Mario Camora și-a făcut calculele: „Meciurile astea trebuie să le câștigăm”

13:30

CFR Cluj va juca împotriva celor de la UTA Arad în noul tricou oficial de joc. Acesta a fost purtat și de zece clujeni, reprezentanți ai unor meserii diferite. Persoanele alese nu au fost modele, ci suporteri ai vicecampioanei.După o întârziere de două luni, jucătorii CFR-ului vor îmbrăca pentru prima dată noul echipament la meciul de astăzi cu UTA Arad. „Echipamentul este nou-nouț și pregătit pentru duelul cu UTA Arad!”, au transmis oficialii clubului. ...