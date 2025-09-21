Aeroporturile europene încearcă să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major. Zboruri anulate și întârzieri la Bruxelles, Berlin și Londra

09:10

Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.