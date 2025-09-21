Aeroporturile europene încearcă să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major. Zboruri anulate și întârzieri la Bruxelles, Berlin și Londra
DigiFM.ro, 21 septembrie 2025 16:20
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in, transmite Reuters.
Formula 1: Oscar Piastri, liderul clasamentului general, a abandonat în primul tur la Grand Prix-ul de la Baku # DigiFM.ro
Oscar Piastri are parte de un weekend de coşmar la Baku. După ce a ieşit de pe pistă în Q3, sâmbătă, şi a fost retrogradat pe locul nouă pe grila de start a Marelui Premiu al Azerbaidjanului, australianul a abandonat încă din primul tur.
Adolescentul din Sibiu, internat după ce a căzut cu o trotinetă electrică, a murit. A suferit un traumatism cranio-cerebral grav # DigiFM.ro
Adolescentul de 13 ani internat la Sibiu după ce a căzut cu o trotinetă electrică, la începutul lunii septembrie, a murit la unitatea medicală. El suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii, iar starea lui s-a înrăutăţit pe parcursul spitalizării.
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că are probleme cu cocaina” # DigiFM.ro
Ilie Dumitrescu încearcă să-și păstreze calmul în spațiul public, deși trece printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza fiului său, Toto. Tânărul de 28 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după accidentul rutier produs pe 14 septembrie, în urma căruia o femeie a fost rănită. Polițiștii au stabilit că acesta a părăsit locul faptei, iar testele de la INML au confirmat prezența cocainei în organism.
Jurnalistă chineză care a relatat despre COVID-19, condamnată la încă patru ani de închisoare # DigiFM.ro
Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din oraşul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare de patru ani de închisoare, a anunţat organizaţia Reporteri Fără Frontiere (RSF), transmite Reuters.
”Fast and Furious” pe aeroporturi. Panică printre muncitorii cu vize H-1B după ordinul lui Donald Trump # DigiFM.ro
Haos, confuzie şi furie i-au cuprins pe deţinătorii de vize H-1B din India şi China, obligaţi să îşi abandoneze planurile de călătorie şi să revină de urgenţă în Statele Unite, după ce preşedintele Donald Trump a impus noi taxe pentru aceste vize, parte a înăspririi politicilor de imigraţie, transmite Reuters.
Andreea Răducan, la 25 de ani de la deposedarea de aurul olimpic: „A fost testul vieţii mele şi l-am trecut!” # DigiFM.ro
Multipla medaliată la gimnastică Andreea Răducan a transmis un mesaj, duminică, în ziua în care se împlinesc 25 de ani de când a fost deposedată de medalia de aur la individual-compus, la JO de la Sydney, fiind acuzată de testare pozitivă la pseudoefedrină.
CM de canotaj: Echipajul de patru vâsle feminin, calificat direct în finală. Semifinale pentru alte trei echipaje # DigiFM.ro
Campionatul Mondial de Canotaj a început, duminică, la Shanghai, iar prima victorie a tricolorilor a venit de la Simona Radiş şi Magda Rusu, care au dominat clar proba de dublu rame.
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, printre participanţi # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona.
Kelemen Hunor, despre alegerile de la Primăria Capitalei: „Eu aş stabili şi aş merge pe alegeri în 2025, undeva spre toamna târziu” # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că ar stabili data alegerilor pentru Primăria Capitalei în acest an, la sfârşitul toamnei. El a atras atenţia că, în cazul unui proces, Guvernul ar pierde în instanţă şi ar fi obligat să organizeze aceste alegeri.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineață, 21 septembrie 2025, o atenționare de Cod Galben de ceață, valabilă între orele 08.00 și 10.00, pentru mai multe zone din țară. Fenomenul determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.
Zelenski vorbeşte despre discuţii cu alte state pentru soluţii comune anti-dronă: „Dacă le avem, doborâm tot ce zboară spre noi şi Polonia. Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România” # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară ”spre noi şi spre Polonia”. ”Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România”, adaugă el.
Alertă la locuința fraților Tate, după ce un bărbat înarmat a apărut în fața porții. Polițiștii l-au reținut, arma fiind una de tip airsoft # DigiFM.ro
Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România # DigiFM.ro
Un moment emoționant a devenit viral pe internet, după ce un bărbat din Nepal, stabilit în România de patru ani, s-a întors pentru prima dată în țara natală să își vadă familia. Imaginile surprinse la sosirea sa au adunat sute de mii de reacții și comentarii pe TikTok.
Morrissey şi-a anulat două concerte în SUA din cauza unei amenințări cu moartea: „Nu a avut de ales” # DigiFM.ro
Controversatul artist britanic Morrissey a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale”, potrivit paginii sale oficiale de Facebook, informează The Guardian.
Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu o persoană # DigiFM.ro
Un bărbat de 55 de ani din municipiul Constanţa şi iubita acestuia au fost amendaţi de poliţişti cu 3.000 de lei fiecare, după ce, în urma unui conflict verbal între femeie şi o altă persoană, bărbatul a ieşit cu o toporişcă pe care a folosit-o pentru intimidare.
Ce se întâmplă cu casa din Dolhasca în care a copilărit Alexandru Arșinel. Anunțul făcut de fiul regretatului actor # DigiFM.ro
La finalul acestei luni se împlinesc trei ani de la moartea lui Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români. Moștenirea sa artistică rămâne vie în sufletele spectatorilor, iar familia sa continuă să-i cinstească memoria.
Scenă stânjenitoare la un meci din Rusia. Un jucător i-a oferit tricoul unui suporter, iar apoi l-a luat înapoi # DigiFM.ro
Eliminat pe finalul unui meci din Cupa Rusiei, tunisianul Nader Ghandri i-a oferit tricoul său unui suporter din tribune, înainte de a-l recupera, cerându-şi scuze, şi de a reveni pe teren după anularea cartonaşului roşu, relatează RMC Sport.
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubiri de asigurare. Banii vizează cele patru bunuri culturale furate din Muzeul Drents # DigiFM.ro
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda.
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, medicul Singh Bhupinder, arestat preventiv pentru luare de mită # DigiFM.ro
Managerul Spitalului Municipal din Carasebes, medicul Singh Bhupinder, a fost prezentat judecătorilor de la Tribunalul Timiş care au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Sunt căsătoriți de 26 de ani și au patru copii. Victoria Beckham dezvăluie cheia mariajului cu David Beckham # DigiFM.ro
David și Victoria Beckham s-au căsătorit pe 4 iulie 1999 și au împreună patru copii. Într-un interviu acordat revistei Elle, ediția americană, fosta membră a trupei Spice Gilrs a reflectat asupra factorilor care i-au menținut puternic mariajul de 26 de ani.
Dominic Fritz, întrebat dacă va candida la Primăria Bucureşti: „Doamne fereşte! N-am timp de Capitală” # DigiFM.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a negat, sâmbătă, orice intenţie de a candida la Primăria Capitalei, afirmând că este ”mândrul primar al Timişoarei” şi nu are timp de Bucureşti.
Ambasada SUA, mesaj de Zilele Bucureștiului: „Nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti” # DigiFM.ro
Ambasada SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj de Zilele Bucureşiului, în care a apreciază că este ”un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole”.
Rică Răducanu îl atacă pe Ilie Dumitrescu după scandalul cu fiul său, Toto: „N-a avut timp pentru educația lui” # DigiFM.ro
Problemele penale în care este implicat Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, au stârnit un val de reacții în lumea sportului. Printre cei care au comentat situația se află și Rică Răducanu, fostul portar al Rapidului, care nu a menajat deloc cuvintele la adresa fostului său coleg de generație.
Donald Trump a semnat un decret pentru crearea unui permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari # DigiFM.ro
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creează un permis de şedere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referinţă la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuieşti şi să lucrezi în Statele Unite.
Oana Ţoiu, după ce trei avioane ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Estoniei: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul” # DigiFM.ro
Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei.
OMS primește autoritatea de a declara oficial „urgența pandemică”. Noile norme internaționale de sănătate au intrat în vigoare # DigiFM.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) are, începând de vineri, autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgenţă pandemică”, odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale actualizate, menite să îmbunătăţească pregătirea la nivel global în cazul declanşării unor viitoare pandemii.
Toată un zâmbet. Simpatica actriță Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A încântat publicul din NYC # DigiFM.ro
Nu există niciodată un moment plictisitor când Goldie Hawn este invitată la un eveniment. Simpatica actriță de la Hollywood a încântat publicul cu prezența sa, la premiera piesei ART de pe Broadway, în New York City.
Control judiciar pentru şeful ANPC şi reţinere pentru un secretar de stat în Ministerul Economiei. Sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu # DigiFM.ro
Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat vineri pe Sebastan Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC şi l-au plasat sub control judiciar. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Economiei care a fost reţinut 24 de ore de anchetatori. Ambii sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu.
Elevă de la o şcoală de elită din Iaşi, dusă la spital, după ce a consumat o substanţă dintr-un dispozitiv de tip vape. Poliţia face verificări în acest caz # DigiFM.ro
O elevă de clasa a VII-a din Iaşi a ajuns la spital, după ce a consumat la şcoală o substanţă dintr-un dispozitiv de tip vape. Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.
Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Asta își propune un proiect depus în Parlament de deputatul USR Cezar Drăgoescu.
Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu şapte titluri mondiale şi un record de 105 victorii, a declarat că şi-a vândut colecţia de maşini şi că acum este mai interesat de artă.
Un atlet kenyan afirmă că a fost înrolat fără voia sa în armata rusă pentru războiul din Ucraina: „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri” # DigiFM.ro
Cine nu a visat niciodată să nu se mai întoarcă din vacanţă? Probabil că Evans ar fi preferat să nu plece niciodată. Brigada motorizată ucraineană nr. 57 a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg.
Gafa făcută de Trump la conferinţa de presă din Marea Britanie. A pronunţat greşit numele Azerbaidjanului şi a confundat Armenia cu Albania # DigiFM.ro
O nouă gafă marca Donald Trump. În timpul unei conferinţe de presă în Marea Britanie, joi, preşedintele american s-a lăudat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunţând greşit numele ţării – şi Albania, după decenii de confruntări în Nagorno-Karabakh. După cum au relatat mai multe ziare străine, este a treia oară în câteva săptămâni când Donald Trump confundă Armenia cu Albania, notează Le Figaro.
Dirijorul Cristian Măcelaru, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței și director artistic al Festivalului George Enescu, a fost invitat la matinalul Digi FM.
Madonna anunţă lansarea unui album „dance” în 2026: Sunt fericită. Aştept cu nerăbdare viitorul, să fac muzică, să surprind # DigiFM.ro
Madonna, artista muzicală cu cele mai mari vânzări din istorie, a anunţat joi lansarea, anul viitor, a unui nou album cu sonorităţi "dance", la Warner, casa de discuri a debutului său, alături de care a semnat cele mai mari succese, informează AFP.
Viktor Orban: Poporul suedez ne este prieten, dar guvernul suedez nu este prietenul Ungariei # DigiFM.ro
Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că "poporul suedez este prietenul nostru. Dar guvernul vostru nu este un prieten al Ungariei", informează MTI.
Trump recunoaşte că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul din Ucraina şi se declară dezamăgit de Putin # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reuşit, relatează AFP şi EFE.
Doliu în fotbalul românesc. Florin Marin a încetat din viaţă: „Pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră” # DigiFM.ro
Fostul jucător şi antrenor Florin Marin s-a stins din viaţă, joi seară, la vârsta de 72 de ani, a anunţat CSA Steaua în social media.
Soţii Macron vor prezenta „dovezi ştiinţifice” în faţa unui tribunal american pentru a demonstra că Brigitte Macron este femeie # DigiFM.ro
Emmanuel Macron şi soţia sa, Brigitte, intenţionează să prezinte dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unui tribunal american pentru a demonstra că doamna Macron este femeie. Avocatul lor spune că preşedintele francez şi soţia sa vor prezenta documentaţia într-un proces de calomnie pe care l-au intentat împotriva influencerului de dreapta Candace Owens, după ce aceasta a promovat ideea că Brigitte Macron s-a născut bărbat.
Trump, despre suspendarea lui Jimmy Kimmel. Președintele american susține că prezentatorul este „lipsit de talent” şi avea „ratinguri de audienţă proaste” # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi decizia ABC de a suspenda emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, spunând că prezentatorul show-ului de televiziune este lipsit de talent, a spus „un lucru oribil” despre activistul politic asasinat Charlie Kirk şi avea oricum „audienţe proaste”.
Pompierii au intervenit joi seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în vitrina cu ţigări din interiorul unui supermarket din Oradea. O persoană a necesitat îngrijiri medicale după ce a inhalat fum.
Înotătorul Kyle Chalmers, de şase ori campion mondial, refuză să participe la "Jocurile Dopaților". A fost ademenit cu o sumă "care i-ar fi schimbat viața" # DigiFM.ro
Înotătorul Kyle Chalmers, de şase ori campion mondial, a refuzat să participe la Enhanced Games. Dacă ar fi participat, el ar fi primit o sumă de bani „care i-ar fi schimbat viaţa” , relatează Reuters.
Promisiunea lui Jose Mourinho după ce a semnat cu Benfica. "Sunt antrenorul unuia dintre cele mai mari cluburi din lume" # DigiFM.ro
Clubul portughez Benfica l-a numit pe Jose Mourinho în funcţia de antrenor principal pentru a doua oară, a anunţat, joi, preşedintele grupării, Rui Costa.
Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: "Săptămâna viitoare vom lua o decizie" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că săptămâna viitoare se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.
Andreea Marin, despre episodul care a făcut-o să-și reevalueze modul de a trăi: "Am căzut pe stradă. M-am gândit că aș avea ceva la inimă" # DigiFM.ro
Andreea Marin a povestit că a trecut prin câteva episoade care au speriat-o și au determinat-o să ia mai în serios odihna și grija de sine. Fosta prezentatoare tv, încă foarte activă în media și la evenimente, a vorbit despre suprasolicitare și burnout la o emisiune de la Antena 1.
Termoenergetica începe probele de căldură în București pentru sezonul rece. Locatarii, rugați să își pregătească instalațiile # DigiFM.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat joi că va demara pregătirile pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prin realizarea probelor de presiune și încărcarea cu apă a instalațiilor de termoficare. Procesul va începe marți, 23 septembrie, și va fi desfășurat etapizat, pentru a asigura siguranța rețelei și a locatarilor.
Legendarul tenismen Bjorn Borg ia viața "zi cu zi, an cu an", după ce a fost diagnosticat cu un cancer de prostată extrem de agresiv # DigiFM.ro
Legendarul tenismen suedez Bjorn Borg spune că ia viaţa „zi cu zi, an cu an” după ce a fost diagnosticat cu un cancer de prostată „extrem de agresiv”.
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. E acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie # DigiFM.ro
Preotul Visarion Alexa de la Biserica 'Pogorârea Sfântului Duh' din cartierul bucureștean Militari a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la doi ani și jumătate închisoare cu suspendare, într-un dosar în care este acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie.
