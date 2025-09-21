ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 22 septembrie 2025, ora 09.30 cu Bogdan Florea, CEO Connections Consult

17:45

Piaţa asigurărilor ar putea intra într-o nouă etapă de achiziţii, iar Allianz-Ţiriac, pare să aibă apetit pentru tranzacţii. În urmă cu aproape o săptămână, în cadrul unei conferinţe, Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac a confirmat că asigurătorul este interesat să achiziţioneze o companie de brokeraj în asigurări şi că este în discuţii cu patru brokeri. Aceşti patru brokeri ar fi Trust Broker, Hobbit Broker, PSG Broker şi Campion Broker, au spus surse din piaţa asigurărilor pentru ZF.