Oficial: România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană

10:40

Festivalul Oktoberfest și-a deschis porțile începând de aseară, după tradiționala paradă care a avut loc prin oraș și după ce a fost dat cep butoiului cu bere. Meniul festivalului este unul variat în ceea ce privește berea, iar prețurile pleacă de la 11 lei draft-ul de 400 ml. De altfel, la vânzare este și vin [...]