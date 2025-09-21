ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 22 septembrie 2025, ora 09.30 cu Bogdan Florea, CEO Connections Consult
Ziarul Financiar, 21 septembrie 2025 18:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 22 septembrie 2025, ora 09.30 cu Bogdan Florea, CEO Connections Consult
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:00
18:00
Acum 2 ore
17:15
Acum 4 ore
16:15
Acum 6 ore
14:15
13:30
12:30
Acum 8 ore
12:15
Business MAGAZIN. Grupul Renault, proprietarul Dacia, a lansat o strategie de transformare digitală bazată pe inteligenţa artificială în metaverse, cu scopul de a reduce costurile de producţie, a accelera lansările de modele şi a îmbunătăţi calitatea vehiculelor. Va reuşi grupul francez să facă faţă asaltului chinezilor? # Ziarul Financiar
12:15
11:45
11:30
Acum 12 ore
08:15
Acum 24 ore
21:30
21:00
Ieri
16:00
Paradoxul pieţelor: Bursele sunt la maxime istorice, cu volatilitate extrem de scăzută, petrolul este la minimul din 2021, iar investitorii reîncep să parieze pe active riscante şi crypto. În acelaşi timp, Rusia trimite drone în spaţiul aerian NATO, Ucraina rămâne sub asediu, guvernul Franţei riscă să pice, iar preşedintele Trump poartă un război comercial # Ziarul Financiar
15:45
12:30
12:00
11:45
08:45
00:15
Avocado, vedeta săptămânii. Ministrul agriculturii susţine că avocado e pe primul loc la importurile de fructe şi legume, dar statistica îl contrazice. Avocado contribuie cu doar 3,4% la deficitul de fructe şi legume # Ziarul Financiar
Avocado, un fruct popular printre corporatişi şi vegetarieni, care nu poate fi produs local, ar dezechilibra balanţa comercială cu produse agroalimentare a României, în special în categoria de legume şi fructe, consideră Florin Ionuţ Barbu, ministrul agriculturii, acolo unde importurile anuale sar de 1,5 miliarde de euro.
19 septembrie 2025
19:45
JYSK a deschis magazin în Baia Mare şi a ajuns la o reţea locală de 158 de unităţi # Ziarul Financiar
YSK, retailerul scandinav de mobilier şi produse pentru casă, a deschis joi, 18 septembrie, un nou magazin în Baia Mare, ajungând astfel la 158 de unităţi pe piaţa locală.
19:15
19:15
HELL Energy, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de energizante, a trecut pe pierdere în 2024, la afaceri de 352,5 mil. lei # Ziarul Financiar
HELL Energy, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de energizante, a realizat în 2024 o cifră de afaceri de 352,5 mil. lei (70,8 mil. euro), în uşoară scădere, cu 1,6% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 358,3 mil. lei (72,4 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
19:00
18:45
ZF Live. Polo-ul intră în România. Reto Gaudenzi, CEO al Lifestyle Polo: Singureni Manor investeşte în infrastructură şi aduce echipe internaţionale la a doua ediţie a turneului # Ziarul Financiar
România devine parte a hărţii europene a polo-ului ecvestru prin organizarea celei de-a doua ediţii a Singureni Manor Arena Polo Cup, eveniment programat între 26 şi 28 septembrie 2025. Proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare a infrastructurii ecvestre, care include construirea a două terenuri de iarbă la standard internaţional şi funcţionarea unei şcoli de polo, cu cai şi antrenori din Argentina.
18:45
18:30
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
ZF Live. Aurelia Şeremet, people & project coordinator, HR-Consulting: Regimul fiscal şi angajaţii bine pregătiţi fac IT-ul din Republica Moldova competitiv la nivel european # Ziarul Financiar
Republica Moldova a creat în ultimii ani un cadru fiscal atractiv pentru companiile de IT, bazat pe o impozitare diferenţiată, ceea ce face ca sectorul să fie competitiv la nivel european, consideră Aurelia Şeremet, people & project coordinator, HR-Consulting, firmă de resurse umane din Republica Moldova. Un alt atu o reprezintă resursa umană bine pregătită din acest sector, crede ea.
18:00
17:45
BREAKING NEWS: Comisia Europeană creează un precedent: Karoly Borbely, CEO-ul Hidroelectrica, şi Marian Fetiţa, CFO-ul companiei, demisionează pentru a preveni riscuri financiare în contextul PNRR. Încheiere de comun acord, chiar în ziua în care Hidro a pierdut primul loc la Bursa de Valori # Ziarul Financiar
17:45
Se dă startul la noi achiziţii în piaţa asigurărilor. Allianz-Ţiriac este interesat să preia un broker şi este în discuţii cu patru, Trust, Hobbit, PSG şi Campion. Şi americanii de la Acrisure, care deţin Safety Broker, au ofertat două dintre cele patru companii. Ce înseamnă pentru piaţă interesul asigurătorilor pentru companiile de brokeraj? # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor ar putea intra într-o nouă etapă de achiziţii, iar Allianz-Ţiriac, pare să aibă apetit pentru tranzacţii. În urmă cu aproape o săptămână, în cadrul unei conferinţe, Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac a confirmat că asigurătorul este interesat să achiziţioneze o companie de brokeraj în asigurări şi că este în discuţii cu patru brokeri. Aceşti patru brokeri ar fi Trust Broker, Hobbit Broker, PSG Broker şi Campion Broker, au spus surse din piaţa asigurărilor pentru ZF.
17:30
17:15
Farmacia Spring, parte din grupul Fildas Catena, se extinde în Capitală şi are pe hartă încă două oraşe. „Există o cerere de discounteri plecată din online“ # Ziarul Financiar
Brandul Spring: Farmacia la preţ mic, parte din grupul Fildas-Catena, care domină piaţa farmaceutică locală, se extinde în Capitală, iar în prezent sunt 14 astfel de farmacii în Bucureşti şi una în Craiova. Pe harta extinderii mai sunt încă două oraşe, însă cererea din piaţă va conta, după cum a spus antreprenoarea Anca Vlad pentru ZF.
17:15
16:45
De ce sunt preţurile la bilete de avion mai mari la Bucureşti decât la Budapesta, Praga sau Varşovia? Vicepreşedintele flydubai: Explicaţia ţine de geografie. Românii nu sunt mai „călători“ decât ungurii ori polonezii # Ziarul Financiar
Să zbori de la Bucureşti către destinaţii trans-continentale, dar nu numai, este, de multe ori, mai scump decât să zbori din Budapesta, Praga ori Varşovia. Chiar şi decât Sofia sau Belgrad e mai scumpă Capitala României.
16:30
Investitorii străini şi-au redus expunerea pe titlurile de stat româneşti, plasamentele lor scăzând sub 20% din datoria publică, până la 19% în luna mai 2025, după ce în prima parte a anului 2024 ponderea deţinerilor nerezidenţilor urcase şi spre 25%. Revin străinii după aplicarea pachetelor de măsuri fiscale? # Ziarul Financiar
Îngrijorarea, inclusiv pe piaţa titlurilor de stat, a crescut în contextul turbulenţelor legate de alegerile prezidenţale şi au apărut tot mai multe semne de întrebare legate de posibilitatea refinanţării datoriei publice a României, care a crescut accelerat la peste 50% din PIB.
15:45
15:45
15:45
15:30
Mediafax: Managerul Spitalului de Urgenţă Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost reţinut pentru că a luat mită # Ziarul Financiar
Managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost reţinut, vineri, pentru că a luat mită în valoare de 250.000 de lei de un antreprenor astfel încât să îi atribuie un contract de reparaţii în valoare de peste 900.000 de lei, din fonduri publice.
15:30
15:00
14:45
13:45
12:45
12:15
Make America Great Again continuă: Donald Trump pregăteşte un plan de 550 mld. dolari pentru a readuce la viaţă sectorul manufacturier american. Investiţiile masive, implicarea guvernului în economie şi ajutoarele de stat, sunt principalele instrumente cu care liderul de la Casa Albă vrea să dirijeze drumul către o nouă Epocă de Aur pentru industria americană # Ziarul Financiar
12:15
12:00
Conduce Departamentul de fotografie din cadrul The Museum of Modern Art (MoMA) din New York, unul dintre cele mai importante muzee de artă din lume. Cine este românca Roxana Marcoci? # Ziarul Financiar
„Atunci când eşti curator, nu poţi vorbi de zile «normale». E un job alcătuit dintr-o constelaţie bogată de responsabilităţi.“
