Regatul Unit, Canada și Australia au recunoscut Statul Palestina
Financial Intelligence, 21 septembrie 2025 19:20
Regatul Unit, Australia și Canada au recunoscut oficial duminică Statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea […]
• • •
Acum 15 minute
19:40
Explozia prețurilor în România nu este un fenomen întâmplător. Dincolo de șocurile externe și de fenomenele globale, inflația […]
19:40
Germania trimite avioane de vânătoare după ce un avion militar rus survolează Marea Baltică # Financial Intelligence
Forțele aeriene germane afirmă că „forța de alertă rapidă" a primit ordin de la NATO să investigheze avionul […]
Acum 30 minute
19:30
Trump spune că familia Murdoch ar putea fi partenerii potențiali în tranzacția TikTok # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat duminică că magnatul conservator al mass-media Rupert Murdoch și fiul […]
Acum o oră
19:20
Regatul Unit, Australia și Canada au recunoscut oficial duminică Statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea […]
Acum 4 ore
16:40
Venezuela a început să antreneze civili pentru a apăra ţara în cazul unui atac al SUA # Financial Intelligence
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui […]
16:40
Deficitul bugetar al Italiei ar putea scădea anul acesta sub 3% din PIB (ministrul Economiei) # Financial Intelligence
Deficitul bugetar al Italiei ar putea scădea în 2025 sub plafonul UE de 3% din PIB, înainte de […]
16:40
ASF alocă 68,4 milioane lei pentru servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) alocă 68,4 milioane lei, fără TVA, pentru servicii de dezvoltare de software şi […]
16:40
Reuniune extraordinară luni a Consiliului de Securitate al ONU după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti în Estonia # Financial Intelligence
Ministerul estonian de Externe a anunţat duminică că o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU va […]
16:40
Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major # Financial Intelligence
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au […]
16:30
Şefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le […]
Acum 12 ore
07:30
Trump ameninţă Venezuela cu consecinţe “incalculabile” dacă refuză să preia migranţi # Financial Intelligence
Donald Trump a ameninţat sâmbătă Venezuela cu consecinţe "incalculabile" dacă nu primeşte înapoi "prizonierii şi pe cei internaţi […]
07:30
Casa Albă susţine că americanii vor domina consiliul de administraţie al TikTok în SUA # Financial Intelligence
Negocierile în desfăşurare cu China prevăd ca şase dintre cei şapte membri ai consiliului de administraţie al aplicaţiei […]
07:30
Kelemen, despre reducerile de personal din administraţie: Unii au umplut schema la maxim, unii au ţinut la minim, alţii s-au aşezat undeva între limita minimă şi maximă/ E greu să aplici o reţetă uniformă pe toate UAT-urile. De aceea analiza durează # Financial Intelligence
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliţie încă mai sunt discuţii despre reducerea de posturi din […]
07:30
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că pe el nu îl enervează persoane, ci este enervat atunci când […]
07:20
Iranul anunţă că-şi va suspenda cooperarea cu AIEA în cazul restabilirii sancţiunilor ONU în dosarul nuclear # Financial Intelligence
Teheranul îşi va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) dacă sancţiunile ONU vor fi reinstituite […]
07:20
Zelenski impune sancţiuni împotriva candidaţilor pro-ruşi de la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Financial Intelligence
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva […]
Ieri
19:30
La compania petrolieră și gazieră parțial de stat OMV, un angajat cu vechime a fost demascat ca spion […]
19:30
Un atac cibernetic perturbă operațiunile aeroporturilor europene, inclusiv Heathrow și Bruxelles # Financial Intelligence
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat operațiunile mai […]
19:20
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate asupra unei pagini gestionate # Financial Intelligence
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje […]
15:50
Sondaj AVANGARDE: 74% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită # Financial Intelligence
Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere […]
15:40
Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol […]
15:40
Fitch îmbunătăţeşte ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative a deficitului bugetar # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la " BBB" […]
15:30
PAID: Numărul locuințelor asigurate obligatoriu a crescut cu 3,07% în august 2025 # Financial Intelligence
Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la […]
08:40
„Ați ucis peste 70.000 de civili”: un academician chinez confruntă un oficial israelian cu privire la genocidul din Gaza într-un videoclip viral # Financial Intelligence
Yan Xuetong acuză Israelul că și-a pierdut busola morală ucigând civili în Gaza La recentul Forum Xiangshan de […]
08:30
Trump și Xi fac progrese în privința acordului TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că el și președintele chinez Xi Jinping au înregistrat progrese în privința […]
08:20
Trump va impune o taxă de 100.000 de dolari pe an pentru vizele H-1B, lovind astfel sectorul tehnologic # Financial Intelligence
Vizele sunt utilizate în principal de sectorul tehnologic Microsoft și JPMorgan au sfătuit deținătorii de vize H-1B să […]
08:20
Marinescu (BNR): Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect al României pentru următorul deceniu # Financial Intelligence
Aderarea la zona euro ar putea fi următorul mare proiect naţional al României pentru următorul deceniu, a declarat, […]
08:20
Clima: Obiectivul de 1,5°C este “pe punctul de a se prăbuşi”, avertizează secretarul general al ONU # Financial Intelligence
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C în raport cu era preindustrială este "pe punctul de a […]
08:20
Serviciul britanic de informaţii externe (MI6) a anunţat vineri lansarea unui portal pe dark web pentru a recruta […]
08:00
Hidroelectrica: Bogdan-Nicolae Badea preia atribuţiile de CEO, iar Radu-Ioan Constantin pe cele de CFO # Financial Intelligence
Hidroelectrica informează acţionarii și investitorii asupra faptului că, în cadrul ședinței din dată de 19 septembrie 2025, Consiliul […]
07:50
Surse: Compania xAI a lui Elon Musk a atras 10 miliarde de dolari de la investitori, la o evaluare de 200 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Compania de inteligenţă artificială a lui Elon Musk, xAI, a atras 10 miliarde de dolari de la investitori, […]
07:20
Citatul săptămânii: Guvernele cad prin aceleași mijloace prin care au ajuns la putere – Titu Maiorescu # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: Guvernele cad prin aceleași mijloace prin care au ajuns la putere – Titu Maiorescu appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Avioane ruseşti în Estonia: Parisul denunţă o “incursiune periculoasă şi iresponsabilă” # Financial Intelligence
Parisul a denunţat "o nouă provocare" a Moscovei, care a efectuat vineri o "incursiune periculoasă şi iresponsabila" prin […]
07:10
Trump îl va primi pe Erdogan pe 25 septembrie pentru a discuta contracte majore în domeniul aviaţiei civile şi militare # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan […]
07:10
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, […]
07:10
Avioane ruseşti în Estonia: Şeful NATO salută un răspuns “rapid şi decisiv” din partea Alianţei # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri un răspuns "rapid şi decisiv" al Alianţei nord-atalntice în […]
19 septembrie 2025
20:30
Peter de Boer, DN AGRAR: Țintim să promovăm pe piața reglementată a BVB în trimestrul IV din 2026 sau la începutul anului 2027 # Financial Intelligence
Apreciere de 93% a cotației acțiunilor în acest an Compania vizează o majorare de capital în 2027 DN […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au pătruns neautorizat în spaţiul aerian al Estoniei # Financial Intelligence
Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de […]
19:20
Fluxurile de migranţi ucraineni afectează perspectivele de creştere ale Europei Centrale şi de Est (S&P) # Financial Intelligence
Fluxurile de migranţi ucraineni înspre şi dinspre Europa Centrală şi de Est (CEE) după război s-ar putea dovedi […]
19:10
Bogdan Ivan: Căutăm soluții prin care să susținem Rompetrol, un contribuabil mare la bugetul de stat; taxarea prin IMCA nu este una pe care boardul companiei să o vadă cu foarte mare încântare # Financial Intelligence
Căutăm soluții prin care să susținem Rompetrol (Compania Rompetrol Rafinare, membră a KMG International, operează rafinăriile Petromidia Năvodari […]
18:50
Comunicat: Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica, Karoly Borbely – Președintele Directoratului/CEO, respectiv Marian Fetița – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat # Financial Intelligence
Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica, Karoly Borbely – Președintele Directoratului/CEO, respectiv Marian Fetiță – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea […]
18:40
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Am hotărât pe cale amiabilă încheierea contractului de mandat # Financial Intelligence
Am hotărât pe cale amiabilă încheierea contractului de mandat, a anunțat Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica. Acesta a scris: […]
18:20
Ivan: Companiile din energie, listate la BVB, ar trebui să beneficieze de un statut diferit de cel al companiilor care se târâie de pe o zi pe alta; Ca să ai oameni care să facă investiții strategice, cum sunt cei care conduc companiile din energie, aceștia trebuie să fie foarte bine remunerați # Financial Intelligence
Companiile din energie, listate la Bursă, ar trebui să beneficieze de un statut diferit de cel al companiilor […]
17:30
by ELIAN Solutions Într-o piață în care digitalizarea dictează ritmul, ELIAN Solutions a demonstrat din nou că este […]
17:20
Bogdan Ivan: Nu cred că un model economic care are la bază doar producția și vânzarea materiei prime reprezintă viabilitate, ci cred foarte mult în proiectul economic în care noi producem materie primă, o procesăm în România, îi dăm valoare adăugată și o exportăm # Financial Intelligence
Nu cred că un model economic care are la bază doar producția și vânzarea materiei prime reprezintă viabilitate, […]
16:00
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut vineri de DNA într-un dosar de corupție, […]
15:50
Finlanda se opune propunerii Comisiei Europene ca Uniunea Europeană să poată contracta mai multe împrumuturi comune, a declarat […]
15:50
Mircea Geoană: Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacţie a NATO # Financial Intelligence
Preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că […]
15:50
Acţionarii care reprezintă cel puţin 30% din capitalul social vor putea convoca adunarea generală acţionarilor, conform unui proiect […]
15:30
Ivan spune că legislaţia ar trebui actualizată pentru ca persoane cu probleme penale să nu aducă atingere imaginii instituţiilor # Financial Intelligence
Legislaţia ar trebui actualizată astfel încât persoane care au dosare penale să nu mai poată aduce atingere imaginii […]
