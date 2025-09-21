O companie aeriană introduce zboruri directe din România spre o nouă destinație din SUA
Jurnalul.ro, 21 septembrie 2025 20:50
Compania aeriană HiSky a anunțat că va introduce, începând din 2026, zboruri directe din România către o nouă destinație din SUA, după ce ruta a fost suspendată în urmă cu 24 de ani. Zborurile vor avea o frecvență de două ori pe săptămână.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
21:10
Fosta candidată la Președinția României, Elena Lasconi, spune că „o jurnalistă cunoscută” i-a spus că alegerile se vor anula încă din 27 noiembrie 2024, deși decizia s-a luat pe 6 decembrie. Ea spune că l-a sunat atunci pe președintele în funcție, Klaus Iohannis să îi ceară informații clare.
21:10
Nvidia investește 5 miliarde de dolari în Intel și anunță parteneriat pentru infrastructura AI # Jurnalul.ro
Nvidia va cumpăra acțiuni Intel de 5 miliarde de dolari și va colabora cu producătorul de cipuri aflat în dificultate, pentru dezvoltarea de tehnologii de inteligență artificială și procesoare pentru computere personale,scrie AP.
Acum 30 minute
21:00
CFR Cluj și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1, în meciul disputat duminică seara pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, în etapa a zecea a Superligii.
Acum o oră
20:50
20:30
Erling Haaland stabilește un nou record în Liga Campionilor: 50 de goluri în doar 49 de meciuri # Jurnalul.ro
Erling Haaland a scris istorie în Liga Campionilor, joi noapte. Atacantul lui Manchester City a marcat al 50-lea său gol în competiție în victoria cu 2-0 împotriva lui Napoli, reușind performanța după numai 49 de apariții.
Acum 2 ore
20:10
Cercetători premiați pentru că au vopsit vaci în dungi de zebră pentru a alunga muștele # Jurnalul.ro
Cercetătorii care au vopsit vaci în dungi de zebră pentru a alunga muștele au primit premiul Ig Nobel. Premiați au fost și cercetătorii care au descoperit că prin consumul de alcool se îmbunătățește capacitatea unei persoane de a vorbi o limbă străină.
20:00
Bărbatul în vârstă de aproximativ 70 de ani, dispărut în Delta Dunării, zona Chilia Veche, a fost găsit mort, duminică seara.
19:50
Vreme mult mai caldă în următoarele zile. Din 25 septembrie se răcește semnificativ și apar ploile # Jurnalul.ro
Vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a țării, însă spre sfârșitul săptămânii se va răci semnificativ, iar probabilitatea de ploaie va fi ridicată, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) valabile până la 28 septembrie 2025.
19:30
Toată lumea posedă abilități intuitive înnăscute și daruri spirituale, chiar dacă aceste talente nu sunt exploatate sau rămân ascunse. Unele persoane pot cultiva și dezvolta în mod activ aceste abilități, îmbrățișându-și pe deplin potențialul.
Acum 4 ore
19:10
Un pastor sud-african a stârnit panică în mediul online după ce a făcut o profeție tulburătoare pentru data de 23 septembrie 2025, zi pe care o asociază cu o posibilă revenire a lui Iisus pe Pământ.
18:50
Şefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # Jurnalul.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis - într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir - că Uniunea Europeană "îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său" în faţa provocărilor ruseşti şi a făcut apel la o "mai mare autonomie şi independenţă" a blocului comunitar în materie de apărare, relatează EFE.
18:30
Talibanii au interzis cărțile scrise de femei în universitățile afgane. Acestea vor fi eliminate din programa școlară, au stabilit reprezentanții guvernului din Afganistan. Talibanii consideră că textele sunt împotriva religiei și a sistemului politic.
18:10
Rozmarinul nu este doar un ingredient de bază în bucătărie. Fierberea acestuia acasă ar putea aduce beneficii surprinzătoare corpului, minții și chiar spațiului de locuit.
17:50
Duminică dimineață, forțele aeriene germane au trimis două avioane Eurofighter pentru a urmări un avion militar rus IL-20m care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, potrivit Reuters.
17:30
Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie 2025, când ziua este egală cu noaptea. După această dată, ziua începe să scadă și noaptea va fi mai lungă.
Acum 6 ore
17:10
Această săptămână te invită să recunoști puterea pe care o ai asupra destinului tău.
16:50
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor # Jurnalul.ro
Un procent de 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită, 24% cred că direcţia este bună, iar 6% nu au avut un răspuns, se arată într-un sondaj CURS, dat publicităţii duminică.
16:30
Insomnia afectează 1 din 10 persoane și poate deveni o problemă cronică, cu impact direct asupra concentrării, stării de spirit și sănătății generale. Medicii explică de ce nu putem dormi uneori și ce soluții avem la îndemână atunci când somnul refuză să vină.
16:30
Spiritele rele le dau bătăi de cap concurenților Asia Express pe Drumul Eroilor, diseară, de la 20.00, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Cea de-a treia etapă din Asia Express – Drumul Eroilor începe cu o misiune desprinsă parcă din cele mai vechi legende filipineze.
16:10
Culoarea ochilor este adesea prima trăsătură care ne atrage atenția. Însă nu este rezultatul unui pigment simplu, ci al unui fenomen optic complex și al interacțiunii genetice.
15:50
Echipele specializate efectuează căutări în Delta Dunării. Operațiunea se desfășoară duminică. În noaptea de sâmbătă spre duminică un bărbat a dispărut între localitățile Chilia Veche și Pariprava.
15:30
Reportul la Loto 6/49 este de peste 6,47 milioane de euro, iar la Joker de 6,41 milioane de euro # Jurnalul.ro
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), informează Loteria Română.
Acum 8 ore
14:50
Uniunea Salvați România, filiala București, anunță că l-a nominalizat pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei.
14:30
Cod galben de intensificări ale vântului în mai multe localităţi din judeţul Timiş, în orele următoare # Jurnalul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului valabilă în mai multe localităţi din judeţul Timiş, până în jurul orei 17:30.
14:10
Relații toxice se rup, suflete pereche se întâlnesc: 5 zodii au parte de magie după Eclipsa din 21 septembrie 2025 # Jurnalul.ro
Eclipsa solară parțială din 21 septembrie 2025 aduce un val de energie proaspătă și un nou început pentru viața amoroasă a cinci zodii norocoase.
13:50
Premieră mondială. În Piața Constituției va fi lansată o mașină sport cu producție foarte limitată # Jurnalul.ro
O mașină sport cu producție foarte limitată va fi lansată în Piața Constituției din București. Este vorba despre modelul Koenigsegg Jesko „Cobyx” care va fi prezentat în premieră mondială în cadrul evenimentul Gumball.
13:30
Salvamont România: Persoană decedată găsită pe munte, alte 14 persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore # Jurnalul.ro
O persoană a fost găsită decedată pe munte de echipajele de salvamontişti, iar alte 14 persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, a informat, duminică dimineaţă, Salvamont România.
Acum 12 ore
13:10
Între 22 și 28 septembrie 2025, trei zodii intră într-o perioadă favorabilă pentru câștiguri financiare și oportunități de creștere.
12:50
UPDATE Alertă de ultimă oră în Arizona, la stadionul unde urmează să aibă loc ceremoniile funerare ale lui Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump. Un bărbat înarmat, care se dădea drept membru al forțelor de ordine, a fost arestat de agenții Secret Service.
12:30
Trump ameninţă Afganistanul cu sancţiuni dacă talibanii nu vor returna SUA baza aeriană de la Bagram # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă Afganistanul cu sancţiuni, fără a preciza natura acestora, dacă talibanii nu vor returna Statelor Unite baza aeriană Bagram, pe care trupele americane au părăsit-o când s-au retras din ţară în 2021, relatează duminică AFP.
12:10
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a fost ignorată la Chicago, în SUA. Ea a ținut un discurs în fața unei săli aproape goale. Printre altele, Țoiu s-a referit la asasinarea lui Charlie Kirk despre care în România nu a vorbit deloc, anunță Gândul.
11:50
Bursa de la Bucureşti a câştigat aproape un miliard de lei la capitalizare, în această săptămână # Jurnalul.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 975,43 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,22%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 104,39%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
11:30
Polițiștii de frontieră din România au înregistrat în ultimele 24 de ore aproximativ 102.700 de treceri la frontiera externă, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire, potrivit datelor oficiale. În perioada menționată, la frontieră au fost înregistrate și peste 20.900 de mașini.
11:10
Horoscop zilnic, 22 septembrie 2025: Energie proaspătă pentru Balanțe și vindecare pentru Scorpioni # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 22 septembrie 2025: Soarele intră în Balanță și deschide un nou ciclu de energie pentru toate zodiile.
10:50
Cadavrul unui bărbat a fost descoperit lângă o șosea din Neamț. Polițiștii au stabilit că bărbatul a fost lovit de o mașină. Ulterior, a fost identificat șoferul suspectat că a provocat accidentul, iar mașina acestuia a fost găsită în parcarea unui centru comercial din Piatra Neamț.
10:30
Povestea de dragoste dintre regizorul american Tim Burton și actrița italiană Monica Bellucci a ajuns la final. Cei doi au confirmat despărțirea printr-un comunicat remis presei internaționale.
10:10
Federația Română de Fotbal a deschis o anchetă internă privind activitatea lui Ion Geolgău. Numele fostului mare fotbalist, acum angajat FRF, a apărut într-un scandal cu tentă sexuală.
10:10
Somnul, scut pentru creier: de ce tratarea insomniei poate proteja memoria pe termen lung # Jurnalul.ro
Un nou studiu publicat în revista Neurology arată că insomnia nu este doar o sursă de oboseală zilnică, ci și un posibil factor de risc pentru îmbătrânirea prematură a creierului. Cercetătorii susțin că tratarea tulburărilor de somn ar putea reduce riscul de declin cognitiv și chiar de Alzheimer.
09:50
Popularitatea raselor brahicefalice – câinii cu bot scurt precum bulldogul francez – continuă să crească, în ciuda problemelor de sănătate pe care le implică.
09:30
Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.
09:10
Săptămâna 22 – 28 septembrie aduce un adevărat „reset” energetic pentru toate zodiile. Ieșim oficial din sezonul eclipselor și intrăm în zodia Balanței, care ne inspiră să căutăm echilibrul, armonia și colaborarea.
09:10
Un șofer beat a facut praf refugiul de tramvai, un stâlp și gardul unei case, în București # Jurnalul.ro
O mașină condusă de un șofer beat a lovit un refugiu de tramvai și apoi a fost proiectată într-un stâlp și un gard. Șoferul a ajuns la spital.
09:00
Surpriză de miezul nopții la Cernavodă: bărbat prins dormind în mașină cu droguri și țigară aprinsă
08:50
Trecutul face parte din cine suntem, dar nu ar trebui să ne țină captivi. De multe ori, rănile vechi, regretele sau întrebările de tipul „ce-ar fi fost dacă?” rulează pe repeat în mintea noastră și ne blochează.
08:30
Circulația rutieră este oprită temporar duminică dimineață pe DN 22 Brăila – Râmnicu Sărat, în zona localității Șuțești, ca urmare a unui accident rutier. Patru persoane au nevoie de îngrijiri medicale.
08:30
Pastrama de oaie este unul dintre cele mai apreciate preparate românești de toamnă, nelipsit de pe mesele de sărbătoare sau de la grătarele în aer liber.
Acum 24 ore
08:10
Unii oameni par să nu îmbătrânească niciodată. Își păstrează spiritul jucăuș, farmecul strălucitor și energia tinerească, indiferent câți ani trec peste ei. Astrologia sugerează că anumite zodii sunt înzestrate în mod natural cu o calitate atemporală, care le face să pară și să se simtă tinere mereu.
07:50
Pielea întoarsă (suede) este una dintre cele mai elegante și delicate opțiuni pentru încălțăminte.
07:10
Certurile sunt o parte naturală a relațiilor, dar unele zodii se chinuie mai mult decât altele când vine vorba de controlul furiei. În loc să gestioneze conflictele cu calm, reacționează rapid, lăsând emoțiile să le domine.
06:50
Semnificația spirituală a gândacilor de bucătărie: Un semnal pentru schimbări importante în viața ta # Jurnalul.ro
Prezența gândacilor de bucătărie în locuință poate avea, pe lângă implicațiile practice legate de igienă, și semnificații spirituale.
