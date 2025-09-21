FOTO | Calzone clasic, vărul apropiat al pizzei/ Cum îl pregătești și care e povestea din spatele acestui preparat

G4Media, 21 septembrie 2025 20:50

Calzone s-a născut în sudul Italiei, mai exact în Napoli, patria pizzei. De fapt, numele „calzone” înseamnă în dialect napolitan „pantalon” sau „picior al pantalonului”,...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
21:20
Ucrainean rătăcit de şapte zile în munții Maramureșului, găsit de culegătorii de ciuperci / Bărbatul a fost transportat la spital în stare gravă G4Media
Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci, a informat, duminică seara,...   © G4Media.ro.
Acum o oră
20:50
20:50
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona G4Media
Liderii de vârf ai administraţiei americane, începând cu preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance, se reunesc duminică pentru ceremonia de omagiere a activistului...   © G4Media.ro.
20:40
VIDEO Coliziune aeriană între două „mașini zburătoare” în timpul repetiției pentru un spectacol aerian în China G4Media
Două mașini zburătoare s-au ciocnit în timpul repetiției pentru un spectacol aerian în nord-estul Chinei, rănind unul dintre piloți și forțând unul dintre vehicule să...   © G4Media.ro.
20:40
Refugiu montan din Munţii Bucegi, răsturnat de vânt / Internaut: Ce înseamnă rafale de 109 km/h! / Ghid montan: În caz de viscol, parcă-mi vine mai mult să stau afară, decât să zbor în râpă cu un refugiu improvizat G4Media
Un container-refugiu montat în Munţii Bucegi în luna august a fost doborât de vânt, internauţii care au postat imagini vorbind despre rafale de vânt care...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:20
Donald Trump promite un anunţ „important” ce vizează autismul, luni / Secretarul Sănătății plănuieşte să anunţe că utilizarea de către femeile însărcinate a medicamentului analgezic Tylenol ar putea fi asociată cu autismul, o concluzie care contrazice recomandările medicale actuale G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că administraţia sa va face luni un anunţ legat de concluziile privind autismul, fără a oferi detalii suplimentare,...   © G4Media.ro.
20:20
Republica Dominicană anunță un atac american asupra unei nave cu droguri în largul coastei sale G4Media
Republica Dominicană a comunicat duminică despre un atac american asupra unei ambarcaţiuni care transporta droguri în apropierea coastei sale, în timpul unei conferinţe de presă...   © G4Media.ro.
20:00
Siria organizează alegeri parlamentare pe 5 octombrie G4Media
Siria va organiza primele alegeri parlamentare sub noua administraţie islamistă la 5 octombrie, a anunţat duminică agenţia de ştiri SANA, citată de Reuters, informație preluată...   © G4Media.ro.
20:00
O terapie experimentală pentru o afecţiune precanceroasă a sângelui a generat un răspuns de 100%, potrivit rezultatelor prezentate la reuniunea anuală a Societăţii Internaţionale pentru Mielom G4Media
Un tratament, administrat experimental pacienţilor cu o afecţiune precanceroasă care poate evolua către cancer de sânge, a demonstrat rezultate remarcabile într-un studiu clinic de fază...   © G4Media.ro.
19:40
10 dovezi că prietenul tău blănos te înțelege și îți răspunde prin limbajul său unic. Comportamentul câinelui, descifrat G4Media
Fiind extrem de sociali și perceptivi, câinii reacționează la cuvintele, tonul vocii și limbajul corpului nostru în moduri surprinzătoare, care sugerează că ne înțeleg mult mai bine...   © G4Media.ro.
19:40
Donald Trump asigură că Statele Unite vor ajuta la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice în caz de escaladare rusească G4Media
Preşedintele american Donald Trump a asigurat duminică că SUA vor participa la apărarea Poloniei şi a ţărilor baltice – Estonia, Letonia, Lituania – dacă Rusia...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:10
VIDEO/Foto-Reportaj. Note de vacanță în sudul Franței, versiunea pentru clasa (lor) de mijloc: De la yacht-uri, palmieri și spectaculoasa Mediterană cu amintiri despre Contele de Monte Cristo la ganguri decrepite și plaje întristate G4Media
Vacanța în sudul Franței nu e neaparat la Cannes sau Nisa – vă invităm în sudul pentru clasa de mijloc (clasa lor de mijloc), o...   © G4Media.ro.
19:00
Trei călugăriţe din Austria au fugit dintr-un azil de bătrâni pentru a se întoarce în vechea lor mănăstire G4Media
Povestea lor a emoţionat opinia publică din Austria şi a declanşat o acoperire mediatică aproape frenetică în ultimele zile: trei călugăriţe plasate împotriva voinţei lor...   © G4Media.ro.
18:50
Prodecanul Facultății de Drept din București, despre propunerea de incriminare a avortului: Strict juridic, propunerea legislativă în această formă nu ar trebui să fie avută în vedere / În unele cazuri, se creează o suprapunere care ar putea da naștere unor probleme de aplicare a legii G4Media
Andra-Roxana Trandafir, prodecanul Facultății de Drept din București, a venit cu o serie de precizări vizavi de propunerea a doi deputați care cer incriminarea avortului, ...   © G4Media.ro.
18:50
Algoritmul şi datele TikTok vor fi controlate „de America”, potrivit noului acord între SUA și China G4Media
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sâmbătă că detaliile noului acord dintre SUA şi China privind TikTok prevăd ca aplicaţia să...   © G4Media.ro.
18:50
Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley, numit consilier onorific al ministrului Energiei / Se va ocupa de adoptarea celor mai avansate tehnologii pentru modernizarea reţelei energetice naţionale G4Media
Inventatorul român Nelu Mihai din Silicon Valley a fost numit consilier onorific al ministrului Energiei, Bogdan Ivan, urmând a se ocupa de adoptarea celor mai...   © G4Media.ro.
18:50
Doi miniştri israelieni propun anexarea Cisiordaniei ca răspuns la recunoaşterea unui stat palestinian G4Media
Miniştrii israelieni de extrema dreaptă, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, au cerut duminică anexarea Cisiordaniei ca reacţie la recunoaşterea unui stat palestinian de către...   © G4Media.ro.
18:40
Pui în sos de curry și orez: Rețeta care se poate găti într-o singură oală și e gata în doar 30 de minute G4Media
Dacă vrei o masă gustoasă, rapidă și să nu murdărești prea multe vase, puiul cu sos de curry și orez este soluția perfectă. Se pregătește...   © G4Media.ro.
18:20
EXCLUSIV Genaro Rivas la London Fashion Week Spring Summer 26: între ambiție couture și execuție ieftină G4Media
Colecția lui Genaro Rivas, prezentată la London Fashion Week, septembrie 2025, a încercat să surprindă prin dramatism, decupaje teatrale și elemente sculpturale, dar ceea ce...   © G4Media.ro.
18:00
Centrul Pompidou din Paris, care găzduieşte cel mai important muzeu de artă modernă din lume, se închide luni pentru renovări care vor dura cinci ani G4Media
Centrul Pompidou din Paris, legendara clădire cu arhitectură tubulară multicoloră, care găzduieşte cel mai important muzeu de artă modernă din lume, alături de MoMA din...   © G4Media.ro.
17:50
Reţea de dezinformare finanţată de Rusia, descoperită în Moldova: Cum încearcă Kremlinul să influenţeze alegerile din 28 septembrie G4Media
O reţea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanţată din Rusia, a fost infiltrată de un reporter sub acoperire al BBC, care a scos la iveală un...   © G4Media.ro.
17:50
Un lider democrat din Senatul american denunţă „calea spre dictatură”, după afirmaţiile lui Trump despre urmărirea oponenţilor săi G4Media
Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a denunţat duminică „calea spre dictatură” pe care o ia – potrivit lui – Donald Trump, după...   © G4Media.ro.
17:40
Ce efect are pisica asupra creierului tău. Neuroștiința din spatele torsului, clipitului lent și atașamentului G4Media
Pisicile au reputația de animale independente, greu de citit și, uneori, distante. Totuși, știința susține că relația dintre oameni și feline înseamnă mai mult decât...   © G4Media.ro.
17:40
Lideri ai extremei drepte italiene şi „invitaţii lor internaţionali” s-au reunit în Italia la tradiționala întâlnire a partidului Liga a vicepremierului Salvini / Omagii pentru Charlie Kirk, critici la adresa Bruxellesului și lozinci antimigraţie G4Media
Lideri ai extremei drepte italiene şi „invitaţii lor internaţionali” s-au adunat duminică la Pontida, în nordul Italiei, cu ocazia reuniunii tradiţionale anuale a partidului Liga...   © G4Media.ro.
17:30
Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice G4Media
Forţele aeriene germane au anunţat că au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul...   © G4Media.ro.
17:30
California interzice purtarea măștilor de către cea mai mare parte a forțelor de ordine, inclusiv ICE G4Media
Guvernatorul Californiei a semnat un proiect de lege care interzice agenților locali și federali, inclusiv celor din cadrul Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:20
ABC în bucătărie. Știai că poți prepara maia fără drojdie de bere folosind, în schimb, strugurii, mai ales acum când se culeg viile? G4Media
Dacă ești pasionat de pâinea cu maia naturală, fără drojdie de bere, acum e momentul să prepari una. Fermenții pe care îi conțin strugurii sunt...   © G4Media.ro.
17:20
Trupul unui important om de afaceri rus, găsit la periferia Moscovei / Decesul acestuia se adaugă unei serii tot mai mari de morți misterioase în rândul oficialilor și antreprenorilor ruși G4Media
Trupul lui Alexander Tyunin, un om de afaceri rus de top, a fost găsit la periferia Moscovei, adăugându-se la o serie tot mai mare de...   © G4Media.ro.
17:10
VIDEO Italia, campioană în Billie Jean King Cup pentru a doua oară consecutiv G4Media
Italia a cucerit pentru a doua oară consecutiv Billie Jean King Cup la tenis de câmp după ce a învins în marea finală, scor 2-0,...   © G4Media.ro.
17:00
Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza, spun medicii, pe fondul avansului tancurilor / Printre victime se numără o femeie însărcinată şi cei doi copii ai săi / Campania militară israeliană a ucis peste 65.000 de palestinieni în doi ani G4Media
Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de...   © G4Media.ro.
16:50
VIDEO AS Roma a câștigat derbiul din deplasare cu Lazio G4Media
AS Roma a câștigat derbiul „Cetății Eterne” disputat duminică pe „Olimpico” contra marii rivale de la Lazio, scor 1-0. Duelul a făcut parte din etapa...   © G4Media.ro.
16:40
500 de oameni de la 9 la 87 de ani au participat la „Marea Dictare”, un concurs organizat la Timișoara după proiectul parizian ”La Grande Dictée des Champs Élysées” / Dominic Fritz: Regulile gramaticale nu sunt un moft G4Media
În premieră pentru Tmişoara a fost organizată ”Marea Dictare”, un eveniment care a reunit 500 de oameni de toate vârstele. Cel mai mic participant are...   © G4Media.ro.
16:20
Şefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis – într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir – că Uniunea Europeană „îşi va...   © G4Media.ro.
16:20
Australia și Canada au recunoscut statul Palestina G4Media
La scurt timp după recunoașterea Palestinei de către Canada, Australia i-a urmat exemplul, scrie Skynews. Potrivit unei postări pe rețelele sociale a prim-ministrului canadian Mark...   © G4Media.ro.
16:20
Schimbări importante în clasamentele din F1 după etapa din Azerbaijan: Lupta la titlu se complică G4Media
Oscar Piastri este marele perdant al weekendului de cursă din Azerbaijan, pilotul australian abandonând în primul tur. Lando Norris nu a putut profita atât cât...   © G4Media.ro.
16:10
Tratatul ce privește Marea Liberă va intra în vigoare după ce 60 de ţări au ratificat acordul G4Media
Un acord internaţional al ONU pentru protejarea mării libere va intra în vigoare după ce cel puţin 60 de state l-au ratificat înainte ca termenul...   © G4Media.ro.
16:00
Christopher Nolan a fost ales președinte al Sindicatului Regizorilor Americani G4Media
Christopher Nolan a fost ales președinte al Sindicatul Regizorilor Americani, preluând frâiele în momentul în care sindicatul se pregătește pentru negocierile viitoare cu marile studiouri,...   © G4Media.ro.
16:00
BREAKING Uniunea Europeană va bloca accesul marilor companii tehnologice la noul sistem de partajare a datelor financiare / Apple, Meta, Google și Amazon sunt excluse pentru a proteja „suveranitatea digitală” a Europei G4Media
Marile grupuri tehnologice pierd bătălia politică de la Bruxelles pentru a obține acces la piața datelor financiare a UE, în ciuda amenințărilor lui Donald Trump...   © G4Media.ro.
15:50
Verstappen, învingător în cursa F1 de la Baku – Podium surprinzător în Azerbaidjan: Zi slabă pentru McLaren G4Media
Max Verstappen a fost imperial în Azerbaidjan, campionul mondial en-titre dominând Grand Prix-ul de Formula 1 de la un capăt la altul (victoria cu numărul...   © G4Media.ro.
15:50
Jurnalista chineză care a relatat despre COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare / Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor a calificat procesului acesteia drept „o persecuţie flagrantă” / China rămâne ţara cu cei mai mulţi jurnalişti închişi din lume G4Media
Zhang Zhan, jurnalista chineză care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 din oraşul Wuhan, a primit vineri o nouă condamnare de patru ani...   © G4Media.ro.
15:40
Animalele de companie ne salvează de de singurătate și boli. 5 moduri prin care ne ajută să fim mai sănătoși și mai fericiți G4Media
Animalele de companie pot fi parteneri în menținerea sănătății și a echilibrului emoțional. Însă această relație nu ar trebui să fie unilaterală. Dacă oamenii beneficiază de...   © G4Media.ro.
15:40
Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după un atac cibernetic major G4Media
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după...   © G4Media.ro.
15:40
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro se declară dispus la negocieri directe cu emisarul lui Trump, Richard Grenell, după seria de atacuri americane asupra unor ambarcaţiuni venezuelene G4Media
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a oferit să iniţieze discuţii directe cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, la câteva zile după primul atac al SUA asupra...   © G4Media.ro.
15:30
Un parlamentar german evocă posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti care pătrund ilegal în spaţiul aerian NATO G4Media
Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă ruseşti deasupra teritoriului NATO, în momentul în care ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice analizează modul...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:20
Fructul tropical care conţine o moleculă secretă ce luptă împotriva cancerului G4Media
Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţinută din scoarţa de salcie până la descoperiri recente în...   © G4Media.ro.
15:20
Vreme mult mai caldă în următoarele zile, cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius / Din 25 septembrie se răceşte semnificativ şi apar ploile G4Media
Vremea va fi frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a ţării, însă spre sfârşitul...   © G4Media.ro.
15:20
Peste 500 de militari români şi străini participă la un exerciţiu internaţional organizat de Jandarmeria Română G4Media
Peste 500 de militari români şi străini din 15 ţări şi 5 organizaţii internaţionale de securitate participă, începând de duminică, la un exerciţiu internaţional organizat...   © G4Media.ro.
15:10
Guvernul taliban exclude un eventual acord ce privește recuperarea de către SUA a bazei aeriene Bagram G4Media
Un eventual acord privind restituirea fostei baze aeriene americane Bagram este „imposibil”, a declarat duminică guvernul taliban de la Kabul, după ce preşedintele american american...   © G4Media.ro.
15:10
Oxford le oferă studenților acces la versiunea educațională a ChatGPT G4Media
Universitatea din Oxford afirmă că a devenit prima instituție de acest gen din Marea Britanie care oferă acces la versiunea educațională a instrumentului de inteligență...   © G4Media.ro.
14:50
Ce va aduce recunoașterea Palestinei de către Regatul Unit? G4Media
Premierul britanic Keir Starmer își va îndeplini promisiunea de a recunoaște statul palestinian, după ce în iulie a stabilit o serie de condiții pe care...   © G4Media.ro.
