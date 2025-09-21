Fanatik SuperLiga, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după CFR Cluj – UTA și Rapid – FC Hermannstadt
Fanatik, 21 septembrie 2025 19:20
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
19:40
Sorin Cârțu, analiză dură după Oțelul – Craiova 1-0. Ce nu i-a plăcut la lider și ce crede despre situația lui Baiaram # Fanatik
Sorin Cârțu a spus totul despre Universitatea Craiova după eșecul cu Oțelul. Ce a spus și despre absența lui Baiaram din meciul jucat în deplasare.
Acum o oră
19:20
Fanatik SuperLiga, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după CFR Cluj – UTA și Rapid – FC Hermannstadt # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, luni, 22 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
19:10
Giovanni Becali şi-a pierdut cumpătul când a auzit de Marian Ceauşescu: “Băi, borfaşule, dar tu de unde iei bani?! Să nu îl văd în viaţa mea că nu ştiu ce fac! “ # Fanatik
Giovanni Becali se ferește cât de mult poate de Marian Ceaușescu. Cum l-a enervat jurnalistul pe agentul FIFA. “Simt că fac vreo nefăcută“.
Acum 2 ore
18:50
Cine este jucătoarea care face senzație în fotbalul feminin. Tânăra i-a atras deja atenția lui Lamine Yamal # Fanatik
O tânără de 20 de ani face furori pe terenul de fotbal. Considerată cea mai sexy jucătoare din lume, aceasta a intrat deja în vizorul lui Lamine Yamal.
18:30
Șumudică nu înțelege relaxarea oltenilor la Galați. „Ce-i aia ‘trebuia să vină o înfrângere’? În 2 meciuri, pot fi pe locul 3!” # Fanatik
Marius Șumudică a taxat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, relaxarea de care a dat dovadă Universitatea Craiova în meciul pierdut cu Oțelul Galați, dar și declarațiile de la finalul partidei.
18:30
Gică Hagi, spectator de lux la Bașakșehir – Alanyaspor. Cum s-a descurcat Ianis în prima repriză, după ce a fost aproape să marcheze de două ori! # Fanatik
Etapa a 6-a din Turcia a venit cu meciul Bașakșehir - Alanyaspor. Ce a făcut Ianis Hagi în prima repriză, chiar sub ochii tatălui său.
18:10
Lui Gigi Becali i-a fost propus un nou antrenor la FCSB după rezultatele proaste din campionat. Ce implicare are o femeie
18:00
Top cele mai înalte jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, Jaqueline Cristian prezență surpriză # Fanatik
Cine sunt cele mai înalte jucătoare de tenis cu origini românești. Ce înălțime au, de fapt, Sorana Cîrstea sau Emma Răducanu.
Acum 4 ore
17:50
A fost sau nu accidentat Andrei Borza de preparatorul fizic de la națională? Ce spune fundașul stânga de la Rapid # Fanatik
Andrei Borza a vorbit deschis despre accidentarea suferită recent la echipa națională. Ce s-a întâmplat în cantonament: „Nu pot să spun neapărat”
17:40
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet # Fanatik
Cât de schimbată este în prezent Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Intervențiile estetice la care a apelat.
17:20
Virgil Ghiță, prima mare dezamăgire în Germania! Meci de coșmar după ce și-a dat autogol și a fost cel mai slab de pe teren. Video # Fanatik
Virgil Ghiță a avut o prestație modestă în ultimul meci din Germania. El și-a dat un autogol și a primit cea mai mică notă.
17:10
Cine este românca din Pașcani care s-a iubit cu un fotbalist din Serie A. Un milionar celebru și-a părăsit logodnica pentru ea # Fanatik
O româncă din Pașcani a făcut ravagii în rândul bărbaților celebri. Cine este tânăra pentru care un milionar faimos i-a spus „Adio!” logodnicei sale.
17:00
Go Ahead Eagles, pe val înaintea duelului cu FCSB din Europa League! Ce au reușit olandezii în campionat # Fanatik
Go Ahead Eagles parcurge o perioadă de vis înaintea meciului cu FCSB din UEFA Europa League. Olandezii au câștigat ultima partidă de campionat, iar un jucător a marcat o „dublă”.
16:40
În ce a investit Ion Țiriac o adevărată avere. Fiul său, Ion Alexandru Țiriac, a dat marea vestea: ”Atât de mândru” # Fanatik
Ion Țiriac a investit o adevărată avere în imobiliare și se pare că fiul său, Ion Alexandru Țiriac, e mai mult decât încântat de ceea ce se întâmplă.
16:20
„Țăndări m-am făcut!” Gigi Becali știe de ce FCSB a ajuns aici după 10 etape: „Pedeapsă pentru mândria mea! De aici începe urcușul” # Fanatik
Gigi Becali s-a convins de traseul FCSB-ului. Ce a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA după cele 10 etape care s-au scurs din campionat.
16:10
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în fotbalul mare: ”Era disperat!” # Fanatik
Cristian Chivu, românul de pe banca lui Inter, a debutat în fotbalul mare la Amsterdam. Povestea omului care l-a ajutat foarte mult în carieră pe fostul mare fotbalist român.
Acum 6 ore
15:50
Primarul Piteștiului, detalii de ultimă oră despre noul stadion de 100 de milioane de euro: „Se face!”. Exclusiv # Fanatik
FC Argeș a revenit în Superligă, însă dispută meciurile de pe teren propriu la Mioveni. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre noul stadion din oraș.
15:40
Ea este Andreea, înotătoarea din România care i-a înnebunit pe americani cu frumusețea ei. A făcut antrenamente cu David Popovici și a devenit celebră după ce a plecat din țară # Fanatik
Cine e Andreea, înotătoarea româncă care face senzație în SUA. S-a antrenat cu David Popovici, dar a cunoscut celebritatea peste hotare.
15:30
„Este Sabău în pericol după eșecul cu FC Argeș?”. Șeful lui U Cluj a răspuns abrupt și a vorbit despre contractul pe 2 ani al antrenorului # Fanatik
Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a vorbit despre viitorul lui Sabău pe banca tehnică. După 0-1 cu FC Argeș, ardelenii sunt într-o situație critică
15:10
Suma uriașă pentru care Maria Sharapova și-a vândut vila din Los Angeles. Sportiva și soțul ei se mută în Londra # Fanatik
Maria Sharapova și soțul său, Alexander Gilkes, au decis să își vândă vila din Los Angeles și să se mute în Europa, mai exact la Londra.
15:10
Giovanni Becali a dezvăluit în direct valoarea reală a lui Louis Munteanu: „Mai pui două din pix. Dă-i drumul și ia banii” # Fanatik
Louis Munteanu a ratat transferul în vestul Europei. Ce a spus Giovanni Becali despre atacantul CFR-ului și cât crede că valorează de fapt.
15:00
Gigi Becali – Valeriu Iftime, dialog în direct la Fanatik SuperLiga după Botoșani – FCSB 3-1. „Care e problema sfinției tale?” / „Mă doare! România, fără FCSB, are o mare problemă ca fotbal”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, dialog cu Valeriu Iftime după ce s-au contrat. Ce au discutat cei doi patroni din fotbalul românesc la Fanatik SuperLiga după Botoșani - FCSB, scor 3-1.
14:40
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Florin Tănase. E implicată 100% în afacerea de milioane a fostbalistului de la FCSB # Fanatik
Cu ce se ocupă frumoasa soție a lui Florin Tănase. Medeea e implicată în afacerea de milioane șeptaruluil de la FCSB.
14:40
Adrian Ilie a dezvăluit discuția-șoc cu Neluțu Varga: „Mi-a zis că CFR câștigă titlul anul ăsta!”. Șumudică e uluit de transferuri: „Dacă îl ia, merg pe jos până la Cluj”. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj își pregătește revenirea în top. Adrian Ilie a dezvăluit în direct ce i-a spus Neluțu Varga după campania de transferuri puternică făcută.
14:20
Marius Șumudică la FCSB? Gigi Becali: „Nu-l vrea Mustață!”. Antrenorul a reacționat în direct: „Am vorbit cu Mustață de 3 ori”. Exclusiv # Fanatik
Dialog genial în direct între Marius Șumudică și Gigi Becali. Ce au discutat despre postul de antrenor la FCSB.
14:10
Ce s-a ales de Lavinia Miloșovici, campioana olimpică ce a primit ultima notă de 10 din istoria gimnasticii. Ce face astăzi # Fanatik
Ce se mai știe despre Lavinia Miloșovici, campioana care a luat ultimul 10 din istoria gimnasticii. Ocupația pe care o are acum.
14:00
„În campionat nu îl mai vezi!”. Titularul pe care Gigi Becali îl va folosi doar în Europa: „Ne-a curățat de prea multe ori! La revedere!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că un jucător important de la FCSB nu va mai evolua deloc în campionat.
Acum 8 ore
13:50
Gigi Becali anunță că bagă echipa a doua cu Go Ahead Eagles. „De ce credeți că l-am luat pe Alibec?”. Cum va arăta primul „11”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali face o nouă revoluție în primul „11” de la FCSB. Cum va juca echipa lui Charalambous în deplasarea cu Go Ahead Eagles din Europa League
13:40
Gestul lui Edjouma după Botoșani – FCSB 3-1 a născut reacții tari. „Se vede că nu mai e acolo” / „Meme înnebunește când vede de-astea”. Exclusiv # Fanatik
Horia Ivanovici, Eugen Trică, Marius Mitran și Florin Gardoș au discutat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre gestul făcut de Malcom Edjouma la finalul partidei FC Botoșani - FCSB 3-1.
13:20
„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva secunde: „Sunt foarte bine informat!”. Exclusiv # Fanatik
S-a rezolvat misterul din vestiarul FCSB-ului. Dezvăluiri de culise despre posibilul conflict dintre „greii” Florin Tănase și Darius Olaru
13:10
Giovanni Becali, prima reacție după accidentarea lui Moruțan pe care Mircea Lucescu vrea să-l cheme la națională # Fanatik
Care este situația lui Olimpiu Moruțan după o nouă accidentare. Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre jucătorul dorit de Mircea Lucescu la echipa națională.
12:50
Pleacă Charalambous? Marius Șumudică așteaptă măsuri radicale la FCSB: „Trebuie un șoc la echipă! E jucăria domnului Becali”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a comentat criza pe care o parcurge FCSB în campionat și așteaptă măsuri radicale. Ce a spus despre plecarea lui Elias Charalambous.
12:40
Marius Șumudică nu are milă de Gigi Becali. „FCSB poate rata play-off-ul. Nu pot avea 7-8 victorii la rând”. De ce au pierdut și la Botoșani # Fanatik
Marius Șumudică a mitraliat-o pe FCSB după ultimele rezultate. Antrenorul român, premoniție sumbră pentru Gigi Becali.
12:30
Florin Gardoș a dezvăluit cum face Gigi Becali schimbările la FCSB. „Eram în lojă cu el și suna pe bancă să iasă ăla”. Exclusiv # Fanatik
Florin Gardoș a vorbit despre haosul de la FCSB. Fostul fundaș al campioanei a dezvăluit cum face schimbările Gigi Becali
12:10
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil # Fanatik
Mircea Lucescu nu a avut succese majore doar pe plan sportiv, cu și în zona de business. Afacerea de succes în care a investit marele antrenor român.
Acum 12 ore
11:50
Pep Guardiola, atac la prietenul Mikel Arteta: „Dacă va câștiga titlul, nu va fi datorită faptului că a muncit mult # Fanatik
Arsenal - Manchester City este capul de afiș al etapei cu numărul 5 din Premier League. Pep Guardiola l-a atacat pe prietenul Mikel Arteta înainte de acest derby.
11:40
Sorin Cârțu a dezvăluit culisele negocierilor dintre Craiova și Bașakșehir pentru Baiaram. „Erau vreo 6-7 milioane de euro la mijloc”. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu a făcut dezvăluiri de culise despre negocierile dintre U Craiova și Bașakșehir. Turcii voiau să plătescă o sumă uriașă pentru perla oltenilor
11:30
Sorin Cârțu țipă după un penalty nedat Craiovei la Galați. „Trebuia să-l cheme la VAR. El a comis-o!”. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu a analizat faza controversată din finalul partidei Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0, când liderul din Superligă putea să primească un penalty.
11:20
Profeția lui Gigi Becali despre FCSB, de acum 4 luni, e șocantă: „Primele 10 meciuri nu ne prezentăm. Ne apucăm de fotbal în octombrie”. Cum a comentat Sorin Cârțu # Fanatik
Gigi Becali a avut o profeție șocantă despre FCSB în urmă cu 4 luni în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Spusele patronului campioanei României s-au adeverit.
11:10
Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în toate magazinele din România îl menține în cea mai bună formă la 40 de ani # Fanatik
Ajuns la 40 de ani, croatul Luka Modric încă evoluează la cel mai înalt nivel. Care este, de fapt, mâncarea preferată a deținătorului Balonului de Aur.
11:00
Cristi Chivu, luat la întrebări de fostul coleg de la Inter. Moment care a făcut deliciul telespectatorilor: „Te-ai făcut jurnalist?” # Fanatik
Cristi Chivu s-a aflat în centrul unui moment care a făcut deliciul telespectatorilor la finalul meciului câștigat de Inter la Amsterdam în Champions League
10:50
Legia a remizat cu viitoarea adversară a Universității Craiova, iar Edi Iordănescu a răbufnit: „Nu pot găsi o explicație logică” # Fanatik
Edi Iordănescu a reacționat după ce Legia a remizat, scor 1-1, pe terenul lui Rakow, formație care va întâlni Universitatea Craiova în Conference League.
10:30
Una caldă, alta rece pentru Dinamo înaintea meciului cu Farul! Revine un titular, dar internaționalul român este în continuare accidentat. Exclusiv # Fanatik
Pentru Dinamo urmează întâlnirea cu Farul, iar Zeljko Kopic a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația jucătorilor accidentați.
10:20
Louis Munteanu a fost cel mai ofertat jucător din SuperLiga în această vară, însă atacantul a rămas în cele din urmă la CFR Cluj. George Ogăraru a dezvăluit ce nume important din Europa s-a interesat de serviciile fotbalistului.
10:10
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână” # Fanatik
Mihai Stoica arată într-o formă de invidiat la cei 60 de ani pe care îi are. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit cum se menține la cel mai înalt nivel.
10:00
Cristiano Ronaldo a răbufnit după ultimele evenimente! Reacție extrem de dură din partea starului portughez! Ce le-a transmis realizatorilor unui podcast
09:50
CFR Cluj și-a prezentat noul echipament pentru jocurile de acasă abia în etapa a 10-a. Cum au reacționat suporterii: „Poate acum jucăm și fotbal” / „Unii nu merită să îl poarte” # Fanatik
CFR Cluj are un nou echipament pentru jocurile de pe teren propriu. Cum au reacționat fanii la videoclipul de prezentare.
09:30
Marele risc al Rapidului în SuperLiga: „Asta s-ar putea să îi coste pe termen lung!” Probleme pentru Gâlcă la meciul cu Hermannstadt # Fanatik
Rapid are un start bun de sezon în Superligă, unde ocupă locul 3. Chiar și în acest context, echipă suferă din anumite puncte de vedere.
09:20
Suma uriaşă pierdută de Giovanni Becali la pariuri pe FCSB: „Bă, cu Slobozia! Nu mai pun niciodată pariu pe ei” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit că a pierdut o sumă importantă din cauza FCSB-ului. Agentul FIFA a mizat pe victoria campioanei în partidele cu Unirea Slobozia și Csikszereda.
09:10
Ce studii are, de fapt, Gică Hagi, patronul Farului Constanța. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit # Fanatik
Gică Hagi, ”Regele” fotbalului românesc, este un exemplu în sportul autohton și nu numai. Puțini sunt însă cei care știu ce studii are actualul patron de la Farul Constanța.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.