Polo: Steaua Bucureşti încheie preliminariile Ligii Campionilor cu o victorie, dar fără a se califica în grupe

Serviciile secrete româneşti ştiu identitatea agenţilor de influenţă străini pro-ruşi care acţionează pe teritoriul ţării noastre, dar prezenţa în interiorul acestor servicii a unei tabere suveraniste de susţinători ai ideilor antioccidentale le permite acestor agenţi să supravieţuiască şi să se desfăşoare în continuare, afirmă pentru News.ro colonelul în retragere Călin Hentea, expert în propagandă, operaţii informaţionale (INFO-OPS) şi operaţiuni psihologice (PSYOPS). Cazul Călin Georgescu este unul de manual în materie de război hibrid, propagandă şi operaţiuni informaţionale, explică expertul în interviul acordat News.ro. E foarte puţin probabil ca audienţa-ţintă românească să fi fost conştientă că e vizată de o agresiune hibridă, agresiune propagandistică şi agresiune informaţională în noiembrie-decembrie 2024, această vulnerabilitate fiind amplificată de starea educaţională foarte precară a populaţiei.