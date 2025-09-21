Vinicius nu poate sta departe de scandaluri

12:50

După percheziţiile de joi, de la Compania de Apă Brașov, procurorii DNA au decis să-l reţină pe Liviu Cocoş, directorul interimar al instituției. El este acuzat de cumpărare de influență și dare de mită, conform unui comunicat al DNA. Totodată, pe lângă funcția deținută în compania de apă, Cocoș este şi prim-vicepreşedinte al PNL Brașov. […] The post Liviu Cocoş, reţinut de DNA după perchezițiile de la Compania de Apă Brașov. Ce acuzaţii i se aduc celui care ocupă și funcția de prim-vicepreședinte PNL first appeared on Ziarul National.