Demolări ilegale în Timișoara: Super Construct, amendată cu 40.000 de lei

În data de 21 septembrie, vom avea parte de o Lună Nouă în Fecioară, pe ultimul grad. Este un moment cu o mare încărcătură simbolică și transformatoare. Această Lună Nouă în Fecioară este a doua într-un interval de 30 de zile. Prima Lună Nouă în Fecioară din 23 august, a avut loc pe primul grad al semnului, marcând începutul unui ciclu de introspecție, organizare și reevaluare a rutinei, muncii și obiceiurilor noastre. Dacă prima Lună Nouă a fost despre inițiere și planificare, a doua Lună Nouă este despre integrare, finalizare și claritate.