O companie aeriană introduce zboruri directe din România spre o nouă destinație din SUA

08:10

Unii oameni par să nu îmbătrânească niciodată. Își păstrează spiritul jucăuș, farmecul strălucitor și energia tinerească, indiferent câți ani trec peste ei. Astrologia sugerează că anumite zodii sunt înzestrate în mod natural cu o calitate atemporală, care le face să pară și să se simtă tinere mereu.