Ce va aduce recunoașterea Palestinei de către Regatul Unit?

G4Media, 21 septembrie 2025 14:50

Premierul britanic Keir Starmer își va îndeplini promisiunea de a recunoaște statul palestinian, după ce în iulie a stabilit o serie de condiții pe care...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
15:10
Guvernul taliban exclude un eventual acord ce privește recuperarea de către SUA a bazei aeriene Bagram G4Media
Un eventual acord privind restituirea fostei baze aeriene americane Bagram este „imposibil”, a declarat duminică guvernul taliban de la Kabul, după ce preşedintele american american...   © G4Media.ro.
15:10
Oxford le oferă studenților acces la versiunea educațională a ChatGPT G4Media
Universitatea din Oxford afirmă că a devenit prima instituție de acest gen din Marea Britanie care oferă acces la versiunea educațională a instrumentului de inteligență...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Generalul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată G4Media
General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a...   © G4Media.ro.
14:20
FOTO – VIDEO | Producători locali din toată țara, tradiții, gusturi autentice, la Sărbătoarea Castanelor din Baia Mare / Comerciant: „Avem pâine bătută, coaptă pe vatră, pâine cu unsoare și ceapă, bulz, fasole cu ciolan în pâine” G4Media
Baia Mare găzduiește în acest sfârșit de săptămână, între 19 și 21 septembrie, una dintre cele mai așteptate manifestări ale toamnei: Sărbătoarea Castanelor. Evenimentul aduce...   © G4Media.ro.
14:20
VIDEO Abandon de marcă la Baku: Oscar Piastri, liderul din F1, accident spectaculos în primul tur G4Media
Oscar Piastri a avut parte de o cursă foarte scurtă la Baku, liderul ierarhiei mondiale din Formula 1 abandonând după doar câteva viraje contând pentru...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:00
Europa Liberă: Au apărut dovezi despre copii ucraineni răpiți de Rusia care ar fi forțați să fabrice drone și alte echipamente militare  G4Media
Pentru prima dată, au apărut dovezi că Rusia a folosit copii ucraineni răpiți pentru a asambla drone și echipamente militare. Dezvăluirea aparține unei echipe de...   © G4Media.ro.
14:00
Reuniune extraordinară luni a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti în Estonia G4Media
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în...   © G4Media.ro.
14:00
Iga Swiatek, campioană la WTA Seul: Revenire remarcabilă după ce a pierdut primul set cu 6-1 G4Media
Iga Swiatek este noua campioană a turneului WTA de la Seul, fosta lideră mondială revenind spectaculos în finala cu Ekaterina Alexandrova după ce a pierdut...   © G4Media.ro.
13:50
Un băiat de 13 ani accidentat grav în județul Sibiu, la începutul lunii septembrie, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică a murit la spital G4Media
Băiatul de 13 ani care, la începutul lunii septembrie, a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu trotineta electrică, nu a...   © G4Media.ro.
13:40
Cum se adaptează industria hranei pentru animale în 2025 în fața crizei economice și a schimbărilor de consum G4Media
Industria hranei pentru animale se confruntă cu provocări semnificative în 2025. Un context economic volatil, marcat de inflație și de modificări ale comportamentului consumatorilor, impune...   © G4Media.ro.
13:40
Vicepremierul britanic: Recunoaşterea Palestinei nu ar crea un stat „peste noapte” G4Media
Vicepremierul Marii Britanii, David Lammy, a declarat duminică că recunoaşterea unui stat palestinian nu ar însemna apariţia ”peste noapte” a acestuia, subliniind că un astfel...   © G4Media.ro.
13:40
Starbucks a publicat o declarație în care clarifică politica companiei după ce un angajat a „refuzat” cererea unui client de a scrie numele lui Charlie Kirk pe paharul său. G4Media
Lanțul american de cafenele Starbucks a publicat o declarație în care clarifică politica companiei după ce pe TikTok a fost publicat un clip în care...   © G4Media.ro.
13:40
Acum 4 ore
13:10
Peste 40 de zboruri au fost anulate sau deviate duminică la Aeroportul din Bruxelles după atacul cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi europene G4Media
Un total de 44 de zboruri de la Aeroportul din Bruxelles au fost anulate sau deviate duminică, în urma atacului cibernetic de vineri asupra unui...   © G4Media.ro.
13:10
USR București îl nominalizează pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei G4Media
Uniunea Salvați România (USR) filiala București a anunțat, duminică, într-un comunicat de presă, nominalizarea lui Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. „Andrei Nistor...   © G4Media.ro.
12:50
Reportaj FOTO-VIDEO | Niagara, o altfel de filosofie agricolă: crame de familie, mese la fermă, cu bucate din gospodăria proprie și evenimente culturale/ Cum pot schimba cramele-boutique viața economică și turistică a unei comunități! G4Media
Când te plimbi prin podgoriile din Niagara, nu întâlnești doar linii ordonate de viță-de-vie și clădiri elegante de degustare. © G4Media.ro.
12:50
Drama flotei din Gaza: purtătorul de cuvânt demisionează, Greta schimbă barca după incendiu, activiștii renunță G4Media
Grupul principal de bărci care navighează într-o flotilă pro-palestiniană către Gaza a trecut de Malta în ultimele zile și continuă să se îndrepte spre est,...   © G4Media.ro.
12:40
O delegaţie de congresmeni americani, în vizită în China pentru stabilizarea relaţiilor bilaterale G4Media
Un grup de congresmeni americani a sosit duminică în China, aceasta fiind prima delegaţie a Camerei Reprezentanţilor a SUA care efectuează o vizită în China...   © G4Media.ro.
12:30
Roger Federer explică de ce a ales Londra pentru meciul retragerii sale din tenis G4Media
Roger Federer se află în acest weekend la San Francisco, acolo unde se dispută ediția din 2025 a Laver Cup. În urmă cu trei ani...   © G4Media.ro.
12:20
Bărbatul care a mers cu un pistol cu aer comprimat la locuința fraților Tate din România nu ar fi comis nicio infracțiune: polițiștii nu au deschis dosar penal, dar au reținut arma (surse) G4Media
Bărbatul care a mers, sâmbătă noaptea, cu un pistol cu aer comprimat la locuința fraților Andrew și Tristan Tate din România nu este cercetat pentru...   © G4Media.ro.
12:00
Venezuela a început să antreneze civili pentru a apăra ţara în cazul unui atac al SUA G4Media
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite, relatează duminică...   © G4Media.ro.
11:40
Un câine polițist a făcut o captură impresionantă. Raven a condus ofițerii la drogurile și banii îngropați de traficanți sub podea G4Media
Un caz recent din Marea Britanie arată încă o dată cât de importanți sunt câinii polițiști în lupta împotriva traficului de droguri. În Avon și...   © G4Media.ro.
11:40
Avocații lui Luigi Mangione încearcă să excludă posibilitatea pedepsei cu moartea în cazul federal G4Media
Avocații lui Luigi Mangione au solicitat sâmbătă unui judecător să interzică procurorilor federali să ceară pedeapsa cu moartea în cazul uciderii directorului general al UnitedHealthcare,...   © G4Media.ro.
11:30
Trump cere Departamentului de Justiţie să ia măsuri împotriva a doi adversari politici, acuzaţi de fraudă G4Media
Preşedintele american Donald Trump a cerut sâmbătă Departamentul de Justiţie să ia măsuri împotriva a doi dintre adversarii săi politici, acuzaţi de fraudă, pentru a...   © G4Media.ro.
11:20
Primul tanc din lume produs în masă cu țeavă lisă, serviciu dezastruos în Ucraina: 300 de unități confirmate ca distruse / Faimosul T-62 își încheie cariera într-un mod nefast G4Media
T-62, primul tanc de producție în masă din lume echipat cu un tun cu țeavă lisă, a depășit pragul de 300 de unități distruse în...   © G4Media.ro.
11:20
VIDEO Lovitura zilei la Laver Cup: „E uimitor ce a reușit” G4Media
Alex Michelsen a reușit „lovitura turneului” la Laver Cup 2025, jucătorul de tenis american contribuind la spectacolul gustat din plin de fani în „Chase Center”...   © G4Media.ro.
11:20
An școlar 2025-2026. Calendar cu zilele libere din noul contract colectiv de muncă al profesorilor și sărbătorile legale G4Media
În anul școlar 2025-2026, profesorii și elevii vor avea zile libere în sărbătorile legale, aceleași ca pentru toți angajații, conform Codului Muncii și în anumite...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:00
Peste 40 de tone de gunoaie, colectate de echipele Apelor Române de Ziua Mondială a Curăţeniei G4Media
Echipele Apelor Române au colectat 1.800 de saci de deşeuri, echivalentul a peste 40 de tone de gunoaie, de Ziua Mondială a Curăţeniei, a anunţat,...   © G4Media.ro.
11:00
Emisiunea pakistaneză de întâlniri, inspirată din „Love Island”, stârnește furia în țara cu majoritate musulmană G4Media
O emisiune de întâlniri inspirată din „Love Island”, cu concurenți pakistanezi, a stârnit furia în această țară cu majoritate musulmană, deși niciun episod nu a...   © G4Media.ro.
11:00
„Fast and Furious” pe aeroporturi: panică printre muncitorii cu vize H-1B după ordinul lui Donald Trump / Administrația americană a anunțat că firmele vor plăti 100.000 de dolari pentru fiecare viză G4Media
Haos, confuzie şi furie i-au cuprins pe deţinătorii de vize H-1B din India şi China, obligaţi să îşi abandoneze planurile de călătorie şi să revină...   © G4Media.ro.
10:50
Peste 100 de morți în urma atacurilor israeliene de sâmbătă, din Gaza G4Media
110 persoane au fost ucise sâmbătă în Gaza, în timp ce Israelul continuă să lanseze atacuri, transmite Sky News. Purtătorul de cuvânt al ministerului sănătății...   © G4Media.ro.
10:40
Săptămâna deciziilor cruciale. Intră România în criză politică? G4Media
Două decizii cruciale sunt așteptate săptămâna viitoare, care ar putea duce la o demisie a premierului Ilie Bolojan, ceea ce înseamnă de fapt încheierea mandatului...   © G4Media.ro.
10:20
Situaţia drepturilor omului s-a înrăutăţit în Rusia, avertizează o expertă a ONU G4Media
Situaţia drepturilor omului în Rusia s-a înrăutăţit de la declanşarea războiului în Ucraina, a declarat raportoarea specială a ONU pentru situaţia drepturilor omului în Federaţia...   © G4Media.ro.
10:10
Circulaţia pe DN 1E, închisă între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea unei etape a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă G4Media
Circulaţia rutieră pe DN 1E este închisă, până duminică seară, între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea unei etape a Campionatului Naţional de Viteză în...   © G4Media.ro.
10:00
Surpriză mare în semifinalele English Open de snooker: Mark Selby, eliminat de locul 32 mondial G4Media
Mark Selby a părăsit English Open de snooker în faza semifinalelor, multiplul campion mondial find învins de Zhou Yuelong, al 32-lea jucător al lumii. Chinezul...   © G4Media.ro.
09:50
Cum își schimbă culoarea pisicile siameze. O mutație genetică a făcut ca blana acestei rase să fie mai sensibilă la temperaturi, dar o lasă vulnerabilă la anumite probleme de sănătate G4Media
Cu 73 de rase recunoscute de Asociația Internațională a Pisicilor, identificarea exactă a unei feline poate fi uneori o provocare. Totuși, majoritatea oamenilor recunosc imediat...   © G4Media.ro.
09:50
VIDEO „Magicianul” Messi, gol spectaculos pentru Miami – Argentinianul, liderul marcatorilor din MLS după o nouă „dublă” G4Media
Inter Miami a obținut o nouă victorie în sezonul regulat al Major League Soccer din SUA (MLS), iar Lionel Messi a marcat două goluri pentru...   © G4Media.ro.
09:20
VIDEO | Jumările, de la provizie țărănească la delicatesă pe mesele de azi / Gabriela Filip (muzeograf): „Erau preparate care adunau familia în jurul mesei! G4Media
În satul românesc tradițional, nimic nu se irosește. Porcul sacrificat de Ignat aducea nu doar carne proaspătă, cârnați sau caltaboși, ci și un preparat aparent...   © G4Media.ro.
09:20
Etapa de F1 de la Baku se dispută duminică – Cine transmite la tv cursa din Azerbaidjan G4Media
Duminică, de la ora 14:00 (ora României) va avea loc Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. În calificări au fost surprize mari, iar din...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:10
Cum arată clasamentul din Superliga după prima înfrângere a liderului Universitatea Craiova G4Media
Oțelul a reușit să-i producă Universității Craiova prima înfrângere din acest sezon de Superliga, scor 1-0. Trupa antrenată de Mirel Rădoi a pierdut în etapa...   © G4Media.ro.
09:00
Trump ameninţă Afganistanul cu sancţiuni dacă talibanii nu vor returna Statelor Unite baza aeriană de la Bagram G4Media
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă Afganistanul cu sancţiuni, fără a preciza natura acestora, dacă talibanii nu vor returna Statelor Unite baza aeriană Bagram,...   © G4Media.ro.
08:40
Pisicile adoră să miaune la oameni: Noile cercetări arată și de ce! (VIDEO) G4Media
Mieunatul pisicilor nu este numai un sunet drăguț, ci și un mod prin care pisicile noastre comunică cu noi. Până acum, nu știam prea multe...   © G4Media.ro.
08:40
Salvamont: O persoană găsită decedată şi alte patru transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor din ultimele 24 de ore G4Media
O persoană a fost găsită decedată şi alte patru au fost transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor salvamontiştilor din ultimele 24 de ore,...   © G4Media.ro.
08:20
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry G4Media
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, ca parte a unei operaţiuni de a întări flancul estic al NATO după ce drone ruseşti au intrat...   © G4Media.ro.
08:10
3 rețete delicioase de mic dejun de încercat în acest sfârșit de săptămână, recomandate de nutriționistul Tania Fântână G4Media
Ni se întâmplă tuturor, cred, ca o dată ce găsim anumite combinații de ingrediente să le repetăm la nesfârșit. © G4Media.ro.
07:50
Ford recheamă aproape 102.000 de vehicule Taurus în SUA, din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uşi G4Media
Ford Motor a anunţat rechemarea a 101.944 de sedanuri Taurus în Statele Unite, după ce autoritatea americană pentru siguranţa rutieră (NHTSA) a constatat un defect...   © G4Media.ro.
07:30
Câinele care a atacat-o și ucis-o pe femeia de 70 de ani din Caraș-Severin, interzis în Marea Britanie: „O rasă cu potențial agresiv mare. Dacă este crescut necorespunzător, poate deveni dificil. Dar poate fi și un bun companion” / Recomandările instructorului canin pentru rasa American Bully G4Media
Săptămâna trecută, o femeie de 70 de ani și-a pierdut viața în Caraș-Severin după ce a fost atacată de propriul câine, un exemplar din rasa...   © G4Media.ro.
07:30
Premierul britanic urmează să anunțe duminică recunoașterea statului Palestina G4Media
Sir Keir Starmer este așteptat să facă anunțul astăzi, după ce în iulie a declarat că guvernul va lua această măsură dacă Israelul nu va...   © G4Media.ro.
07:30
Ceață densă, cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, pe drumuri din zece judeţe / Trafic oprit pe Transalpina, pentru desfăşurarea unei competiţii de automobilism G4Media
Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă, cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, pe drumuri...   © G4Media.ro.
