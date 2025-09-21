Un lider democrat din Senatul american denunţă „calea spre dictatură”, după afirmaţiile lui Trump despre urmărirea oponenţilor săi
G4Media, 21 septembrie 2025 17:50
Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a denunţat duminică „calea spre dictatură” pe care o ia – potrivit lui – Donald Trump, după... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
18:20
EXCLUSIV Genaro Rivas la London Fashion Week Spring Summer 26: între ambiție couture și execuție ieftină # G4Media
Colecția lui Genaro Rivas, prezentată la London Fashion Week, septembrie 2025, a încercat să surprindă prin dramatism, decupaje teatrale și elemente sculpturale, dar ceea ce... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:00
Centrul Pompidou din Paris, care găzduieşte cel mai important muzeu de artă modernă din lume, se închide luni pentru renovări care vor dura cinci ani # G4Media
Centrul Pompidou din Paris, legendara clădire cu arhitectură tubulară multicoloră, care găzduieşte cel mai important muzeu de artă modernă din lume, alături de MoMA din... © G4Media.ro.
Acum o oră
17:50
Reţea de dezinformare finanţată de Rusia, descoperită în Moldova: Cum încearcă Kremlinul să influenţeze alegerile din 28 septembrie # G4Media
O reţea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanţată din Rusia, a fost infiltrată de un reporter sub acoperire al BBC, care a scos la iveală un... © G4Media.ro.
17:50
Un lider democrat din Senatul american denunţă „calea spre dictatură”, după afirmaţiile lui Trump despre urmărirea oponenţilor săi # G4Media
Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a denunţat duminică „calea spre dictatură” pe care o ia – potrivit lui – Donald Trump, după... © G4Media.ro.
17:40
Ce efect are pisica asupra creierului tău. Neuroștiința din spatele torsului, clipitului lent și atașamentului # G4Media
Pisicile au reputația de animale independente, greu de citit și, uneori, distante. Totuși, știința susține că relația dintre oameni și feline înseamnă mai mult decât... © G4Media.ro.
17:40
Lideri ai extremei drepte italiene şi „invitaţii lor internaţionali” s-au reunit în Italia la tradiționala întâlnire a partidului Liga a vicepremierului Salvini / Omagii pentru Charlie Kirk, critici la adresa Bruxellesului și lozinci antimigraţie # G4Media
Lideri ai extremei drepte italiene şi „invitaţii lor internaţionali” s-au adunat duminică la Pontida, în nordul Italiei, cu ocazia reuniunii tradiţionale anuale a partidului Liga... © G4Media.ro.
17:30
Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice # G4Media
Forţele aeriene germane au anunţat că au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul... © G4Media.ro.
17:30
California interzice purtarea măștilor de către cea mai mare parte a forțelor de ordine, inclusiv ICE # G4Media
Guvernatorul Californiei a semnat un proiect de lege care interzice agenților locali și federali, inclusiv celor din cadrul Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:20
ABC în bucătărie. Știai că poți prepara maia fără drojdie de bere folosind, în schimb, strugurii, mai ales acum când se culeg viile? # G4Media
Dacă ești pasionat de pâinea cu maia naturală, fără drojdie de bere, acum e momentul să prepari una. Fermenții pe care îi conțin strugurii sunt... © G4Media.ro.
17:20
Trupul unui important om de afaceri rus, găsit la periferia Moscovei / Decesul acestuia se adaugă unei serii tot mai mari de morți misterioase în rândul oficialilor și antreprenorilor ruși # G4Media
Trupul lui Alexander Tyunin, un om de afaceri rus de top, a fost găsit la periferia Moscovei, adăugându-se la o serie tot mai mare de... © G4Media.ro.
17:10
Italia a cucerit pentru a doua oară consecutiv Billie Jean King Cup la tenis de câmp după ce a învins în marea finală, scor 2-0,... © G4Media.ro.
17:00
Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza, spun medicii, pe fondul avansului tancurilor / Printre victime se numără o femeie însărcinată şi cei doi copii ai săi / Campania militară israeliană a ucis peste 65.000 de palestinieni în doi ani # G4Media
Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de... © G4Media.ro.
16:50
AS Roma a câștigat derbiul „Cetății Eterne” disputat duminică pe „Olimpico” contra marii rivale de la Lazio, scor 1-0. Duelul a făcut parte din etapa... © G4Media.ro.
16:40
500 de oameni de la 9 la 87 de ani au participat la „Marea Dictare”, un concurs organizat la Timișoara după proiectul parizian ”La Grande Dictée des Champs Élysées” / Dominic Fritz: Regulile gramaticale nu sunt un moft # G4Media
În premieră pentru Tmişoara a fost organizată ”Marea Dictare”, un eveniment care a reunit 500 de oameni de toate vârstele. Cel mai mic participant are... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:20
Şefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir – că Uniunea Europeană „îşi va... © G4Media.ro.
16:20
La scurt timp după recunoașterea Palestinei de către Canada, Australia i-a urmat exemplul, scrie Skynews. Potrivit unei postări pe rețelele sociale a prim-ministrului canadian Mark... © G4Media.ro.
16:20
Schimbări importante în clasamentele din F1 după etapa din Azerbaijan: Lupta la titlu se complică # G4Media
Oscar Piastri este marele perdant al weekendului de cursă din Azerbaijan, pilotul australian abandonând în primul tur. Lando Norris nu a putut profita atât cât... © G4Media.ro.
16:10
Tratatul ce privește Marea Liberă va intra în vigoare după ce 60 de ţări au ratificat acordul # G4Media
Un acord internaţional al ONU pentru protejarea mării libere va intra în vigoare după ce cel puţin 60 de state l-au ratificat înainte ca termenul... © G4Media.ro.
16:00
Christopher Nolan a fost ales președinte al Sindicatul Regizorilor Americani, preluând frâiele în momentul în care sindicatul se pregătește pentru negocierile viitoare cu marile studiouri,... © G4Media.ro.
16:00
BREAKING Uniunea Europeană va bloca accesul marilor companii tehnologice la noul sistem de partajare a datelor financiare / Apple, Meta, Google și Amazon sunt excluse pentru a proteja „suveranitatea digitală” a Europei # G4Media
Marile grupuri tehnologice pierd bătălia politică de la Bruxelles pentru a obține acces la piața datelor financiare a UE, în ciuda amenințărilor lui Donald Trump... © G4Media.ro.
15:50
Verstappen, învingător în cursa F1 de la Baku – Podium surprinzător în Azerbaidjan: Zi slabă pentru McLaren # G4Media
Max Verstappen a fost imperial în Azerbaidjan, campionul mondial en-titre dominând Grand Prix-ul de Formula 1 de la un capăt la altul (victoria cu numărul... © G4Media.ro.
15:50
Jurnalista chineză care a relatat despre COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare / Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor a calificat procesului acesteia drept „o persecuţie flagrantă” / China rămâne ţara cu cei mai mulţi jurnalişti închişi din lume # G4Media
Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din oraşul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare de patru ani... © G4Media.ro.
15:40
Animalele de companie ne salvează de de singurătate și boli. 5 moduri prin care ne ajută să fim mai sănătoși și mai fericiți # G4Media
Animalele de companie pot fi parteneri în menținerea sănătății și a echilibrului emoțional. Însă această relație nu ar trebui să fie unilaterală. Dacă oamenii beneficiază de... © G4Media.ro.
15:40
Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major # G4Media
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după... © G4Media.ro.
15:40
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro se declară dispus la negocieri directe cu emisarul lui Trump, Richard Grenell, după seria de atacuri americane asupra unor ambarcaţiuni venezuelene # G4Media
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a oferit să iniţieze discuţii directe cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, la câteva zile după primul atac al SUA asupra... © G4Media.ro.
15:30
Un parlamentar german evocă posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti care pătrund ilegal în spaţiul aerian NATO # G4Media
Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti deasupra teritoriului NATO, în momentul în care ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice analizează modul... © G4Media.ro.
15:20
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţinută din scoarţa de salcie până la descoperiri recente în... © G4Media.ro.
15:20
Vreme mult mai caldă în următoarele zile, cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius / Din 25 septembrie se răceşte semnificativ şi apar ploile # G4Media
Vremea va fi frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a ţării, însă spre sfârşitul... © G4Media.ro.
15:20
Peste 500 de militari români şi străini participă la un exerciţiu internaţional organizat de Jandarmeria Română # G4Media
Peste 500 de militari români şi străini din 15 ţări şi 5 organizaţii internaţionale de securitate participă, începând de duminică, la un exerciţiu internaţional organizat... © G4Media.ro.
15:10
Guvernul taliban exclude un eventual acord ce privește recuperarea de către SUA a bazei aeriene Bagram # G4Media
Un eventual acord privind restituirea fostei baze aeriene americane Bagram este „imposibil”, a declarat duminică guvernul taliban de la Kabul, după ce preşedintele american american... © G4Media.ro.
15:10
Universitatea din Oxford afirmă că a devenit prima instituție de acest gen din Marea Britanie care oferă acces la versiunea educațională a instrumentului de inteligență... © G4Media.ro.
14:50
Premierul britanic Keir Starmer își va îndeplini promisiunea de a recunoaște statul palestinian, după ce în iulie a stabilit o serie de condiții pe care... © G4Media.ro.
14:40
Generalul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a luptat în Ucraina, demis din armată # G4Media
General-colonelul rus Alexander Lapin, comandant de rang înalt care a participat la primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar, a... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:20
FOTO – VIDEO | Producători locali din toată țara, tradiții, gusturi autentice, la Sărbătoarea Castanelor din Baia Mare / Comerciant: „Avem pâine bătută, coaptă pe vatră, pâine cu unsoare și ceapă, bulz, fasole cu ciolan în pâine” # G4Media
Baia Mare găzduiește în acest sfârșit de săptămână, între 19 și 21 septembrie, una dintre cele mai așteptate manifestări ale toamnei: Sărbătoarea Castanelor. Evenimentul aduce... © G4Media.ro.
14:20
VIDEO Abandon de marcă la Baku: Oscar Piastri, liderul din F1, accident spectaculos în primul tur # G4Media
Oscar Piastri a avut parte de o cursă foarte scurtă la Baku, liderul ierarhiei mondiale din Formula 1 abandonând după doar câteva viraje contând pentru... © G4Media.ro.
14:00
Europa Liberă: Au apărut dovezi despre copii ucraineni răpiți de Rusia care ar fi forțați să fabrice drone și alte echipamente militare # G4Media
Pentru prima dată, au apărut dovezi că Rusia a folosit copii ucraineni răpiți pentru a asambla drone și echipamente militare. Dezvăluirea aparține unei echipe de... © G4Media.ro.
14:00
Reuniune extraordinară luni a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti în Estonia # G4Media
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va avea loc luni, la cererea sa, în... © G4Media.ro.
14:00
Iga Swiatek, campioană la WTA Seul: Revenire remarcabilă după ce a pierdut primul set cu 6-1 # G4Media
Iga Swiatek este noua campioană a turneului WTA de la Seul, fosta lideră mondială revenind spectaculos în finala cu Ekaterina Alexandrova după ce a pierdut... © G4Media.ro.
13:50
Un băiat de 13 ani accidentat grav în județul Sibiu, la începutul lunii septembrie, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică a murit la spital # G4Media
Băiatul de 13 ani care, la începutul lunii septembrie, a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu trotineta electrică, nu a... © G4Media.ro.
13:40
Cum se adaptează industria hranei pentru animale în 2025 în fața crizei economice și a schimbărilor de consum # G4Media
Industria hranei pentru animale se confruntă cu provocări semnificative în 2025. Un context economic volatil, marcat de inflație și de modificări ale comportamentului consumatorilor, impune... © G4Media.ro.
13:40
Vicepremierul Marii Britanii, David Lammy, a declarat duminică că recunoaşterea unui stat palestinian nu ar însemna apariţia ”peste noapte” a acestuia, subliniind că un astfel... © G4Media.ro.
13:40
Starbucks a publicat o declarație în care clarifică politica companiei după ce un angajat a „refuzat” cererea unui client de a scrie numele lui Charlie Kirk pe paharul său. # G4Media
Lanțul american de cafenele Starbucks a publicat o declarație în care clarifică politica companiei după ce pe TikTok a fost publicat un clip în care... © G4Media.ro.
13:40
Un băiat de 13 ani accident grav în județul Sibiu, la începutul lunii septembrie, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică a murit la spital # G4Media
Băiatul de 13 ani care, la începutul lunii septembrie, a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut cu trotineta electrică, nu a... © G4Media.ro.
13:10
Peste 40 de zboruri au fost anulate sau deviate duminică la Aeroportul din Bruxelles după atacul cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi europene # G4Media
Un total de 44 de zboruri de la Aeroportul din Bruxelles au fost anulate sau deviate duminică, în urma atacului cibernetic de vineri asupra unui... © G4Media.ro.
13:10
Uniunea Salvați România (USR) filiala București a anunțat, duminică, într-un comunicat de presă, nominalizarea lui Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. „Andrei Nistor... © G4Media.ro.
12:50
Reportaj FOTO-VIDEO | Niagara, o altfel de filosofie agricolă: crame de familie, mese la fermă, cu bucate din gospodăria proprie și evenimente culturale/ Cum pot schimba cramele-boutique viața economică și turistică a unei comunități! # G4Media
Când te plimbi prin podgoriile din Niagara, nu întâlnești doar linii ordonate de viță-de-vie și clădiri elegante de degustare. © G4Media.ro.
12:50
Drama flotei din Gaza: purtătorul de cuvânt demisionează, Greta schimbă barca după incendiu, activiștii renunță # G4Media
Grupul principal de bărci care navighează într-o flotilă pro-palestiniană către Gaza a trecut de Malta în ultimele zile și continuă să se îndrepte spre est,... © G4Media.ro.
12:40
O delegaţie de congresmeni americani, în vizită în China pentru stabilizarea relaţiilor bilaterale # G4Media
Un grup de congresmeni americani a sosit duminică în China, aceasta fiind prima delegaţie a Camerei Reprezentanţilor a SUA care efectuează o vizită în China... © G4Media.ro.
12:30
Roger Federer se află în acest weekend la San Francisco, acolo unde se dispută ediția din 2025 a Laver Cup. În urmă cu trei ani... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
12:20
Bărbatul care a mers cu un pistol cu aer comprimat la locuința fraților Tate din România nu ar fi comis nicio infracțiune: polițiștii nu au deschis dosar penal, dar au reținut arma (surse) # G4Media
Bărbatul care a mers, sâmbătă noaptea, cu un pistol cu aer comprimat la locuința fraților Andrew și Tristan Tate din România nu este cercetat pentru... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.