Oficial: România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană
BizBrasov.ro, 21 septembrie 2025 16:20
Oficial: România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
16:20
Oficial: România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană
Acum 4 ore
14:10
Un octogenar din Râșnov, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112! # BizBrasov.ro
Un octogenar din Râșnov, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112!
13:00
Cristian Piedone rămâne fără funcția de șef ANPC. Tribunalul Brașov a respins definitiv contestația împotriva DNA # BizBrasov.ro
Cristian Piedone rămâne fără funcția de șef ANPC. Tribunalul Brașov a respins definitiv contestația împotriva DN
12:50
Ministrul Energiei îndeamnă românii să se porteze la cei trei furnizori care au prețuri mai mici decât plafonul # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a recomandat românilor să se porteze la furnizorii care au prețuri sub plafonul de 1,3 lei/kWh
Acum 6 ore
11:50
Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului: „40 de vieți omenești au fost pierdute în timpul construcției, un tribut adus unei lucrări care astăzi impresionează întreaga lume” # BizBrasov.ro
CNAIR a celebrat 51 de ani de la inaugurarea Transfăgărășanului, considerat un „pisc al ingineriei românești”
11:20
Guvernul Viktor Orban interzice achiziția unei firme aflate pe pierdere de către grecii de la Hellenic Dairies. În România, grupul grec controlează producătorul de lactate Olympus de la Brașov # BizBrasov.ro
În România, Grupul Hellenic Dairies controlează producătorul de lactate Olympus, unul dintre cei mai mari producători de lactate din România
Acum 8 ore
10:40
Crăciunul și Revelionul, la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Care sunt costurile # BizBrasov.ro
Nu a mai rămas foarte mult timp până la sărbători, iar românii se gândesc unde să meargă în vacanță. Printre vedetele care activează și în domeniul HORECA se numără și Simona Halep.
10:20
Sosuri „ucigașe”, înghețată cu ardei iuți și ciorbă mexicană, printre ofertele unor producători la un festival de chili organizat la Brașov # BizBrasov.ro
Sosuri „ucigașe, înghețată cu ardei iuți și ciorbă mexicană, printre ofertele unor producători la un festival de chili organizat la Brașov
10:00
Cursă caritabilă inedită, la Brașov: 1.500 de rățuște au fost lansate la apă/ Banii strânși vor fi donați Spitalului de Copii # BizBrasov.ro
Cursă caritabilă inedită, la Brașov 1.500 de rățuște au fost lansate la apă Banii strânși vor fi donați Spitalului de Copii
09:40
Avertisment al Directoratului Național de Securitate Cibernetică: Un nou tip de fraudă se răspândește pe rețelele sociale
09:20
Ouăle rezistă mult mai mult decât crezi în frigider, susțin experții. Care sunt semnele că s-au stricat și ar trebui aruncate # BizBrasov.ro
Ouăle rezistă mult mai mult decât crezi în frigider, susțin experții. Care sunt semnele că s-au stricat și ar trebui aruncat
Acum 24 ore
19:30
Peste 5.000 de participanți au luat startul la Bimbo Global Race Brașov: Pentru fiecare concurent, Bimbo România a donat 20 de felii de pâine # BizBrasov.ro
Peste 5.000 de participanți au luat startul la Bimbo Global Race Brașov 2025. Pentru fiecare concurent, Bimbo România a donat 20 de felii de pâine
Ieri
15:10
CJ Brașov modernizează cu fonduri PNRR mai multe instituții de învățământ special și Palatul Copiilor # BizBrasov.ro
Obiectele de mobilier achiziționate de Consiliul Județean Brașov cu fonduri PNRR au ajuns la cele șase instituții beneficiare
13:10
Doi hoți de electrocasnice, prinși de polițiștii brașoveni. Unul dintre ei a fost reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii au fost sesizați de către reprezentanții unei societăți comerciale, care semnalau lipsa mai multor produse de pe rafturile magazinului.
12:50
Scandal la Rupea: O femeie a fost rănită și a ajuns la spital, în timp ce încerca să despartă doi bărbați care se băteau # BizBrasov.ro
Polițiștii din Hoghiz și cei din Rupea au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la un scandal care s-ar fi produs într-o curte
12:40
Oktoberfest Brașov: În această seară va cânta una dintre cele mai îndrăgite trupe pop-rock din România # BizBrasov.ro
În această seară, la Oktoberfest va cânta una dintre cele mai îndrăgite trupe pop-rock din România
12:10
Muzeul Judetean de Istorie Brasov invită publicul duminică, 21 septembrie, la o drumeție culturală în cadrul proiectului ,,Lehmann vs. Lehmann”
12:00
Circulaţia rutieră este închisă sâmbătă, până la ora 19:00, pe DN 1E, între Poiana Braşov şi Râşnov
11:50
Furnizarea apei va fi întreruptă, pentru reparații la o spărtură de conductă localizată în albia pârâului Bârsa, în localitățile Hălchiu și Satu Nou
11:20
FOTO Medalii de excelență și Best of Nation Award pentru echipa Universității Transilvania care a reprezentat România la Olimpiada Internațională EUROSKILLS # BizBrasov.ro
Medalii de excelență și Best of Nation Award pentru echipa Universității Transilvania care a reprezentat România la Euroskills
10:50
Un hotel de 4 stele din Predeal, repus în vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a picat # BizBrasov.ro
Un hotel de 4 stele din Predeal, repus în vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a picat.
10:20
VIDEO Intervenție dificilă în Munții Bucegi: După 9 ore de căutări, jandarmii montani brașoveni au reușit să salveze doi turiști rătăciți, care erau încălțați cu pantofi # BizBrasov.ro
VIDEO Intervenție dificilă în Munții Bucegi După 9 ore de căutări, jandarmii montani brașoveni au reușit să salveze doi turiști rătăciți
10:10
Cum sunt văzuți Ceaușescu, Decebal și Dracula de străinii care vizitează România. Cei trei sunt în topul celor mai populare personaje istorice # BizBrasov.ro
Cum sunt văzuți Ceaușescu, Decebal și Dracula de străinii care vizitează România. Cei trei sunt în topul celor mai populare personaje istorice
09:50
Motivele care l-au făcut pe Charley Ottley, jurnalistul britanic care trăiește într-un sat din Brașov, să se îndrăgostească de țara noastră # BizBrasov.ro
Motivele care l-au făcut pe Charley Ottley, jurnalistul britanic care trăiește într-un sat din Brașov, să se îndrăgostească de țara noastr
09:40
Brașovul se alătură Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale și va ilumina, astăzi, literele de pe Tâmpa în culoarea verde # BizBrasov.ro
Brașovul se alătură Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale și va ilumina, astăzi, literele de pe Tâmpa în culoarea verde
09:20
Muzica live și energia mulțimii fac dintr-un concert o experiență memorabilă pentru orice adult. Când ai bebeluș, lucrurile trebuie cântărite bine.
19 septembrie 2025
20:50
VIDEO Doi elevi de la Moisil Brașov au câștigat Premiul Special la prestigiosul concurs internațional de cercetare științifică European Union Contest for Young Scientists # BizBrasov.ro
Christian-Matei Cazacu și Alexandru Simedrea, elevi la Colegiul Național Grigore Moisil Brașov, au reprezentat România la prestigiosul concurs internațional de cercetare științifică EUCYS - European Union Contest for Young Scientists, desfășurat la Riga, Letonia.
19:00
Directorul Companiei Apa Brașov, Liviu Cocoș, în arest preventiv pentru 30 de zile. Și-a dorit așa de mult postul că a dat mită și a făcut trafic de influență # BizBrasov.ro
Directorul Companiei Apa Brașov, Liviu Cocoș, în arest preventiv pentru 30 de zile. Și-a dorit așa de mult postul că a dat mită și a făcut trafic de influență
16:50
Ouă bio vândute în Kaufland și Mega Image, retrase de la raft din cauza riscului de contaminare cu Salmonella # BizBrasov.ro
Ouă bio vândute în Kaufland și Mega Image, retrase de la raft din cauza riscului de contaminare cu Salmonell
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Un tânăr din orașul Victoria a decis nopțile trecute să își etaleze talentul pe unul dintre pereții proaspăt renovați ai Casei de Cultură din localitate
15:30
Mai multe străzi din Predeal au rămas fără gaz, din cauza unei conducte defecte. Echipele Distrigaz Sud sunt la fața locului # BizBrasov.ro
Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale astăzi, începând cu ora 10:51, la Predeal, din cauza unui defect înregistrat la o conductă.
15:30
Traficul va închis temporar mâine pe DN73, în zona stațiunii Bran, pentru organizarea unui maraton.Potrivit drumarilor brașoveni, traficul va fi închis pentru mai multe reprize scurte, pe DN73, în zona Castelului Bran, între orele 09:00 și 10:00 pentru organizarea competiției sportive OMU Marathon. „Vă rugăm să circulați cu prudență în zonă și să respectați indicațiile [...]
15:20
Cea mai mare fabrică de plăci termoizolante PIR din sud-estul Europei a fost inaugurată la Brașov. Parteneriat între grupul brașovean ICCO și Topanel-unul dintre cei mai importanți producători din Europa # BizBrasov.ro
Ieri, la Brașov a fost inaugurată fabrica THERMOTOP, prima unitate din România pentru producția de plăci termoizolante PIR, amplasată în Industrial Park Brașov și totodată cea mai mare fabrică de acest fel din sud-estul Europei. Fabrica THERMOTOP este o investiție de tip greenfield (crearea unei noi unități de producție sau a unei noi afaceri de [...]
15:10
CFR Călători anunță că în data de 22 septembrie va fi timp de patru ore nefuncțională aplicația de cumpărare a biletelor online
15:10
FOTO Noul parc de lângă cartierul Liziera, în care s-au investit aproape 700.000 de lei, va fi gata săptămâna viitoare # BizBrasov.ro
De săptămâna viitoare brașovenii au la dispoziție un nou parc pentru a se relaxa, dar și pentru a face mișcare. Astfel, pe str. Fundătura Hărmanului, în apropiere de cartierul Liziera, se va deschide un nou spațiu de petrecere a timpului liber, ce include terenuri de sport, un loc de joacă pentru copii și o zonă [...]
15:00
Primăria Brașov a demarat lucrările de refacere a terenurilor de tenis de Sub Tâmpa, de lângă vechea Bază Agrement. Acestea au mai fost renovate în 2019, unul acoperit cu zgură, celălalt cu gazon sintetic. După cum au precizat reprezentanții Primăriei, terenul cu zgură se deteriora foarte des, astfel că s-a luat decizia de a fi [...]
14:10
Compania belgiană Aateq își extinde activitatea în Brașov și recrutează încă 70 de profesioniști # BizBrasov.ro
Compania belgiană Aateq își extinde activitatea în Brașov și recrutează încă 70 de profesioniști
14:00
1.700 de brașoveni suferă de Alzheimer. Numărul bolnavilor a crescut, comparativ cu anul trecut. Incidența bolii este mai mare în rândul femeilor # BizBrasov.ro
1.700 de brașoveni suferă de Alzheimer. Numărul bolnavilor a crescut, comparativ cu anul trecut. Incidența bolii este mai mare în rândul femeilor
14:00
Urșii agresivi, care pun în pericol viața unor oameni, vor putea fi uciși pe loc. Legea ar urma să fie modificată # BizBrasov.ro
În cazul în care urșii amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor, echipa de intervenție procedează imediat la eutanasierea sau împușcarea acestora
14:00
850 de copii din Sânpetru vor avea o școală nouă, ultramodernă, anul viitor. Proiectul a primit 47 de milioane de lei, bani gratis de la Uniunea Europeană # BizBrasov.ro
Lucrările la noua școală din Sânpetru au început săptămâna aceasta, după ce pericolul anulării finanțării PNRR de către guvern a trecut. Pentru că era cu toată documentația făcută, proiectul a fost aprobat la finanțare. „Este un proiect de suflet căruia initial i s-au dat putine șanse de încadrare în termenele ghidului de finanțare”, explică primarul Marian Arhire
13:30
Primele tichete de energie pentru facturile din iulie și august au fost emise. Ce reguli trebuie să respecte beneficiarii # BizBrasov.ro
Au fost emise primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august 2025, a anunțat ANPIS.
12:40
Șofer beat, arestat preventiv după ce a provocat un accident la ieșirea din Brașov spre Sibiu # BizBrasov.ro
Polițiștii din Victoria au întocmit un dosar penal, după ce șoferul unei mașini ar fi accidentat o autoutilitară care circula din sens opus.
12:20
FOTO Traficul rutier pe Calea Feldioarei este îngreunat din cauza unui accident în lanț în care au fost implicate 7 autovehicule # BizBrasov.ro
Un accident în lanț în care au fost implicate 7 autovehicule a avut loc în urmă cu puțin timp îe Calea Feldioarei din Brașov.
12:20
Un brașovean s-a dus la cumpărături cu cardul unui coleg de muncă, fără a-i cere acestuia acordul. Acum, „pierde vremea” după gratii # BizBrasov.ro
Polițiștii au identificat și reținut un brașovean, bănuit că ar fi sustras cardul bancar al unui coleg de muncă cu care ar fi efectuat tranzacții neautorizate.
12:10
„Școala Altfel” la muzeele brașovene: Tururi ghidate, ateliere de pictură pe lemn și ceramică, prin care copiii se vor familiariza cu pictura florală de inspirație săsească # BizBrasov.ro
Muzeul de Etnografie Brașov vine în întâmpinarea elevilor și profesorilor cu activități potrivite pentru programele „Școala Alffel/ Săptămâna Verde”.
11:00
DNA anunță reținerea lui Liviu Cocoș și urmărirea penală a lui Liviu Dragomir, Carmen Ferghete Țop, Mirela Suciu, Cătălin Burdușa și a companiei Ewora Resurse Umane, cea care a efectuat selecția managerului Companiei Apa Brașov # BizBrasov.ro
DNA anunță reținerea lui Liviu Cocoș și urmărirea penală a lui Liviu Dragomir, Carmen Ferghete Țop, Mirela Suciu, Cătălin Burdușa și a companiei Ewora Resurse Umane, cea care a efectuat selecția managerului Companiei Apa Brașov
11:00
O nouă strategie a hotelierilor din Poiana Brașov pentru a atrage turiștii de sărbători. Cât costă să petreci Revelionul în stațiune # BizBrasov.ro
Goana după pachetele turistice de sărbători a început. În Poiana Brașov, jumătate dintre camerele unor hoteluri sunt deja rezervate.
11:00
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Octombrie vine cu temperaturi obișnuite pentru această perioadă # BizBrasov.ro
Ultima săptămână din luna septembrie va fi mai caldă decât în mod obișnut, arată o estimare meteo pentru următoarele patru săptămâni, publicată de ANM. Pentru primele trei săptămâni din octombrie, meteorologii se așteaptă la temperaturi obișnuite pentru această perioadă.
10:40
Festivalul Oktoberfest și-a deschis porțile începând de aseară, după tradiționala paradă care a avut loc prin oraș și după ce a fost dat cep butoiului cu bere. Meniul festivalului este unul variat în ceea ce privește berea, iar prețurile pleacă de la 11 lei draft-ul de 400 ml. De altfel, la vânzare este și vin [...]
10:20
SRI investește 139,7 milioane de lei într-un sistem informatic pentru aeroporturile din țară # BizBrasov.ro
Serviciul Român de Informații (SRI) vrea să cumpere un sistem informatic integrat pentru securitatea și tranzitul prin aeroporturile civile naționale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.