Raiul pasionaților de mașini. Cele mai rapide și mai scumpe mașini din lume

Newsweek.ro, 21 septembrie 2025 19:20

Cele mai rapide și mai scumpe mașini din lume au fost expuse la Festivalul Vitezei de la Goodwood

Acum 5 minute
19:50
Erou în uniformă. Un pompier salvează victimele unui accident produs între o mașină și o motocicletă Newsweek.ro
Sg. maj. Șapșinschi Nicolae, pompier cu experiență, a dat dovadă de curaj și implicare civică după c...
Acum 15 minute
19:40
Saltul către control. Campioana la atletism care a făcut saltul la OnlyFans Newsweek.ro
Săritoarea cu prăjina Alysha Newman se numără printre numeroasele sportive care au apelat la OnlyFan...
Acum o oră
19:20
19:10
Donald Trump este acuzat de dictatură de un lider democrat din SUA: Este ceea ce fac dictatorii Newsweek.ro
Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a avertizat duminică că Donald Tr...
19:00
Ecologia în impas. „Noua escrocherie verde“, ultimul dușman al lui Trump. Cum ne afectează? Newsweek.ro
Care este impactul pe care legea mare și frumoasă a lui Trump o are asupra tehnologiei curate și sur...
Acum 2 ore
18:50
Ce trebuie să știi înainte să cumperi un scaun auto pentru copii. Poliția trage un semnal de alarmă Newsweek.ro
Poliția atrage atenția asupra importanței alegerii corecte a scaunului auto pentru copii. Mușchii și...
18:40
Un fruct ar putea ajuta în combaterea cancerului hepatic. Costă 20 lei bucata Newsweek.ro
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţ...
18:20
Stimulente dacă ieși la pensie mai târziu. Ce țară îi răsplătește pe pensionari cu 1000 euro? Newsweek.ro
Guvernul Austriei a prezentat noi propuneri pentru a încuraja pensionarii să rămână angajați mai mul...
18:10
Berea și vinul fără alcool sunt din ce în ce mai căutate de tineri. Producătorii răspund tendințelor Newsweek.ro
Berea și vinul fără alcool câștigă popularitate în statele din Europa, în special în rândul tinerilo...
18:00
Statul Palestina, recunoscut de Marea Britanie, Canada și Australia. Anunțul premierului britanic Newsweek.ro
Statul Palestina a fost recunoscut oficial, duminică, de Marea Britanie, Canada și Australia, ceea c...
Acum 4 ore
17:30
Trotineta electrică face o nou victimă. Un băiat de 13 ani, decedat în urma unui accident Newsweek.ro
Trotineta electrică face o nou victimă. Este vorba de băiat de 13 ani din Sibiu, care a decedat în u...
17:10
Furtul tezaurului dacic, o răzbunare? Jaful secolului din 2012 dat de 3 români într-un muzeu olandez Newsweek.ro
Furtul tezaurului dacic petrecut la începutul acestui an, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, ar pute...
16:50
O persoană a fost rănită la un show auto de la Arad. Cauza: declanșarea unui incendiu Newsweek.ro
Un incendiu declanșat la un show auto ce avea loc, duminică, pe Aeroportul Arad a dus la rănirea une...
16:30
Un bărbat, dat dispărut în Dunăre. Căutat de pompieri și scafandri din Tulcea Newsweek.ro
Un bărbat de 70 de ani a fost dat dispărut în Dunăre, sâmbătă noapte. El este căutat de pompieri și ...
16:10
Putin, decret pentru elogierea Ecaterinei cea Mare. Ce sfaturi i-ar fi dat împărăteasa acum? Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret pentru a sărbători cea de-a 300-a aniversare a Ec...
16:10
Cum au reușit teroriștii Hamas să surprindă cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu? Newsweek.ro
Cum au reușit teroriștii Hamas să surprindă cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu în atacul...
Acum 6 ore
15:30
Amendă și de 5.000 de lei pentru românii care stau la bloc și lasă asta pe trotuar. E periculos Newsweek.ro
Știai că dacă stai la bloc ca român poți lua amendă și de 5.000 de lei dacă nu faci acest lucru în f...
15:10
Avioanele Rusiei în spațiul NATO. Turcia le-a doborât acum 10 ani. De ce Estonia a ezitat? Newsweek.ro
La 24 noiembrie 2015, unui avion de vânătoare F-16 turcesc i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dob...
15:00
Cel mai ciudat motiv de divorț. Un cuplu nu s-a înțeles în privința numelui copilului lor nou-născut Newsweek.ro
Un caz ciudat de divorț a fost judecat recent de un tribunal din China. Acesta a implicat un cuplu c...
15:00
„Nu există civili în Japonia“. Cum au aruncat SUA bomba atomică asupra Nagasaki Newsweek.ro
La optzeci de ani după ce Statele Unite au aruncat bomba atomică asupra orașului Nagasaki, pe motiv ...
Acum 8 ore
13:50
Șoferii începători nu vor mai avea dreptul să conducă mașini puternice. Ce spun autoritățile? Newsweek.ro
Șoferii începători nu vor mai avea dreptul să conducă mașini puternice. Ce spun autoritățile? De ce ...
13:30
USR București îl nominalizează pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei Newsweek.ro
USR București îl nominalizează pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. De ce a fost...
13:30
Ce mașină își poate cumpăra în România un pensionar cu pensie de 2.800 lei? Cât de veche poate fi? Newsweek.ro
Matematic, în România, un pensionar care încasează lunar pensia medie de 2.800 lei nu poate visa dec...
13:00
Am putea folosi picături pentru ochi în locul ochelarilor de citit? Ce spun specialiștii? Newsweek.ro
Am putea folosi picături pentru ochi în locul ochelarilor de citit? Ce spun specialiștii? Care ar pu...
12:50
Șofer reținut după ce a lovit mortal un bătrân și a fugit de la locul accidentului. Ce riscă? Newsweek.ro
Șofer reținut după ce a lovit mortal un bătrân și a fugit de la locul accidentului. Ce riscă? Cum l-...
12:30
Băiat de 13 ani mort după ce a căzut de pe trotinetă. „Nu te vom uita niciodată” Newsweek.ro
Băiat de 13 ani mort după ce a căzut de pe trotinetă. „Nu te vom uita niciodată”. Cum s-a petrecut t...
12:00
Jurnalista care a relatat despre pandemia de Covid din China, condamnată din nou. Care e motivul? Newsweek.ro
Jurnalista care a relatat despre amploarea pandemiei de Covid din China a fost condamnată la încă pa...
Acum 12 ore
11:50
Plantele care te scapă de sforăit. Trebuie să le bei înainte de culcare Newsweek.ro
Sforăitul nu este doar o neplăcere pentru cei din jur, ci și un semn al unui somn de proastă calitat...
11:30
Alertă de securitate în SUA. La înmormântarea lui Charlie Kirk sunt așteptați 100.000 de oameni Newsweek.ro
Donald Trump și peste 100.000 de oameni ar participa la funeraliile influencerului Charlie Kirk. Slu...
11:10
Accident grav cu un autocar. Mai multe persoane au fost rănite. Printre victime, un copil Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs duminică noapte pe un drum din Buzău. Un autocar a fost implicat în aces...
11:00
Când trecem la ora de iarnă și de ce se întâmplă mai devreme decât în alți ani? Dormim mai mult Newsweek.ro
Toamna aduce din nou schimbarea orei. În ultima duminică din octombrie, ceasurile se dau înapoi și c...
10:50
Sergiu Mihalcea pleacă din AUR: „Simion m-a vândut. Ne-a vândut pe toți” Newsweek.ro
Sergiu Mihalcea, fostul candidat AUR pentru Senat, cel care câștigase alegerile în Ilfov, dar a răma...
10:30
Regula care îi vizează și pe românii din Germania. Amenda este de 50.000 €. Ce trebuie să facă? Newsweek.ro
Amendă usturătoare în Germania pentru încălcarea unor reguli. Cei care locuiesc la curte sau lucreaz...
10:20
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște statul Palestina, în ciuda lui Trump și a Israelului Newsweek.ro
În ciuda SUA, a președintelui Donald Trump și a Israelului, Marea Britanie și Portugalia vor recunoa...
10:10
Când au apărut cifrele pe care le folosim astăzi? Se numesc arabe, dar au fost inventate în India Newsweek.ro
Cifrele pe care le folosim astăzi se numesc arabe, dar au fost inventate în India, de fapt. Istoria ...
10:00
FOTO Un șofer tânăr, beat criță, a făcut un accident ca în filme pe un bulevard din București Newsweek.ro
Un tânăr s-a urcat la volan beat criță, azi-noapte, și a făcut un accident ca în filme pe un bulevar...
09:50
Colonel, expert în Intelligence: Cazul Călin Georgescu, de manual. Tabără de susținători în servicii Newsweek.ro
Cazul Călin Georgescu este de manual, explică colonelul în retragere Călin Hentea, expert în propaga...
09:10
Operaţiunea NATO Eastern Sentry: Avioane de luptă din UK, în Polonia, să-l descurajeze pe Putin Newsweek.ro
Marea Britanie a trimis avioane de luptă Typhoon pe cerul Poloniei, în cadrul operaţiunii NATO Easte...
08:50
Generaţia Z dă peste cap industria modei de lux. Gusturi amestecate, influențate de social media Newsweek.ro
Tinerii născuți între 1998 şi 2012, supranumiți „Generaţia Z”, dau peste cap industria modei de lux....
08:20
Trump crește la 100.000$ taxa anuală pentru viza de SUA tip H-1B. Industria IT, în panică Newsweek.ro
Administrația Trump a anunțat creșterea la 100.000$ a taxei anuale pentru viza de SUA tip H-1B. Iar ...
08:10
Câte cinematografe mai există în România? Top 7 cele mai vizionate filme românești din istorie Newsweek.ro
Poate că mulți se întreabă câte cinematografe mai există în România? Și dacă lumea mai intră în ele,...
07:50
VIDEO Cât de bune sunt suplimentele alimentare? Cum le alegem și de ce trebuie să ne ferim Newsweek.ro
Vedem zilnic foarte multe oferte pentru suplimente alimentare care promit că ne scapă de boli, că ne...
07:50
Dacă vezi un astfel de desen pe zid, fii mai atent. „Codurile” lăsate de hoți pentru un eventual jaf Newsweek.ro
Dacă găsiți diverse semne pe peretele exterior al casei sau pe obiecte din zona locuinței, atunci ar...
07:40
De ce trebuie să bați în lemn ca să alungi ghinionul? Cine e omul care a bătut primul? Newsweek.ro
Un gest aparent banal, pe care îl facem fără să ne dăm seama, ascunde o istorie veche de mii de ani....
07:30
Horoscop 22 septembrie. Luna în Balanță aduce discuții aprinse Taurilor. Gemenii, zi cu avantaje Newsweek.ro
Horoscop 22 septembrie. Luna în Balanță aduce discuții aprinse Taurilor. Gemenii au o zi cu avantaje...
07:10
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională Newsweek.ro
Pensia medie în România este de 2.800 de lei. Un număr de 900.000 pensionari iau pensia minimă. Vă s...
Acum 24 ore
21:40
Elon Musk ar putea primi un pachet salarial de 1 trilion de dolari. În ce condiţii? Newsweek.ro
CEO-ul Tesla, Elon Musk, ar putea fi pe lista celor care primesc o compensație de 1 trilion de dolar...
21:10
Viena ia în considerare aplicarea unei taxe pentru turiști. Ce sume vor plăti vizitatorii? Newsweek.ro
Orașul Viena are nevoie de venituri suplimentare. Pe lângă creșterile de prețuri, turiștii de o zi a...
21:00
Un bărbat s-a electrocutat după ce a rămas blocat în firele de înaltă tensiune. În ce stare e? Newsweek.ro
Un bărbat s-a electrocutat după ce a rămas blocat în firele de înaltă tensiune. În ce stare e? Cum s...
20:50
Industria auto europeană intră într-o nouă eră, forțată de chinezi și de „ceasul“ UE Newsweek.ro
Salonul IAA Mobility 2025 de la München, desfășurat în perioada 9-14 septembrie, unul dintre cele ma...
