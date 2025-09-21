Mario Camora și-a făcut calculele: „Meciurile astea trebuie să le câștigăm”
Gazeta Sporturilor, 21 septembrie 2025 20:50
La finalul remizei cu UTA Arad, scor 1-1, veteranul Mario Camora (38 de ani, fundaș stânga) a spus ce are de făcut CFR Cluj pentru a reuși să se califice în play-off. CFR Cluj se clasează pe locul 11, cu doar 8 puncte. După meciul cu UTA, Camora a spus că echipa lui Mandorlini este obligată să câștige măcar meciurile de pe teren propriu pentru a se califica în play-off. Clujenii au o singură victorie în 9 meciuri. ...
• • •
Amenințat cu demiterea, Mandorlini se „agață” de ultima speranță: „Îl așteptăm” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - UTA Arad 1-1. Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) rămâne fără victorie din momentul în care a preluat-o pe CFR, iar postul acestuia este tot mai nesigur.La final, acesta a oferit o reacție scurtă și a subliniat faptul că echipa lui a prestat un fotbal slab în prima repriză, fără să aibă acțiuni ofensive periculoase.De altfel, CFR Cluj n-a expediat niciun șut pe poartă în primele 45 de minute. ...
Mihalcea a avut un discurs cu de toate! A invocat Divinitatea și a încheiat cu: „Să facem pe dracu-n patru!” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - UTA Arad 1-1. Adrian Mihalcea (49 de ani), tehnicianul oaspeților, a oferit o orimă reacție, după rezultatul de egalitate obținut în Gruia. Susține că echipa lui putea obține mai mult, cu puțin noroc.A recunoscut că a greșit la începutul sezonului, atunci când a făcut o declarație în care spunea că vrea să aibă rezultate de egalitate până la final, dacă s-ar putea. ...
La 18 ani, a înscris primul lui gol la CFR Cluj: „Fericit pentru reușită, păcat pentru rezultat” # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Biliboc, 18 ani, a înscris primul lui gol în tricoul lui CFR Cluj, reușita lui dovedindu-se decisivă în meciul cu UTA, încheiat la egalitate, 1-1.Lorenzo Biliboc, fotbalist de bandă, născut în Italia din părinți români, a semnat în această vară cu CFR Cluj.Astăzi, în meciul cu numărul 7 pentru formația din Gruia, a înscris primul gol. A lovit în minutul 60, cu un șut de la 15 metri de poartă, după Slimani i-a așezat mai degrabă întâmplător balonul. ...
Jannik Sinner, italianul de 24 de ani și actualul număr 2 ATP, a angajat un fizioterapeut permanent: alesul este Alejandro Resnicoff.Primul turneu în care va sta în loja italianului va fi China Open, organizat la Beijing. Din luna iunie, numărul 2 mondial nu a mai avut un fizioterapeut personal. Atunci, Ulises Badio ocupa funcția, dar din cauză că discuta cu presa fără să aibă permisiunea lui Sinner, acesta din urmă a luat hotărârea să îl disponibilizeze. ...
Arsenal - Manchester City 1-1 » „Bijuteria” lui Martinelli a salvat un punct important pentru „tunari” # Gazeta Sporturilor
Arsenal și Manchester City, două dintre principalele favorite la titlu în Anglia, au terminat la egalitate la Londra, scor 1-1, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #5 din Premier League.Programul complet al etapei #5 din Premier LeagueFINAL » Arsenal - Manchester City 1-1Click AICI pentru statistici;Au marcat: G. Martinelli (90'+3') / E. ...
Barcelona primește vizita celor de la Getafe, în runda cu numărul 5 din La Liga. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Înaintea meciului, Barcelona ocupă locul 2, cu 13 puncte obținute în primele 4 meciuri, și este la două în spatele marii rivale Real Madrid. Getafe e pe 7,cu 9 puncte, și speră la un loc de cupă europeană în acest sezon. ...
Slobozia e pe loc de play-off, iar Jean Vlădoiu a pariat pe el: „Va marca 10 goluri” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul din acte de la Unirea Slobozia, a vorbit la flash interviu în locul lui Andrei Prepeliță, la finalul victoriei cu Petrolul, scor 1-0, din runda cu numărul 10 din Superliga.Christ Afalna a fost cel care a marcat singurul gol al meciului de la Clinceni, ajungând la un total de 3 reușite în acest sezon. Tehnicianul a spus că pariază că vârful de atac va marca 10 goluri în acest sezon. ...
Valentin Cojocaru, fostul portar de la FCSB, a greșit la 3 dintre golurile încasate de la ultimul loc din Polonia # Gazeta Sporturilor
Valentin Cojocaru (29 de ani), fostul portar de la FCSB, a fost implicat într-un meci cu o desfășurare nebună în Ekstraklasa, campionatul Poloniei. Pogon Szczecin, echipa lui, a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Lechia, scor 3-4, în etapa 9. A greșit la primele trei goluri marcate de adversari. Lechia se afla pe ultimul loc înaintea partidei.Românul a intrat în al treilea sezon de când joacă pentru Pogon, fiind om de bază din momentul sosirii. ...
A ajuns la capătul răbdării: „Rușine! Îmi vine să plâng, să nu mai ies pe stradă, retrogradare!” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești 1-0. Fundașul central al Paul Papp (35 de ani) n-a mai răbdat după încă un eșec. Petrolul rămâne cu o singură victorie în primele 10 etape și e mai aproape de retrogradare decât de primele locuri.Deși l-a dat afară pe Liviu Ciobotariu (54 de ani) după eșecul de etapa trecută cu Dinamo, scor 0-3, echipa nu și-a revenit și a pierdut și la Clinceni cu Slobozia. ...
Gheorghe Carmel Bărbulescu, care a devenit interimarul celor de la Petrolul după plecarea lui Liviu Ciobotariu, a tras concluziile, după ce ploieștenii au fost învinși de Unirea Slobozia, scor 0-1, în runda 10 din Superliga. Petrolul a ajuns la 6 eșecuri în primele 10 etape din Superliga, iar Gheorghe Bărbulescu a recunoscut că echipa se află în criză. A spus care sunt, în opinia lui, cauzele eșecului împotriva Sloboziei. ...
Australianul Alex de Minaur (26 de ani), numărul 8 în clasamentul ATP, a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru o ranî la ureche, în cadrul turneului Laver Cup.În timpul meciului său de dublu, ultimul disputat în sesiunea de sâmbătă de la San Francisco, De Minaur a suferit o accidentare la urechea stângă. ...
Italia și-a apărat titlul la Billie Jean King Cup, cucerind trofeul pentru a șasea oară după 2-0 în finală cu SUA # Gazeta Sporturilor
Jasmine Paolini (29 de ani, locul 8 WTA) și Elisabetta Cocciaretto (24 de ani, numărul 91 mondial) s-au impus în meciurile cu americancele Jessica Pegula (31 de ani, locul 7 WTA), 6-4, 6-2, respectiv Emma Navarro (24 de ani, locul 18 WTA), 6-4, 6-4, aducând al șaselea trofeu pentru Italia în BJK Cup. ...
Jucătorul dorit insistent de Liverpool în vară vrea să joace pe „Santiago Bernabeu” » „Galacticii” sunt pregătiți să aplice din nou rețeta # Gazeta Sporturilor
Marc Guehi (25 de ani), fundașul central și căpitanul lui Crystal Palace, care a fost extrem de aproape de un transfer la Liverpool în perioada de mercato din vară, și-a exprimat dorința de a-i părăsi pe „vulturi” în detrimentul celor de la Real Madrid, odată ce contractul său va expira. ...
Britanicul Joe Donaghue și ucraineanca Alina Poloziuk, câștigători ai turneului-satelit de la Timișoara + Adrian Dabija, bronz la Belgrad # Gazeta Sporturilor
În weekend, orașul Timișoara a găzduit Memorialul „Romeo Pellegrini” la floretă masculin și Memorialul ”Tudor Petruș” la floretă feminin, care au strâns împreună la start peste 225 de scrimeri din peste 30 de țări. ...
Dennis Man (27 de ani) a fost „uitat” din nou pe bancă de antrenorul Peter Bosz (61 de ani) la derby-ul dintre PSV și Ajax, terminat la egalitate, scor 2-2, în etapa 6 din campionatul Olandei.Este al doilea meci la rând din Eredivisie când românul e rezervă neutilizată. A prins 11 minute marți, în Liga Campionilor, atunci când PSV a pierdut pe teren propriu cu Royale Union Saint-Gilloise, scor 1-3. ...
Imagini care nu au fost făcute publice până acum » Ce se ascunde sub peluza arenei din Giulești # Gazeta Sporturilor
Odată cu inaugurarea noului stadion Giulești în martie 2022, suporterii care stau în peluză, ultrașii din galerie așa cum sunt ei cunoscuți, au decis să vopsească pereții interiori de sub peluză. Înaintea meciului cu Hermannstadt, din runda 10, GSP.ro a vizitat inedita expoziție.Fiecare brigadă a primit un spațiu, cu acordul Clubului Sportiv Rapid, cel care are arena în administrație, au putut să-și deseneze detalii care îi reprezintă.GALERIE FOTO. ...
Dani Popescu, fratele lui Tavi Popescu, cu emoții la primul lui interviu, cu 500.000 de vizualizări: „Ce chef aveam să joc...” # Gazeta Sporturilor
Dani Popescu, 17 ani, fratele lui Octavian de la FCSB, evoluează acum la Urban Titu, în liga a treia. Și el extremă, mezinul a oferit poate cel mai amănunțit interviu al lui de până acum. Discuția s-a viralizat pe rețelele sociale.În februarie, Dani Popescu a semnat cu ACS Urban Titu, formație dâmbovițeană de liga a treia. ...
A șocat cu sfaturiile lui: „4 femei e ok să ai” » A fost „taxat” imediat: „Una nu îți ajunge?” # Gazeta Sporturilor
Victor Boniface (24 de ani), atacantul nigerian împrumutat de Bayer Leverkusen la Werder Bremen, este implicat într-o controversă care a făcut deja înconjurul lumii, după ce a publicat mesaje neobișnuite și controversate pe contul său de Snapchat.Jucătorul care în acest sezon a adunat doar 45 de minute în două meciuri din Bundesliga a decis să împărtășească sfaturi neobișnuite despre relații și a adunat numeroase critici pe rețelele sociale. ...
Cum s-a terminat duelul echipelor lui Rațiu și Radu din Spania: note și un remarcat: „A dat recital!” # Gazeta Sporturilor
Rayo Vallecano, echipa fundașului dreapta Andrei Rațiu (27 de ani), a remizat pe teren propriu cu Celta Vigo, echipa portarului Ionuț Radu (28 de ani), scor 1-1, în etapa 5 din La Liga.Toate laudele le-a cules goalkeeperul român, care a avut o prestație solidă în repriza a doua, cu multe parade și intervenții spectaculoase.De cealaltă parte, Rațiu nu a ieșit în evidență, iar spaniolii n-au avut prea multe de spus despre prestația internaționalului român. ...
Campionatele Mondiale de la Tokyo s-au încheiat într-o ploaie torențială și cu un aur pentru Suedia + ce țară a terminat pe primul loc în clasamentul pe medalii # Gazeta Sporturilor
Suedezul Daniel Ståhl (33 de ani) s-a impus la aruncarea discului cu o performanță de 70,47 m, după un ultim act marcat de ploaia persistentă, care a întrerupt și întârziat finala. Proba s-a încheiat aproape de miezul nopții, iar pe podium au mai urcat lituanianul Mykolas Alekna (67,84 m) și Alex Rose (66,96 m) din Samoa. # Statele Unite ale Americii au încheiat pe primul în clasamentul pe medalii cu 26 de distincții. ...
După prima victorie pe banca lui Benfica de la revenire, Jose Mourinho a vorbit și despre marea rivală FC Porto: „Sper să nu-mi reproșeze acest lucru” # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho (62 de ani) a revenit la cârma celor de la Benfica după două decenii și a reușit să câștige la scor de neprezentare primul meci oficial, 3-0 pe terenul ultimei clasate AFS Futebol SAD. La finalul partidei, „The Special One” a vorbit despre importanța acestui succes, dar și despre legătura pe care o are în prezent cu fosta sa echipă, FC Porto, marea rivală a „vulturilor”. ...
Internaționalul român Virgil Ghiță (27 de ani, fundaș central) a marcat în propria poartă în meciul dintre Dresda și Hannover, scor 2-2, din runda cu numărul 6 a ligii secunde din Germania. După un început bun în Germania, a venit și momentul în care Virgil Ghiță a comis-o. Și-a băgat mingea în poartă, iar echipa lui s-a încurcat într-o deplasare în care era clar favorită. GALERIE FOTO. ...
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Farul Constanța, programat luni, 22 septembrie, de la 21:00, pe Arena Națională.Acesta a anunțat absenții pentru acest meci. ...
Istanbul Basaksehir o înfruntă în aceste clipe pe Alanyaspor, în etapa 6 a campionatului Turciei. Ianis Hagi este în premieră titular la echipa oaspete. Partida a început la ora 17:00 și nu este televizată în România, dar GSP.ro vă ține la curent cu desfășurarea acesteia.Pe 13 septembrie, Ianis Hagi a jucat 25 de minute în Konyaspor - Alanyaspor 1-2. A fost singura lui apariție de până acum la echipa din Alanya. Astăzi, internaționalul român este în premieră titular. ...
Vincent Kompany, iritat de întrebările jurnaliștilor germani: „Suntem în 2025 totuși...” # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen traversează o perioadă excelentă în debutul stagiunii 2025/2026, înregistrând victorie după victorie în toate competițiile. Cu toate acestea, există un aspect care îl nemulțumește pe antrenorul belgian al bavarezilor, Vincent Kompany (39 de ani). ...
Avertisment pentru FCSB! Go Ahead Eagles, victorie chiar înaintea duelului din Europa League # Gazeta Sporturilor
Go Ahead Eagles, prima adversară a celor de la FCSB în faza principală a UEFA Europa League, a bifat un succes în Eredivisie, chiar înaintea confruntării europene. Olandezii s-au impus cu 2-0 pe terenul lui PEC Zwolle și vin cu moral bun în fața roș-albaștrilorCâștigătoarea Cupei Olandei din sezonul trecut s-a deplasat pe terenul celor de la PEC Zwolle și s-a impus cu 2-0, într-un meci contând pentru etapa a 6-a din Eredivisie. ...
Nicola Olyslagers, primul aur mondial la săritura în înălțime » Yaroslava Mahuchikh a luat bronzul # Gazeta Sporturilor
Australianca Nicola Olyslagers (28 de ani) a câștigat primul său titlu mondial la săritura în înălțime, într-o finală marcată de ploaie. Podiumul a fost completat de Maria Zodzik, argint, și de Yaroslava Mahuchikh, campioana olimpică și mondială en-titre, și de Angelina Topic, bronz.Nicola Olyslagers și-a încununat un sezon 2025 foarte bun cu un titlu mondial, primul din carieră. ...
Iga Swiatek, triumfătoare la Seul, după o finală foarte dificilă cu Ekaterina Alexandrova: „Nu știu cum am câștigat” # Gazeta Sporturilor
Duminică, 21 septembrie, Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) a câștigat al 3-lea titlu al anului, după cele cucerite la Wimbledon și Cincinnati. Poloneza a avut o misiune foarte dificilă împotriva Ekaterinei Alexandrova (30 de ani, 11 WTA), dar s-a impus cu 1-6, 7-6 (3), 7-5 și a devenit campioană la Seul.După eliminarea de la US Open, Iga Swiatek a ales să joace la Korea Open, acolo unde a intrat direct din turul secund. ...
Harry Kane continuă să impresioneze la Bayern Munchen, iar performanța sa de la punctul cu var este aproape fără cusur. În urma hat-trick-ului reușit în victoria bavarezilor, atacantul englez și-a mărit recordul de penalty-uri transformate consecutiv în Bundesliga la 17 din 17. ...
Derby-ul Franței dintre Marseille și PSG a fost amânat cu doar câteva ore înaintea fluierului de start # Gazeta Sporturilor
Derby-ul Franței, Marseille - PSG, programat duminică seara, de la ora 21:45, a fost amânat! Meciul din etapa 5 din Ligue 1 nu se va mai disputa la data inițială din cauza condițiilor meteorologice.Prefectul departamentului Bouches-du-Rhône a anunțat oficializarea amânării meciului din cauza ploilor torențiale prognozate la Marsilia. ...
Rușii au primit aprobarea Comitetului Internațional Olimpic pentru a concura la JO de iarnă din Italia, sub pavilion neutru # Gazeta Sporturilor
Sportivii ruși vor avea voie să participe la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, de la Milano-Cortina, însă reprezentanții Comitetului Internațional Olimpic (CIO) au declarat vineri că nu s-a discutat deloc posibilitatea interzicerii sportivilor israelieni la competiția din Italia. ...
Un nou record al Jarmilei Kratochvilova a fost doborât » Lilian Odira a corectat o bornă ce rezista de 42 de ani în proba de 800 m # Gazeta Sporturilor
Lilian Odira (26 de ani) s-a impus în proba de 800 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo cu un timp de 1:54,62, corectând recordul competiției (1:54,68) deținut din 1983 de Jarmila Kratochvilova, o atletă suspectată de dopaj și care încă deține recordul mondial în această probă (1:53,28), tot din 1983.Lilian Odira, din Kenya, a câștigat medalia de aur în proba feminină de 800 m, cu un timp de 1:54,62, doborând cel mai vechi record al Campionatelor Mondiale. ...
Șumudică la FCSB? » Gigi Becali a venit instant cu replica: „Mai e o șansă. Dacă îl primește el, îl iau” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a dezvăluit că singurul motiv pentru care nu-l pune pe Marius Șumudică (54 de ani) antrenor la echipă. Finanțatorul a declarat că Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, s-ar opune acestei mutări.Tehnicianul a declarat ulterior că nu se pune oricum problema, pentru că astfel s-ar strica prietenia dintre el și Becali. ...
„Arnold” Stelea vs. „Săgeată” Niculae » Spectacol inedit pe terenul de baschet la Sport Arena Streetball # Gazeta Sporturilor
Weekendul acesta, Bucureștiul a găzduit un spectacol sportiv inedit: foste glorii ale fotbalului românesc și pasionați de baschet s-au întâlnit pe teren pentru un meci demonstrativ plin de energie, pase spectaculoase și momente amuzante, în cadrul festivalului urban BCR Sport Arena Streetball. ...
Echipa românilor din prima ligă maghiară a urcat până pe locul 2. Paul Anton a deschis drumul victoriei # Gazeta Sporturilor
ETO FC Győr (locul secund în campionat) a învins cu 2-0 în deplasare pe cei de la Akademia Puskas, iar Paul Anton, căpitanul echipei, a deschis drumul victoriei. Alb-verzii vor avea derby cu Ferencvaros pe 28 septembrie, acasăETO FC Győr a învins în deplasare, 2-0 pe cei de la Akademia Puskas, și continuă seria invincibilă ce a dus formația pe locul secund în clasamentul primei divizii a Ungariei. La 3 puncte în spatele liderului, Paksi. Gyor are și un meci mai puțin. ...
Gigi Becali a anunțat echipa pe care o va folosi cu Go Ahead Eagles » ȘAPTE schimbări în „primul 11”, intră rezervele! # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat schimbări majore în echipa de start care va începe meciul din deplasare, cu Go Ahead Eagles, în prima etapă din faza grupei unice din Europa League, doar patru titulari de la precedentul joc urmând a fi păstrați.Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi seara, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Funerariile lui Florin Marin au avut loc în după-amiaza zilei de duminică, 21 septembrie. Fostul apărător al Stelei, și antrenor la Dinamo și Universitatea Craiova, a decedat joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani. În urmă cu două săptămâni, acesta fusese internat la terapier intensivă.Slujba de înmormântare a avut loc la biserica romano-catolică Cioplea. ...
Antonio Sefer a reușit să-și lase din nou amprenta în ultima etapă din campionatul Israelului. Fostul rapidist a marcat un gol superb pentru Maccabi Bnei Raina, în partida pierdută pe teren propriu cu scorul de 1-6 împotriva lui Petah Tikva. Românul a fost integralist și a reușit singurul gol al echipei sale, cu un șut cu stângul de la mare distanță. ...
După plecarea de la CFR Cluj, Dan Petrescu (57 de ani) este aproape de a reveni în antrenorat și de a ajunge la o înțelegere cu bulgarii de la CSKA Sofia, interesați să îl numească în funcție, pentru a-l înlocui pe bosniacul Dusan Kerkez (49 de ani). Giovanni Becali a confirmat interesul echipei din țara vecină, dar și suma pe care Petrescu ar urma să o câștige. ...
Cătălin Preda, locul al 2-lea în etapa de la Boston din Red Bull Cliff Diving » Constantin Popovici, pe podium la finalul sezonului # Gazeta Sporturilor
Cătălin Preda a avut o evoluție impresionantă în Boston, la ultima etapă din circul mondial Red Bull Cliff Diving. El s-a clasat pe poziția secundă, fiind depășit de americanul James Lichtenstein la o diferență de mai puțin de un punct.Ediția din acest an a Red Bull Cliff Diving s-a încheiat cu o etapă care s-a desfășurat în Boston, pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii. ...
CFR Cluj în haine noi pentru meciul cu UTA Arad » Campanie specială în oraș: „Să porți culorile nu a fost niciodată o obligație” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj va juca împotriva celor de la UTA Arad în noul tricou oficial de joc. Acesta a fost purtat și de zece clujeni, reprezentanți ai unor meserii diferite. Persoanele alese nu au fost modele, ci suporteri ai vicecampioanei.După o întârziere de două luni, jucătorii CFR-ului vor îmbrăca pentru prima dată noul echipament la meciul de astăzi cu UTA Arad. „Echipamentul este nou-nouț și pregătit pentru duelul cu UTA Arad!”, au transmis oficialii clubului. ...
Episodul 163 din „Derby della Capitale” din campionatul Italiei, între Lazio și AS Roma, va fi „invadat” de mai multe grupări de ultrași din Europa.Cea mai „fierbinte” rivalitate din Serie A deschide ziua de duminică în Serie A. ...
Valeriu Iftime nu se lasă și continuă șicanele cu Gigi Becali » Mesajul tăios pe care l-a transmis # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, continuă duelul declarațiilor cu omologul lui de la FCSB, Gigi Becali, după meciul câștigat de moldoveni vineri seara, în etapa a 10-a din Superliga, scor 3-1. Inițial, patronul botoșănenilor a intervenit în direct la emisiunea GSP Live Special, unde a vorbit despre faptul că FCSB nu are un antrenor care să sune adunarea la nivelul unui lot aflat în impas. ...
Fostul atacant al FCSB a renăscut în Croația: goluri după pauza forțată și un mesaj ferm despre echipa națională # Gazeta Sporturilor
Ivan Mamut (28 de ani) și-a regăsit forma după perioada dificilă trăită în Malaezia. Fostul jucător al celor de la FCSB a semnat în această vară cu NK Varazdin, echipă clasată pe locul 4 în ultimul sezon din Croația.În decembrie 2023, Mamut s-a accidentat serios în Malaezia, la Terengganu, suferind o ruptură a tendonului lui Ahile. ...
