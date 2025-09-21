Raiul pasionaților de mașini. Cele mai rapide și mai scumpe mașini din lume
Newsweek.ro, 21 septembrie 2025 19:20
Cele mai rapide și mai scumpe mașini din lume au fost expuse la Festivalul Vitezei de la Goodwood
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
19:50
Erou în uniformă. Un pompier salvează victimele unui accident produs între o mașină și o motocicletă # Newsweek.ro
Sg. maj. Șapșinschi Nicolae, pompier cu experiență, a dat dovadă de curaj și implicare civică după c...
Acum 15 minute
19:40
Săritoarea cu prăjina Alysha Newman se numără printre numeroasele sportive care au apelat la OnlyFan...
Acum o oră
19:20
Cele mai rapide și mai scumpe mașini din lume au fost expuse la Festivalul Vitezei de la Goodwood
19:10
Donald Trump este acuzat de dictatură de un lider democrat din SUA: Este ceea ce fac dictatorii # Newsweek.ro
Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a avertizat duminică că Donald Tr...
19:00
Ecologia în impas. „Noua escrocherie verde“, ultimul dușman al lui Trump. Cum ne afectează? # Newsweek.ro
Care este impactul pe care legea mare și frumoasă a lui Trump o are asupra tehnologiei curate și sur...
Acum 2 ore
18:50
Ce trebuie să știi înainte să cumperi un scaun auto pentru copii. Poliția trage un semnal de alarmă # Newsweek.ro
Poliția atrage atenția asupra importanței alegerii corecte a scaunului auto pentru copii. Mușchii și...
18:40
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţ...
18:20
Stimulente dacă ieși la pensie mai târziu. Ce țară îi răsplătește pe pensionari cu 1000 euro? # Newsweek.ro
Guvernul Austriei a prezentat noi propuneri pentru a încuraja pensionarii să rămână angajați mai mul...
18:10
Berea și vinul fără alcool sunt din ce în ce mai căutate de tineri. Producătorii răspund tendințelor # Newsweek.ro
Berea și vinul fără alcool câștigă popularitate în statele din Europa, în special în rândul tinerilo...
18:00
Statul Palestina, recunoscut de Marea Britanie, Canada și Australia. Anunțul premierului britanic # Newsweek.ro
Statul Palestina a fost recunoscut oficial, duminică, de Marea Britanie, Canada și Australia, ceea c...
Acum 4 ore
17:30
Trotineta electrică face o nou victimă. Un băiat de 13 ani, decedat în urma unui accident # Newsweek.ro
Trotineta electrică face o nou victimă. Este vorba de băiat de 13 ani din Sibiu, care a decedat în u...
17:10
Furtul tezaurului dacic, o răzbunare? Jaful secolului din 2012 dat de 3 români într-un muzeu olandez # Newsweek.ro
Furtul tezaurului dacic petrecut la începutul acestui an, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, ar pute...
16:50
Un incendiu declanșat la un show auto ce avea loc, duminică, pe Aeroportul Arad a dus la rănirea une...
16:30
Un bărbat de 70 de ani a fost dat dispărut în Dunăre, sâmbătă noapte. El este căutat de pompieri și ...
16:10
Putin, decret pentru elogierea Ecaterinei cea Mare. Ce sfaturi i-ar fi dat împărăteasa acum? # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret pentru a sărbători cea de-a 300-a aniversare a Ec...
16:10
Cum au reușit teroriștii Hamas să surprindă cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu? # Newsweek.ro
Cum au reușit teroriștii Hamas să surprindă cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu în atacul...
Acum 6 ore
15:30
Amendă și de 5.000 de lei pentru românii care stau la bloc și lasă asta pe trotuar. E periculos # Newsweek.ro
Știai că dacă stai la bloc ca român poți lua amendă și de 5.000 de lei dacă nu faci acest lucru în f...
15:10
Avioanele Rusiei în spațiul NATO. Turcia le-a doborât acum 10 ani. De ce Estonia a ezitat? # Newsweek.ro
La 24 noiembrie 2015, unui avion de vânătoare F-16 turcesc i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dob...
15:00
Cel mai ciudat motiv de divorț. Un cuplu nu s-a înțeles în privința numelui copilului lor nou-născut # Newsweek.ro
Un caz ciudat de divorț a fost judecat recent de un tribunal din China. Acesta a implicat un cuplu c...
15:00
La optzeci de ani după ce Statele Unite au aruncat bomba atomică asupra orașului Nagasaki, pe motiv ...
Acum 8 ore
13:50
Șoferii începători nu vor mai avea dreptul să conducă mașini puternice. Ce spun autoritățile? # Newsweek.ro
Șoferii începători nu vor mai avea dreptul să conducă mașini puternice. Ce spun autoritățile? De ce ...
13:30
USR București îl nominalizează pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei # Newsweek.ro
USR București îl nominalizează pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. De ce a fost...
13:30
Ce mașină își poate cumpăra în România un pensionar cu pensie de 2.800 lei? Cât de veche poate fi? # Newsweek.ro
Matematic, în România, un pensionar care încasează lunar pensia medie de 2.800 lei nu poate visa dec...
13:00
Am putea folosi picături pentru ochi în locul ochelarilor de citit? Ce spun specialiștii? # Newsweek.ro
Am putea folosi picături pentru ochi în locul ochelarilor de citit? Ce spun specialiștii? Care ar pu...
12:50
Șofer reținut după ce a lovit mortal un bătrân și a fugit de la locul accidentului. Ce riscă? # Newsweek.ro
Șofer reținut după ce a lovit mortal un bătrân și a fugit de la locul accidentului. Ce riscă? Cum l-...
12:30
Băiat de 13 ani mort după ce a căzut de pe trotinetă. „Nu te vom uita niciodată”. Cum s-a petrecut t...
12:00
Jurnalista care a relatat despre pandemia de Covid din China, condamnată din nou. Care e motivul? # Newsweek.ro
Jurnalista care a relatat despre amploarea pandemiei de Covid din China a fost condamnată la încă pa...
Acum 12 ore
11:50
Sforăitul nu este doar o neplăcere pentru cei din jur, ci și un semn al unui somn de proastă calitat...
11:30
Alertă de securitate în SUA. La înmormântarea lui Charlie Kirk sunt așteptați 100.000 de oameni # Newsweek.ro
Donald Trump și peste 100.000 de oameni ar participa la funeraliile influencerului Charlie Kirk. Slu...
11:10
Accident grav cu un autocar. Mai multe persoane au fost rănite. Printre victime, un copil # Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs duminică noapte pe un drum din Buzău. Un autocar a fost implicat în aces...
11:00
Când trecem la ora de iarnă și de ce se întâmplă mai devreme decât în alți ani? Dormim mai mult # Newsweek.ro
Toamna aduce din nou schimbarea orei. În ultima duminică din octombrie, ceasurile se dau înapoi și c...
10:50
Sergiu Mihalcea, fostul candidat AUR pentru Senat, cel care câștigase alegerile în Ilfov, dar a răma...
10:30
Regula care îi vizează și pe românii din Germania. Amenda este de 50.000 €. Ce trebuie să facă? # Newsweek.ro
Amendă usturătoare în Germania pentru încălcarea unor reguli. Cei care locuiesc la curte sau lucreaz...
10:20
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște statul Palestina, în ciuda lui Trump și a Israelului # Newsweek.ro
În ciuda SUA, a președintelui Donald Trump și a Israelului, Marea Britanie și Portugalia vor recunoa...
10:10
Când au apărut cifrele pe care le folosim astăzi? Se numesc arabe, dar au fost inventate în India # Newsweek.ro
Cifrele pe care le folosim astăzi se numesc arabe, dar au fost inventate în India, de fapt. Istoria ...
10:00
FOTO Un șofer tânăr, beat criță, a făcut un accident ca în filme pe un bulevard din București # Newsweek.ro
Un tânăr s-a urcat la volan beat criță, azi-noapte, și a făcut un accident ca în filme pe un bulevar...
09:50
Colonel, expert în Intelligence: Cazul Călin Georgescu, de manual. Tabără de susținători în servicii # Newsweek.ro
Cazul Călin Georgescu este de manual, explică colonelul în retragere Călin Hentea, expert în propaga...
09:10
Operaţiunea NATO Eastern Sentry: Avioane de luptă din UK, în Polonia, să-l descurajeze pe Putin # Newsweek.ro
Marea Britanie a trimis avioane de luptă Typhoon pe cerul Poloniei, în cadrul operaţiunii NATO Easte...
08:50
Generaţia Z dă peste cap industria modei de lux. Gusturi amestecate, influențate de social media # Newsweek.ro
Tinerii născuți între 1998 şi 2012, supranumiți „Generaţia Z”, dau peste cap industria modei de lux....
08:20
Trump crește la 100.000$ taxa anuală pentru viza de SUA tip H-1B. Industria IT, în panică # Newsweek.ro
Administrația Trump a anunțat creșterea la 100.000$ a taxei anuale pentru viza de SUA tip H-1B. Iar ...
08:10
Câte cinematografe mai există în România? Top 7 cele mai vizionate filme românești din istorie # Newsweek.ro
Poate că mulți se întreabă câte cinematografe mai există în România? Și dacă lumea mai intră în ele,...
07:50
VIDEO Cât de bune sunt suplimentele alimentare? Cum le alegem și de ce trebuie să ne ferim # Newsweek.ro
Vedem zilnic foarte multe oferte pentru suplimente alimentare care promit că ne scapă de boli, că ne...
07:50
Dacă vezi un astfel de desen pe zid, fii mai atent. „Codurile” lăsate de hoți pentru un eventual jaf # Newsweek.ro
Dacă găsiți diverse semne pe peretele exterior al casei sau pe obiecte din zona locuinței, atunci ar...
07:40
De ce trebuie să bați în lemn ca să alungi ghinionul? Cine e omul care a bătut primul? # Newsweek.ro
Un gest aparent banal, pe care îl facem fără să ne dăm seama, ascunde o istorie veche de mii de ani....
07:30
Horoscop 22 septembrie. Luna în Balanță aduce discuții aprinse Taurilor. Gemenii, zi cu avantaje # Newsweek.ro
Horoscop 22 septembrie. Luna în Balanță aduce discuții aprinse Taurilor. Gemenii au o zi cu avantaje...
07:10
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională # Newsweek.ro
Pensia medie în România este de 2.800 de lei. Un număr de 900.000 pensionari iau pensia minimă. Vă s...
Acum 24 ore
21:40
CEO-ul Tesla, Elon Musk, ar putea fi pe lista celor care primesc o compensație de 1 trilion de dolar...
21:10
Viena ia în considerare aplicarea unei taxe pentru turiști. Ce sume vor plăti vizitatorii? # Newsweek.ro
Orașul Viena are nevoie de venituri suplimentare. Pe lângă creșterile de prețuri, turiștii de o zi a...
21:00
Un bărbat s-a electrocutat după ce a rămas blocat în firele de înaltă tensiune. În ce stare e? # Newsweek.ro
Un bărbat s-a electrocutat după ce a rămas blocat în firele de înaltă tensiune. În ce stare e? Cum s...
20:50
Salonul IAA Mobility 2025 de la München, desfășurat în perioada 9-14 septembrie, unul dintre cele ma...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.