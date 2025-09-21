O companie aeriană românească reia ruta către un oraș din SUA după o pauză de 24 de ani

13:00

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre actuala coaliţie de guvernare că ea funcţionează şi că, din punctul său de vedere, există alternativă la guvernare. ”Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat”, a adăugat el. ”Funcţionează. Noi avem acest obicei prost de foarte mulţi ani, din experienţa mea, începând cu […] Articolul Kelemen Hunor: Funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine. Funcţionează, trebuie să funcţioneze apare prima dată în PS News.