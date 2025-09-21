Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
ObservatorNews, 21 septembrie 2025 19:20
Concediile medicale nu mai sunt chiar la liber. Casa de Asigurări de Sănătate a început să-i verifice pe doctorii care dau învoiri fără justificare. Mai multe cabinete au fost controlate în ultimul timp, iar de acum, verificările continuă online. Doar în prima jumătate a anului curent s-au acordat cu patru sute de mii de zile mai puțin față de aceeași perioadă din 2024. Asta a adus statului o economie de peste 100 de milioane de lei.
• • •
Netanyahu: "Recunoaşterea statului Palestina este absurdă și este pur și simplu o recompensă pentru terorism" # ObservatorNews
Trei ţări au recunoscut oficial statul Palestina. În ciuda presiunilor Israelului şi ale Statelor Unite, premierul Keir Starmer a oficializat decizia guvernului britanic. Anunţuri similare pro Palestina au venit dinspre Canada şi Australia, iar Portugalia şi Franţa vor face pasul în următoarele zile.
Andrea Bocelli își spune povestea. "Pentru că eu cred", filmul care dezvăluie viața tenorului # ObservatorNews
Celebrul tenor Andrea Bocelli dezvăluie publicului toate secretele vieţii sale. O face în filmul documentar - Pentru că eu cred-, care tocmai a fost lansat în cinematografe.
Scandal cu bătaie în Suceava, în timp ce aşteptau mâncarea la un fast-food drive. Un tânăr a ajuns la spital # ObservatorNews
Scandal monstru în centrul oraşului Suceva. Mai mulţi tineri s-au luat la ceartă în zona de drive a unui restaurant fast food.
Noul sistem de impozitare a maşinilor, criticat dur. Ce n-ar fi luat în calcul Guvernul: "Criterii incomplete" # ObservatorNews
Noul sistem de impozitare a maşinilor este criticat dur. Producătorii auto susţin că Guvernul a greşit când a luat în calcul doar capacitatea cilindrică şi norma euro, în loc să meargă pe principiul european "poluatorul plăteşte", adică emisiile de dioxid de carbon. Şi specialiştii cred că taxarea, care va intra în vigoare de anul viitor, nu descurajează cumpărarea de rable.
Septembrie, a patra lună de vară. Staţiunea unde turiştii au umplut plajele în weekend: "Profităm de vreme" # ObservatorNews
Anul acesta, septembrie este a patra lună de vară. S-au înregistrat aproape 32 de grade în Banat, iar pe litoral au fost cu 7 mai puţin. O vreme numai bună de plajă şi chiar şi de baie. Mii de turişti au petrecut sfârşitul de săptămână la Constanţa, Mamaia sau Năvodari, unde copiii au avut parte de o sumedenie de activităţi.
Românii răresc comenzile online din cauza scumpirilor. Ce produse au dispărut din coșul de cumpărături # ObservatorNews
Inflația și-a pus serios amprenta pe obiceiurile de consum ale românilor. Creșterea prețurilor a determinat peste un sfert dintre persoane să își reducă semnificativ cheltuielile online, în timp ce 40% consumă la un nivel moderat. Iau doar strictul necesar şi vânează reducerile.
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu # ObservatorNews
Călători, poftiţi în vagoanele prezidenţiale! Trenul şefilor de stat a fost expus astăzi în Gara de Nord, iar interesul a fost imens. Familii întregi au stat la coadă zeci de minute pentru a se plimba prin încăperile unde, unde cândva păşeau doar Nicolae Ceauşescu şi oamenii de încredere. Garnitura specială are dormitoare, bucătărie, restaurant, dar şi băi echipate ca în apartamentele rezidenţiale din zilele noastre.
Peste 500 de oameni au participat la "Marea Dictare Urbană", în Piața Libertății din Timişoara # ObservatorNews
Bănci aliniate, sute de pixuri pregătite și emoții de examen, doar că sala de clasă a fost, de data aceasta, chiar în mijlocul Timișoarei. Peste 500 de oameni, de la școlari la bunici, au transformat Piața Libertății într-o sală de clasă uriașă, pentru marea dictare urbană. O testare la limba română pe care nimeni nu a fost obligat să o dea, dar la care toți au venit cu bucurie.
iMapp, spectacol de neuitat pentru mii de oameni care au umplut Piaţa Constiuţiei din Capitală # ObservatorNews
Seară de vis în Capitală. Mii de oameni au umplut Piața Constituției pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului. iMapp Bucharest - Winners League a adus pe scenă artiști din întreaga lume, proiecții grandioase pe Palatul Parlamentului și un moment emoționant: maestrul Gheorghe Zamfir a urcat pe scenă alături de un DJ belgian.
Deliciul toamnei, nelipsit de pe mesele românilor. Prețurile au stârnit totuşi discuții # ObservatorNews
Băutura vedetă a toamnei este din nou la mare căutare. Mustul, obținut din struguri proaspăt zdrobiți, se găsește doar în această perioadă și trebuie consumat rapid, până nu începe să fermenteze. În piețele din Capitală, dar și la târgurile de sezon, oamenii se înghesuie să cumpere câte o sticlă sau măcar un pahar din deliciul toamnei.
Cum s-a produs accidentul din Chitila. Şoferul congolez plecase din Centrul Vechi şi mai avea 3 km până acasă # ObservatorNews
Un bărbat din Congo, de 33 de ani, a făcut prăpăd pe şoseaua Chitilei din Capitală după ce s-a urcat băut la volan! A lovit un refugiu de tramvai, a ricoşat într-un stâlp şi a intrat în plin cu maşina într-o casă de pariuri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Până şi şoferul s-a ales doar cu o rană la picior. Cursa nebună a fost surprinsă de camerele de supraveghere.
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC # ObservatorNews
O investigație BBC a scos la iveală o rețea secretă finanțată de Rusia care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Participanții erau plătiți să răspândească propagandă și știri false menite să submineze partidul pro-UE aflat la guvernare. Rețeaua este coordonată prin aplicația Telegram și are legături cu oligarhul fugar Ilan Șor și ONG-ul Evrazia.
2 miniştri israelieni propun anexarea Cisiordaniei după ce Anglia şi alte state au recunoscut statul Palestina # ObservatorNews
Doi miniştri de extremă dreaptă din guvernul israelian, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, solicită anexarea imediată a Cisiordaniei, ca răspuns la decizia Australiei, Canadei şi Marii Britanii de a recunoaşte statul palestinian.
Casa Albă susține că a fost finalizat un acord privind viitorul TikTok în Statele Unite, prin care americanii ar urma să controleze algoritmul aplicației, să dețină majoritatea în consiliul de administrație și să gestioneze securitatea datelor.
Sute de oameni au pozat nud, într-o livadă de măslini din Spania, pentru fotograful american Spencer Tunick # ObservatorNews
Sute de oameni din sudul Spaniei s-au dezbrăcat complet sâmbătă, şi-au vopsit corpurile în verde închis şi au pozat nud pentru fotograful american Spencer Tunick. Instalaţia artistică, intitulată "Portrait Alhambra 1925", a fost realizată într-o livadă de măslini de la periferia oraşului Granada şi a marcat primul proiect al artistului american în Andaluzia, potrivit Agerpres.
Trezire "neplăcută" pentru un constănţean care s-a culcat drogat în maşină. În geam i-au bătut jandarmii # ObservatorNews
Un bărbat de 36 de ani a fost găsit de jandarmi în timp ce dormea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-o mașină, în Cernavodă, județul Constnața, ținând în mână un rest de țigaretă artizanală ce emana un miros specific unor substanțe susceptibile a fi interzise.
Un avion militar rusesc IL-20M a încălcat spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Baltice # ObservatorNews
Două avioane Eurofighter ale forțelor aeriene germane au fost mobilizate duminică dimineață pentru a escorta un avion de recunoaștere rusesc IL-20M, care zbura fără plan de zbor sau contact radio în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice. Incidentul vine în contextul unei alte provocări, după ce Rusia a încălcat spaţiul aerian estonian.
Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina, într-o decizie istorică anunțată de premierul Keir Starmer, care își respectă astfel promisiunea făcută Partidului Laburist. Măsura aliniază Marea Britanie cu alte state occidentale și survine în contextul escaladării violențelor din Gaza.
O femeie însărcinată şi cei doi copii ai săi, printre victimele ultimului atac israelian în Gaza # ObservatorNews
Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de civili să fugă. Printre victime s-au numărat o femeie însărcinată şi cei doi copii ai săi, potrivit News.ro.
Uniunea Salvați România anunță că l-a nominalizat pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. El s-a alăturat USR în 2016, iar din 2020 este consilier local, potrivit Mediafax.
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Kremlin: "Uniunea Europeană îşi va apăra fiecare centimetru din teritoriu" # ObservatorNews
Într-un interviu acordat presei belgiene, Ursula von der Leyen avertizează asupra provocărilor tot mai intense venite din partea Rusiei şi pune în lumină necesitatea unei autonomii europene sporite în domeniul apărării.
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului la Formula 1. Pilotul olandez a dominat cursa # ObservatorNews
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului la Formula 1, desfăşurat duminică pe circuitul urban de la Baku şi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Podiumul a fost completat de George Russell (Mercedes) și Carlos Sainz (Williams).
Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după 4 ani de muncă în România: "Așa eram şi noi" # ObservatorNews
Un tânăr nepalez care a muncit patru ani în România a devenit viral pe TikTok după ce a postat momentul emoționant în care s-a întors acasă, la familia lui. Cu un singur geamantan roșu în mână și lacrimi în ochi, Bishal Bhattarai și-a revăzut soția și copilul mic pentru prima dată după ani de zile în care a fost nevoit să stea departe de ei.
Băiat de 8 ani, bătut de un al copil, într-o toaletă din Oradea. Mama victimei: "Părea o provocare TikTok" # ObservatorNews
Părinții unui copil de 8 ani susţin că fiul lor a fost agresat de alţi băieţi în incinta Orășelului Copiilor din Oradea. Incidentul a avut loc când băiatul a intrat la toaleta publică, scrie presa locală.
Septembrie ca-n iulie: urmează zile de vară, anunţă ANM. Din 25 septembrie, temperaturile scad semnificativ # ObservatorNews
Vremea frumoasă și neobișnuit de caldă se va menține în majoritatea regiunilor până la finalul săptămânii, potrivit ANM. Însă, din 25 septembrie, temperaturile vor scădea semnificativ, iar ploile revin în vestul și centrul țării.
Un fruct ar putea juca un rol esenţial în tratarea cancerului hepatic. Conţine o "moleculă secretă" # ObservatorNews
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţinută din scoarţa de salcie până la descoperiri recente în fructele tropicale. Acum, chimiştii de la Universitatea din Delaware, Statele Unite, au dezvoltat o metodă inovatoare pentru a recrea molecule puternice provenite din planta de guava, care ar putea fi eficiente împotriva cancerului hepatic. Această metodă oferă o "reţetă" accesibilă şi uşor de aplicat pentru cercetătorii din întreaga lume, stimulând colaborarea ştiinţifică şi având potenţialul de a transforma tratamentele împotriva cancerului.
Sondaj CURS: 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Scepticismul politic domină România # ObservatorNews
Un sondaj CURS realizat în septembrie 2025 arată un grad ridicat de nemulțumire în rândul populației, lipsă de încredere în politicieni și susținere crescută pentru AUR, care conduce în intenția de vot cu 34%.
Un grup hotelier din Polonia recompensează cuplurile care concep copii în unităţile sale de cazare # ObservatorNews
Un grup hotelier şi imobiliar polonez doreşte să contribuie la redresarea demografică a ţării, a cărei natalitate este în scădere constantă de doisprezece ani, recompensându-i pe clienţii care vor concepe copii în unităţile sale de cazare, potrivit Agerpres.
Echinocțiul de toamnă, 22 septembrie 2025. Ce se întâmplă în această zi, obiceiuri şi tradiţii # ObservatorNews
Echinocțiul de toamnă 2025, care are loc pe 22 septembrie, este nu doar un fenomen astronomic spectaculos, ci și un prilej de a reflecta asupra echilibrului din viața noastră. De la tradiții străvechi și până la interpretări moderne, acest moment marchează o tranziție importantă între lumină și întuneric, între muncă și odihnă, între vară și iarnă.
Guvernul afgan condus de talibani a respins solicitarea lui Donald Trump de a ceda baza aeriană Bagram. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că independența și integritatea teritorială a Afganistanului sunt de cea mai mare importanță.
Ofensiva Israelului în Gaza continuă. Luni are loc Adunarea Generală ONU privind recunoaşterea Palestinei # ObservatorNews
Cel puțin 34 de persoane, între care și copii, au murit în orașul Gaza în urma atacurilor israeliene de sâmbătă noaptea, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății.
Marea divă a filmului italian, Sophia Loren, a împlinit ieri 91 de ani. Chiar dacă nu o mai vedem atât des pe marile ecrane, ea continuă să ne surprindă mereu, cu fiecare apariţie.
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni la cererea Estoniei, după incursiunea celor 3 avioane rusești # ObservatorNews
Estonia a solicitat convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, care va avea loc luni, ca reacție la pătrunderea a trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 în spațiul său aerian, deasupra Golfului Finlandei.
Bărbat de 67 de ani, ucis într-un accident rutier în Neamț. Șoferul a fugit de la locul faptei # ObservatorNews
Un tânăr din Neamt a lovit cu maşina un bărbat, apoi l-a abandonat pe marginea drumului. Cadavrul a fost descoperit mai târziu, de trecători. Șoferul a ajuns în cele din urmă pe mâna poliției, iar maşina a fost găsită în parcarea unui magazin.
Coşmarul de după vacanţă: A primit o factură de 37.000 de euro după un sejur de 7 zile. Cum s-a întâmplat # ObservatorNews
Un francez în vârstă de 63 de ani, plecat în vacanță în Maroc timp de o săptămână, s-a trezit cu o factură uriașă din partea operatorului de telefonie mobilă, de peste 37.000 de euro. Bărbatul susține că este o eroare dar operatorul are o altă versiune şi cele două părţi se vor întâlni în instanţă, scriu Le Parisien France Info.
Vicepremierul UK, despre Palestina: recunoașterea nu înseamnă apariţia unui stat "peste noapte" # ObservatorNews
Vicepremierul britanic David Lammy a declarat că recunoașterea oficială a Palestinei de către Marea Britanie nu ar însemna apariția imediată a unui stat palestinian, ci ar trebui privită ca parte a unui proces mai amplu de pace. Declarația vine în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu și al promisiunilor făcute anterior de premierul Keir Starmer.
Razie la Ţăndărei, după scandalul criminal pornit de doi fraţi pentru un teren. 159 de amenzi de 78.000 de lei # ObservatorNews
Poliţiştii au dat 159 de amenzi, în valoare de peste 78.000 de lei, după o razie făcută la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, unde săptămâna trecută a izbucnit un scandal în urma căruia un bărbat a murit.
Cât costă un litru de must în pieţele din Bucureşti. Cei care aleg livrarea la domiciliu plătesc şi dublu # ObservatorNews
Cei mai mulţi caută mustul în pieţe. Iar cei mai comozi apelează la livratori. Iată cât plătim pentru un litru de must proaspăt în această perioadă.
Momentul în care un șofer congolez dărâmă refugiul de tramvai și se oprește într-o casă de pariuri, în Chitila # ObservatorNews
Imagini incredibile au filmat camerele de supraveghere pe o şosea din Bucureşti. Un şofer a făcut prăpăd în cale după ce s-a urcat băut la volan. A lovit un refugiu de tramvai, a ricoşat într-un stâlp şi s-a oprit abia în zidul unei case de pariuri.
Uniunea Salvați România l-a nominalizat pe Andrei Nistor, antreprenor și lider politic local cu experiență în administrația din Ilfov, pentru funcția de prefect al Bucureștiului, relatează Mediafax.
Şoferii începători ar putea rămâne fără dreptul de a conduce maşini puternice. Sancţiuni prevăzute în proiect # ObservatorNews
Şoferii începători ar putea rămâne fără maşini puternice, în urma accidentelor numeroase din ultimii ani. Asta doar dacă o lege trece de Parlament. Momentan, este la stadiul de proiect.
Venezuela antrenează civili pentru un posibil atac al SUA. Maduro cere dialog direct cu Washingtonul # ObservatorNews
Guvernul Venezuelei a anunţat că civilii sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a oferit să iniţieze discuţii directe cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, la câteva zile după primul atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni venezuelene pe care Casa Albă a acuzat-o că transporta traficanţi de droguri.
Atac armat în timpul unei nunți la un club din SUA: o persoană ucisă, altele rănite. Suspectul a fost reţinut # ObservatorNews
Tragedie în New Hampshire, după ce un bărbat a deschis focul în timpul unui eveniment privat. O persoană a murit, mai multe au fost rănite, iar suspectul a fost reținut de autorități.
Un raport ONU semnalează degradarea gravă a drepturilor omului în Rusia după invazia Ucrainei. Sunt documentate torturi, intimidări și implicarea personalului medical în abuzuri.
Şofer din Neamţ, reținut de Poliţie după ce a accidentat mortal un bătrân și a fugit de la locul tragediei # ObservatorNews
Un tânăr de 20 de ani din județul Neamț a fost reținut după ce a accidentat mortal un bărbat de 67 de ani și a fugit de la locul tragediei. Victima a fost găsită fără viață pe marginea drumului, iar în urma cercetărilor polițiștii l-au identificat pe șofer în județul Iași. Mașina implicată în accident, avariată, a fost descoperită în parcarea unui centru comercial din Piatra Neamț.
Festivalul Plăcintelor aduce gusturile copilăriei în Capitală. O alivancă de 20 de metri, vedeta zilei # ObservatorNews
Gusturile copilăriei au invadat Capitala! Plăcinte cu brânză, mere şi dovleac sau poale-n brâu, toate au umplut Parcul Izvor de mirosuri ademenitoare. Trecătorii nu au putut rezista şi s-au înfruptat din bunătăţi. Festivalul a bătut şi un record culinar. Bucătarii au pregătit o alivancă uriaşă, de 20 de metri.
"Nu te vom uita niciodată, Denis". Băiatul de 13 ani din Sibiu, care a căzut cu trotineta electrică, a murit # ObservatorNews
Tragedie la Sibiu. Denis, un băiat de 13 ani care a căzut de pe o trotinetă electrică în urmă cu trei săptămâni și a fost internat în comă la spital, a murit. Medicii au făcut eforturi să-i salveze viața, dar prognosticul a fost rezervat încă de la început. Vestea sfâșietoare a fost anunțată în această dimineață de familie și de Școala de Dansuri "Ioan Macrea", unde copilul era elev.
