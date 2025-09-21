Ce va aduce recunoașterea Palestinei de către Regatul Unit?
G4Media, 21 septembrie 2025 14:50
Premierul britanic Keir Starmer își va îndeplini promisiunea de a recunoaște statul palestinian, după ce în iulie a stabilit o serie de condiții pe care...
• • •
Acum 10 minute
15:10
Guvernul taliban exclude un eventual acord ce privește recuperarea de către SUA a bazei aeriene Bagram # G4Media
Un eventual acord privind restituirea fostei baze aeriene americane Bagram este „imposibil", a declarat duminică guvernul taliban de la Kabul, după ce preşedintele american american...
15:10
Universitatea din Oxford afirmă că a devenit prima instituție de acest gen din Marea Britanie care oferă acces la versiunea educațională a instrumentului de inteligență...
Acum 30 minute
14:50
Premierul britanic Keir Starmer își va îndeplini promisiunea de a recunoaște statul palestinian, după ce în iulie a stabilit o serie de condiții pe care...
Acum o oră
14:40
Generalul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată # G4Media
General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a...
14:20
FOTO – VIDEO | Producători locali din toată țara, tradiții, gusturi autentice, la Sărbătoarea Castanelor din Baia Mare / Comerciant: „Avem pâine bătută, coaptă pe vatră, pâine cu unsoare și ceapă, bulz, fasole cu ciolan în pâine” # G4Media
Baia Mare găzduiește în acest sfârșit de săptămână, între 19 și 21 septembrie, una dintre cele mai așteptate manifestări ale toamnei: Sărbătoarea Castanelor. Evenimentul aduce...
14:20
VIDEO Abandon de marcă la Baku: Oscar Piastri, liderul din F1, accident spectaculos în primul tur # G4Media
Oscar Piastri a avut parte de o cursă foarte scurtă la Baku, liderul ierarhiei mondiale din Formula 1 abandonând după doar câteva viraje contând pentru...
Acum 2 ore
14:00
Europa Liberă: Au apărut dovezi despre copii ucraineni răpiți de Rusia care ar fi forțați să fabrice drone și alte echipamente militare # G4Media
Pentru prima dată, au apărut dovezi că Rusia a folosit copii ucraineni răpiți pentru a asambla drone și echipamente militare. Dezvăluirea aparține unei echipe de...
14:00
Reuniune extraordinară luni a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti în Estonia # G4Media
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în...
14:00
Iga Swiatek, campioană la WTA Seul: Revenire remarcabilă după ce a pierdut primul set cu 6-1 # G4Media
Iga Swiatek este noua campioană a turneului WTA de la Seul, fosta lideră mondială revenind spectaculos în finala cu Ekaterina Alexandrova după ce a pierdut...
13:50
Un băiat de 13 ani accidentat grav în județul Sibiu, la începutul lunii septembrie, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică a murit la spital # G4Media
Băiatul de 13 ani care, la începutul lunii septembrie, a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu trotineta electrică, nu a...
13:40
Cum se adaptează industria hranei pentru animale în 2025 în fața crizei economice și a schimbărilor de consum # G4Media
Industria hranei pentru animale se confruntă cu provocări semnificative în 2025. Un context economic volatil, marcat de inflație și de modificări ale comportamentului consumatorilor, impune...
13:40
Vicepremierul Marii Britanii, David Lammy, a declarat duminică că recunoaşterea unui stat palestinian nu ar însemna apariţia "peste noapte" a acestuia, subliniind că un astfel...
13:40
Starbucks a publicat o declarație în care clarifică politica companiei după ce un angajat a „refuzat” cererea unui client de a scrie numele lui Charlie Kirk pe paharul său. # G4Media
Lanțul american de cafenele Starbucks a publicat o declarație în care clarifică politica companiei după ce pe TikTok a fost publicat un clip în care...
13:40
Un băiat de 13 ani accident grav în județul Sibiu, la începutul lunii septembrie, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică a murit la spital # G4Media
Băiatul de 13 ani care, la începutul lunii septembrie, a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu trotineta electrică, nu a...
Acum 4 ore
13:10
Peste 40 de zboruri au fost anulate sau deviate duminică la Aeroportul din Bruxelles după atacul cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi europene # G4Media
Un total de 44 de zboruri de la Aeroportul din Bruxelles au fost anulate sau deviate duminică, în urma atacului cibernetic de vineri asupra unui...
13:10
Uniunea Salvați România (USR) filiala București a anunțat, duminică, într-un comunicat de presă, nominalizarea lui Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. „Andrei Nistor...
12:50
Reportaj FOTO-VIDEO | Niagara, o altfel de filosofie agricolă: crame de familie, mese la fermă, cu bucate din gospodăria proprie și evenimente culturale/ Cum pot schimba cramele-boutique viața economică și turistică a unei comunități! # G4Media
Când te plimbi prin podgoriile din Niagara, nu întâlnești doar linii ordonate de viță-de-vie și clădiri elegante de degustare.
12:50
Drama flotei din Gaza: purtătorul de cuvânt demisionează, Greta schimbă barca după incendiu, activiștii renunță # G4Media
Grupul principal de bărci care navighează într-o flotilă pro-palestiniană către Gaza a trecut de Malta în ultimele zile și continuă să se îndrepte spre est,...
12:40
O delegaţie de congresmeni americani, în vizită în China pentru stabilizarea relaţiilor bilaterale # G4Media
Un grup de congresmeni americani a sosit duminică în China, aceasta fiind prima delegaţie a Camerei Reprezentanţilor a SUA care efectuează o vizită în China...
12:30
Roger Federer se află în acest weekend la San Francisco, acolo unde se dispută ediția din 2025 a Laver Cup. În urmă cu trei ani...
12:20
Bărbatul care a mers cu un pistol cu aer comprimat la locuința fraților Tate din România nu ar fi comis nicio infracțiune: polițiștii nu au deschis dosar penal, dar au reținut arma (surse) # G4Media
Bărbatul care a mers, sâmbătă noaptea, cu un pistol cu aer comprimat la locuința fraților Andrew și Tristan Tate din România nu este cercetat pentru...
12:00
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite, relatează duminică...
11:40
Un câine polițist a făcut o captură impresionantă. Raven a condus ofițerii la drogurile și banii îngropați de traficanți sub podea # G4Media
Un caz recent din Marea Britanie arată încă o dată cât de importanți sunt câinii polițiști în lupta împotriva traficului de droguri. În Avon și...
11:40
Avocații lui Luigi Mangione încearcă să excludă posibilitatea pedepsei cu moartea în cazul federal # G4Media
Avocații lui Luigi Mangione au solicitat sâmbătă unui judecător să interzică procurorilor federali să ceară pedeapsa cu moartea în cazul uciderii directorului general al UnitedHealthcare,...
11:30
Trump cere Departamentului de Justiţie să ia măsuri împotriva a doi adversari politici, acuzaţi de fraudă # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a cerut sâmbătă Departamentul de Justiţie să ia măsuri împotriva a doi dintre adversarii săi politici, acuzaţi de fraudă, pentru a...
11:20
Primul tanc din lume produs în masă cu țeavă lisă, serviciu dezastruos în Ucraina: 300 de unități confirmate ca distruse / Faimosul T-62 își încheie cariera într-un mod nefast # G4Media
T-62, primul tanc de producție în masă din lume echipat cu un tun cu țeavă lisă, a depășit pragul de 300 de unități distruse în...
11:20
Alex Michelsen a reușit „lovitura turneului" la Laver Cup 2025, jucătorul de tenis american contribuind la spectacolul gustat din plin de fani în „Chase Center"...
11:20
An școlar 2025-2026. Calendar cu zilele libere din noul contract colectiv de muncă al profesorilor și sărbătorile legale # G4Media
În anul școlar 2025-2026, profesorii și elevii vor avea zile libere în sărbătorile legale, aceleași ca pentru toți angajații, conform Codului Muncii și în anumite...
Acum 6 ore
11:00
Peste 40 de tone de gunoaie, colectate de echipele Apelor Române de Ziua Mondială a Curăţeniei # G4Media
Echipele Apelor Române au colectat 1.800 de saci de deşeuri, echivalentul a peste 40 de tone de gunoaie, de Ziua Mondială a Curăţeniei, a anunţat,...
11:00
Emisiunea pakistaneză de întâlniri, inspirată din „Love Island”, stârnește furia în țara cu majoritate musulmană # G4Media
O emisiune de întâlniri inspirată din „Love Island", cu concurenți pakistanezi, a stârnit furia în această țară cu majoritate musulmană, deși niciun episod nu a...
11:00
„Fast and Furious” pe aeroporturi: panică printre muncitorii cu vize H-1B după ordinul lui Donald Trump / Administrația americană a anunțat că firmele vor plăti 100.000 de dolari pentru fiecare viză # G4Media
Haos, confuzie şi furie i-au cuprins pe deţinătorii de vize H-1B din India şi China, obligaţi să îşi abandoneze planurile de călătorie şi să revină...
10:50
110 persoane au fost ucise sâmbătă în Gaza, în timp ce Israelul continuă să lanseze atacuri, transmite Sky News. Purtătorul de cuvânt al ministerului sănătății...
10:40
Două decizii cruciale sunt așteptate săptămâna viitoare, care ar putea duce la o demisie a premierului Ilie Bolojan, ceea ce înseamnă de fapt încheierea mandatului...
10:20
Situaţia drepturilor omului în Rusia s-a înrăutăţit de la declanşarea războiului în Ucraina, a declarat raportoarea specială a ONU pentru situaţia drepturilor omului în Federaţia...
10:10
Circulaţia pe DN 1E, închisă între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea unei etape a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă # G4Media
Circulaţia rutieră pe DN 1E este închisă, până duminică seară, între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea unei etape a Campionatului Naţional de Viteză în...
10:00
Surpriză mare în semifinalele English Open de snooker: Mark Selby, eliminat de locul 32 mondial # G4Media
Mark Selby a părăsit English Open de snooker în faza semifinalelor, multiplul campion mondial find învins de Zhou Yuelong, al 32-lea jucător al lumii. Chinezul...
09:50
Cum își schimbă culoarea pisicile siameze. O mutație genetică a făcut ca blana acestei rase să fie mai sensibilă la temperaturi, dar o lasă vulnerabilă la anumite probleme de sănătate # G4Media
Cu 73 de rase recunoscute de Asociația Internațională a Pisicilor, identificarea exactă a unei feline poate fi uneori o provocare. Totuși, majoritatea oamenilor recunosc imediat...
09:50
VIDEO „Magicianul” Messi, gol spectaculos pentru Miami – Argentinianul, liderul marcatorilor din MLS după o nouă „dublă” # G4Media
Inter Miami a obținut o nouă victorie în sezonul regulat al Major League Soccer din SUA (MLS), iar Lionel Messi a marcat două goluri pentru...
09:20
VIDEO | Jumările, de la provizie țărănească la delicatesă pe mesele de azi / Gabriela Filip (muzeograf): „Erau preparate care adunau familia în jurul mesei! # G4Media
În satul românesc tradițional, nimic nu se irosește. Porcul sacrificat de Ignat aducea nu doar carne proaspătă, cârnați sau caltaboși, ci și un preparat aparent...
09:20
Duminică, de la ora 14:00 (ora României) va avea loc Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. În calificări au fost surprize mari, iar din...
Acum 8 ore
09:10
Cum arată clasamentul din Superliga după prima înfrângere a liderului Universitatea Craiova # G4Media
Oțelul a reușit să-i producă Universității Craiova prima înfrângere din acest sezon de Superliga, scor 1-0. Trupa antrenată de Mirel Rădoi a pierdut în etapa...
09:00
Trump ameninţă Afganistanul cu sancţiuni dacă talibanii nu vor returna Statelor Unite baza aeriană de la Bagram # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă Afganistanul cu sancţiuni, fără a preciza natura acestora, dacă talibanii nu vor returna Statelor Unite baza aeriană Bagram,...
08:40
Mieunatul pisicilor nu este numai un sunet drăguț, ci și un mod prin care pisicile noastre comunică cu noi. Până acum, nu știam prea multe...
08:40
Salvamont: O persoană găsită decedată şi alte patru transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor din ultimele 24 de ore # G4Media
O persoană a fost găsită decedată şi alte patru au fost transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor salvamontiştilor din ultimele 24 de ore,...
08:20
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry # G4Media
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, ca parte a unei operaţiuni de a întări flancul estic al NATO după ce drone ruseşti au intrat...
08:10
3 rețete delicioase de mic dejun de încercat în acest sfârșit de săptămână, recomandate de nutriționistul Tania Fântână # G4Media
Ni se întâmplă tuturor, cred, ca o dată ce găsim anumite combinații de ingrediente să le repetăm la nesfârșit.
07:50
Ford recheamă aproape 102.000 de vehicule Taurus în SUA, din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uşi # G4Media
Ford Motor a anunţat rechemarea a 101.944 de sedanuri Taurus în Statele Unite, după ce autoritatea americană pentru siguranţa rutieră (NHTSA) a constatat un defect...
07:30
Câinele care a atacat-o și ucis-o pe femeia de 70 de ani din Caraș-Severin, interzis în Marea Britanie: „O rasă cu potențial agresiv mare. Dacă este crescut necorespunzător, poate deveni dificil. Dar poate fi și un bun companion” / Recomandările instructorului canin pentru rasa American Bully # G4Media
Săptămâna trecută, o femeie de 70 de ani și-a pierdut viața în Caraș-Severin după ce a fost atacată de propriul câine, un exemplar din rasa...
07:30
Sir Keir Starmer este așteptat să facă anunțul astăzi, după ce în iulie a declarat că guvernul va lua această măsură dacă Israelul nu va...
07:30
Ceață densă, cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, pe drumuri din zece judeţe / Trafic oprit pe Transalpina, pentru desfăşurarea unei competiţii de automobilism # G4Media
Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă, cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, pe drumuri...
