săturate, preparate aduse din toate colțurile țării și chiar de peste hotare. Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu mese pline, muzică, bună dispoziție și porții generoase pentru toți pofticioșii.
Producţia de nuci în România s-a înjumătăţit faţă de anul trecut, din cauza temperaturilor extreme # ObservatorNews
Producţia de nuci este în pericol! Deşi în anii trecuţi România era în topul ţărilor din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte productivitatea, temperaturile extreme de anul acesta au afectat cultura nucilor. Experţii ne avertizează că schimbările de acum, vor avea efecte pe termen lung.
SONDAJ: Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? # ObservatorNews
Un elev de liceu sau de gimnaziu are acum la dispoziţie zeci de aplicaţii care îi pot face viaţa mai uşoară. Ca să nu mai vorbim de ChatGPT care a început să pună o presiune extraordinară pe şcoală. Acum se rescrie graniţa dintre studiu şi copiat.
Andreea Răducan, la 25 de ani de la deposedarea de aurul olimpic: "A fost testul vieţii mele şi l-am trecut!" # ObservatorNews
Multipla medaliată la gimnastică Andreea Răducan a transmis un mesaj, duminică, în ziua în care se împlinesc 25 de ani de când a fost deposedată de medalia de aur la individual-compus, la JO de la Sydney, fiind acuzată de testare pozitivă la pseudoefedrină.
Ciorbe gratis şi reduceri de 30%. Cum atrag hotelierii de pe litoral turişti în extrasezon # ObservatorNews
După un sezon estival dintre cele mai slabe, hotelierii de la malul mării s-au gândit că pot face şi un altfel de turism. Aşa că vin cu tot felul de idei care să atragă turiştii, unii ne invită la o ciorbă gratis, alţii la un pahar de must şi un grătar direct pe plajă. Şi vremea se menţine de vacanţă, sunt 25 de grade duminică.
Horoscop 22 septembrie 2025. Astrologii prevăd o zi în care politețea, diplomația și tonul ales cu grijă devin cheia succesului, atât în relațiile profesionale, cât și în cele de cuplu. Cine știe să îmbrace adevărul în cuvinte frumoase câștigă aliați, armonie și apreciere.
Rezultate LOTO 6/49, duminică 21 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 23.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei.
România, lider în UE la decese rutiere. Se discută amenzi de 1.000 de euro și pedepse mai dure # ObservatorNews
Statistică tristă pentru țara noastră! România este în continuare campionă în UE la numărul de morți în accidente rutiere. Doar anul trecut s-a înregistrat un număr de decese aproape dublu față de media europeană.
Donald Trump, mesaj dur pentru Afganistan. Talibanii, somați să predea baza aeriană de la Bagram # ObservatorNews
Donald Trump amenință Afganistanul cu sancțiuni dacă talibanii nu returnează baza aeriană de la Bagram, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru armata americană. Fosta bază NATO, aflată la 50 de kilometri de Kabul, a fost abandonată în 2021, odată cu retragerea trupelor americane și preluarea țării de către talibani. Liderul de la Casa Albă avertizează că "lucruri grave" se vor întâmpla dacă solicitarea nu va fi respectată.
Oktoberfest a început cu preţuri şi temperaturi mai mari decât anul trecut. Cât costă o halbă de bere # ObservatorNews
A început goana după bere la festivalul Oktoberfest din Germania. Până pe 5 octombrie valuri de bere şi celebrii cârnaţi nemţeşti, vor sta la dispoziţia doritorilor. În acest an, între şase şi şapte milioane de vizitatori sunt aşteptaţi în cele 16 zile ale festivalului spumos. Evenimentul a început însă cu temperaturi foarte ridicate. Au fost aproape 31 de grade la Munchen, cea mai caldă zi de Oktoberfest din istoria evenimentului. Mai multor participanţi li s-a făcut rău, iar medicii au avut peste 500 de intervenţii.
Generația care învață cu AI: cum schimbă tehnologia modul în care învățăm. Profesorii trag semnalul de alarmă # ObservatorNews
Când ne amintim de şcoală, aşa cum o ştiam cu toţii în trecut, nu aveam la dispoziţie niciun gram de tehnologie şi cu atât mai puţin inteligenţă artificială. Acum, elevii găsesc orice au nevoie la doar un click distanţă. Însă, nu întotdeauna ceva ce pare bun vine doar cu beneficii. În multe cazuri, prea multă inteligenţă artificială le poate face mai mult rău elevilor.
Ucraina impune sancţiuni împotriva candidaţilor pro-ruşi de la alegerile parlamentare din Republica Moldova # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva politicienilor pro-ruşi din Republica Moldova, cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din ţara vecină, informează dpa, citat de Agerpres.
Charlie Kirk, omagiat de zeci de mii de oameni în Arizona. Trump şi JD Vance, în primul rând la ceremonie # ObservatorNews
Donald Trump și JD Vance participă duminică la ceremonia de comemorare a lui Charlie Kirk, influencerul MAGA asasinat la începutul lunii în Utah. Evenimentul are loc pe un stadion din Arizona, cu peste 60.000 de locuri, și reunește figuri de prim rang ale dreptei americane, sub măsuri stricte de securitate, scrie News.ro. Moartea lui Kirk, împușcat la doar 31 de ani, a zguduit scena politică din Statele Unite și a reaprins diviziunile adânci dintre republicani și democrați.
Accident stil "domino" în Capitală. Şofer băut a spulberat pe rând un refugiu de tramvai, un stâlp şi un gard # ObservatorNews
Accident grav, duminică dimineață, pe Șoseaua Chitilei din Capitală. Un bărbat de 33 de ani, aflat la volan sub influența alcoolului, a pierdut controlul mașinii și a izbit un refugiu de tramvai, după care autoturismul a fost proiectat într-un stâlp de iluminat și într-un gard.
Zelenski, înainte de Adunarea Generală a ONU: Agresiunea Rusiei trebuie contracarată sistematic şi împreună # ObservatorNews
Volodimir Zelenski vrea ca Polonia şi România să doboare drone ruseşti deasupra Ucrainei. Declaraţia vine după incursiunile ruseşti în spaţiul aerian NATO, trei numai în ultimele două săptămâni. Ieri, Rusia a lansat şi un amplu atac cu rachete asupra Ucrainei. Trei persoane au fost ucise, şi alte peste 30 rănite. Săptămâna viitoare, Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la New York, pentru a discuta despre garanţiile de securitate.
1.500 de rățuște s-au întrecut într-o cursă caritabilă la Brașov. Fondurile merg către Spitalul de Pediatrie # ObservatorNews
Localnicii şi turiştii din Braşov au avut parte de o experienţă de neuitat, ieri, la un eveniment caritabil. Peste o mie de răţuşte de cauciuc au fost lansate la apă, într-o cursă care i-a ţinut cu sufletul la gură. Evenimentul a fost cu şi despre copii, deoarece banii strânşi vor fi donaţi unui spital de pediatrie. Bineînţeles, la final, toate răţuştele au fost strânse pentru ca albia pârâului să rămână curată.
Maestrul Gheorghe Zamfir, moment inedit alături de un DJ internațional, la iMapp Bucharest - Winners League # ObservatorNews
Seară de vis în Capitală! Zeci de mii de oameni au umplut Piața Constituției pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului. iMapp Bucharest - Winners League a adus pe scenă artiști din întreaga lume, proiecții grandioase pe Palatul Parlamentului și un moment emoționant și inedit: maestrul Gheorghe Zamfir a urcat pe scenă alături de un DJ internațional. Intrarea a fost liberă, iar publicul a avut parte de o experiență vizuală și muzicală de neuitat.
Restricții în lanț pe străzile Capitalei. Artere centrale, blocate până duminică la prânz pentru un cros # ObservatorNews
Se dă startul Crosului Arenelor, un eveniment care aduce energie în oraș, dar și blocaje în trafic pe un traseu de 10 kilometri. Mai multe şosele din Capitală vor fi închise parţial sau complet.
Concurs de trei zile şi trei nopţi pe Mureş. Peste 100 de pescari s-au luptat pentru cel mai mare somn din râu # ObservatorNews
Fir întins în judeţul Mureş! Cele mai bune echipe de pescuit din ţară s-au adunat la Iernut ca să captureze cel mai mare somn. Concursul se desfăşoară pe cursul râului Mureş, pe o zonă de aproximativ 30 de kilometri şi este primul de acest gen organizat pe o apă sălbatică, în ţara noastră. Competiţia a început pe 18 septembrie şi se va încheia astăzi. Cei mai pricepuţi pescari vor fi recompensaţi cu vouchere cadou.
Incident grav în Brăila! Un bărbat monitorizat cu brăţară electronică a încercat să o dea jos.Alertaţi, poliţiştii au pornit imediat pe urmele individului de 32 de ani, care avea un ordin de protecţie emis pe numele lui. După ce i-au găsit telefonul, aceştia l-au depistat şi pe bărbat pe şoseaua de centură a oraşului. Acesta încă avea brăţara la picior şi a fost condus de poliţişti la secţie, unde i s-a deschis un dosar pentru încălcarea ordinului de protecţie.
Mii de bucureşteni au sărbătorit zilele oraşului cu tururi ghidate, concursuri de vâslit și vizite în subteran # ObservatorNews
Capitala îşi serbează cei 566 de ani de existenţă printr-o sumedenie de activităţi - tururi ghidate, călătorii gratuite cu mijloace de transport de epocă sau concursuri de vâslit pe Dâmboviţa. Pentru localnici, a fost o ocazie de a retrăi, măcar pentru două zile, atmosfera unui București plin de poveste și nostalgie. Iar turiştii au descoperit un oraş plin de viaţă şi istorie.
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul # ObservatorNews
A fost agitaţie, aseară, la vila fraţilor Tate din Voluntari! Un bărbat înarmat a apărut în faţa locuinţei milionarilor, pentru că voia să filmeze o provocare. Echipa de securitate l-a observat imediat şi l-a imobilizat. Individul a fost luat apoi de poliţişti şi dus la audieri.
Gonea cu 100 km/h și a trecut pe roșu la Tecuci. În urma lui a rămas doar un nor de praf # ObservatorNews
Altă zi, alt gest de inconştienţă la volan. Deşi ţara noastră deţine titlul trist de "campioană" la accidente mortale, şoferii aleg în continuare să îşi facă propriile reguli.
Violenţe în timpul unei demonstraţii în Olanda. Protestatarii s-au luat la bătaie cu poliţiştii # ObservatorNews
Participanții la o demonstrație convocată de extrema dreaptă din Olanda s-au luat la bătaie cu polițiștii. Protestatarii au incendiat o mașină de Poliție și au vandalizat sediul unui partid politic. Incidentul s-a produs cu doar câteva săptămâni înainte de organizarea alegerilor generale din Olanda, potrivit Mediafax.
OMV a concediat un director executiv din Austria pentru presupuse legături de spionaj cu Rusia # ObservatorNews
Grupul austriac de petrol, gaze şi substanţe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei. Un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena în urma acestui caz, potrivit Agerpres.
UDMR propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. "Oamenii trebuie să se simtă protejaţi" # ObservatorNews
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Acesta susţine că oamenii trebuie să simtă că sunt protejați. UDMR propune păstrarea actualului plafon, potrivit Mediafax.
