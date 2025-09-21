Dennis Man, în cădere liberă la PSV! A fost uitat pe bancă în derby-ul spectaculos cu Ajax, 2-2
Sport.ro, 21 septembrie 2025 19:20
Situația lui Dennis Man la PSV devine din ce în ce mai complicată.
Acum 30 minute
19:30
Gigi Becali e convins: ”Voi câștiga toate meciurile la rând, în Europa League și în campionat” # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a fost dezamăgit după ce echipa sa a pierdut și meciul de la Botoșani, scor 1-3.
19:30
Decizie controversată în Franța! PSG nu va putea participa la gala în care se va decerna Balonul de Aur # Sport.ro
Noul câștigător al Balonului de Aur va fi aflat luni, 22 septembrie, într-o gală care va avea loc în Theatre du Chatelet din Paris.
Acum o oră
19:20
19:00
Universitatea Craiova a înregistrat vineri primul eșec din acest sezon pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 0-1.
19:00
Meciul dintre Arsenal și Manchester City poate fi urmărit LIVE pe VOYO.
Acum 2 ore
18:50
Andy Roddick, fără menajamente despre perechea Alcaraz - Răducanu de la US Open: "Au vrut doar să flirteze!" # Sport.ro
Andy Roddick, fostul campion de la US Open, a oferit o perspectivă amuzantă asupra parteneriatului de la dublu mixt dintre Carlos Alcaraz și Emma Răducanu.
18:30
Scandal monstru în Polonia! Iordănescu a făcut praf arbitrajul și a stârnit o reacție din partea centralului # Sport.ro
Edi Iordănescu a făcut iureș după remiza Legiei Varșovia cu Rakow, scor 1-1, și a acuzat arbitrajul de prejudicierea rezultatului.
18:30
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului! Oscar Piastri, abandon din primul tur # Sport.ro
Verstappen, triumf în Marele Premiu al Azerbaidjanului.
18:10
FCSB a pierdut în această etapă pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 3-1, în runda cu numărul zece din Superliga României.
18:00
Un club din Italia și-a pus președinte de doar 23 de ani! Nu e record, alți doi au fost mai tineri # Sport.ro
O mișcare surprinzătoare a avut loc în fotbalul italian, unde Claudia Rizzo, fiica omului de afaceri Gianluigi Rizzo, a fost numită președinta clubului Ternana la doar 23 de ani.
Acum 4 ore
17:40
Mourinho pregătește revoluția la Benfica! Șase nume de legendă pe lista lui "The Special One", inclusiv un "Balon de Aur" # Sport.ro
Abia instalat pe banca tehnică a Benficăi, Jose Mourinho este gata să zguduie fotbalul european și să înceapă o adevărată revoluție la Lisabona.
17:20
Emoții mari la viitoarea adversară a lui FCSB! Intrare criminală în meciul din campionat: ”Sunt norocos că încă mai am buza întreagă!” # Sport.ro
Go Ahead Eagles – FCSB se joacă joi, 25 septembrie, în faza principală Europa League.
17:00
Real Madrid vrea să mai dea o lovitură în viitorul apropiat. Fosta campioană a Europei a pus ochii pe unul dintre jucătorii lui Liverpool.
17:00
Gluma genială pe care De Minaur a făcut-o în fața lui Federer după o victorie uriașă: «El a scris manualul, eu l-am citit!» # Sport.ro
Alex de Minaur a produs una dintre surprizele zilei la Laver Cup, învingându-l categoric pe numărul 3 mondial, Alexander Zverev, sub privirile legendarului Roger Federer. La final, australianul a avut o remarcă plină de umor la adresa maestrului elvețian.
17:00
Iosif Rotariu a numit ”cel mai în formă jucător” din Superligă: ”Mi-a plăcut foarte mult” # Sport.ro
Iosif Rotariu (62 de ani) a acceptat dialogul cu Sport.ro și a numit cel mai în formă jucător din campionatul nostru.
16:50
Marseille - PSG, amânat.
16:40
Isăilă a semnat! A revenit în Emirate pentru o misiune de foc și recunoaște: "Nu am acceptat din prima" # Sport.ro
Daniel Isăilă (53 de ani) s-a întors în antrenorat.
16:30
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, anunță schimbări majore la echipa sa în perioada de mercato din iarnă.
16:30
"Mă enervez!" Mihai Pintilii l-a "pârât" la Becali pe Vlad Chiricheș: "Gigi, nu mai poate!" # Sport.ro
Viitorul lui Vlad Chiricheș (35 de ani) la FCSB pare pecetluit, iar decizia finală pare să fi fost influențată decisiv de un apel telefonic venit chiar de la nașul său, Mihai Pintilii.
Acum 6 ore
15:50
Asta vezi mai rar în Premier League! Cum a pus presiune Moyes pe arbitru: „Dacă prinzi vreun Istvan Kovacs...” # Sport.ro
Înaintea derby-ul Liverpool - Everton a avut loc o fază surprinzătoare.
15:40
Antrenorul englez Matt Beard a decedat sâmbătă, la vârsta de 47 de ani.
15:20
Dinamo, cu ochii pe FCSB.
15:00
Vinicius a fost frustrat în urma deciziei luate de Xabi Alonso.
14:50
Steaua încheie preliminariile cu o victorie.
14:40
Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Go Ahead Eagles: ”De ce i-am luat? Ia jucați, mă!” # Sport.ro
FCSB a fost umilită de FC Botoșani în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României și se pregătește acum de confruntarea cu Go Ahead Eagles din Europa League.
14:30
Planul lui Chivu pentru Inter - Sassuolo! Surprizele pe care le pregătește antrenorul român # Sport.ro
Inter o va întâlni pe Sassuolo în etapa a patra din Serie A
14:10
Fostul idol al Giuleștiului laudă revenirea echipei în prim-plan: "Fotbalul românesc fără Rapid era trist" # Sport.ro
Rapid ocupă locul al doilea în Liga 1, cu 19 puncte acumulate în 9 etape jucate, fiind la patru puncte distanță de liderul CSU Craiova.
14:00
Campioana României este de nerecunoscut în startul noului sezon.
14:00
Valeriu Iftime a taxat-o din nou pe FCSB: „Ce face domnul Becali e împotriva oricărei reguli” # Sport.ro
Valeriu Iftime a continuat să sublinieze greșelile de la FCSB.
Acum 8 ore
13:20
Formația din Superliga a avut o ofertă colosală.
12:50
Inigo Perez i-a făcut CV-ul lui Andrei Rațiu: ”Unul dintre cei mai buni din campionat / Obiectiv? Știm, este dificil” # Sport.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) este legitimat la Rayo Vallecano din august 2023.
12:50
Spectacolul este asigurat în Ligue 1 pe VOYO! Primele patru meciuri ale zile! Monaco - Metz, cap de afiș # Sport.ro
Spectacolul este asigurat în Ligue 1 pe VOYO.
12:50
Competiția a avut loc în Boston, Statele Unite ale Americii.
12:40
Marseille - PSG este în direct pe VOYO, de la ora 21:45.
12:30
Edi Iordănescu, un nou egal în Polonia. Câte puncte a adunat Legia cu fostul selecționer al României pe bancă # Sport.ro
Edward Iordănescu (47 de ani) este antrenor la Legia Varșovia de la începutul actualei stagiuni.
12:30
Înmormântarea lui Florin Marin. Mihai Stoichiță și MM Stoica, prezenți la biserică! Gestul făcut de Borcea # Sport.ro
Florin Marin s-a stins din viață, joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani.
12:20
Ce a răspuns Ovidiu Herea la întrebarea "Ca patron de club, cum ești, ca domnul Becali sau ca domnul Șucu?" # Sport.ro
Fostul atacant al Rapidului deține o academie unde se pregătesc aproape 300 de juniori.
Acum 12 ore
11:50
Paul Anton a înscris pentru Gyor în duelul din campionat cu Akademia Puskas.
11:40
Fotbalistul nu a mai jucat de la meciul cu FCSB din etapa #8 a Superligii, încheiat 2-2.
11:10
Campionatul Mondial de Canotaj a început, duminică, la Shanghai, iar prima victorie a tricolorilor a venit de la Simona Radiş şi Magda Rusu, care au dominat clar proba de dublu rame.
11:10
Arsenal - Man. City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Cel mai pariat scor + analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Arsenal - Manchester City este în direct pe VOYO, de la 18:30.
10:50
Bournemouth - Newcastle și Sunderland - Aston Villa, în direct pe VOYO, de la 16:00! Dueluri spectaculoase în Premier League # Sport.ro
Bournemouth - Newcastle și Sunderland - Aston Villa sunt în direct pe VOYO, de la 16:00
10:40
Răzvan Lucescu a cedat nervos după ultimul meci la PAOK: ”Ipocrit! Astfel de lucruri generează doar violență” # Sport.ro
PAOK a primit vizita în runda #4 echipei Panetolikos.
10:40
Arsenal - Manchester City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Meci tare între Arteta și Guardiola în Premier League # Sport.ro
Arsenal - Manchester City este în direct pe VOYO, de la 18:30!
10:30
Fanii i-au strigat numele lui Messi, iar CR7 a venit cu replica! Ce a făcut starul portughez # Sport.ro
Cristiano Ronaldo a ieșit din nou în evidență în Arabia Saudită.
10:10
Rapid - FC Hermannstadt, LIVE TEXT de la 21:00 | Giuleștenii, start perfect de campionat! # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Rapid și FC Hermannstadt.
10:00
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 16:00 | Ialomițenii își pot consolida locul șase în clasament # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
10:00
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre CFR Cluj și UTA.
10:00
CFR Cluj și-a anunțat noul echipament! Kurt Zouma, Louis Munteanu și Andrei Cordea nu au lipsit din prezentare # Sport.ro
CFR Cluj și-a anunțat noul echipament pentru sezonul 2025/26.
09:40
Fostul patron de la Poli Timișoara continuă tirada la adresa celor de la FCSB.
