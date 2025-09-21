Gestul impresionant pe care Tily Niculae l-a făcut pentru femeia care face curățenie în blocul unde locuiește. „Un exemplu de viață”

10:40

Mihai Bendeac (42 de ani) este unul dintre cei mai apreciați actori din România, însă chiar dacă fanele roiesc în jurul său, el rămâne un burlac convins. De curând, comediantul a mărturisit că de ani de zile nu a mai ieșit la o întâlnire cu o femeie și preferă să își trăiască viața în singurătate.