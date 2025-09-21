O companie aeriană românească reia ruta către un oraș din SUA după o pauză de 24 de ani
PSNews.ro, 21 septembrie 2025 17:50
Compania aeriană low-cost HiSky a anunțat miercuri că va lansa un serviciu non-stop către un important oraș din SUA, potrivit site-ul care oferă informații despre industria aviației comerciale, Airlinegeeks.com. Începând cu 4 iunie 2026, compania aeriană low-cost va conecta capitala României, București, cu Chicago. Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, joia și duminica.
• • •
Acum 15 minute
18:10
Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO # PSNews.ro
Collins Aerospace, o companie care furnizează sisteme de check-in și îmbarcare pe aeroporturi din întreaga lume, a semnat recent un contract cu Agenția de Comunicații și Informații a NATO. Compania a fost ținta unui atac cibernetic major, care a afectat traficul pe mai multe aeroporturi. Zeci de zboruri au fost întârziate, iar altele, anulate.
Acum 30 minute
18:00
Oficial. România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Peste 17% din populație e afectată # PSNews.ro
Chiar dacă într-o relativă scădere în ultimii doi ani, rata de sărăcie materială și socială a României este la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, de 17,2%, depășind Bulgaria și Grecia, potrivit unui raport întocmit de Erste Bank. Potrivit datelor Comisiei Europene, în 2024, rata copiilor expuși la sărăcie și excluziune socială a fost
Acum o oră
17:50
17:30
Când trecem la ora de iarnă și de ce se întâmplă mai devreme decât în alți ani? Dormim mai mult # PSNews.ro
Toamna aduce din nou schimbarea orei. În ultima duminică din octombrie, ceasurile se dau înapoi și câștigăm o oră de somn. De ce autoritățile au stabilit ca trecerea să fie mai devreme și cum ne influențează asta viața de zi cu zi? În acest an, trecerea la ora de iarnă nu ne ia doar prin
17:30
Premierul canadian Mark Carney a declarat duminică faptul că ţara sa recunoaşte oficial statul Palestina, alăturându-se celor peste 140 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite care au făcut deja acest pas, în pofida opoziţiei puternice a Israelului, transmite Reuters. "Canada recunoaşte statul Palestina şi îşi oferă parteneriatul pentru construirea promisiunii unui viitor paşnic atât pentru
17:30
Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de „trădare” # PSNews.ro
Sergiu Mihalcea, unul dintre cei mai vocali pro-ruși și anti-occidentali oameni din AUR, a anunțat că își dă demisia din partid. Mihalcea îl acuză pe Simion de trădare și că mimează opoziția. De asemenea, îl critică pe liderul AUR și pentru apropierea de Călin Georgescu. Sergiu Mihalcea a deschis listele AUR pentru Senat în județul
Acum 2 ore
17:20
Muncitorii străini cu vize H-1B au creat haos pe marile aeroporturi după ordinul lui Donald Trump, care introduce noi taxe pentru aceste documente. Întoarceri precipitate în SUA au fost raportate din India, China și Statele Unite, potrivit Reuters. Mii de muncitori indieni și chinezi deținători de vize H-1B au fost obligați să-și abandoneze planurile de
17:20
Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion rusesc deasupra Mării Baltice # PSNews.ro
Forţele aeriene germane au anunţat că au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, transmite Reuters. "Din nou, forţa noastră de reacţie rapidă, formată din două Eurofightere, a fost activată
17:10
Cele mai reprezentative fabrici care se află acum în șantier au o valoare cumulată de investiție de aproape 3 miliarde de lei, adică 542 de milioane de euro, potrivit datelor IBC Focus, platformă de monitorizare a șantierelor și proiectelor de construcții din România. Prima fabrică ca valoare a investiției aflată pe lista celor de la IBC
17:00
În premieră pentru Timişoara a fost organizată "Marea Dictare", un eveniment care a reunit 500 de oameni de toate vârstele. Cel mai mic participant are 9 ani, iar el mai mare are 87 de ani. Concursul este organizat după modelul "La Grande Dictée des Champs Élysées". După ce lucrările vor fi corectate, vor fi oferite
16:50
Criză majoră de dascăli. Mii de ore de curs neacoperite, inclusiv în Capitală. Discipline de bază fără profesori # PSNews.ro
Este criză de dascăli în România, nu doar în orașele mici sau în mediul rural, ci și în Capitală. Printre cauzele care au dus la această situație sunt măsurile recente care au făcut plata cu ora neatractivă în sistemul de învățământ, arată Digi24. Noul an școlar a început în plină criză a profesorilor. O situație
16:50
Pro-rușii, promisiuni de basm înainte de alegerile din Moldova: Gaz gratis, salarii mari, trai mai bun decât în Elveția # PSNews.ro
A mai rămas o săptămână până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar în lipsa unor proiecte de țară, partidele pro-ruse aleg calea populismului. Promisiuni spectaculoase, greu de crezut, dar eficiente electoral: gaz gratis, salarii uriașe sau chiar o Moldovă mai dezvoltată decât Elveția. În Republica Moldova promisiunile populiste devin tot mai frecvente în campaniile electorale,
16:40
Probleme majore cu noile cărți de identitate electronice. Ce au pățit mai mulți studenți # PSNews.ro
Se pare că noile cărți de identitate electronice aduc deja o serie de probleme, în special pentru studenți. Noile cărți de identitate electronice, lansate ca o soluție modernă și sigură, au început deja să creeze dificultăți. Una dintre cele mai mari probleme îi afectează pe studenți, care întâmpină obstacole atunci când solicită facilități de transport.
16:30
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă granițele țărilor NATO # PSNews.ro
Președintele ceh, Petr Pavel, a declarat că NATO ar trebui să răspundă prin mijloace militare la încălcările comise de Rusia. Acest lucru are legătură cu recentele încălcări ale spațiului aerian estonian și polonez de către avioane și drone rusești. El a clarificat declarația, spunând că o reacție militară ar putea include doborârea unui avion rusesc,
16:30
Campionatul Mondial de Canotaj a debutat duminică la Shanghai, aducând primele succese pentru sportivii români. Victorie la dublu rame feminin Simona Radiş și Magda Rusu au dominat calificările în proba de dublu rame, obținând cel mai bun timp, 6:51.72. Ele s-au calificat direct în semifinale. „A fost o cursă bună, sperăm să urmeze alte
Acum 4 ore
16:20
Mărturia românului arestat pe nedrept 30 de zile, în timp ce se afla în vacanță în Italia # PSNews.ro
Un bărbat din Iași a trăit un coșmar în vacanța cu familia, după ce a fost arestat în Italia din cauza unui furt de identitate. Nu a fost o simplă confuzie de nume, ci o eroare gravă: un infractor român, prins după ce a spart mai multe bancomate, a folosit datele lui personale. Ovidiu Andronache
16:20
Liviu Alexa: Bihor, Județul Evaziune. Bolojan se face cǎ nu vede cum intră lunar sute de cisterne cu motorinǎ ruseascǎ # PSNews.ro
Te rog, nu trece peste ancheta asta. M-am străduit mult să ţi-o prezint în mod simplu, deşi e foarte complexă. Azi afli cum fura din top nişte rechini la graniţa de Vest a României. Restul e bla bla. Cisterne pline de motorină rusească râd în soare argintii trecând ca prin brânză vămile din Vestul României,
16:10
Premieră mondială. În Piața Constituției va fi lansată o mașină sport cu producție foarte limitată # PSNews.ro
O mașină sport cu producție foarte limitată va fi lansată în Piața Constituției din București. Este vorba despre modelul Koenigsegg Jesko „Cobyx" care va fi prezentat în premieră mondială în cadrul evenimentului Gumball. Primăria Municipiului București anunță că „raliul internațional Gumball 3000 revine la București după aproape 10 ani, cu o paradă a peste 100
16:00
Miza alegerilor parlamentare din R. Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important” # PSNews.ro
Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, moldovenii își aleg direcția către vest sau către est, iar lupta se va da la extreme, între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic. Autoritățile, de la Chișinău, dezmint zilnic informații false, venite din zona pro-rusă, care încearcă să manipuleze populația. O pagină web care
16:00
Ca în fiecare duminică după amiază, Orășelul Copiilor își așteaptă musafirii în Colțul de poveste, de la ora 17.00. Scriitoarea Oana Bucur, co-fondator al Editurii Sofiami, vine să-l prezinte pe Şoşon, băiețelul care descoperă un Bucureşti surprinzător, magic. Șoșon este un baiețel care nu stă locului nicio clipă. Într-o zi, hotărăște să-i aducă mamei luna
15:50
Deciziile recente ale experților americani privind imunizarea împotriva varicelei la copii în SUA ridică semne de întrebare și în România, unde acest vaccin nici măcar nu este inclus în programul național. Într-o postare publicată pe pagina Spitalul Virtual pentru Copii, medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția asupra schimbărilor făcute de ACIP (Advisory Committee on Immunization
15:50
Sondaj CURS. 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Scepticism față de clasa politică # PSNews.ro
Un sondaj național realizat de CURS în perioada 5–19 septembrie 2025 arată o imagine apăsată de nemulțumiri economice și de scepticism față de clasa politică. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația României, cu o marjă de eroare de ±3%. Sondajul CURS din septembrie 2025 arată un
15:30
METEO Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români # PSNews.ro
Un nou vortex polar, care se formează deasupra Arcticii, ar putea aduce iarna mai devreme în țara noastră. Meteorologii avertizează că, în funcție, de evoluția acestuia, România ar putea fi lovită de episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate cu perioade mai blânde, anunță Digi24. Cum va fi iarna 2025/2026 În fiecare an, odată
15:30
Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „lista neagră” a Guvernului. România riscă sancțiuni # PSNews.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a anunțat că va sesiza Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii cu privire la abuzurile grave comise de Guvernul României împotriva propriilor angajați, după ce șeful Cancelariei lui Bolojan a cerut o listă cu cei care au ieşit la proteste pentru a le tăia din salarii. Mihai Jurcă a
15:20
Atenționare MAE de călătorie în Marea Britanie, Germania şi Belgia din cauza atacului cibernetic din aeroporturi # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească în Marea Britanie, Germania și Belgia, în urma atacului cibernetic asupra mai multor aeroporturi din aceste țări, care a provocat întârzieri la zeci de zboruri. Astfel, MAE îi informează pe românii care aveau planuri de călătorie în Marea Britanie, Germania și
15:00
Simion țintește ca AUR să obțină 50% la alegeri: “Sunt foarte bucuros că partidele de dreapta câștigă în toată Europa” # PSNews.ro
George Simion, președintele AUR și vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR Party), a participat sâmbătă la evenimentul „The Right That Wins", organizat la Paris. Liderul român a declarat că este „foarte bucuros că în toată Europa partidele de dreapta câștigă alegerile". „Suntem cel mai pro-transatlantic partid european. De aceea am fost la Washington la inaugurarea
15:00
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry # PSNews.ro
Avioane de vânătoare britanice au survolat Polonia, ca parte a unei operaţiuni de a întări flancul estic al NATO după ce drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în cursul acestei luni, potrivit Ministerului britanic al Apărării, citat de CNN. Două avioane de vânătoare Typhoon au decolat de la baza Royal Air Force din
14:50
Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor
14:50
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale # PSNews.ro
Liderul cecen Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului. Nu este prima dată când Adam Kadîrov, deși minor, ocupă funcții cu responsabilitate înaltă în stat. El a deținut cel puțin șapte poziții oficiale în ultimii doi ani. Adolescentul a fost numit șef al echipei de securitate a tatălui său în 2023, în același
14:30
FRF anunţă o anchetă internă privind activitatea lui Ion Geolgău. De ce este acuzat oficialul # PSNews.ro
Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău. Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicităţii acestora prin proceduri interne, în deplină transparenţă şi conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, Federaţia Română de Fotbal face
14:30
Demonstrație de forță militară, într-o țară vecină cu România. Tancuri, avioane, rachete și 10.000 de militari # PSNews.ro
Joi, Serbia a organizat o paradă militară de amploare în capitala Belgrad, prezentând tancuri, sisteme de rachete și avioane de vânătoare, în ceea ce oficialii au descris ca fiind cea mai mare demonstrație de forță militară din istoria țării, relatează Mediafax. Președintele Aleksandar Vucic a asistat la paradă, la care au participat aproximativ 10.000 de
Acum 6 ore
14:20
Salvamont, intervenţii în ultimele 24 de ore: O persoană găsită decedată, alte 4 transportate la spital # PSNews.ro
O persoană a fost găsită decedată şi alte patru au fost transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor salvamontiştilor din ultimele 24 de ore. Potrivit Salvamont România, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 13 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Astfel, au fost înregistrate câte […] Articolul Salvamont, intervenţii în ultimele 24 de ore: O persoană găsită decedată, alte 4 transportate la spital apare prima dată în PS News.
14:20
Consilierul judeţean Cornelia-Elena Micicoi, nominalizarea USR pentru funcţia de prefect de Timiş # PSNews.ro
USR Timiş a nominalizat-o pe Cornelia-Elena Micicoi, consilier judeţean, pentru funcţia de prefect al judeţului Timiş. Ea îl va înlocui din funcţie pe actualul prefect, Mihai Ritivoiu (PSD). ”Cornelia Micicoi este consilier judeţean, aleasă pe lista Alianţei Dreapta Unită (USR + Forţa Dreptei + PMP). În contextul nominalizării sale la funcţia de prefect, doamna Micioi […] Articolul Consilierul judeţean Cornelia-Elena Micicoi, nominalizarea USR pentru funcţia de prefect de Timiş apare prima dată în PS News.
14:10
Expert: Cazul Călin Georgescu, exemplu de manual de operaţii informaţionale, război hibrid, propagandă # PSNews.ro
Serviciile secrete româneşti ştiu identitatea agenţilor de influenţă străini pro-ruşi care acţionează pe teritoriul ţării noastre, dar prezenţa în interiorul acestor servicii a unei tabere suveraniste de susţinători ai ideilor antioccidentale le permite acestor agenţi să supravieţuiască şi să se desfăşoare în continuare, afirmă pentru News.ro colonelul în retragere Călin Hentea, expert în propagandă, operaţii […] Articolul Expert: Cazul Călin Georgescu, exemplu de manual de operaţii informaţionale, război hibrid, propagandă apare prima dată în PS News.
14:00
LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. La 6/49 reportul la categoria I depășește 6,47 milioane de euro # PSNews.ro
Duminica, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 18 septembrie, Loteria Română a acordat peste 23.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei. Numerele câștigătoare Loto 6/49: Noroc: Joker: Noroc Plus: Loto 5/40: Super […] Articolul LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. La 6/49 reportul la categoria I depășește 6,47 milioane de euro apare prima dată în PS News.
13:50
Ucraina a sancţionat 11 politicieni şi activişti din R. Moldova. Furtună şi Guţul, pe lista neagră a lui Zelenski # PSNews.ro
Ucraina a hotărât sancţiuni împotriva a 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova, acuzaţi că destabilizează ţara în interesul Moscovei, promovează naraţiuni pro-ruse şi justifică agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit newsmaker.md. Pe listă figurează Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare”, care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, […] Articolul Ucraina a sancţionat 11 politicieni şi activişti din R. Moldova. Furtună şi Guţul, pe lista neagră a lui Zelenski apare prima dată în PS News.
13:50
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, înaintea unei săptămâni decisive la ONU # PSNews.ro
Marea Britanie și Portugalia urmează să recunoască oficial, duminică, statul Palestina, cu doar o zi înainte de începerea dezbaterilor de la Adunarea Generală a ONU, unde soluția a două state va fi în centrul discuțiilor, transmit agențiile internaționale de presă. Decizia marchează o schimbare majoră de poziție pentru doi dintre aliații tradiționali ai Israelului, în […] Articolul Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, înaintea unei săptămâni decisive la ONU apare prima dată în PS News.
13:50
Kelemen Hunor, despre alegerile de la Primăria Capitalei: Eu aş stabili alegeri în 2025, undeva spre toamna târziu # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că ar stabili data alegerilor pentru Primăria Capitalei în acest an, la sfârşitul toamnei. El a atras atenţia că, în cazul unui proces, Guvernul ar pierde în instanţă şi ar fi obligat să organizeze aceste alegeri. ”Cu Primăria Capitalei e o altă discuţie, ei trei (PNL, PSD şi USR […] Articolul Kelemen Hunor, despre alegerile de la Primăria Capitalei: Eu aş stabili alegeri în 2025, undeva spre toamna târziu apare prima dată în PS News.
13:30
Antreprenorul Andrei Nistor este nominalizarea USR pentru funcţia de prefect al Capitalei. ”Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii şi un sprijin real pentru cetăţeni, dar şi un lider care să înţeleagă specificul regiunii Bucureşti-Ilfov”, a declarat Nistor. ”Uniunea Salvaţi România (USR) filiala Bucureşti anunţă nominalizarea domnului Andrei […] Articolul Nominalizarea USR Bucureşti pentru funcţia de prefect al Capitalei apare prima dată în PS News.
13:30
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Donald Trump şi JD Vance, printre participanţi # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat pe 10 septembrie, fiind împuşcat în gât în timp ce modera o dezbatere pe […] Articolul Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk la Arizona. Donald Trump şi JD Vance, printre participanţi apare prima dată în PS News.
13:30
Guvernul a fost dat în judecată pentru că amână alegerile din Capitală. Începe războiul Coaliției pentru candidați # PSNews.ro
Scandalul alegerilor pentru Primăria Capitalei ia amploare. Guvernul a fost dat în judecată pentru că alegerile nu au fost organizate în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului. Legal, alegerile pentru Capitală ar mai putea fi organizate în decembrie în acest an, însă partidele nu își doresc acest lucru pentru că este lună de sărbători. […] Articolul Guvernul a fost dat în judecată pentru că amână alegerile din Capitală. Începe războiul Coaliției pentru candidați apare prima dată în PS News.
13:20
METEO Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare # PSNews.ro
Duminică, atmosfera va fi însorită în toată țara și temperaturile continuă să crească ușor în majoritatea zonelor. Cel mai cald o să fie în Banat și în sud-vestul Olteniei – 32 de grade, iar cel mai răcoros pe litoral – 23 de grade. Dimineața va fi ceață în unele zone, dar mai târziu se înseninează […] Articolul METEO Vremea azi, 21 septembrie. Temperaturile sunt în ușoară creștere, însă sunt și zone în care se simte răcoare apare prima dată în PS News.
13:20
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. General: „Coaliția a greșit mult” # PSNews.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu critică politicienii pentru că, după aproape patru ani de la invazia Ucrainei, nu există o lege de pregătire a populației în scenariul unui război. Tot el a explicat, în emisiunea „În fața ta”, că vina este a Coaliției, care se teme că electoratul va interpreta o astfel de măsură ca […] Articolul De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. General: „Coaliția a greșit mult” apare prima dată în PS News.
13:00
Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală # PSNews.ro
Ceea ce se voia a fi un summit de anvergură dedicat comunității românești din străinătate s-a transformat într-o scenă absurdă în care politicenii români au vorbit în fața unei săli goale în Chicago. Imaginile îi arată pe Oana Țoiu sau Daniel David, acesta din urmă prin teleconferință, vorbind pe scena unui amfiteatru gol. „Bine ați […] Articolul Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală apare prima dată în PS News.
13:00
Kelemen Hunor: Funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine. Funcţionează, trebuie să funcţioneze # PSNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre actuala coaliţie de guvernare că ea funcţionează şi că, din punctul său de vedere, există alternativă la guvernare. ”Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat”, a adăugat el. ”Funcţionează. Noi avem acest obicei prost de foarte mulţi ani, din experienţa mea, începând cu […] Articolul Kelemen Hunor: Funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine. Funcţionează, trebuie să funcţioneze apare prima dată în PS News.
12:50
Atac sângeros la un club din SUA, unde avea loc o nuntă. Ce a strigat atacatorul înainte să deschidă focul # PSNews.ro
Un bărbat a deschis focul sâmbătă seara în Sky Meadow Country Club din Nashua, New Hampshire, ucigând o persoană și rănind mai mulți oameni. Martorii spun că atacatorul a strigat „Free Palestine” în timpul atacului. Suspectul, un bărbat adult, se află în custodia poliției. Atacul armat a avut loc sâmbătă seară la clubul country Sky […] Articolul Atac sângeros la un club din SUA, unde avea loc o nuntă. Ce a strigat atacatorul înainte să deschidă focul apare prima dată în PS News.
12:40
Criza din aeroporturi se adâncește: Zeci de zboruri anulate și duminică. Rusia, bănuită că ar fi în spatele atacului # PSNews.ro
Criza provocată de atacul cibernetic care a paralizat trei mari aeroporturi europene va continua, cel mai probabil, până mâine. Este anunţul conducerii aeroportului din Bruxelles, care a dispus anularea a jumătate din zborurile programate pentru astăzi. Între timp, în Marea Britanie, mai multe voci de pe scena politică cer ca guvernul să lămurească public dacă are […] Articolul Criza din aeroporturi se adâncește: Zeci de zboruri anulate și duminică. Rusia, bănuită că ar fi în spatele atacului apare prima dată în PS News.
12:30
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan și susține că ANAF nu ar trebui desființat, ci doar reformat. Alexandru Nazare a declarat la Digi24 că instituția a reușit să își schimbe abordarea în ultimele două luni, odată cu noul Guvern, și a început să adune mai mulți bani la bugetul de […] Articolul Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:20
Test de foc pentru Guvernul Bolojan. Scandalurile care zguduie Coaliția și care pot duce la demisia premierului # PSNews.ro
Urmează o săptămână decisivă pentru Guvernul Bolojan. În mai puțin de două zile, Curtea Constituțională va pronunţa decizia privind pensiile magistraților. De acest verdict depinde şi soarta Guvernului, aşa cum a declarat premierul Ilie Bolojan. Între timp, coaliția se clatină sub greutatea scandalurilor pe bani, funcții și reforme: concedieri în administrație, plafonarea adaosului comercial și alegerile pentru Capitală. […] Articolul Test de foc pentru Guvernul Bolojan. Scandalurile care zguduie Coaliția și care pot duce la demisia premierului apare prima dată în PS News.
12:10
Europa dorește să construiască un zid de drone pentru a-și proteja flancul estic de Rusia. Este fezabil proiectul? # PSNews.ro
Două companii implicate în construirea unui zid de drone în țările baltice afirmă că tehnologia lor este gata să fie implementată. Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, a declarat în discursul său din 10 septembrie privind starea Uniunii că Europa „trebuie să răspundă apelului” statelor baltice de a „construi un zid de drone”. „Nu […] Articolul Europa dorește să construiască un zid de drone pentru a-și proteja flancul estic de Rusia. Este fezabil proiectul? apare prima dată în PS News.
