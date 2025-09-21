Regatul Unit, Australia și Canada au recunoscut oficial „statul Palestina”

15:40

Temerile că infracțiunile sunt comise și planificate pe platforme precum WhatsApp au dus la noi apeluri din partea autorităților pentru a obține acces la aceste comunicații. Poliția ar trebui să aibă acces la anumite mesaje criptate end-to-end pentru a combate amenințările la adresa securității europene, a declarat pentru POLITICO coordonatorul UE pentru combaterea terorismului, Bartjan […]