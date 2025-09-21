Tras pe dreapta în Liga 1 Unul dintre titularii obișnuiți de la FCSB va mai juca doar în Europa League: „Ne-a nenorocit!”

13:40

O investigație realizată de Hunterbrook Media și jurnalistul Pablo Torre a stârnit îngrijorare în lumea sportului. Aceștia acuză China că ar fi colectat date cerebrale de la sportivi precum Jannik Sinner, Mikaela Shiffrin, Charles Leclerc sau fotbaliști de la Manchester City. China ar fi furat datele cerebrale prin banda electronică FocusCalm, pentru a le folosi în scop militar.