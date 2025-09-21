Timişoara: 500 de oameni de la 9 la 87 de ani au participat la ”Marea Dictare”, un concurs organizat după proiectul parizian ”La Grande Dictée des Champs Élysées” / Dominic Fritz: Regulile gramaticale nu sunt un moft - FOTO
News.ro, 21 septembrie 2025 16:20
În permieră pentru Tmişoara a fost organizată ”Marea Dictare”, un eveniment care a reunit 500 de oameni de toate vârstele. Cel mai mic participant are 9 ani, iar el mai mare are 87 de ani. Concursul este organizat după modelul ”La Grande Dictée des Champs Élysées”. După ce lucrările vor fi corectate, vor fi oferite premii în bani.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
16:30
Formula 1: Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului / Oscar Piastri a abandonat în primul tur # News.ro
Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului. Liderul ierarhiei generale, Oscar Piastri (McLaren), a abandonat în primul tur, astfel că al doilea clasat, Lando Norris (McLaren), a redus din diferenţa în clasament.
16:30
Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza, spun medicii, pe fondul avansului tancurilor # News.ro
Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de civili să fugă, au declarat autorităţile sanitare din enclavă, în timp ce tancurile Israelului au avansat mai adânc în oraşul dens populat, transmite Reuters.
16:20
Timişoara: 500 de oameni de la 9 la 87 de ani au participat la ”Marea Dictare”, un concurs organizat după proiectul parizian ”La Grande Dictée des Champs Élysées” / Dominic Fritz: Regulile gramaticale nu sunt un moft - FOTO # News.ro
În permieră pentru Tmişoara a fost organizată ”Marea Dictare”, un eveniment care a reunit 500 de oameni de toate vârstele. Cel mai mic participant are 9 ani, iar el mai mare are 87 de ani. Concursul este organizat după modelul ”La Grande Dictée des Champs Élysées”. După ce lucrările vor fi corectate, vor fi oferite premii în bani.
Acum o oră
16:10
Arad: Incendiu izbucnit la o maşină ce participa la o competiţie auto / O persoană a fost rănită # News.ro
Un incendiu a izbucnit la o maşină de concurs care participa la Drag Racing, show auto care se desfăşoară pe Aeroportul Arad. În urma incidentului, o persoană a fost rănită, fiind transportată de urgenţă la spital
16:00
Marea Britanie va recunoaşte statul palestinian, spune Lammy: obiectivul este soluţia a două state # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer urmează să anunţe duminică recunoaşterea statului palestinian, marcând o schimbare majoră de politică în pofida opoziţiei ferme a Israelului şi a dezaprobării Statelor Unite, cel mai apropiat aliat al Londrei, transmite Reuters.
Acum 2 ore
15:40
Formaţia AS Roma a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Lazio Roma, în etapa a IV-a a campionatului Italiei.
15:30
Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major # News.ro
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in, transmite Reuters.
15:20
Două persoane au fost rănite într-un accident rutier în Piatra Namţ / O maşină a lovit un autoturism oprit la trecerea pentru pietoni şi l-a proiectat într-o femeie care traversa # News.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs pe o stradă din Piatra Namţ. O maşină condusă de un bărbat de 27 de ani a lovit un autoturism oprit la trecerea pentru pietoni şi l-a proiectat într-o femeie care traversa. Femeia de pe trecerea de pietoni şi o femeie dintr-una dintre maşini au suferit leziuni.
15:10
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţinută din scoarţa de salcie până la descoperiri recente în fructele tropicale. Acum, chimiştii de la Universitatea din Delaware, Statele Unite, au dezvoltat o metodă inovatoare pentru a recrea molecule puternice provenite din planta de guava, care ar putea fi eficiente împotriva cancerului hepatic. Această metodă oferă o „reţetă” accesibilă şi uşor de aplicat pentru cercetătorii din întreaga lume, stimulând colaborarea ştiinţifică şi având potenţialul de a transforma tratamentele împotriva cancerului.
15:00
Peste 500 de militari români şi străini participă la un exerciţiu internaţional organizat de Jandarmeria Română # News.ro
Peste 500 de militari români şi străini din 15 ţări şi 5 organizaţii internaţionale de securitate participă, începând de duminică, la un exerciţiu internaţional organizat de Jandarmeria Română, în judeţul Dâmboviţa.
15:00
Antrenorul englez Matt Beard, care a câştigat titlul de campion al Angliei cu echipa feminină a clubului Liverpool, a murit la doar 47 de ani # News.ro
Antrenorul englez Matt Beard a decedat sâmbătă, la vârsta de 47 de ani. El a fost la cârma mai multor cluburi din Women's Super League (Campionatul Angliei feminin), precum Liverpool (2012-2015 şi 2021-2025), pe care l-a condus la titlu în 2013 şi 2014, punând capăt dominaţiei formaţiei Arsenal din acea perioadă.
14:50
Polo: Steaua Bucureşti încheie preliminariile Ligii Campionilor cu o victorie, dar fără a se califica în grupe # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti a obţinut o victorie, duminică, în ultimul meci de la turneul A din preliminariile Ligii Campionilor, scor 21-8, cu Pays D’Aix Natation. Steaua încheie turneul pe locul 3 şi va continua în grupele LEN Euro Cup.
14:50
Formula 1: Oscar Piastri, liderul clasamentului general, a abandonat în primul tur la Grand Prix-ul de la Baku - VIDEO # News.ro
Oscar Piastri are parte de un weekend de coşmar la Baku. După ce a ieşit de pe pistă în Q3, sâmbătă, şi a fost retrogradat pe locul nouă pe grila de start a Marelui Premiu al Azerbaidjanului, australianul a abandonat încă din primul tur.
Acum 4 ore
14:30
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, a câştigat Korea Open, turneu de categorie WTA 500 de la Seul. Swiatek a reuşit să câştige al treilea trofeu în acest an, în cinci finale disputate.
14:30
Generalul rus Alexander Lapin, comandat de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată # News.ro
General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a relatat duminică publicaţia RBC, citând o sursă neidentificată, transmite Reuters.
14:30
Jucătorul dinamovist Yannick-Theodor Alexandrescou (17 ani) a cucerit medalia de argint în proba de simplu la Campionatului European U18, care s-a desfăşurat la Oberpullendorf (Austria).
14:20
Tulcea: Bărbat dat dispărut, căutat de poliţişti, pompieri şi scafandri pe malurile Braţului Babina şi în apă # News.ro
Un bărbat de circa 70 de ani care a fost dat dispărut este căutat, duminică, de poliţişti, pompieri şi scafandri din judeţul Tulcea pe malurile Braţului Babina al Dunării şi în apă.
14:00
Ialomiţa: Razie a poliţiştilor la Ţăndărei, unde săptămâna trecută a avut loc un scandal în urma căruia un bărbat a murit/ Au fost date 159 de amenzi, în valoare de peste 78.000 de lei # News.ro
Poliţiştii au dat 159 de amenzi, în valoare de peste 78.000 de lei, după o razie făcută la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, unde săptămâna trecută a izbucnit un scandal în urma căruia un bărbat a murit.
14:00
Sibiu: Adolescentul internat după ce a căzut cu o trotinetă electrică şi a suferit un traumatism cranio-cerebral grav a murit # News.ro
Adolescentul de 13 ani internat la Sibiu după ce a căzut cu o trotinetă electrică, la începutul lunii septembrie, a murit la unitatea medicală. El suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii, iar starea lui s-a înrăutăţit pe parcursul spitalizării.
13:50
Razie a poliţiştilor la Ţăndărei, unde săptămâna trecută a avut loc un scandal în urma căruia un bărbat a murit/ Au fost date 159 de amenzi, în valoare de peste 78.000 de lei # News.ro
Poliţiştii au dat 159 de amenzi, în valoare de peste 78.000 de lei, după o razie făcută la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, unde săptămâna trecută a izbucnit un scandal în urma căruia un bărbat a murit.
13:30
UPDATE - Kenyanul Sabastian Sawe a câştigat maratonul de la Berlin / Cine s-a impus la feminin # News.ro
Kenyanul Sabastian Sawe a câştigat, duminică dimineaţă, maratonul de la Berlin cu un timp de 2h02’16, a treia sa victorie în tot atâtea curse disputate pe distanţa de 42,195 km, după Valencia în decembrie 2024 şi Londra în aprilie 2025.
13:30
Vicepremierul Marii Britanii, David Lammy, a declarat duminică că recunoaşterea unui stat palestinian nu ar însemna apariţia ”peste noapte” a acestuia, subliniind că un astfel de pas trebuie să facă parte dintr-un proces mai amplu de pace, relatează Reuters.
13:10
Antreprenorul Andrei Nistor este nominalizarea USR pentru funcţia de prefect al Capitalei. ”Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii şi un sprijin real pentru cetăţeni, dar şi un lider care să înţeleagă specificul regiunii Bucureşti-Ilfov”, a declarat Nistor.
13:00
Formaţia ASA Târgu Mureş a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a 7-a a Ligii a II-a.
Acum 6 ore
12:30
Cătălin Preda s-a clasat pe poziţia secundă la etapa din circul mondial Red Bull Cliff Diving (sărituri în apă de la mare înălţime - 27 m) de la Boston, de la finalul acestei săptămâni.
12:30
Consilierul judeţean Cornelia-Elena Micicoi, nominalizarea USR pentru funcţia de prefect de Timiş # News.ro
USR Timiş a nominalizat-o pe Cornelia-Elena Micicoi, consilier judeţean, pentru funcţia de prefect al judeţului Timiş. Ea îl va înlocui din funcţie pe actualul prefect, Mihai Ritivoiu (PSD).
12:20
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro se declară dispus la negocieri directe cu emisarul lui Trump, Richard Grenell # News.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a oferit să iniţieze discuţii directe cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, la câteva zile după primul atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni venezuelene pe care Washingtonul a acuzat-o că transporta traficanţi de droguri, transmite Reuters.
11:40
Jurnalistă chineză care a relatat despre COVID-19, condamnată la încă patru ani de închisoare # News.ro
Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din oraşul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare de patru ani de închisoare, a anunţat organizaţia Reporteri Fără Frontiere (RSF), transmite Reuters.
11:20
Lionel Messi a marcat două goluri superbe şi a dat o pasă decisivă sâmbătă pentru Inter Miami, care a învins DC United, scor 3-2, şi se apropie tot mai mult de un loc în play-off-urile ligii nord-americane (MLS).
11:20
Am putea folosi picături pentru ochi în locul ochelarilor de citit pe măsură ce îmbătrânim? # News.ro
Un nou studiu sugerează că persoanele cu prezbiopie, afecţiunea legată de vârstă care afectează vederea de aproape, ar putea înlocui ochelarii de citit cu picături oftalmice speciale administrate de două-trei ori pe zi. Prezbiopia este o problemă comună care apare, de obicei, după vârsta de 40 de ani şi determină dificultăţi în focalizarea obiectelor apropiate.
11:00
Neamţ: Tânăr reţinut după ce a accidentat mortal un bărbat, abandonând victima şi plecând/ El a fost găsit ulterior de poliţişti # News.ro
Un tânăr de 20 de ani din judeţul Neamţ a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi provocat un accident rutier mortal, abandonând victima - un bărbat de 67 de ani - şi plecând de la locul accidentului.
10:50
Andreea Răducan, la 25 de ani de la deposedarea de aurul olimpic: A fost testul vieţii mele şi l-am trecut! # News.ro
Multipla medaliată la gimnastică Andreea Răducan a transmis un mesaj, duminică, în ziua în care se împlinesc 25 de ani de când a fost deposedată de medalia de aur la individual-compus, la JO de la Sydney, fiind acuzată de testare pozitivă la pseudoefedrină.
10:50
”Fast and Furious” pe aeroporturi: panică printre muncitorii cu vize H-1B după ordinul lui Donald Trump # News.ro
Haos, confuzie şi furie i-au cuprins pe deţinătorii de vize H-1B din India şi China, obligaţi să îşi abandoneze planurile de călătorie şi să revină de urgenţă în Statele Unite, după ce preşedintele Donald Trump a impus noi taxe pentru aceste vize, parte a înăspririi politicilor de imigraţie, transmite Reuters.
Acum 8 ore
10:20
CM de canotaj: Echipajul de patru vâsle feminin, calificat direct în finală / Semifinale pentru alte trei echipaje # News.ro
Campionatul Mondial de Canotaj a început, duminică, la Shanghai, iar prima victorie a tricolorilor a venit de la Simona Radiş şi Magda Rusu, care au dominat clar proba de dublu rame.
10:00
Circulaţia pe DN 1E, închisă între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea unei etape a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă # News.ro
Circulaţia rutieră pe DN 1E este închisă, până duminică seară, între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea unei etape a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă.
09:50
Bacău: Patru adulţi şi un copil, transportaţi la spital în urma unui accident în care a fost implicat un autocar # News.ro
Patru adulţi şi un copil au fost răniţi, fiind transportaţi la spital, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autocar şi care s-a produs în comuna Nicolae Bălcescu din judeţul Bacău.
09:40
Echipa Europei a pierdut toate meciurile în faţa echipei Lumii, în cea de-a doua zi a Laver Cup # News.ro
Echipa Europei a fost depăşită, sâmbătă, la San Francisco, de echipa Lumii, în cea de-a doua zi a Laver Cup, fiind condusă acum cu 9-3.
09:30
Afganistan: Trump ameninţă talibanii cu sancţiuni dacă nu „restituie” fosta bază americană de la Bagram # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat, sâmbătă, Afganistanul cu sancţiuni, fără a preciza care anume, dacă talibanii nu vor preda Statelor Unite baza aeriană de la Bagram, pe care au părăsit-o în momentul retragerii din ţară în 2021.
09:20
Accidentat joi în timpul unui antrenament, Neymar a fost supus unor teste care au confirmat o leziune de gradul 2 la muşchiul femural al coapsei drepte.
08:50
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, printre participanţi # News.ro
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona.
08:50
Bucureşti: Un bărbat care conducea băut a lovit cu maşina un refugiu de tramvai, autovehiculul fiind proiectat într-un stâlp de iluminat şi într-un gard/ Bărbatul a fost transportat la spital # News.ro
Un bărbat de 33 de ani a fost transportat la spital, duminică dimineaţă, după ce a lovit cu maşina un refugiu de tramvai de pe şoseaua Chitilei din Sectorul 6 al Capitalei, după care autovehiculul a fost proiectat într-un stâlp de iluminat şi într-un gard. Şoferul avea o concentraţie de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acum 12 ore
08:20
Louis Vuitton, Gucci sau alte case de modă consacrate descoperă că generaţia Z – născută între 1998 şi 2012 – are gusturi şi comportamente greu de încadrat în tiparele tradiţionale ale industriei. Deşi reprezenta doar 4% din cheltuielile globale pe lux înainte de pandemie, această cohortă va ajunge la 25% până în 2030, potrivit Boston Consulting Group, devenind noul teren de luptă pentru marii jucători din industria luxului, potrivit Reuters.
08:20
Salvamont: O persoană găsită decedată şi alte patru transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor din ultimele 24 de ore # News.ro
O persoană a fost găsită decedată şi alte patru au fost transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor salvamontiştilor din ultimele 24 de ore.
08:20
Jose Mourinho, victorie la revenirea pe banca tehnică a echipei Benfica, scor 3-0, cu AVS Vila das Aves - VIDEO # News.ro
Antrenorul José Mourinho şi-a marcat revenirea pe banca tehnică a echipei Benfica Lisabona cu o victorie convingătoare, scor 3-0, pe terenul echipei AVS Vila das Aves, sâmbătă, în etapa a 6-a a campionatului portughez.
08:10
INTERVIU-Călin Hentea, expert: Cazul Călin Georgescu, exemplu de manual de operaţii informaţionale, război hibrid, propagandă. Serviciile secrete ştiu agenţii de influenţă străini, dar în ele sunt susţinători ai ideilor antioccidentale care îi favorizează # News.ro
Serviciile secrete româneşti ştiu identitatea agenţilor de influenţă străini pro-ruşi care acţionează pe teritoriul ţării noastre, dar prezenţa în interiorul acestor servicii a unei tabere suveraniste de susţinători ai ideilor antioccidentale le permite acestor agenţi să supravieţuiască şi să se desfăşoare în continuare, afirmă pentru News.ro colonelul în retragere Călin Hentea, expert în propagandă, operaţii informaţionale (INFO-OPS) şi operaţiuni psihologice (PSYOPS). Cazul Călin Georgescu este unul de manual în materie de război hibrid, propagandă şi operaţiuni informaţionale, explică expertul în interviul acordat News.ro. E foarte puţin probabil ca audienţa-ţintă românească să fi fost conştientă că e vizată de o agresiune hibridă, agresiune propagandistică şi agresiune informaţională în noiembrie-decembrie 2024, această vulnerabilitate fiind amplificată de starea educaţională foarte precară a populaţiei.
08:10
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry # News.ro
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, ca parte a unei operaţiuni de a întări flancul estic al NATO după ce drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în cursul acestei luni, potrivit Ministerului britanic al Apărării, citat de CNN.
07:30
Starmer ar urma să anunţe, duminică, recunoaşterea de către Regatul Unit a statului palestinian # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer este aşteptat să anunţe, duminică după-amiază, recunoaşterea de către Regatul Unit a statului palestinian, scrie BBC.
07:20
UPDATE - SUA: Mai multe persoane, împuşcate la un club country din New Hampshire, afirmă Poliţia/ O persoană a murit, mai multe sunt rănite/ O ”persoană de interes” se află în custodia autorităţilor # News.ro
Mai multe persoane au fost împuşcate la clubul country Sky Meadow din Nashua, statul american New Hampshire, ”o persoană de interes” fiind în custodia autorităţilor, afirmă Poliţia, citată de CNN. Autorităţile au anunţat că, în urma atacului, o persoană a murit şi mai multe sunt rănite.
07:20
Ford recheamă aproape 102.000 de vehicule Taurus în SUA, din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uşi # News.ro
Ford Motor a anunţat rechemarea a 101.944 de sedanuri Taurus în Statele Unite, după ce autoritatea americană pentru siguranţa rutieră (NHTSA) a constatat un defect care ar putea duce la desprinderea unor elemente de finisaj ale uşilor în timpul mersului, transmite Reuters.
06:50
Novartis are stocuri suficiente pentru a rezista unor posibile tarife impuse de Trump, spune CEO-ul companiei # News.ro
Grupul farmaceutic elveţian Novartis a crescut stocurile de medicamente în Statele Unite şi este pregătit în cazul în care produsele sale vor fi vizate de tarifele impuse de administraţia Trump, a declarat directorul general Vas Narasimhan, într-un interviu publicat sâmbătă de cotidianul Neue Zürcher Zeitung.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.