Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale
PSNews.ro, 21 septembrie 2025 14:50
Liderul cecen Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului. Nu este prima dată când Adam Kadîrov, deși minor, ocupă funcții cu responsabilitate înaltă în stat. El a deținut cel puțin șapte poziții oficiale în ultimii doi ani. Adolescentul a fost numit șef al echipei de securitate a tatălui său în 2023, în același
Acum 30 minute
15:00
Simion țintește ca AUR să obțină 50% la alegeri: “Sunt foarte bucuros că partidele de dreapta câștigă în toată Europa” # PSNews.ro
George Simion, președintele AUR și vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR Party), a participat sâmbătă la evenimentul „The Right That Wins", organizat la Paris. Liderul român a declarat că este „foarte bucuros că în toată Europa partidele de dreapta câștigă alegerile". „Suntem cel mai pro-transatlantic partid european. De aceea am fost la Washington la inaugurarea
15:00
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry # PSNews.ro
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, ca parte a unei operaţiuni de a întări flancul estic al NATO după ce drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în cursul acestei luni, potrivit Ministerului britanic al Apărării, citat de CNN. Două avioane de vânătoare Typhoon au decolat de la baza Royal Air Force din
14:50
Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor
14:50
Acum o oră
14:30
FRF anunţă o anchetă internă privind activitatea lui Ion Geolgău. De ce este acuzat oficialul # PSNews.ro
Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău. Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicităţii acestora prin proceduri interne, în deplină transparenţă şi conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, Federaţia Română de Fotbal face
14:30
Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari # PSNews.ro
Joi, Serbia a organizat o paradă militară de amploare în capitala Belgrad, prezentând tancuri, sisteme de rachete și avioane de vânătoare, în ceea ce oficialii au descris ca fiind cea mai mare demonstrație de forță militară din istoria țării, relatează Mediafax. Președintele Aleksandar Vucic a asistat la paradă, la care au participat aproximativ 10.000 de
14:20
Salvamont, intervenţii în ultimele 24 de ore: O persoană găsită decedată, alte 4 transportate la spital # PSNews.ro
O persoană a fost găsită decedată şi alte patru au fost transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor salvamontiştilor din ultimele 24 de ore. Potrivit Salvamont România, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 13 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Astfel, au fost înregistrate câte
14:20
Consilierul judeţean Cornelia-Elena Micicoi, nominalizarea USR pentru funcţia de prefect de Timiş # PSNews.ro
USR Timiş a nominalizat-o pe Cornelia-Elena Micicoi, consilier judeţean, pentru funcţia de prefect al judeţului Timiş. Ea îl va înlocui din funcţie pe actualul prefect, Mihai Ritivoiu (PSD). "Cornelia Micicoi este consilier judeţean, aleasă pe lista Alianţei Dreapta Unită (USR + Forţa Dreptei + PMP). În contextul nominalizării sale la funcţia de prefect, doamna Micioi
Acum 2 ore
14:10
Expert: Cazul Călin Georgescu, exemplu de manual de operaţii informaţionale, război hibrid, propagandă # PSNews.ro
Serviciile secrete româneşti ştiu identitatea agenţilor de influenţă străini pro-ruşi care acţionează pe teritoriul ţării noastre, dar prezenţa în interiorul acestor servicii a unei tabere suveraniste de susţinători ai ideilor antioccidentale le permite acestor agenţi să supravieţuiască şi să se desfăşoare în continuare, afirmă pentru News.ro colonelul în retragere Călin Hentea, expert în propagandă, operaţii
14:00
LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. La 6/49 reportul la categoria I depășește 6,47 milioane de euro # PSNews.ro
Duminica, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 18 septembrie, Loteria Română a acordat peste 23.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei. Numerele câștigătoare Loto 6/49: Noroc: Joker: Noroc Plus: Loto 5/40: Super
13:50
Ucraina a sancţionat 11 politicieni şi activişti din R. Moldova. Furtună şi Guţul, pe lista neagră a lui Zelenski # PSNews.ro
Ucraina a hotărât sancţiuni împotriva a 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova, acuzaţi că destabilizează ţara în interesul Moscovei, promovează naraţiuni pro-ruse şi justifică agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit newsmaker.md. Pe listă figurează Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare", care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie,
13:50
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, înaintea unei săptămâni decisive la ONU # PSNews.ro
Marea Britanie și Portugalia urmează să recunoască oficial, duminică, statul Palestina, cu doar o zi înainte de începerea dezbaterilor de la Adunarea Generală a ONU, unde soluția a două state va fi în centrul discuțiilor, transmit agențiile internaționale de presă. Decizia marchează o schimbare majoră de poziție pentru doi dintre aliații tradiționali ai Israelului, în
13:50
Kelemen Hunor, despre alegerile de la Primăria Capitalei: Eu aş stabili alegeri în 2025, undeva spre toamna târziu # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că ar stabili data alegerilor pentru Primăria Capitalei în acest an, la sfârşitul toamnei. El a atras atenţia că, în cazul unui proces, Guvernul ar pierde în instanţă şi ar fi obligat să organizeze aceste alegeri. "Cu Primăria Capitalei e o altă discuţie, ei trei (PNL, PSD şi USR
13:30
Antreprenorul Andrei Nistor este nominalizarea USR pentru funcţia de prefect al Capitalei. "Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii şi un sprijin real pentru cetăţeni, dar şi un lider care să înţeleagă specificul regiunii Bucureşti-Ilfov", a declarat Nistor. "Uniunea Salvaţi România (USR) filiala Bucureşti anunţă nominalizarea domnului Andrei
13:30
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Donald Trump şi JD Vance, printre participanţi # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat pe 10 septembrie, fiind împuşcat în gât în timp ce modera o dezbatere pe
13:30
Guvernul a fost dat în judecată pentru că amână alegerile din Capitală. Începe războiul Coaliției pentru candidați # PSNews.ro
Scandalul alegerilor pentru Primăria Capitalei ia amploare. Guvernul a fost dat în judecată pentru că alegerile nu au fost organizate în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului. Legal, alegerile pentru Capitală ar mai putea fi organizate în decembrie în acest an, însă partidele nu își doresc acest lucru pentru că este lună de sărbători.
13:20
METEO Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare # PSNews.ro
Duminică, atmosfera va fi însorită în toată țara și temperaturile continuă să crească ușor în majoritatea zonelor. Cel mai cald o să fie în Banat și în sud-vestul Olteniei – 32 de grade, iar cel mai răcoros pe litoral – 23 de grade. Dimineața va fi ceață în unele zone, dar mai târziu se înseninează
13:20
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. General: „Coaliția a greșit mult” # PSNews.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu critică politicienii pentru că, după aproape patru ani de la invazia Ucrainei, nu există o lege de pregătire a populației în scenariul unui război. Tot el a explicat, în emisiunea „În fața ta", că vina este a Coaliției, care se teme că electoratul va interpreta o astfel de măsură ca
Acum 4 ore
13:00
Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală # PSNews.ro
Ceea ce se voia a fi un summit de anvergură dedicat comunității românești din străinătate s-a transformat într-o scenă absurdă în care politicenii români au vorbit în fața unei săli goale în Chicago. Imaginile îi arată pe Oana Țoiu sau Daniel David, acesta din urmă prin teleconferință, vorbind pe scena unui amfiteatru gol. „Bine ați
13:00
Kelemen Hunor: Funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine. Funcţionează, trebuie să funcţioneze # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre actuala coaliţie de guvernare că ea funcţionează şi că, din punctul său de vedere, există alternativă la guvernare. "Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat", a adăugat el. "Funcţionează. Noi avem acest obicei prost de foarte mulţi ani, din experienţa mea, începând cu
12:50
Atac sângeros la un club din SUA, unde avea loc o nuntă. Ce a strigat atacatorul înainte să deschidă focul # PSNews.ro
Un bărbat a deschis focul sâmbătă seara în Sky Meadow Country Club din Nashua, New Hampshire, ucigând o persoană și rănind mai mulți oameni. Martorii spun că atacatorul a strigat „Free Palestine" în timpul atacului. Suspectul, un bărbat adult, se află în custodia poliției. Atacul armat a avut loc sâmbătă seară la clubul country Sky
12:40
Criza din aeroporturi se adâncește: Zeci de zboruri anulate și duminică. Rusia, bănuită că ar fi în spatele atacului # PSNews.ro
Criza provocată de atacul cibernetic care a paralizat trei mari aeroporturi europene va continua, cel mai probabil, până mâine. Este anunţul conducerii aeroportului din Bruxelles, care a dispus anularea a jumătate din zborurile programate pentru astăzi. Între timp, în Marea Britanie, mai multe voci de pe scena politică cer ca guvernul să lămurească public dacă are
12:30
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan și susține că ANAF nu ar trebui desființat, ci doar reformat. Alexandru Nazare a declarat la Digi24 că instituția a reușit să își schimbe abordarea în ultimele două luni, odată cu noul Guvern, și a început să adune mai mulți bani la bugetul de
12:20
Test de foc pentru Guvernul Bolojan. Scandalurile care zguduie Coaliția și care pot duce la demisia premierului # PSNews.ro
Urmează o săptămână decisivă pentru Guvernul Bolojan. În mai puțin de două zile, Curtea Constituțională va pronunţa decizia privind pensiile magistraților. De acest verdict depinde şi soarta Guvernului, aşa cum a declarat premierul Ilie Bolojan. Între timp, coaliția se clatină sub greutatea scandalurilor pe bani, funcții și reforme: concedieri în administrație, plafonarea adaosului comercial și alegerile pentru Capitală.
12:10
Europa dorește să construiască un zid de drone pentru a-și proteja flancul estic de Rusia. Este fezabil proiectul? # PSNews.ro
Două companii implicate în construirea unui zid de drone în țările baltice afirmă că tehnologia lor este gata să fie implementată. Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, a declarat în discursul său din 10 septembrie privind starea Uniunii că Europa „trebuie să răspundă apelului" statelor baltice de a „construi un zid de drone". „Nu
Acum 24 ore
18:10
Economistul Ionuț Dumitru: „Pachetul 1 de măsuri e suficient pentru a aduce deficitul la 6% anul viitor” # PSNews.ro
Consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuț Dumitru, a declarat în emisiunea „În fața ta" de la Digi24 că pachetul 1 de măsuri fiscale are cel mai mare impact bugetar și este suficient pentru a aduce deficitul la aproximativ 6% din PIB anul viitor. În ce privește următoarele pachete, el susține că doar unele dintre măsurile
18:00
În 2026, turiștii de o zi vor fi obligați să plătească taxa de acces de vineri până duminică, în lunile aprilie, mai, iunie și iulie. Consiliul local al Veneției a confirmat că taxa, introdusă în vara lui 2024, va fi aplicată din nou în 2026, potrivit Euronews. Anul viitor, numărul de zile în care taxa
17:50
Germania, de la ”motorul Europei” la creştere modestă: economiştii avertizează că impulsul ar putea fi limitat # PSNews.ro
Ani de zile Germania a fost privită drept motorul economic al Europei, însă tot mai mulţi analişti pun sub semnul întrebării dacă această perspectivă se va confirma în următorii ani, relatează CNBC. Holger Schmieding, economist-şef la Berenberg, a explicat pentru CNBC că în Germania a început "o creştere majoră a comenzilor de apărare şi a
17:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă, astăzi, producţii record de cereale şi rapiţă, cu peste 5 milioane de tone mai
17:30
Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele mai mari salarii în administrația publică locală # PSNews.ro
Edilul interimar al Capitalei susține că angajații Primăriei au cele mai mari salarii din administrația publicală locală. Potrivit acestuia, un director încasează lunar suma de 13.000 de lei net, viceprimarul suma de 18.000 lei, în timp ce salariul primarului interimar se ridică la suma de 19.000 lei pe lună. „Salariile variază. Avem cele mai mari […] Articolul Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele mai mari salarii în administrația publică locală apare prima dată în PS News.
17:20
6 judecători CCR au pensii de până la 60.000 lei. Doar trei nu au. Judecă tăierea pensiilor speciale # PSNews.ro
Mai sunt câteva zile până când CCR este chemată să ia o decizie crucială. 6 judecători CCR au pensii de până la 60.000 lei. Doar trei nu au. Cei 9 judecători vor judeca săptămâna viitoare tăierea pensiilor speciale propusă de guvernul Bolojan. Sătptămâna viitoare CCR judecă dacă proiectul prin care guvernul taie pensiile speciale și […] Articolul 6 judecători CCR au pensii de până la 60.000 lei. Doar trei nu au. Judecă tăierea pensiilor speciale apare prima dată în PS News.
17:20
La trei luni de la instalarea cabinetului condus de Ilie Bolojan, dezbaterea publică se concentrează tot mai mult pe modul în care guvernul gestionează reformele asumate. Spre deosebire de alte momente politice din trecut, când schimbările de guvern erau însoțite de tăcere pentru interese de grup, actuala coaliție de guvernare, formată din mai multe formațiuni […] Articolul Cine dă semne de reformă în Cabinetul Bolojan. Tensiunile vin din teritoriu apare prima dată în PS News.
17:00
Fost gigant industrial român, pe cale să învie. Ce progrese a făcut UMB în doar o lună la Oțelu Roșu # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat din nou imagini cu lucrările pentru redeschiderea combinatului Oțelu Roșu, cumpărat de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu. În imagini se observă cum prind contur tot mai multe clădiri în incinta fostului colos industrial, cu istorie de peste două secole. „În acest video puteți vedea cea mai recentă incursiune a […] Articolul Fost gigant industrial român, pe cale să învie. Ce progrese a făcut UMB în doar o lună la Oțelu Roșu apare prima dată în PS News.
17:00
Alte zece ţări, pe lângă Franţa, vor recunoaşte statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU # PSNews.ro
Aproximativ 140 de şefi de stat şi de guvern sunt aşteptaţi săptămâna viitoare la New York pentru marea reuniune anuală a ONU, unde viitorul palestinienilor şi al Gazei va fi în centrul atenţiei, chiar şi în absenţa lui Mahmoud Abbas, relatează AFP. La aproape doi ani de la începutul ofensivei israeliene în Fâşia Gaza, declanşată […] Articolul Alte zece ţări, pe lângă Franţa, vor recunoaşte statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU apare prima dată în PS News.
17:00
În urmă cu o lună și jumătate, la Aeroportul din Cluj-Napoca, un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că […] Articolul La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură apare prima dată în PS News.
16:50
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la ” BBB” la „BBB plus”, cu perspectivă pozitivă, „pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a ţării”, transmite AFP, relatează Agerpres. În ultimii doi ani Guvernul premierului Giorgia Meloni a adoptat măsuri de austeritate, care au dus la […] Articolul Fitch crește ratingul Italiei, ca urmare a îmbunătățirii situației deficitului bugetar apare prima dată în PS News.
16:40
Serviciul britanic de informaţii externe, MI6, a anunţat lansarea unui portal pe dark web pentru recrutarea de noi spioni din întreaga lume, în special din Rusia. „Portalul nostru virtual vă stă la dispoziţie”, a declarat şeful MI6, Richard Moore, la lansarea acestei platforme securizate, numită „Silent Courrier”. El i-a invitat pe „cei care deţin informaţii […] Articolul MI6, serviciul britanic de informaţii, recrutează spioni pe dark web apare prima dată în PS News.
16:30
Polonezii își vor putea construi adăposturi antieriene fără permisiune. Proiect adoptat de Guvernul de la Varșovia # PSNews.ro
Guvernul polonez a adoptat un proiect de lege care le permite oamenilor să construiască adăposturi antiaeriene fără a fi nevoie de solicitarea unei autorizații speciale. Consiliul de Miniștri a adoptat un proiect de modificare a Codului Construcțiilor, care permite ridicarea adăposturilor casnice fără a mai fi nevoie de o autorizație specială. Totuși, construcția lor nu […] Articolul Polonezii își vor putea construi adăposturi antieriene fără permisiune. Proiect adoptat de Guvernul de la Varșovia apare prima dată în PS News.
16:20
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, anunţă, vieneri seară, extinderea programului ”Dăruim speranţă pentru sport”, urmând ca mai mulţi copii să primească ajutorul de 250 de lei pe lună pentru a putea face în continuare sport de performanţă. ”Am extins programul de vouchere pentru sport. Un număr mai mare de copii vor face sport (cu 40% […] Articolul Rareş Hopincă: Am extins programul de vouchere pentru sport apare prima dată în PS News.
16:20
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turiști, la nouă luni după restul bisericii restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite dpa. Turlele înalte de 69 de metri au fost renovate integral și au acum scări spirale duble de 20 de tone, din stejar masiv, […] Articolul Turlele catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise pentru turiști apare prima dată în PS News.
16:20
CNAIR celebrează, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, considerat „pisc al ingineriei româneşti”. Realizarea drumului a fost extrem de dificilă, iar 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei. Altitudinea maximă la care este şoseaua depăşeşte 2.000 de metri, ceea ce face ca o perioadă lungă din an […] Articolul 51 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului. CNAIR: Va fi modernizat apare prima dată în PS News.
16:00
Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureştiului: Oraş plin de istorie şi poveşti care se întind pe parcursul multor secole # PSNews.ro
Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureştiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole”. ”La mulţi ani, Bucureşti! Capitala României nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care […] Articolul Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureştiului: Oraş plin de istorie şi poveşti care se întind pe parcursul multor secole apare prima dată în PS News.
16:00
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, relatează AFP. „Avioane poloneze şi aliate operează în spaţiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră şi de […] Articolul Avioane poloneze şi aliate mobilizate, după atacuri ruseşti asupra Ucrainei apare prima dată în PS News.
15:50
Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari # PSNews.ro
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite. „Va fi un succes imens”, a prezis preşedintele american despre acest nou sistem, care […] Articolul Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari apare prima dată în PS News.
15:50
STUDIU Peste 25% dintre români au redus semnificativ cheltuielile online, odată cu creșterea prețurilor # PSNews.ro
Peste un sfert dintre români au decis să își reducă semnificativ cheltuielile online, în timp ce aproape 40% au redus, la un nivel moderat, consumul în urma creșterii prețurilor, conform unui studiu. Radiografia eCommerce 2025, studiu realizat de easySales, mai arată că doar un sfert dintre români spun că nu și-au modificat obiceiurile de consum online. […] Articolul STUDIU Peste 25% dintre români au redus semnificativ cheltuielile online, odată cu creșterea prețurilor apare prima dată în PS News.
15:50
Rogobete anunță o premieră pentru pacienți: „Își vor vedea online istoricul medical”. Când va fi gata platforma CNAS # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că spre finalul anului va fi pusă în funcțiune noua platformă digitală pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pacienții vor avea acces, pe calculator sau telefon, direct la istoricul lor medical – „analize, trimiteri, scrisori medicale, rețete și așa mai departe”, a subliniat ministrul. […] Articolul Rogobete anunță o premieră pentru pacienți: „Își vor vedea online istoricul medical”. Când va fi gata platforma CNAS apare prima dată în PS News.
15:40
Flavius Nedelcea, demis de la Ministerul Economiei după scandalul de corupție. Doi noi secretari de stat numiți # PSNews.ro
Doi noi secretari de stat au fost numiţi la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, potrivit unor decizii publicate vineri în Monitorul Oficial. Este vorba despre Viorel Băltăreţu (USR) şi Iulian Cosmin Mărgeloiu. Totodată, au fost eliberaţi din funcţie secretarii de stat de la Economie Flavius Constantin Nedelcea şi Cristina Breşug. Flavius Constantin Nedelcea a […] Articolul Flavius Nedelcea, demis de la Ministerul Economiei după scandalul de corupție. Doi noi secretari de stat numiți apare prima dată în PS News.
15:20
Bogdan Ivan: Dacă am închide centralele pe cărbune în 2025, am fi expuși la blackout, iar prețul energiei ar crește # PSNews.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat vineri seara, la Antena 3 CNN, că, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, au fost reluate discuțiile pe jalonul privind decarbonizarea, după ce țara și-a asumat prin PNRR închiderea centralelor pe cărbune, însă fără a construi la timp centralele pe gaz. El a mai adăugat că închiderea acestor unități […] Articolul Bogdan Ivan: Dacă am închide centralele pe cărbune în 2025, am fi expuși la blackout, iar prețul energiei ar crește apare prima dată în PS News.
Ieri
15:10
Cine preia conducerea Hidroelectrica după ce actualii directori au fost îndepărtați. Situație inedită # PSNews.ro
Cine preia conducerea Hidroelectrica după ce actualii directori au fost îndepărtați din cauza presiunilor de la Comisia Europeană. Situație inedită Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a anunţat încetarea mandatelor directorului general Karoly Borbely şi ale directorului financiar Marian Fetiţa, “de comun acord între părţi”, pe fondul presiunilor exercitate de Comisia Europeană. Până la finalizarea unui […] Articolul Cine preia conducerea Hidroelectrica după ce actualii directori au fost îndepărtați. Situație inedită apare prima dată în PS News.
15:00
Călin Georgescu nu va mai preda un an la Universitatea din Pitești. Cât a fost ultimul salariu încasat # PSNews.ro
Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, și-a suspendat, la cerere, activitatea de lector la Universitatea din Pitești, parte a Universității Politehnica. Cererea vizează întreg anul universitar 2025-2026. Suspendarea vine după ce Georgescu și-a întrerupt activitatea și în februarie 2025, fiind deja de opt luni fără venituri. În mass-media au apărut informații potrivit cărora ar […] Articolul Călin Georgescu nu va mai preda un an la Universitatea din Pitești. Cât a fost ultimul salariu încasat apare prima dată în PS News.
