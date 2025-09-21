România va introduce un nou sistem pentru a reduce alomerația la frontiera cu Republica Moldova

14:30

Partidul USR marchează sâmbătă, la Timişoara, 9 ani de la înfiinţare, ocazie cu care liderii partidului au stabilit direcția USR pentru viitor, scrie Agerpres. Preşedintele formaţiunii, Dominic Fritz, a declarat că trăim un context economic şi social destul de complicat, iar o parte din responsabilitatea de a găsi soluţii este şi pe umerii USR. „Ne-am […] Articolul Dominic Fritz, într-o reuniune la Timișoara care marchează 9 ani de la înființarea partidului: „Ne-am asumat această responsabilitate când am intrat la guvernare, ne-am asumat când l-am susţinut pe Nicuşor Dan. / Vrem să ne asigurăm că în politica românească există o alternativă reală"