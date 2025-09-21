Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii. Explicațiile șefei ANM
Digi24.ro, 21 septembrie 2025 16:20
Un nou vortex polar, format în jurul Arcticii, ar putea aduce iarna mai devreme în România. Într-o intervenție la Digi24, directorul ANM a explicat posibilitatea ca zapadă să se aștearnă încă din ultima lună de toamnă. Cu toate acestea, Elena Mateescu susține că este mult prea devreme pentru a precize temperaturile din acest final de an.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
16:40
Avertisment îngrijorător de la vârful Comisiei Europene: „Ambiţiile Rusiei nu se limitează la Ucraina” # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că recentele provocări ale Rusiei arată că ambițiile lui Vladimir Putin „nu se limitează la Ucraina”. Ea avertizează însă că Uniunea Europeană „îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său”, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Acum 30 minute
16:30
Culesii de ciuperci au dat peste ceea ce pare să fie părți dintr-o dronă într-o pădure din centrul-estul Poloniei, la câteva zile după ce o incursiune a unor drone rusești de mari dimensiuni au șocat țara. Descoperirea din satul Wodynie, la aproximativ 75 de kilometri est de Varșovia, este unul dintre cele trei cazuri separate raportate de poliție duminică, două în regiunea Mazovia și unul în provincia Lublin, informează TVPWorld.
16:20
Acum o oră
16:10
Medicii avertizează: Nu încercați niciodată să vă abțineți de la un strănut. Care este pericolul # Digi24.ro
Nu blocați niciodată un strănut prinzându-vă nasul și/sau închizând gura. Un bărbat de 34 de ani din Marea Britanie a învățat acest lucru pe propria piele după ce a încercat să suprime un strănut, ajungând în final la camera de urgență cu traheea ruptă, scrie BMJ Case Reports.
Acum 2 ore
15:50
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei # Digi24.ro
Răspunsul NATO la ultima provocare a Rusiei a demonstrat că alianța este pregătită să recurgă la forță dacă este necesar, a declarat sâmbătă ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, potrivit Kyiv Independent. Oficialul face referire la incidentul de vineri, când trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian.
15:40
Sondaj CURS: 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. AUR depășește PSD și PNL în intențiile de vot # Digi24.ro
Un sondaj CURS publicat duminică arată că 7 din 10 români sunt pesimiști cu privire la direcția în care merge țara. În plan electoral, AUR conduce la intenția de vot cu 34%, urmat de PSD (23%) și PNL (16%).
15:00
Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a intrat iar în erupție. Recomandările autorităților # Digi24.ro
Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a intrat în erupție, potrivit Agerpres, care citează AFP. Cea mai mare erupție a avut loc vineri, la ora locala 22:46, când materia vulcanică a ajuns la o înălțime de șase kilometri deasupra craterelor, conform agenției de vulcanologie.
15:00
15:00
Un grup hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care concep copii în unitățile sale # Digi24.ro
Un grup hotelier şi imobiliar polonez doreşte să contribuie la redresarea demografică a ţării, a cărei natalitate este în scădere constantă de doisprezece ani, recompensându-i pe clienţii care vor concepe copii în unităţile sale de cazare.
Acum 4 ore
14:40
Cea mai vârstnică persoană din lume i-a spus regelui Charles că își amintește când „toate fetele erau îndrăgostite de el” # Digi24.ro
Regele Charles, 76 de ani, a vizitat-o pe Ethel Caterham, cea mai vârstnică persoană din lume care a împlinit de curând 116 ani. Ea i-a spus că își amintește de învestirea sa ca Prinț de Wales, „când toate fetele erau îndrăgostite de el”, scrie Sky News.
14:40
Razie a polițiștilor la Țăndărei, la doar două zile de la scandalul mortal. Amenzi de 78.000 de lei # Digi24.ro
Polițiștii au efectuat o razie în orașul Țăndărei, la doar câteva zile după ce un scandal între mai multe persoane a dus la un deces. Au fost legitimate peste 600 de persoane și verificate peste 460 de autoturisme, iar oamenii legii au aplicat 159 de amenzi, în valoare de 78.000 de lei.
14:30
Trei oameni s-au autoproclamat trib african și și-au instalat „Regatul Kubala” în Scoția. Povestea lor a ajuns virală pe TikTok # Digi24.ro
O poveste atipică agită liniștea unei păduri din Scoția. Trei membri ai unui autoproclamat trib african, care au instaurat „Regatul Kubala” pe un teren privat din apropiere de Jedburgh, au fost evacuați după ce au ignorat ordinul unui judecător. Acțiunea nu a avut însă efectul scontat, „regatul” fiind reinstalat imediat, la doar câțiva metri distanță, în aceeași pădure, relatează BBC.
14:30
Consiliul de Securitate ONU se reunește luni, după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti spațiul aerian al Estoniei # Digi24.ro
Ministerul estonian de Externe a anunţat că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în urma incursiunii a trei avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian.
13:40
Miruță: Nu se va bloca reforma administrației. A elibera locurile libere din organigrame nu înseamnă o reducere a cheltuielilor # Digi24.ro
Reforma administrației încinge spiritele în coaliție. USR acuză PSD că folosește amenințările cu privire la căderea Guvernului pentru a-și regla jocurile politice din interiorul partidului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că reforma nu va fi blocată, iar social-democrații livrează doar discursuri „de scenă”, în condițiile în care în PSD urmează să aibă loc alegeri pentru schimbarea conducerii. Ministrul Radu Miruță va fi în direct, la Digi24, în aceast seară, la emisiunea Briefing, de la ora 20.00.
13:40
USR nominalizează un antreprenor pentru funcția de prefect al Capitalei. Câte prefecturi a primit partidul de la PSD # Digi24.ro
USR a făcut nominalizarea pentru funcția de prefect al Capitalei în persoana antreprenorului Andrei Nistor, potrivit unui comunicat de presă al partidului. Acesta este membru USR din anul 2016 și a condus filiala județeană Ilfov în ultimii șase ani.
13:40
Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică uriașă cu rază de acțiune de 2.000 km # Digi24.ro
Ucraina a dezvăluit la expoziția militară de la Liov drona subacvatică TOLOKA, un nou sistem cu trei variante, capabil să lovească nave, porturi și infrastructură rusească la distanțe de până la 2.000 de kilometri, potrivit Kyiv Independent.
13:00
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea secretă de știri false, descoperită de BBC # Digi24.ro
O rețea secretă finanțată de Rusia plătește cetățeni moldoveni pentru a răspândi propagandă pro-Kremlin, știri false și a organiza sondaje ilegale înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. O investigație realizată de BBC a dezvăluit legături cu oligarhul Ilan Șor și cu ONG-ul Evrazia, entități care se află în prezent sub sancțiuni aplicate de SUA, Marea Britanie și UE.
13:00
Jurnalista chineză care a relatat despre primele faze ale COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare # Digi24.ro
Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din oraşul Wuhan, a primit o nouă condamnare de patru ani de închisoare, a anunţat organizaţia Reporteri Fără Frontiere (RSF).
Acum 6 ore
12:40
12:30
Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO # Digi24.ro
Collins Aerospace, o companie care furnizează sisteme de check-in și îmbarcare pe aeroporturi din întreaga lume, a semnat recent un contract cu Agenția de Comunicații și Informații a NATO. Compania a fost sâmbătă ținta unui atac cibernetic major, care a afectat traficul pe mai multe aeroporturi.
12:20
Venezuela a început antrenamentele militare cu civilii, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite # Digi24.ro
Venezuela a început să antreneze civilii pentru a apăra țara în cazul unui atac lansat de Statele Unite, potrivit Agerpres, care citează DPA. Președintele Nicolas Maduro a anunțat că militarii au condus primele sesiuni de antrenamente cu arma în diferite părți ale țării
12:10
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei primiți în două tranșe: „Ca si cum nu ar fi” # Digi24.ro
Românii se declară dezamăgiți de decizia Guvernului de a reduce ajutorul financiar din programul „Sprijin pentru România”. Este vorba despre banii acordați pe cardurile sociale celor cu venituri mici, pentru a-și cumpăra alimente de bază. Până la sfârșitul anului, aceștia vor primi doar 250 de lei, în două tranșe. Suma este insuficientă în fața valurilor de scumpiri din ultima perioadă: „Ca si cum nu ar fi”, spun oamenii.
11:30
11:20
Muncitorii străini cu vize H-1B au creat haos pe marile aeroporturi după ordinul lui Donald Trump, care introduce noi taxe pentru aceste documente. Întoarceri precipitate în SUA au fost raportate din India, China și Statele Unite, potrivit Reuters.
11:10
În plin sezon de conserve și murături, David Beckham, celebrul fotbalist, le-a arătat fanilor că se pricepe să facă gem de prune. Soția i-a fost alături, dar din spatele camerei.
11:10
O persoană a fost găsită decedată pe munte. Salvamontiștii români au transportat alte 4 la spital # Digi24.ro
O persoană a fost găsită decedată pe munte de echipele de salvamontiști, în timp ce alte 14 persoane au fost salvate, în ultimele 24 de ore, potrivit Salvamont România. De asemenea, echipele de salvare au primit 13 apeluri prin care s-a solicitat intervenția de urgență.
Acum 8 ore
10:40
Regatul Unit și Portugalia vor recunoaște statul Palestina, în ciuda presiunilor din SUA # Digi24.ro
Regatul Unit și Portugalia vor recunoaște oficial, duminică, statul Palestina, în ciuda presiunilor puternice venite din partea Statelor Unite și a Israeului. Evenimentul va avea loc înainte de sosirea șefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, potrivit Agerpres, care citează AFP.
10:20
Un șofer băut a lovit cu maşina un refugiu de tramvai din București, apoi a intrat într-un stâlp de iluminat şi într-un gard # Digi24.ro
Un bărbat de 33 de ani a fost transportat la spital, duminică dimineaţă, după ce a lovit cu maşina un refugiu de tramvai de pe şoseaua Chitilei din Sectorul 6 al Capitalei, după care autovehiculul a fost proiectat într-un stâlp de iluminat şi într-un gard. Şoferul avea o concentraţie de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.
10:20
Fani îmbrăcați în culorile naționale au umplut străzile din jurul „Live Arena”, la periferia Moscovei, unde 23 de artiști din țări de pe tot globul, inclusiv China, India și Brazilia, au concurat pentru celebritate și un premiu de 30 de milioane de ruble. Și nu a lipsit entuziasmul pentru câștigătorul final al ediției din 2025 a concursului Intervision, care a interpretat o baladă cu accente tehno, pe fundalul unei proiecții cu o eclipsă solară uriașă.
10:10
Motivul pentru care mulți americanii bogați nu mai merg în Europa pentru a doua cetățenie. Țările pe care le preferă acum # Digi24.ro
Europa s-a aflat timp de mai multe în decenii în topul pieței pașapoartelor secundare. Țări precum Portugalia, Malta sau Grecia i-au atras pe americanii cu venituri marii ani de zile pentru avantajele fiscale, călătoriile fără viză și locurile însorite pentru perioada pensionării. Însă, datele recente arată cum americanii au început să se orienteze către America Latină sau mai multe regiuni din Asia.
09:40
Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe” # Digi24.ro
Un clip postat pe TikTok de Bishal Bhattarai, un bărbat din Nepal care s-a întors pentru prima dată acasă după patru ani de muncă în România, a devenit viral. Are peste 4 milioane de vizualizări, iar românii care au comentat spun că la fel se întâmpla când conaționalii noștri din diaspora veneau acasă și că înțeleg și ei cum e să fii departe de familie.
09:30
„Scopul lui era să ne învingă verbal”: Ce spun studenții care l-au confruntat pe Charlie Kirk în dezbateri # Digi24.ro
Moartea lui Charlie Kirk a stârnit valuri de reacții, atât de la susținătorii săi, care l-au elogiat ca pe un mare orator și apărător al conservatorismului, cât și de la cei care i-au stat în față în dezbateri nu de puține ori tensionate. Studenți și profesori care s-au confruntat cu el prin campusuri universitare sau în emisiuni online descriu experiențe contradictorii: respect pentru abilitatea lui de a controla conversația, dar și critici pentru modul provocator și manipulator în care aborda dialogul.
09:10
LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Duminică, 21 septembrie 2025, la 6/49 reportul la categoria I depășește 6,47 milioane de euro # Digi24.ro
Duminica, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 18 septembrie, Loteria Română a acordat peste 23.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei.
09:00
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 septembrie
Acum 12 ore
08:30
Înmormântarea lui Charlie Kirk: Ceremonie grandioasă în Arizona, cu Trump și JD Vance printre vorbitori # Digi24.ro
Mii de oameni sunt așteptați duminică la Glendale, Arizona, pentru înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk. La ceremonie vor vorbi Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și alți lideri republicani, în condiții de securitate sporită.
07:50
Avertisment al Directoratului Național de Securitate Cibernetică: Un nou tip de fraudă se răspândește pe rețelele sociale.
07:40
Atac armat în SUA: Un bărbat a împușcat mai mulți oameni într-un club din New Hampshire. Un om a murit, mai mulți sunt răniți # Digi24.ro
Un atac armat a avut loc în cursul nopții în SUA, la un club din New Hampshire. Mai multe persoane au fost împușcate, iar una a murit după ce un bărbat a intrat în club și a deschis focul. Autoritățile nu au precizat încă numărul exact al celor răniți și nici în ce stare sunt. Poliția anunță că atacatorul a fost reținut.
07:10
Criză majoră de dascăli în România. Mii de ore de curs neacoperite, inclusiv în Capitală. Discipline de bază fără profesori # Digi24.ro
Este criză de dascăli în România, nu doar în orașele mici sau în mediul rural, ci și în Capitală. Printre cauzele care au dus la această situație sunt măsurile recente care au făcut plata cu ora neatractivă în sistemul de învățământ, arată Digi24.
07:10
„Singura resursă pentru care merită să mergi în spațiu”: De ce un gaz de pe Lună va fi critic pentru supercalculatoarele viitorului # Digi24.ro
Oamenii nu au mai pășit pe Lună de mai bine de o jumătate de secol, însă unele companii au început deja să cumpere resursele sale naturale. Cu toate că fezabilitatea mineritului în spațiu nu a fost încă demonstrată, viitorul supercalculatoarelor ar putea depinde de capacitatea omenirii de a extrage o resursă foarte rară pe Pământ, dar care se găsește din abundență pe suprafața Lunii.
07:10
Vin mai mult și mai bun în acest an, în zona Moldovei. Producția a crescut cu 35% față de 2024 # Digi24.ro
Este sezonul culesului de struguri, iar fermierii au motive de bucurie. În zona Moldovei, producția de vin este cu cel puțin 35% mai mare decât anul trecut - de 10 tone la hectar, față de 6 tone și jumătate. Și asta datorită vremii, care a fost una favorabilă. Se va face mai mult vin, dar și calitatea va fi una superioară, spun viticultorii. Vinul nou sau tulburelul va putea fi degustat în noiembrie.
07:10
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere” # Digi24.ro
Apar detalii incredibile în cazul românului din Iași arestat pe nedrept în Italia, acolo unde se afla în vacanță cu familia. Nu o confuzie de nume l-a trimis după gratii, ci un adevărat furt de identitate. Un alt român, care a spart mai multe bancomate în Peninsulă, a dat numele bărbatului din Iași, când a fost prins. „Aveau doar poza lui, amprentele lui, numele meu și data mea de naștere”, spune românul care a luptat, timp de aproape o lună, să-și dovedească nevinovăția. Ovidiu și soția lui au vorbit, în exclusivitate, pentru Digi24 despre coșmarul trăit și spun că au deschis deja un proces, prin care cer daune statului italian.
07:10
Am putea vedea explozia unei găuri negre în următorul deceniu. Concluziile unui studiu surprinzător # Digi24.ro
Ar putea exista o probabilitate de 90% ca, în următorul deceniu, astronomii să observe explozia unei găuri negre în spațiul cosmic îndepărtat, care să confirme mai multe teorii despre găurile negre și care să-i ajute pe cercetători să creeze o colecție completă a fiecărei particule existente în univers, inclusiv cele care sunt încă necunoscute. Oamenii de știință credeau până acum că astfel de explozii se produc doar o dată la 100.000 de ani.
07:10
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă granițele țărilor NATO # Digi24.ro
Președintele ceh, Petr Pavel, a declarat că NATO ar trebui să răspundă prin mijloace militare la încălcările comise de Rusia. Acest lucru are legătură cu recentele încălcări ale spațiului aerian estonian și polonez de către avioane și drone rusești. El a clarificat declarația, spunând că o reacție militară ar putea include doborârea unui avion rusesc, relatează UNN, citând Radio Praga și agenția CTK.
07:10
Planta pe care medicii o recomandă pentru întărirea imunității: „Ajută la prevenirea răcelilor de sezon” # Digi24.ro
Potrivit cercetărilor, cimbrul are proprietăți antiseptice, antibacteriene și antiinflamatoare, iar specialiștii îl recomandă frecvent pentru tratarea afecțiunilor respiratorii, stimularea digestiei și ca adjuvant în întărirea sistemului imunitar.
07:10
„Lăsați de izbeliște”. 9.000 de soldați siberieni au ajuns pe front, la ordinul lui Putin. O treime sunt acum morți sau cu dizabilități # Digi24.ro
Atunci când președintele rus Vladimir Putin a anunțat o „mobilizare parțială”, în septembrie 2022, prima mobilizare a Rusiei de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace, mii de bărbați din Siberia au fost trimiși pe front. Numai din regiunea Irkutsk și din Republica Buriatia, au fost recrutați cel puțin 9.000 de bărbați. Trei ani mai târziu, aproximativ o treime dintre ei au murit sau au rămas cu dizabilități pe viață. Publicația Meduza a investigat ceea ce se știe despre soarta acestor bărbați și despre care a făcut dezvăluiri ce dau fiori.
07:10
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: „Coaliția a greșit mult” # Digi24.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu critică politicienii pentru că, după aproape patru ani de la invazia Ucrainei, nu există o lege de pregătire a populației în scenariul unui război. Tot el a explicat, în emisiunea „În fața ta”, că vina este a Coaliției, care se teme că electoratul va interpreta o astfel de măsură ca fiind premisa că România va intra în război. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la 14:00, la Digi24.
07:10
De ce explodează tundra siberiană? Un nou studiu explică de ce apar atât de multe cratere uriașe în nordul Rusiei # Digi24.ro
Craterele uriașe apărute în peninsulele Iamal și Gîda din nordul Siberiei au fost un mister la început, dar oamenii de știință și-au dat seama că există o legătură între apariția lor și schimbările climatice și geologia neobișnuită a regiunii. Totuși, au rămas mai multe întrebări fără răspuns: de ce exploziile au loc doar în Siberia, cu toate că întreaga regiune arctică se încălzește mai repede decât restul planetei, și cât de des vor apărea noi cratere imense pe măsură ce temperaturile continuă să crească la nivel global? Un nou studiu publicat în revista Science of the Total Environment oferă acum răspunsurile.
07:10
Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. În cabinetele medicilor de familie au apărut și primele programări: „Își face efectul” # Digi24.ro
Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar dozele de vaccin antigripal au apărut în farmacii. Dozele sunt compensate 100% pentru minori, pentru femeile gravide, pentru pensionari, dar și pentru bolnavii cronici. În acest sezon, vaccinul are formulă trivalentă, oferind protecție împotriva a trei tulpini de virus gripal, nu patru, ca în alți ani.
07:10
Orașul Gaza, sub buldozere: zeci de clădiri au fost puse la pământ. Cresc îngrijorările privind relocarea forțată a palestinienilor # Digi24.ro
Un atac israelian, din 5 septembrie, asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul unei campanii intense de demolare a imobilelor înalte înaintea ofensivei terestre lansate săptămâna aceasta. Armata israeliană susţine că a distrus până la 20 de blocuri folosite de Hamas, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a vorbit despre 50 de ”turnuri teroriste” puse la pământ, relatează Reuters.
Acum 24 ore
23:40
Bărbat prins cu o armă în fața locuinței lui Andrew şi Tristan Tate. Poliția a intervenit de urgență # Digi24.ro
Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
