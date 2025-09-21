Cum s-a produs accidentul din Chitila. Şoferul congolez plecase din Centrul Vechi şi mai avea 3 km până acasă

19:20

Concediile medicale nu mai sunt chiar la liber. Casa de Asigurări de Sănătate a început să-i verifice pe doctorii care dau învoiri fără justificare. Mai multe cabinete au fost controlate în ultimul timp, iar de acum, verificările continuă online. Doar în prima jumătate a anului curent s-au acordat cu patru sute de mii de zile mai puțin față de aceeași perioadă din 2024. Asta a adus statului o economie de peste 100 de milioane de lei.