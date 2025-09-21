Schimbări importante în clasamentele din F1 după etapa din Azerbaijan: Lupta la titlu se complică
G4Media, 21 septembrie 2025 16:20
Oscar Piastri este marele perdant al weekendului de cursă din Azerbaijan, pilotul australian abandonând în primul tur. Lando Norris nu a putut profita atât cât... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
16:40
500 de oameni de la 9 la 87 de ani au participat la „Marea Dictare”, un concurs organizat la Timișoara după proiectul parizian ”La Grande Dictée des Champs Élysées” / Dominic Fritz: Regulile gramaticale nu sunt un moft # G4Media
În premieră pentru Tmişoara a fost organizată ”Marea Dictare”, un eveniment care a reunit 500 de oameni de toate vârstele. Cel mai mic participant are... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:20
Şefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir – că Uniunea Europeană „îşi va... © G4Media.ro.
16:20
La scurt timp după recunoașterea Palestinei de către Canada, Australia i-a urmat exemplul, scrie Skynews. Potrivit unei postări pe rețelele sociale a prim-ministrului canadian Mark... © G4Media.ro.
16:20
Acum o oră
16:10
Tratatul ce privește Marea Liberă va intra în vigoare după ce 60 de ţări au ratificat acordul # G4Media
Un acord internaţional al ONU pentru protejarea mării libere va intra în vigoare după ce cel puţin 60 de state l-au ratificat înainte ca termenul... © G4Media.ro.
16:00
Christopher Nolan a fost ales președinte al Sindicatul Regizorilor Americani, preluând frâiele în momentul în care sindicatul se pregătește pentru negocierile viitoare cu marile studiouri,... © G4Media.ro.
16:00
BREAKING Uniunea Europeană va bloca accesul marilor companii tehnologice la noul sistem de partajare a datelor financiare / Apple, Meta, Google și Amazon sunt excluse pentru a proteja „suveranitatea digitală” a Europei # G4Media
Marile grupuri tehnologice pierd bătălia politică de la Bruxelles pentru a obține acces la piața datelor financiare a UE, în ciuda amenințărilor lui Donald Trump... © G4Media.ro.
15:50
Verstappen, învingător în cursa F1 de la Baku – Podium surprinzător în Azerbaidjan: Zi slabă pentru McLaren # G4Media
Max Verstappen a fost imperial în Azerbaidjan, campionul mondial en-titre dominând Grand Prix-ul de Formula 1 de la un capăt la altul (victoria cu numărul... © G4Media.ro.
15:50
Jurnalista chineză care a relatat despre COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare / Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor a calificat procesului acesteia drept „o persecuţie flagrantă” / China rămâne ţara cu cei mai mulţi jurnalişti închişi din lume # G4Media
Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din oraşul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare de patru ani... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:40
Animalele de companie ne salvează de de singurătate și boli. 5 moduri prin care ne ajută să fim mai sănătoși și mai fericiți # G4Media
Animalele de companie pot fi parteneri în menținerea sănătății și a echilibrului emoțional. Însă această relație nu ar trebui să fie unilaterală. Dacă oamenii beneficiază de... © G4Media.ro.
15:40
Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major # G4Media
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după... © G4Media.ro.
15:40
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro se declară dispus la negocieri directe cu emisarul lui Trump, Richard Grenell, după seria de atacuri americane asupra unor ambarcaţiuni venezuelene # G4Media
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a oferit să iniţieze discuţii directe cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, la câteva zile după primul atac al SUA asupra... © G4Media.ro.
15:30
Un parlamentar german evocă posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti care pătrund ilegal în spaţiul aerian NATO # G4Media
Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti deasupra teritoriului NATO, în momentul în care ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice analizează modul... © G4Media.ro.
15:20
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţinută din scoarţa de salcie până la descoperiri recente în... © G4Media.ro.
15:20
Vreme mult mai caldă în următoarele zile, cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius / Din 25 septembrie se răceşte semnificativ şi apar ploile # G4Media
Vremea va fi frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a ţării, însă spre sfârşitul... © G4Media.ro.
15:20
Peste 500 de militari români şi străini participă la un exerciţiu internaţional organizat de Jandarmeria Română # G4Media
Peste 500 de militari români şi străini din 15 ţări şi 5 organizaţii internaţionale de securitate participă, începând de duminică, la un exerciţiu internaţional organizat... © G4Media.ro.
15:10
Guvernul taliban exclude un eventual acord ce privește recuperarea de către SUA a bazei aeriene Bagram # G4Media
Un eventual acord privind restituirea fostei baze aeriene americane Bagram este „imposibil”, a declarat duminică guvernul taliban de la Kabul, după ce preşedintele american american... © G4Media.ro.
15:10
Universitatea din Oxford afirmă că a devenit prima instituție de acest gen din Marea Britanie care oferă acces la versiunea educațională a instrumentului de inteligență... © G4Media.ro.
14:50
Premierul britanic Keir Starmer își va îndeplini promisiunea de a recunoaște statul palestinian, după ce în iulie a stabilit o serie de condiții pe care... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:40
Generalul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată # G4Media
General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a... © G4Media.ro.
14:20
FOTO – VIDEO | Producători locali din toată țara, tradiții, gusturi autentice, la Sărbătoarea Castanelor din Baia Mare / Comerciant: „Avem pâine bătută, coaptă pe vatră, pâine cu unsoare și ceapă, bulz, fasole cu ciolan în pâine” # G4Media
Baia Mare găzduiește în acest sfârșit de săptămână, între 19 și 21 septembrie, una dintre cele mai așteptate manifestări ale toamnei: Sărbătoarea Castanelor. Evenimentul aduce... © G4Media.ro.
14:20
VIDEO Abandon de marcă la Baku: Oscar Piastri, liderul din F1, accident spectaculos în primul tur # G4Media
Oscar Piastri a avut parte de o cursă foarte scurtă la Baku, liderul ierarhiei mondiale din Formula 1 abandonând după doar câteva viraje contând pentru... © G4Media.ro.
14:00
Europa Liberă: Au apărut dovezi despre copii ucraineni răpiți de Rusia care ar fi forțați să fabrice drone și alte echipamente militare # G4Media
Pentru prima dată, au apărut dovezi că Rusia a folosit copii ucraineni răpiți pentru a asambla drone și echipamente militare. Dezvăluirea aparține unei echipe de... © G4Media.ro.
14:00
Reuniune extraordinară luni a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti în Estonia # G4Media
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în... © G4Media.ro.
14:00
Iga Swiatek, campioană la WTA Seul: Revenire remarcabilă după ce a pierdut primul set cu 6-1 # G4Media
Iga Swiatek este noua campioană a turneului WTA de la Seul, fosta lideră mondială revenind spectaculos în finala cu Ekaterina Alexandrova după ce a pierdut... © G4Media.ro.
13:50
Un băiat de 13 ani accidentat grav în județul Sibiu, la începutul lunii septembrie, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică a murit la spital # G4Media
Băiatul de 13 ani care, la începutul lunii septembrie, a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu trotineta electrică, nu a... © G4Media.ro.
13:40
Cum se adaptează industria hranei pentru animale în 2025 în fața crizei economice și a schimbărilor de consum # G4Media
Industria hranei pentru animale se confruntă cu provocări semnificative în 2025. Un context economic volatil, marcat de inflație și de modificări ale comportamentului consumatorilor, impune... © G4Media.ro.
13:40
Vicepremierul Marii Britanii, David Lammy, a declarat duminică că recunoaşterea unui stat palestinian nu ar însemna apariţia ”peste noapte” a acestuia, subliniind că un astfel... © G4Media.ro.
13:40
Starbucks a publicat o declarație în care clarifică politica companiei după ce un angajat a „refuzat” cererea unui client de a scrie numele lui Charlie Kirk pe paharul său. # G4Media
Lanțul american de cafenele Starbucks a publicat o declarație în care clarifică politica companiei după ce pe TikTok a fost publicat un clip în care... © G4Media.ro.
13:40
13:10
Peste 40 de zboruri au fost anulate sau deviate duminică la Aeroportul din Bruxelles după atacul cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi europene # G4Media
Un total de 44 de zboruri de la Aeroportul din Bruxelles au fost anulate sau deviate duminică, în urma atacului cibernetic de vineri asupra unui... © G4Media.ro.
13:10
Uniunea Salvați România (USR) filiala București a anunțat, duminică, într-un comunicat de presă, nominalizarea lui Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. „Andrei Nistor... © G4Media.ro.
12:50
Reportaj FOTO-VIDEO | Niagara, o altfel de filosofie agricolă: crame de familie, mese la fermă, cu bucate din gospodăria proprie și evenimente culturale/ Cum pot schimba cramele-boutique viața economică și turistică a unei comunități! # G4Media
Când te plimbi prin podgoriile din Niagara, nu întâlnești doar linii ordonate de viță-de-vie și clădiri elegante de degustare. © G4Media.ro.
12:50
Drama flotei din Gaza: purtătorul de cuvânt demisionează, Greta schimbă barca după incendiu, activiștii renunță # G4Media
Grupul principal de bărci care navighează într-o flotilă pro-palestiniană către Gaza a trecut de Malta în ultimele zile și continuă să se îndrepte spre est,... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:40
O delegaţie de congresmeni americani, în vizită în China pentru stabilizarea relaţiilor bilaterale # G4Media
Un grup de congresmeni americani a sosit duminică în China, aceasta fiind prima delegaţie a Camerei Reprezentanţilor a SUA care efectuează o vizită în China... © G4Media.ro.
12:30
Roger Federer se află în acest weekend la San Francisco, acolo unde se dispută ediția din 2025 a Laver Cup. În urmă cu trei ani... © G4Media.ro.
12:20
Bărbatul care a mers cu un pistol cu aer comprimat la locuința fraților Tate din România nu ar fi comis nicio infracțiune: polițiștii nu au deschis dosar penal, dar au reținut arma (surse) # G4Media
Bărbatul care a mers, sâmbătă noaptea, cu un pistol cu aer comprimat la locuința fraților Andrew și Tristan Tate din România nu este cercetat pentru... © G4Media.ro.
12:00
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite, relatează duminică... © G4Media.ro.
11:40
Un câine polițist a făcut o captură impresionantă. Raven a condus ofițerii la drogurile și banii îngropați de traficanți sub podea # G4Media
Un caz recent din Marea Britanie arată încă o dată cât de importanți sunt câinii polițiști în lupta împotriva traficului de droguri. În Avon și... © G4Media.ro.
11:40
Avocații lui Luigi Mangione încearcă să excludă posibilitatea pedepsei cu moartea în cazul federal # G4Media
Avocații lui Luigi Mangione au solicitat sâmbătă unui judecător să interzică procurorilor federali să ceară pedeapsa cu moartea în cazul uciderii directorului general al UnitedHealthcare,... © G4Media.ro.
11:30
Trump cere Departamentului de Justiţie să ia măsuri împotriva a doi adversari politici, acuzaţi de fraudă # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a cerut sâmbătă Departamentul de Justiţie să ia măsuri împotriva a doi dintre adversarii săi politici, acuzaţi de fraudă, pentru a... © G4Media.ro.
11:20
Primul tanc din lume produs în masă cu țeavă lisă, serviciu dezastruos în Ucraina: 300 de unități confirmate ca distruse / Faimosul T-62 își încheie cariera într-un mod nefast # G4Media
T-62, primul tanc de producție în masă din lume echipat cu un tun cu țeavă lisă, a depășit pragul de 300 de unități distruse în... © G4Media.ro.
11:20
Alex Michelsen a reușit „lovitura turneului” la Laver Cup 2025, jucătorul de tenis american contribuind la spectacolul gustat din plin de fani în „Chase Center”... © G4Media.ro.
11:20
An școlar 2025-2026. Calendar cu zilele libere din noul contract colectiv de muncă al profesorilor și sărbătorile legale # G4Media
În anul școlar 2025-2026, profesorii și elevii vor avea zile libere în sărbătorile legale, aceleași ca pentru toți angajații, conform Codului Muncii și în anumite... © G4Media.ro.
11:00
Peste 40 de tone de gunoaie, colectate de echipele Apelor Române de Ziua Mondială a Curăţeniei # G4Media
Echipele Apelor Române au colectat 1.800 de saci de deşeuri, echivalentul a peste 40 de tone de gunoaie, de Ziua Mondială a Curăţeniei, a anunţat,... © G4Media.ro.
11:00
Emisiunea pakistaneză de întâlniri, inspirată din „Love Island”, stârnește furia în țara cu majoritate musulmană # G4Media
O emisiune de întâlniri inspirată din „Love Island”, cu concurenți pakistanezi, a stârnit furia în această țară cu majoritate musulmană, deși niciun episod nu a... © G4Media.ro.
11:00
„Fast and Furious” pe aeroporturi: panică printre muncitorii cu vize H-1B după ordinul lui Donald Trump / Administrația americană a anunțat că firmele vor plăti 100.000 de dolari pentru fiecare viză # G4Media
Haos, confuzie şi furie i-au cuprins pe deţinătorii de vize H-1B din India şi China, obligaţi să îşi abandoneze planurile de călătorie şi să revină... © G4Media.ro.
10:50
110 persoane au fost ucise sâmbătă în Gaza, în timp ce Israelul continuă să lanseze atacuri, transmite Sky News. Purtătorul de cuvânt al ministerului sănătății... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:40
Două decizii cruciale sunt așteptate săptămâna viitoare, care ar putea duce la o demisie a premierului Ilie Bolojan, ceea ce înseamnă de fapt încheierea mandatului... © G4Media.ro.
10:20
Situaţia drepturilor omului în Rusia s-a înrăutăţit de la declanşarea războiului în Ucraina, a declarat raportoarea specială a ONU pentru situaţia drepturilor omului în Federaţia... © G4Media.ro.
