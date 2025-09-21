Oana Ioniţă, Business MAGAZIN. Speranţe mici, rate mari: e creditul pe 30 de ani singura speranţă a generaţiei Z la un apartament?

Ziarul Financiar, 21 septembrie 2025 18:00

Oana Ioniţă, Business MAGAZIN. Speranţe mici, rate mari: e creditul pe 30 de ani singura speranţă a generaţiei Z la un apartament?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
18:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 22 septembrie 2025, ora 09.30 cu Bogdan Florea, CEO Connections Consult Ziarul Financiar
18:00
Oana Ioniţă, Business MAGAZIN. Speranţe mici, rate mari: e creditul pe 30 de ani singura speranţă a generaţiei Z la un apartament? Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:15
Cum sună mesajul giganţilor americani din tech pentru angajaţii străini, după ce Trump a introdus o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B: Reveniţi de urgenţă în ţară, anulaţi-vă orice planuri de concedii şi de a părăsi Statele Unite. Nu avem mai multe răspunsuri Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:15
Business MAGAZIN. Cum a ajuns Bob Coffee Lab din piaţa Charles de Gaulle cel mai hot loc de întâlnire din zonă pentru corporatişti Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:15
Business MAGAZIN. Cine este Wang Ning, cel mai tânăr miliardar din China, care a sărit direct la 22 mld. dolari, datorită Labubu, păpuşa care a explodat în popularitate peste tot în lume Ziarul Financiar
13:30
Business MAGAZIN. Cum arată viitorul: 100 ani de viaţă, 70 de muncă şi o viaţă înteragă de consum. De ce cariera nu trebuie să se încheie la 60 de ani şi ce avem de câştigat din asta? Ziarul Financiar
12:30
Business MAGAZIN. Ionuţ Codreanu a pus bazele primului studio cu ADN nordic din România, iar azi conduce o echipă care modelează lumea aspră a lui Dune: Awakening. Care este istoria studioului de jocuri video Funcom din Bucureşti Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:15
Business MAGAZIN. Grupul Renault, proprietarul Dacia, a lansat o strategie de transformare digitală bazată pe inteligenţa artificială în metaverse, cu scopul de a reduce costurile de producţie, a accelera lansările de modele şi a îmbunătăţi calitatea vehiculelor. Va reuşi grupul francez să facă faţă asaltului chinezilor? Ziarul Financiar
12:15
Business MAGAZIN. Ce urmează pe piaţa rezidenţială? Mai puţine autorizaţii, mai puţine locuinţe, preţuri mai mari Ziarul Financiar
11:45
Mişcări seismice în piaţa muncii din SUA, după schimbările aduse programului de vize H-1B, pe care se bazează giganţii tech: Angajatorii s-au grăbit în weekend să se asigure că mii de angajaţi din întreaga lume nu declanşează noile taxe uriaşe, de 100.000 de dolari per viză Ziarul Financiar
11:30
Schimbări pe bandă în SUA: Pentagonul impune noi restricţii presei. Jurnaliştii vor putea publica doar informaţii autorizate Ziarul Financiar
Acum 12 ore
08:15
Adrian Sârbu, Aleph News: Bolojan plăteşte cu banii noştri deficitul pe care l-au creat aceleaşi partide care acum sunt la guvernare. Domnule Bolojan, nu ne mai luaţi banii, restructuraţi bugetarii! Ziarul Financiar
Acum 24 ore
21:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vrea implicarea României şi Poloniei în doborârea dronelor ruseşti: avem sisteme de apărare antiaeriană, doborâm tot ce zboară spre noi şi spre Polonia. Sau ar putea fi nu doar Polonia, ci şi România. Pe alţii nu ne bazăm Ziarul Financiar
21:00
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, propune prelungirea plafonării preţurilor la alimentele de bază: Oamenii trebuie să se simtă protejaţi Ziarul Financiar
Ieri
16:00
Paradoxul pieţelor: Bursele sunt la maxime istorice, cu volatilitate extrem de scăzută, petrolul este la minimul din 2021, iar investitorii reîncep să parieze pe active riscante şi crypto. În acelaşi timp, Rusia trimite drone în spaţiul aerian NATO, Ucraina rămâne sub asediu, guvernul Franţei riscă să pice, iar preşedintele Trump poartă un război comercial Ziarul Financiar
15:45
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: Reforma ANAF este pe un trend bun. Totuşi, schimbarea nu are cum să se producă peste noapte. Problemele legate de evaziune sunt foarte mari şi cronice Ziarul Financiar
12:30
Haos în aeroporturi sâmbătă: Zboruri întârziate şi anulate după ce aeroporturile europene au fost afectate de un atac cibernetic Ziarul Financiar
12:00
Trump cere Curţii Supreme să-i permită să deporteze 300.000 de venezueleni care locuiesc în Statele Unite Ziarul Financiar
11:45
Devine aproape imposibil să obţii un job în SUA dacă nu eşti american: Trump revizuieşte viza de lucru pentru lucrătorii străini înalt calificaţi şi introduce o taxă de 100.000 de dolari pe an Ziarul Financiar
08:45
Breaking News. Cine preia interimar conducerea Hidroelectrica după încheierea mandatelor CEO-ului şi CFO-ului: Bogdan Badea şi Radu Constantin Ziarul Financiar
00:15
Avocado, vedeta săptămânii. Ministrul agriculturii susţine că avocado e pe primul loc la importurile de fructe şi legume, dar statistica îl contrazice. Avocado contribuie cu doar 3,4% la deficitul de fructe şi legume Ziarul Financiar
Avocado, un fruct popular printre corpora­tişi şi vegetarieni, care nu poate fi produs local, ar dezechilibra balanţa comercială cu produse agroalimentare a României, în special în categoria de legume şi fructe, consideră Florin Ionuţ Barbu, ministrul agriculturii, acolo unde importurile anuale sar de 1,5 mi­liarde de euro.
19 septembrie 2025
19:45
JYSK a deschis magazin în Baia Mare şi a ajuns la o reţea locală de 158 de unităţi Ziarul Financiar
YSK, retailerul scandinav de mobilier şi produse pentru casă, a deschis joi, 18 septembrie, un nou magazin în Baia Mare, ajungând astfel la 158 de unităţi pe piaţa locală.
19:15
Câţi aţi fi dispuşi să vă vindeţi proprietatea ca să obţineţi o rentă/pensie viageră ca să vă puteţi plimba în lume? Ziarul Financiar
19:15
HELL Energy, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de energizante, a trecut pe pierdere în 2024, la afaceri de 352,5 mil. lei Ziarul Financiar
HELL Energy, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de energizante, a realizat în 2024 o cifră de afaceri de 352,5 mil. lei (70,8 mil. euro), în uşoară scădere, cu 1,6% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 358,3 mil. lei (72,4 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
19:00
Hidroelectrica anunţă încetarea mandatelor CEO-ului Karoly Borbely şi CFO-ului Marian Fetiţa Ziarul Financiar
18:45
ZF Live. Polo-ul intră în România. Reto Gaudenzi, CEO al Lifestyle Polo: Singureni Manor investeşte în infrastructură şi aduce echipe internaţionale la a doua ediţie a turneului Ziarul Financiar
România devine parte a hărţii europene a polo-ului ecvestru prin organizarea celei de-a doua ediţii a Singureni Manor Arena Polo Cup, eveniment programat între 26 şi 28 septembrie 2025. Proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare a infrastructurii ecvestre, care include con­struirea a două terenuri de iarbă la standard in­terna­ţional şi funcţionarea unei şcoli de polo, cu cai şi an­trenori din Argentina.
18:45
Reacţia lui Karoly Borbely: În urma şedinţei CS de astăzi, am hotărât pe cale amiabilă încheierea contractului de mandat Ziarul Financiar
18:30
Spectacol pe ultima sută vineri la Bursa de Valori Bucureşti: Banca Transilvania, tranzacţii de 200 mil. lei, Petrom 71 mil. lei. Acţiunile Hidroelectrica trec pe plus, cele ale Electrica scad abrupt. Motivu: rebalansare FTSE şi repoziţionări în portofoliu Ziarul Financiar
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
ZF Live. Aurelia Şeremet, people & project coordinator, HR-Consulting: Regimul fiscal şi angajaţii bine pregătiţi fac IT-ul din Republica Moldova competitiv la nivel european Ziarul Financiar
Republica Moldova a creat în ultimii ani un cadru fiscal atractiv pentru companiile de IT, bazat pe o impozitare diferenţiată, ceea ce face ca sectorul să fie competitiv la nivel european, consideră Aurelia Şeremet, people & project coordinator, HR-Consulting, firmă de resurse umane din Republica Moldova. Un alt atu o reprezintă resursa umană bine pregătită din acest sector, crede ea.
18:00
Comisia Europeană creează un precedent: Karoly Borbely, CEO-ul Hidroelectrica, şi Marian Fetiţa, CFO-ul companiei, îşi încheie mandatele de comun acord cu CS-ul companiei pentru a preveni riscuri financiare în contextul PNRR Ziarul Financiar
17:45
BREAKING NEWS: Comisia Europeană creează un precedent: Karoly Borbely, CEO-ul Hidroelectrica, şi Marian Fetiţa, CFO-ul companiei, demisionează pentru a preveni riscuri financiare în contextul PNRR. Încheiere de comun acord, chiar în ziua în care Hidro a pierdut primul loc la Bursa de Valori Ziarul Financiar
17:45
Se dă startul la noi achiziţii în piaţa asigurărilor. Allianz-Ţiriac este interesat să preia un broker şi este în discuţii cu patru, Trust, Hobbit, PSG şi Campion. Şi americanii de la Acrisure, care deţin Safety Broker, au ofertat două dintre cele patru companii. Ce înseamnă pentru piaţă interesul asigurătorilor pentru companiile de brokeraj? Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor ar putea intra într-o nouă etapă de achiziţii, iar Allianz-Ţiriac, pare să aibă apetit pentru tranzacţii. În urmă cu aproape o săptămână, în cadrul unei conferinţe, Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac a confirmat că asigurătorul este interesat să achiziţioneze o companie de brokeraj în asigurări şi că este în discuţii cu patru brokeri. Aceşti patru brokeri ar fi Trust Broker, Hobbit Broker, PSG Broker şi Campion Broker, au spus surse din piaţa asigurărilor pentru ZF.
17:30
BREAKING NEWS. Comisia Europeană crează un precedent: Karoly Borbely, CEO-ul Hidroelectrica, forţat să demisioneze pentru ca România să nu piardă bani din PNRR. La fel şi Marian Fetiţa, CFO Ziarul Financiar
17:15
Farmacia Spring, parte din grupul Fildas Catena, se extinde în Capitală şi are pe hartă încă două oraşe. „Există o cerere de discounteri plecată din online“ Ziarul Financiar
Brandul Spring: Farmacia la preţ mic, parte din grupul Fildas-Ca­tena, care domină piaţa farmaceutică locală, se extinde în Capitală, iar în prezent sunt 14 astfel de farmacii în Bucureşti şi una în Craiova. Pe harta extinderii mai sunt încă două oraşe, însă cererea din piaţă va conta, după cum a spus antreprenoarea Anca Vlad pentru ZF.
17:15
BREAKING NEWS. Karoly Borbely, directorul general al celei mai valoroase companii, demisionează. La fel şi Marian Fetiţa. Motivul: tensiunile dintre România şi Comisia Europeană privind un jalon din PNRR Ziarul Financiar
16:45
De ce sunt preţurile la bilete de avion mai mari la Bucureşti decât la Budapesta, Praga sau Varşovia? Vicepreşedintele flydubai: Explicaţia ţine de geografie. Românii nu sunt mai „călători“ decât ungurii ori polonezii Ziarul Financiar
Să zbori de la Bucureşti către destinaţii trans-continentale, dar nu numai, este, de multe ori, mai scump decât să zbori din Budapesta, Praga ori Varşovia. Chiar şi decât Sofia sau Belgrad e mai scumpă Capitala României.
16:30
Investitorii străini şi-au redus expunerea pe titlurile de stat româneşti, plasamentele lor scăzând sub 20% din datoria publică, până la 19% în luna mai 2025, după ce în prima parte a anului 2024 ponderea deţinerilor nerezidenţilor urcase şi spre 25%. Revin străinii după aplicarea pachetelor de măsuri fiscale? Ziarul Financiar
Îngrijorarea, inclusiv pe piaţa titlurilor de stat, a crescut în contextul turbulenţelor legate de alegerile prezidenţale şi au apărut tot mai multe semne de întrebare legate de posibilitatea refinanţării datoriei publice a României, care a crescut accelerat la peste 50% din PIB.
16:15
Visezi la un nou city break cool, dar portofelul nu ţine pasul? Ziarul Financiar
15:45
Gândul: Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reţinut de DNA Ziarul Financiar
15:45
Mediafax. Bogdan Ivan, despre salariile din companiile de stat: E nevoie ca oamenii care conduc să fie bine remuneraţi Ziarul Financiar
15:45
Romgaz avertizează: Tăierea salariilor executivilor va face compania mai puţin competitivă, riscă demisia echipei de conducere şi afectează proiectul Neptun Deep Ziarul Financiar
15:30
Mediafax: Managerul Spitalului de Urgenţă Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost reţinut pentru că a luat mită Ziarul Financiar
Managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost reţinut, vineri, pentru că a luat mită în valoare de 250.000 de lei de un antreprenor astfel încât să îi atribuie un contract de reparaţii în valoare de peste 900.000 de lei, din fonduri publice.
15:30
Wall Street intră pe gazonul La Liga: Colosul american Apollo Global Management vrea să devină acţionar majoritar la Atlético Madrid, într-o tranzacţie-surpriză care putea schimba peisajul investiţiilor private în fotbalul european de top Ziarul Financiar
15:00
Retailerii spun că nu sunt de acord cu intervenţia statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, dar se vor conforma deciziei Guvernului Ziarul Financiar
14:45
Rompetrol Rafinare semnează un amendament la creditul sindicalizat, extinzând valoarea împrumutului până la 600 milioane dolari Ziarul Financiar
13:45
Lecţia alpilor elveţieni poate fi aplicată şi în România: "Turismul nu înseamnă doar cifre şi vizitatori, ci şi poveşti, emoţii" Ziarul Financiar
12:45
Preţurile apartamentelor noi din Bucureşti au crescut cu 43% în ultimii doi ani, dar rămân sub nivelul din Cluj şi Braşov Ziarul Financiar
12:15
Make America Great Again continuă: Donald Trump pregăteşte un plan de 550 mld. dolari pentru a readuce la viaţă sectorul manufacturier american. Investiţiile masive, implicarea guvernului în economie şi ajutoarele de stat, sunt principalele instrumente cu care liderul de la Casa Albă vrea să dirijeze drumul către o nouă Epocă de Aur pentru industria americană Ziarul Financiar
12:15
BREAKING OMV Petrom depăşeşte vineri la ora 12:05 Hidroelectrica şi redevine cea mai valoroasă companie de la Bursa de Valori Bucureşti. Salt spectaculos de nu mai puţin de 16 mld. lei în doi ani Ziarul Financiar
12:00
Conduce Departamentul de fotografie din cadrul The Museum of Modern Art (MoMA) din New York, unul dintre cele mai importante muzee de artă din lume. Cine este românca Roxana Marcoci? Ziarul Financiar
„Atunci când eşti curator, nu poţi vorbi de zile «normale». E un job alcătuit dintr-o constelaţie bogată de responsabilităţi.“
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.