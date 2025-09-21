O anchetă locală dezvăluie că, în timp ce Bolojan taie banii elevilor și profesorilor, marii evazioniști cu petrol scapă pe la vama din propriul județ

Peste 100 de autocisterne au intrat în România, în ultima lună, fără ca acestea să fie controlate de autoritățile din România. Asta înseamnă peste 2.500 de tone de carburant de proveniență rusească, intrate în țară pe la granița de Vest, prin intermediul firmei NIS PETROL, cunoscută drept „mașina de război rusească prin care sunt albiți […]

