VIDEO | Lazio - AS Roma 0-1. Trupa lui Gasperini câştigă derby-ul Capitalei
Primasport.ro, 21 septembrie 2025 16:20
VIDEO | Lazio - AS Roma 0-1. Trupa lui Gasperini câştigă derby-ul Capitalei
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
16:40
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul Red Bull mai speră la titlu # Primasport.ro
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul Red Bull mai speră la titlu
Acum 30 minute
16:20
Kenyanul Sabastian Sawe a câştigat maratonul de la Berlin. Timpul a fost excelent
16:20
VIDEO | Lazio - AS Roma 0-1. Trupa lui Gasperini câştigă derby-ul Capitalei
Acum o oră
16:10
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:10
Oscar Piastri, liderul clasamentului general, a abandonat în primul tur la Grand Prix-ul de la Baku # Primasport.ro
Oscar Piastri, liderul clasamentului general, a abandonat în primul tur la Grand Prix-ul de la Baku
16:10
Poloiştii de la Steaua încheie preliminariile Ligii Campionilor cu o victorie, dar fără a se califica în grupe # Primasport.ro
Poloiştii de la Steaua încheie preliminariile Ligii Campionilor cu o victorie, dar fără a se califica în grupe
16:10
Yannick Alexandrescu, medalie de argint la Campionatul European U18
15:50
Incredibil! Becali le-a dat echipa de start oladezilor de la Go Ahead Eagles: ”Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă!” # Primasport.ro
Incredibil! Becali le-a dat echipa de start oladezilor de la Go Ahead Eagles: ”Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă!”
Acum 2 ore
15:30
Surpriza momentului! Becali a luat marea decizie în legătură cu Elias Charalambous: ”Am greşit-o!” # Primasport.ro
Surpriza momentului! Becali a luat marea decizie în legătură cu Elias Charalambous: ”Am greşit-o!”
15:20
Iga Swiatek a câştigat Korea Open, al treilea titlu din acest an
15:20
Cătălin Preda, locul 2 la etapa de la Boston din circuitul Red Bull Cliff Diving
Acum 4 ore
13:50
Bomba detonată pe Omblemenco! Universitatea Craiova, tun financiar de 7 milioane de euro! Ce se întâmplă cu starul echipei # Primasport.ro
Bomba detonată pe Omblemenco! Universitatea Craiova, tun financiar de 7 milioane de euro! Ce se întâmplă cu starul echipei
13:30
Impresarul a făcut anunţul despre Dan Petrescu: ”E adevărat!”
13:20
Lionel Messi strălucit din nou în MLS! Ce a reuşit starul argentinian
13:10
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Ceahlăul 3-0
12:50
LIVE VIDEO | Rapid – Hermannstadt, de la ora 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele se pot apropia la un singur punct de Universitatea Craiova # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Rapid – Hermannstadt, de la ora 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele se pot apropia la un singur punct de Universitatea Craiova
Acum 6 ore
11:30
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Ceahlăul, în direct la Prima Sport 1! Deschidere de scor
11:10
Coşmarul lui Neymar continuă
Acum 8 ore
10:30
Bomba zilei! Louis Munteanu, dorit de adversara lui Chivu din Champions League! Antrenorul fostei câştigătoare de UCL a pus mână pe telefon şi a sunat după atacant # Primasport.ro
Bomba zilei! Louis Munteanu, dorit de adversara lui Chivu din Champions League! Antrenorul fostei câştigătoare de UCL a pus mână pe telefon şi a sunat după atacant
10:10
Jose Mourinho a făcut spectacol la primul meci la Benfica
09:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Ceahlăul, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Gazdele pornesc ca favorite # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Ceahlăul, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Gazdele pornesc ca favorite
09:00
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad, ASTĂZI, de la 18:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii vor să spele ruşinea din ultima etapă # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj - UTA Arad, ASTĂZI, de la 18:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii vor să spele ruşinea din ultima etapă
09:00
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul, ASTĂZI, de la 16:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii vor să iasă din seria nefastă de rezultate # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Petrolul, ASTĂZI, de la 16:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii vor să iasă din seria nefastă de rezultate
08:50
Real Madrid, victorie cu Espanyol! Ce rezultate au fost înregistrate în La Liga
Acum 24 ore
00:40
EXCLUSIV | De ce joacă Ştefan Baiaram puţin în ultima perioadă? ”E meritul lui”
00:20
Dan Petrescu, aproape să preia un club cu palmares impresionant. ”A intrat în negocieri” # Primasport.ro
Dan Petrescu, aproape să preia un club cu palmares impresionant. ”A intrat în negocieri”
00:20
VIDEO | Udinese - AC Milan 0-3. Meci de uitat pentru Răzvan Sava
00:20
Antrenorul cu experienţă în Superliga se pregăteşte să obţină licenţa PRO şi vrea să revină # Primasport.ro
Antrenorul cu experienţă în Superliga se pregăteşte să obţină licenţa PRO şi vrea să revină
00:00
VIDEO | ”E important să rămânem echilibraţi”. Laszlo Balint răpune echipa care i-a dat puţine şanse # Primasport.ro
VIDEO | ”E important să rămânem echilibraţi”. Laszlo Balint răpune echipa care i-a dat puţine şanse
20 septembrie 2025
23:40
VIDEO | Reacţia lui Mirel Rădoi după primul eşec în Superliga. ”Am luat decizii neinspirate” # Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Mirel Rădoi după primul eşec în Superliga. ”Am luat decizii neinspirate”
23:30
Nicuşor Bancu sună adunarea la Craiova. ”Trebuie să ne trezim”
23:00
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova 1-0. Prima sincopă pentru liderul Superligii
22:30
Bogdan Andone a explicat de ce a fost atât de emoţionat la meciul cu ”U” Cluj. ”A fost o atmosferă destul de apăsătoare” # Primasport.ro
Bogdan Andone a explicat de ce a fost atât de emoţionat la meciul cu ”U” Cluj. ”A fost o atmosferă destul de apăsătoare”
22:20
Steaua pierde clar cu sârbii de la Novi Belgrad şi ratează calificarea în grupele Ligii Campionilor la Polo # Primasport.ro
Steaua pierde clar cu sârbii de la Novi Belgrad şi ratează calificarea în grupele Ligii Campionilor la Polo
22:10
Manchester United a câştigat confruntarea cu Chelsea. Londonezii au avut portarul eliminat din minutul 5 # Primasport.ro
Manchester United a câştigat confruntarea cu Chelsea. Londonezii au avut portarul eliminat din minutul 5
21:50
”Nu ştiu cum priveşti tu jocul ăsta de fotbal”. Ioan Ovidiu Sabău, critici publice pentru un jucător # Primasport.ro
”Nu ştiu cum priveşti tu jocul ăsta de fotbal”. Ioan Ovidiu Sabău, critici publice pentru un jucător
21:50
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lameira deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lameira deschide scorul
21:30
VIDEO | Verona - Juventus 1-1. Primul pas greşit din acest sezon pentru torinezi
21:30
Revenire de senzaţie pentru Daniel Isăilă! Tehnicianul român şi-a găsit echipă şi va avea o misiune grea # Primasport.ro
Revenire de senzaţie pentru Daniel Isăilă! Tehnicianul român şi-a găsit echipă şi va avea o misiune grea
21:20
UBT Cluj a câştigat pentru a cincea oară Supercupa României. Meci strâns cu CSO Voluntari # Primasport.ro
UBT Cluj a câştigat pentru a cincea oară Supercupa României. Meci strâns cu CSO Voluntari
21:00
Veste proastă pentru Mirel Rădoi! De ce nu joacă Assad Al Hamlawi cu Oţelul
21:00
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:50
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj 1-0. Nou-promovata iese învingătoare dintr-un meci cu multe evenimente # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj 1-0. Nou-promovata iese învingătoare dintr-un meci cu multe evenimente
20:40
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe au un jucător eliminat # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe au un jucător eliminat
20:20
Patru medalii de aur pentru România la Campionatul Balcanic de Mountain Bike XCO
20:20
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Bettaieb # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Bettaieb
20:00
Liverpool îşi continuă parcursul fără greşeală în Premier League
20:00
Grand Prix-ul Azerbaidjanului, în calendarul Formulei 1 până în 2030
20:00
Italia şi SUA vor disputa finala ediţiei din acest an a Billie Jean King Cup
19:40
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.