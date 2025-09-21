Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
StirileProtv.ro, 21 septembrie 2025 17:50
Forţele aeriene germane au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice.
Sondaj CURS: AUR conduce cu 34%, PSD 23%, PNL 16%. Călin Georgescu, cel mai popular lider politic # StirileProtv.ro
Un sondaj CURS, dat publicității duminică, 21 septembrie, arată că AUR se menține în rândul preferințelor românilor, urmat de PSD, PNL, USR, UDMR și SOS România.
Marea Britanie, Canada și Australia au recunsocut, duminică, oficial statul Palestina, alăturându-se celor peste 140 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite care au făcut deja acest pas, în pofida opoziţiei puternice a Israelului.
Heidi Klum, poză rară cu cei patru copii la un festival din Germania. Cum au fost surprinși | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Heidi Klum a fost în centrul atenției la HeidiFest, eveniment organizat în premieră la München, unde s-a afișat alături de cei patru copii, soțul Tom Kaulitz și mama ei, scrie PageSix.
Lider democrat din SUA, mesaj dur: Donald Trump urmează calea spre dictatură. Este foarte îngrijorător şi distructiv # StirileProtv.ro
Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a avertizat duminică că Donald Trump urmează „calea spre dictatură”, după ce fostul președinte a cerut ca adversarii săi politici să fie urmăriți penal de Ministerul Justiției.
Aster, Floarea Stelei – Cum se îngrijește una dintre cele mai populare plante de toamnă. Idei pentru o grădină colorată # StirileProtv.ro
Când spectacolul verii din grădină începe să se estompeze, asterele, sau Floarea Stelei, fură privirea.
Financial Times: UE va bloca accesul marilor companii tehnologice la noul sistem de partajare a datelor financiare # StirileProtv.ro
Marile companii de tehnologie pierd o bătălie politică la Bruxelles pentru a obține acces la piața datelor financiare din UE.
Apărarea antiaeriană, ineficientă la frontieră. Guvernatorul Belgorodului recunoaște una din slăbiciunile armatei ruse # StirileProtv.ro
Sistemele rusești de apărare antiaeriană nu pot doborî dronele ucrainene când ajung la graniță, ceea ce permite aparatelor să intre adânc în țară din acest motiv și provoacă pagube, a declarat guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov.
Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza. Printre victime se numără o femeie însărcinată și doi copii # StirileProtv.ro
Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de civili să fugă, au declarat autorităţile sanitare din enclavă, transmite Reuters.
Atac armat la o nuntă în SUA. O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite. „L-am lovit în cap cu un scaun” # StirileProtv.ro
O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite în urma unui atac armat în masă care a avut loc sâmbătă seara, în timpul unei nunți desfășurate la Sky Meadow Country Club din Nashua, New Hampshire, scrie Daily Mail.
Cum va fi vremea la finalul lunii. Din 25 septembrie se răceşte semnificativ şi apar ploile # StirileProtv.ro
Vremea va fi frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a ţării, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) valabile până la 28 septembrie 2025.
Von der Leyen, mesaj către Moscova după incursiunea avioanelor rusești: UE îşi va apăra fiecare centimetru din teritoriu # StirileProtv.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis - într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir - că Uniunea Europeană "îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său" în faţa provocărilor ruseşti, relatează EFE.
Compania vizată de atacul cibernetic care a provocat haos pe aeroporturile din Europa semnase un contract cu NATO # StirileProtv.ro
Aeroporturile din Bruxelles, Heathrow (Londra) și Berlin-Brandeburg au avut întârzieri și anulări de zboruri din cauza unui atac cibernetic suferit în noaptea de vineri care a afectat sistemele de check-in și îmbarcare.
Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după atacul cibernetic major care a provocat haos # StirileProtv.ro
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in.
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC # StirileProtv.ro
BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua finanțată de Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.
Studiu: Fructul tropical care conţine o moleculă secretă ce luptă împotriva cancerului. Simptomele ceare nu trebuie ignorate # StirileProtv.ro
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţinută din scoarţa de salcie până la descoperiri recente în fructele tropicale.
Iranul amenință cu ruperea relațiilor cu AIEA. Suspendarea vine dacă ONU reinstaurează sancțiunile în dosarul nuclear # StirileProtv.ro
Iranul va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) dacă ONU reinstituie sancţiunile, a avertizat sâmbătă Consiliul Suprem de Securitate al Teheranului, relatează AFP.
Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană din lume. Ce i-a spus femeia de 116 ani # StirileProtv.ro
Regele Charles s-a întâlnit cu cea mai vârstnică persoană din lume – care i-a spus că își amintește de investitura lui ca Prinț de Wales, de acum mai bine de 50 de ani – când „toate fetele erau îndrăgostite de el”.
Un grup hotelier din Polonia recompensează cuplurile care concep copii în unităţile sale de cazare # StirileProtv.ro
Un grup hotelier şi imobiliar polonez doreşte să contribuie la redresarea demografică a ţării, a cărei natalitate este în scădere constantă de doisprezece ani, recompensându-i pe clienţii care vor concepe copii în unităţile sale de cazare.
Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital # StirileProtv.ro
Băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii din 2 septembrie, iar starea sa s-a degradat constant pe parcursul spitalizării.
Reuniune de urgenţă la ONU. Estonia cere reacție fermă după incursiunea avioanelor rusești în spațiul său aerian # StirileProtv.ro
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în urma incursiunii a trei avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP.
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian” # StirileProtv.ro
Președintele ceh Petr Pavel a declarat că NATO ar trebui să răspundă militar la încălcările comise de Rusia în spațiul aerian al Alianței și a propus chiar și doborârea avioanelor ruse.
Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre" ale Guvernului: „Practici abuzive” # StirileProtv.ro
Federația sindicală anunță că va alerta CE și OIM privind „abuzurile” guvernului împotriva angajaților care au protestat în Piața Victoriei pe 15 septembrie.
Pentagonul va interzice accesul liber al presei după mai multe scurgeri de informații. Jurnaliștii din SUA reacționează dur # StirileProtv.ro
Organismele media și jurnaliștii au denunțat noile restricții impuse de Pentagon ca fiind neconstituționale, descriindu-le ca un atac la adresa primului amendament, care garantează libertatea presei.
Un parlamentar german propune doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul NATO. „Kremlinul are nevoie de un semn clar” # StirileProtv.ro
Un parlamentar german a sugerat doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul NATO. El avertizează că doar un răspuns militar ferm poate opri Moscova, în timp ce Alianța se pregătește de consultări după noile provocări aeriene.
Nicolas Maduro cere discuții cu Casa Albă, după atacul american asupra unei nave în Venezuela. Personajul desemnat # StirileProtv.ro
Nicolas Maduro, președintele venezuelean, neagă acuzațiile de trafic de droguri și invită la "o conversație directă și sinceră" prin emisarul președintelui Trump.
Haos și pagube în trafic, în Spania, după ce o mașină a fost condusă fără trei anvelope. Imaginile surprinse pe o șosea # StirileProtv.ro
Imagini șocante au fost surprinse pe o șosea din Spania. Un șofer a parcurs aproximativ 14 kilometri fără anvelopele din față și spate stânga, după ce a făcut pană.
ANM a emis o avertizare de Cod galben de vânt puternic în Timiș. Rafalele ating 70 km/h în mai multe localităț # StirileProtv.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică o avertizare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului valabilă în mai multe localităţi din judeţul Timiş, până în jurul orei 17:30.
O femeie din Iași a scăpat ca prin minune, după ce a fost lovită pe trotuar de o mașină scăpată de sub control # StirileProtv.ro
O femeie de 51 de ani din Iași a scăpat ca prin minune, după ce a fost lovită de o mașină pe trotuar.
Jurnalista chineză Zhang Zhan, condamnată la încă patru ani de închisoare pentru știrile despre Covid # StirileProtv.ro
Zhang a fost rearestată după doar trei luni de la eliberare și acuzată pentru continuarea activității jurnalistice despre abuzurile din China.
Maduro antrenează civili pentru a purta arme. Venezuela se pregătește de un posibil conflict cu SUA # StirileProtv.ro
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite, relatează duminică dpa, preluat de Agerpres.
Serbia a organizat o paradă militară de amploare, descrisă drept „cea mai mare demonstrație de forță militară a țării” | FOTO # StirileProtv.ro
Prin organizarea paradei care a avut loc sâmbătă, Serbia și-a prezintat politica externă complexă, echilibrând ambițiile sale de aderare la UE cu acorduri de furnizare de arme din Franța, China, Israel și Rusia.
Descoperire controversată în aceanele Pământului. Ce creatură au găsit oamenii de știință în adâncuri # StirileProtv.ro
Având în vedere că până în prezent au fost explorate doar 20% din oceanele Pământului, aceasta înseamnă că vor fi descoperite și mai multe specii, iar cea mai recentă descoperire are o culoare roz distinctivă și o suprafață denivelată.
Fals polițist înarmat, neutralizat pe stadionul unde are loc slujba pentru Charlie Kirk. Făcea „verificări de securitate” # StirileProtv.ro
Un bărbat de vârstă de 42 de ani, înarmat, a fost depistat și neutralizat de forțele de ordine pe stadionul unde se desfășoară ceremonia de înmormântare a activistului Charlie Kirk.
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 21 septembrie 2025. Report de peste 6,47 milioane de euro pus în joc # StirileProtv.ro
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), informează Loteria Română.
Protest violent împotriva imigrației în Țările de Jos. Mii de manifestanți s-au ciocnit cu forțele de ordine # StirileProtv.ro
Violențe și haos, sâmbătă, la o demonstrație organizată de extrema dreaptă din Olanda, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile generale.
Avorturile repetate în primul trimestru pot ascunde o afecțiune genetică. Când se recomandă fertilizarea in vitro # StirileProtv.ro
Fiecare an care trece scade calitatea dar și numărul celulelor reproducătoare feminine. De aceea, medicii recomandă ca sarcină să apară cât mai devreme. Calitatea acestor celule nu poate fi schimbată cu niciun medicament.
Bursa de la București a câștigat aproape un miliard de lei la capitalizare într-o săptămână # StirileProtv.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 975,43 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,22%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 104,39%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
Cum putem proteja bariera intestinală. Rolul mișcării, alimentației și somnului pentru un organism sănătos # StirileProtv.ro
Bariera intestinală triază permanent tot ce mâncăm ori bem, toxine, bacterii rele. Practic, selectează cu atenție tot ce vine din mediu. Putem să distrugem această barieră naturală... dacă nu ne mișcăm, și prin dezordine alimentară. Iată cum:
Cum se manifestă epilepsia de lob temporal. La început, simptomele pot fi confundate cu lipsa de vitamine # StirileProtv.ro
Am o cădere de calciu, un leșin în capul pieptului și aceste senzații se tot repetă. Acest tipar înseamnă frecvent crize epileptice.
Ce determină apariția rezistenței la insulină și cum poate fi prevenită. Explicațiile medicilor # StirileProtv.ro
Rezistența la insulină apare înainte de diabetul de tip 2. O determină grăsimea acumulată în organism.
O expertă ONU avertizează că drepturile omului în Rusia se deteriorează rapid. „Șocuri electrice pentru a creşte durerea" # StirileProtv.ro
Situaţia drepturilor omului în Rusia s-a deteriorat de la începutul războiului din Ucraina, afirmă raportoarea ONU Mariana Kaţarova, care semnalează tortură și implicarea personalului medical în abuzuri.
Un tânăr a accidentat mortal un pieton și a fugit, în Neamț. Șoferul a fost reținut # StirileProtv.ro
Bărbatul de 67 de ani din Piatra-Neamț a fost găsit inconștient pe acostament, iar mașina lovită a fost descoperită în parcarea unui centru comercial.
Crinii de toamnă pot transforma o curte umbroasă într-un peisaj elegant, ușor de întreținut, atrăgător de primăvară până toamna.
Salata Caesar rămâne una dintre cele mai îndrăgite preparate, apreciată pentru echilibrul perfect între prospețimea ingredientelor și sosul bogat, cremos. Preparată corect acasă, Salata Caesar poate fi la fel de gustoasă ca în restaurante.
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 21 septembrie 2025
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Kim Jong Un și-a etalat simțul îndrăzneț al modei în timpul vizitei sale la Sinuiju Combined Greenhouse Farm la începutul acestei săptămâni, purtând o pălărie de paie și costumul său negru obișnuit în stil Mao.
Cea mai în vârstă șoferiță de camion, o taximetristă devenită tiristă. Bunica Rosi ajunge acasă o dată pe săptămână # StirileProtv.ro
O femeie de 76 de ani din Germania se poate lăuda cu titlul de „cea mai în vârstă șoferiță de camion”. Bunica Rosi, așa cum este cunoscută, a devenit o legendă pe șosele. Spune că pleacă pe traseu din plăcere, dar și pentru că pensia este mică.
